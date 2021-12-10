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Новини Політика України
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ВР (11722) громадянство (909) діаспора (203) Зеленський (17371) подвійне громадянство (119)

Світовий Конґрес Українців просить доопрацювати законопроєкти про множинне громадянство: "Не враховують пропозицій діаспори"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Світовий Конґрес Українців просить доопрацювати законопроєкти про множинне громадянство:

Світовий Конґрес Українців (СКУ) після попереднього аналізу пакету останніх законодавчих ініціатив щодо множинного громадянства в Україні вважає, що подані до Верховної Ради законопроєкти потребують суттєвого доопрацювання.

Про це йдеться в заяві на сайті СКУ, передає Цензор.НЕТ.

У СКУ нагадали, що Конґрес у співпраці з експертними групами, вже розробив і у жовтні 2019 року надав Президенту України свій законопроєкт щодо громадянства, що ґрунтується на принципах лібералізації та безпекових запобіжниках.

Водночас у СКУ вважають, що подані нині на розгляд Верховної Ради України законодавчі ініціативи лише частково враховують їхні пропозиції.

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"З одного боку, вони, до певної міри, лібералізують норми закону про громадянство, а з іншого – не враховують ряд суттєвих пропозицій діаспори щодо впровадження ефективних безпекових запобіжників, що є не менш важливою для СКУ складовою законопроєктів, особливо у нинішніх умовах російської гібридної агресії проти України", – йдеться в заяві.

У Конґресі наголосили, що подані законопроєкти також створюють нерівність прав громадян в залежності від наявності чи відсутності іноземного громадянства. Зокрема, пропонується ще ширше коло необґрунтованих обмежень для громадян України, які мають або набули громадянства іноземної держави.

"Це стримує мільйони громадян України із західними паспортами, знаннями та досвідом від додаткових можливостей активної участі у розбудові України та її євроатлантичній інтеграції", – наголосили в СКУ.

У зв’язку з цим Світовий Конґрес Українців закликає Президента України та Верховну Раду України суттєво доопрацювати подані на розгляд парламенту законопроєкти. СКУ, разом з громадською, науковою та експертною спільнотою, готовий активно долучитися до такої конструктивної співпраці на всіх її рівнях.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запропонував запровадити подвійне громадянство для українців, які проживають за кордоном. 2 грудня на розгляд Верховної Ради України за поданням Президента України надійшли 5 законопроєктів, "спрямованих на протидію загрозам національній безпеці у сфері громадянства". Цими законопроєктами пропонується внести зміни до Закону України "Про громадянство України" та 58 інших законів.
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Топ коментарі
+12
Ніякого подвійного громадянства бути не повинно. Можливий лише "дозвіл на проживання і роботу" для громадян інших держав без права приймати участь в виборах. І все це уже є в Конституції!

Дегенеративні "гвалтівники собак та кіз" ніяк не заспокояться і хочуть ще й Конституцію згвалтувати...
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10.12.2021 11:18
+8
Китайці,євреї і араби отримають українське громадянство і можливість необмежено скуповувати нашу землю? Отже завдання поставлене перед Зєїлою виконано.
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10.12.2021 11:05
+6
а з чого взагалі СКУ взяв, що зекоманда хоче прийняти такий "закон" для українців закордоном??? Цей закон явно НЕ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ, А ПРОТИ НИХ! Як і вся ця влада....
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10.12.2021 11:27
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Китайці,євреї і араби отримають українське громадянство і можливість необмежено скуповувати нашу землю? Отже завдання поставлене перед Зєїлою виконано.
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10.12.2021 11:05 Відповісти
видавати громадянство України всім окрім росіян-
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10.12.2021 11:05 Відповісти
Вот как раз зеленые и жопоблок хотят этого!
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10.12.2021 11:53 Відповісти
"З одного боку, вони, до певної міри, лібералізують норми закону про громадянство, а з іншого - не враховують ряд суттєвих пропозицій діаспори щодо впровадження ефективних безпекових запобіжників, що є не менш важливою для СКУ складовою законопроєктів, особливо у нинішніх умовах російської гібридної агресії проти України", - йдеться в заяві."

Джерело: https://censor.net/ua/n3304442

Для ОПи єрмака-зеленського окупант не ворог.
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10.12.2021 11:11 Відповісти
Ніякого подвійного громадянства бути не повинно. Можливий лише "дозвіл на проживання і роботу" для громадян інших держав без права приймати участь в виборах. І все це уже є в Конституції!

Дегенеративні "гвалтівники собак та кіз" ніяк не заспокояться і хочуть ще й Конституцію згвалтувати...
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10.12.2021 11:18 Відповісти
100%
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10.12.2021 11:36 Відповісти
Громадянство надає людині права та обов"язки !
Подвійне Громадянство можливе тільки між країнами , між якими існує договір - як ці права та обов"язки повинні виконуватися ! Де , наприклад : служити в армії , платити податки і т.д. ,а де можна отримувати спецвиплати (типа-народження дитини) , купувати землю та майно і т.д.
Інакше самі хитрі будуть використовувати права усюда , а обов"язки - нігде
А тут - не про двійне Громадянство , а про множинне !!!
Партія хитровиграних
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10.12.2021 12:35 Відповісти
а з чого взагалі СКУ взяв, що зекоманда хоче прийняти такий "закон" для українців закордоном??? Цей закон явно НЕ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ, А ПРОТИ НИХ! Як і вся ця влада....
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10.12.2021 11:27 Відповісти
Хочуть поділити Україну, помножити громадянство і зробити з нас "курдів" з кількома паспортами, але без своєї землі.
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10.12.2021 12:51 Відповісти
Як це не враховують? Це української не враховують, а єврейської дуже навіть враховують!
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10.12.2021 11:31 Відповісти
Нет множественному гражданству! Это вред для граждан Украины , реально проживающих в стране!
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10.12.2021 11:35 Відповісти
Ця ідея - це дурня.

По перше чому раптом долю України мають вирішувати люди, які виїхали з неї та відмовилися від громадянства?

По друге - з якого дива давати громадянство лише за те що твої батьки жили в Україні, або навіть діди.

По третє - вони абсолютно не в контексті наших реалій, і мають поверхневе розуміння наших проблем. Наприклад в США або ВБ політики йдуть довгий шлях і на цьому шляху вони відсіються через недостойні вчинки, кримінал та інше. Таким чином, середній обиватель (а саме таких більшість) буде сприймати того чи іншого українського політика який начебто пройшов відбір часом і є достойним представником.

В четверте - будь який український закон треба в першу чергу розглядати як лазівку для маніпуляцій з боку можновладців. Якщо він дає можливість зловживати, то ці можливості безперечно будуть реалізовані. Тому, враховуючи ублюдочність та конченість зеленої команди і зеленського в першу чергу, цей закон дасть можливість для фальсифікування, так само і дасть можливість голосувати міфічним 4-5 мільйонам українців з московії.
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10.12.2021 11:41 Відповісти
Конечно нужно прислушаться. Особенно к украинцам из Канады и США. Это на настоящий момент - ум,честь и совесть нашей страны. В полном смысле этого слова. В отличии от кпсс ))
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10.12.2021 11:42 Відповісти
Шмаркля не враховує інтереси всього народу, а ви про діаспору.
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10.12.2021 11:48 Відповісти
Вообще то я против этого. Почему украинец, живущий за границей должен влиять на жизнь в Украине, где я постоянно проживаю??!! Если он хочет этого, то пусть перезжает на постоянное место жительства в Украину!!! А если взять зеленых и жопоблок, то те хотят сгрести к нам весь парашенский мусор!!!
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10.12.2021 11:57 Відповісти
"украинцы " за кордоном уже являются гражданами других стран ( нигер уехал из Нигерии в Канаду стал гражданином канадским паспорт нигерии у него забрали, а выдали канадский ... живи и радуйся, как хотел .. а теперь захотел получить снова нигерийский ?) Хитрости хохло пендурской нет предела , а особенно укросимитской ... Если рассуждать с точки зрения УКРОПАТРИОТА - Украина не проходной двор в Европу , то нужно запретить занимать руководящие и законодательные должности имеющим 2 и более гражданств !!! Запретить законодательно иметь собственность и недвижимость в Украине более 50тыс дол , а если не проживает постоянно в Украине то никакой собственности ни аренды чужой собственности.
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10.12.2021 12:02 Відповісти
Якби СКУ був бодай на макове зерня мудрим, то закликав би не ухвалювати цей закон, яким, без сумніву, скористається всяка мерзота і виконання якого в ******** українських реаліях буде лише на шкоду Україні. Але шанувальникам України зі СКУ чомусь не хочеться переїжджати на землю предків, а хочеться лише мати мінімум дискомфорту в той час, коли раз на кілька років приїжджають сюди щоб розпустити тут свої "патріотичні_соплі.
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10.12.2021 12:06 Відповісти
Треба вже гнати цю владу в шию, бо вони вже дуже розкрутилися в турборежимі.
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10.12.2021 12:54 Відповісти
Для введения многогражданства надо изменять Конституцию Украины. Остальное все куйни словесный онанизм…
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10.12.2021 12:55 Відповісти
ГРАЖДАНСТВО должно быть ОДНО (а видов на жительство сколько угодно)! Хочешь быть ГРАЖДАНИНОМ УКРАИНЫ, то БУДЬ им, а остальное все ******** и ПРОСТИТУЦИЯ!
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10.12.2021 13:21 Відповісти
Эти "слуги народа" являются слугами иного народа, а не украинского. Неотложно убирать их законными средствами.
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10.12.2021 13:26 Відповісти
Странные требования Всемирного Конгресса Украинцев в военное время.
Получившие гражданство США или Канады никогда не переедут жить в Украину.
А вот имеющие паспорта РФ, окопаются по-полной.
12% граждан Украины (на неокуппированной территории) считают ********* дружественным. Плюс вернутся Крым и Донбасс.
Нафига нам 20% населения - граждане вражеского государства?
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10.12.2021 13:34 Відповісти
 
 