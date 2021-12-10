Світовий Конґрес Українців просить доопрацювати законопроєкти про множинне громадянство: "Не враховують пропозицій діаспори"
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Світовий Конґрес Українців (СКУ) після попереднього аналізу пакету останніх законодавчих ініціатив щодо множинного громадянства в Україні вважає, що подані до Верховної Ради законопроєкти потребують суттєвого доопрацювання.
Про це йдеться в заяві на сайті СКУ, передає Цензор.НЕТ.
У СКУ нагадали, що Конґрес у співпраці з експертними групами, вже розробив і у жовтні 2019 року надав Президенту України свій законопроєкт щодо громадянства, що ґрунтується на принципах лібералізації та безпекових запобіжниках.
Водночас у СКУ вважають, що подані нині на розгляд Верховної Ради України законодавчі ініціативи лише частково враховують їхні пропозиції.
"З одного боку, вони, до певної міри, лібералізують норми закону про громадянство, а з іншого – не враховують ряд суттєвих пропозицій діаспори щодо впровадження ефективних безпекових запобіжників, що є не менш важливою для СКУ складовою законопроєктів, особливо у нинішніх умовах російської гібридної агресії проти України", – йдеться в заяві.
У Конґресі наголосили, що подані законопроєкти також створюють нерівність прав громадян в залежності від наявності чи відсутності іноземного громадянства. Зокрема, пропонується ще ширше коло необґрунтованих обмежень для громадян України, які мають або набули громадянства іноземної держави.
"Це стримує мільйони громадян України із західними паспортами, знаннями та досвідом від додаткових можливостей активної участі у розбудові України та її євроатлантичній інтеграції", – наголосили в СКУ.
У зв’язку з цим Світовий Конґрес Українців закликає Президента України та Верховну Раду України суттєво доопрацювати подані на розгляд парламенту законопроєкти. СКУ, разом з громадською, науковою та експертною спільнотою, готовий активно долучитися до такої конструктивної співпраці на всіх її рівнях.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запропонував запровадити подвійне громадянство для українців, які проживають за кордоном. 2 грудня на розгляд Верховної Ради України за поданням Президента України надійшли 5 законопроєктів, "спрямованих на протидію загрозам національній безпеці у сфері громадянства". Цими законопроєктами пропонується внести зміни до Закону України "Про громадянство України" та 58 інших законів.
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Джерело: https://censor.net/ua/n3304442
Для ОПи єрмака-зеленського окупант не ворог.
Дегенеративні "гвалтівники собак та кіз" ніяк не заспокояться і хочуть ще й Конституцію згвалтувати...
Подвійне Громадянство можливе тільки між країнами , між якими існує договір - як ці права та обов"язки повинні виконуватися ! Де , наприклад : служити в армії , платити податки і т.д. ,а де можна отримувати спецвиплати (типа-народження дитини) , купувати землю та майно і т.д.
Інакше самі хитрі будуть використовувати права усюда , а обов"язки - нігде
А тут - не про двійне Громадянство , а про множинне !!!
Партія хитровиграних
По перше чому раптом долю України мають вирішувати люди, які виїхали з неї та відмовилися від громадянства?
По друге - з якого дива давати громадянство лише за те що твої батьки жили в Україні, або навіть діди.
По третє - вони абсолютно не в контексті наших реалій, і мають поверхневе розуміння наших проблем. Наприклад в США або ВБ політики йдуть довгий шлях і на цьому шляху вони відсіються через недостойні вчинки, кримінал та інше. Таким чином, середній обиватель (а саме таких більшість) буде сприймати того чи іншого українського політика який начебто пройшов відбір часом і є достойним представником.
В четверте - будь який український закон треба в першу чергу розглядати як лазівку для маніпуляцій з боку можновладців. Якщо він дає можливість зловживати, то ці можливості безперечно будуть реалізовані. Тому, враховуючи ублюдочність та конченість зеленої команди і зеленського в першу чергу, цей закон дасть можливість для фальсифікування, так само і дасть можливість голосувати міфічним 4-5 мільйонам українців з московії.
Получившие гражданство США или Канады никогда не переедут жить в Украину.
А вот имеющие паспорта РФ, окопаются по-полной.
12% граждан Украины (на неокуппированной территории) считают ********* дружественным. Плюс вернутся Крым и Донбасс.
Нафига нам 20% населения - граждане вражеского государства?