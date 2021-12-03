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Законодавство щодо множинного громадянства не передбачає змін до Конституції, - Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Законодавство щодо множинного громадянства не передбачає змін до Конституції, - Корнієнко

У пакеті документів щодо множинного громадянства, який подав до Верховної Ради президент Володимир Зеленський немає змін до Конституції.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, розповів в інтерв’ю журналістам в кулуарах Верховної Ради перший віцеспікер Олександр Корнієнко.

За його словами, тепер депутатам буде над чим попрацювати вже з наступного пленарного тижня.

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"Вже можна включати ці закони в порядок денний сесії і проводити в січні комітети, та спробувати проголосувати в першому читанні в останній робочий тиждень (сесії. – Ред.)", - зауважив перший віцеспікер.

Відповідаючи на запитання, чому зміни не стосуються російського громадянства, Корнієнко наголосив: "Росія – країна-агресор. У нас з нею війна. Не маю нічого особистого до когось із росіян, але ми не можемо відрізнити людина з російським громадянством – ворог, замаскований агент чи просто людина. Тобто це важко профільтрувати, тому краще робити це на рівні закону".
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Топ коментарі
+11
Подвійне громадянство прямо протирічить Конституції України.
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03.12.2021 11:41
+7








"Конституція України (ст. 4) визначає, що в Україні існує єдине громадянство - тільки громадянство України."
Трускавецький профан.
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03.12.2021 11:45
+4
Цілеспрямована диверсія та знищення державних інститутів зеленою владою.
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03.12.2021 11:45
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Подвійне громадянство прямо протирічить Конституції України.
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03.12.2021 11:41 Відповісти
читайте уважніше, мова про множинне, а не подвійне...
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03.12.2021 12:40 Відповісти
Це міняє суть?
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03.12.2021 12:45 Відповісти
звідки мені знати? Спочатку мушу "в'їхати" у значення цього слова (множинне) у даному контексті. Зе!Бень віслюковський- ще той мовознавець схрещений на юриспруденції...
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03.12.2021 13:01 Відповісти
У Конституції йдеться про існування єдиного громадянства, а не заборону подвійнного, множинного і т.ін.
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04.12.2021 01:06 Відповісти
Ні не протирічить, не протирічило і ніколи не буде протирічити. Закон про громадянство і Конституцію на жаль більшість не читала але пишуть про це постійно. Україна визнає одне громадянство і так і буде згідно законопроекту. Для України її громадяни це її громадяни і на них розповсюджується українське законодавство в не залежності які інші громадянства має людина
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03.12.2021 22:14 Відповісти
Не одне, а єдине, в незалежності, громадянами якої країни були кандидати на громадянство.
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04.12.2021 01:10 Відповісти
Не протирічить. Ця стаття значить тільки те, що Україна юридично визнає подвійних громадян як єдино громадян України і не застосовує до них ті норми які застосовує до іноземних. Це і вся інтерпретація. Наприклад подвійний громадянин за цією статтею зобов"язаний проходити паспортний контроль на кордоні тільки з українським паспортом так якби він був єдиним.
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03.12.2021 22:48 Відповісти
Цілеспрямована диверсія та знищення державних інститутів зеленою владою.
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03.12.2021 11:45 Відповісти
У США близько 5% подвійників, у Канаді - близько 20%. Ніхто нічого не знищує.
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03.12.2021 22:55 Відповісти
Ви ще порівняйте глав цих держав з Президентом України.
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04.12.2021 01:11 Відповісти








"Конституція України (ст. 4) визначає, що в Україні існує єдине громадянство - тільки громадянство України."
Трускавецький профан.
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03.12.2021 11:45 Відповісти
Законодавство щодо множинного громадянства не передбачає змін до Конституції, - Корнієнко - ну тогда это равносильно прописке или справке из ЖЕКА
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03.12.2021 11:47 Відповісти
что там фильтровать насчет раши - любое существо с русским паспортом - однозначно враг, и не важно, что это существо взяло в руки оружие, или позвало врагов на свою землю а потом радостно получило на руки чужой паспорт, или молча отворачивалось, когда по соседней территории гатили из тяжелого или с восторгом цитирует любимого и вечного вв..., это все враги, нету там нормальных, они либо сдохли, либо уехали, либо сидят...
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03.12.2021 11:49 Відповісти
Кому воно потрібне,це множинне громадянство? Тільки тим,хто сидить і мріє,як в Україні накоїти ,потім швиденько втекти від покарання...Ці "шкідливі котики" вже давно мають по кілька паспортів,лишилось тільки їх легализувати в Україні... А про канадських та американських українців,які так мріють отримати українське громадянство,це локшина на наші вуха,хто хотів,той вже отримав...
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03.12.2021 11:54 Відповісти
99% подвійників - це вимушені заробітчани, для яких отримання другого громадянства - це умова збереження заробленої за кордоном пенсії після повернення в Україну. Ті хто залишився тільки українським громадянином, втратять пенсію при поверненні.

А ті хто мріють щось накоїти - їм цей закон байдужий, вони по факту мають другий паспорт і без закону.
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03.12.2021 22:43 Відповісти
Якими Законами це встановлено?
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04.12.2021 01:14 Відповісти
В конституціі чітко записано що в Украіні діє єдине громадянство,але що для невігласів конституція ? ця зграя негідників думає що прийшли назавжди ,так колись і янукович думав.
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03.12.2021 11:57 Відповісти
ПРОТИРІЧИТЬ ЧИ НІ, яка різниця. Конституційний суд - недієздатний, то ж ця мразота буде протягувати ВСІ необхідні їм проєкти.
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03.12.2021 12:06 Відповісти
твоя думка усім піх@й. Бєня.
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03.12.2021 12:20 Відповісти
Зелена пліснява наполеглево втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України ,руйнує підвалини української державності !!!)))
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03.12.2021 12:25 Відповісти
Зебобіки знову плюють на Конституцію України, щоб тільки прикрити свої паспорти інших держав.
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03.12.2021 12:31 Відповісти
А з Біларусі чи Вірменії приїдуть не шпигуни?

А скільки агентів фєдєрастів розкидано по Світу, з можливо українським корінням?

що за ігри з громадянством, під час війни???
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03.12.2021 12:42 Відповісти
За період 2010-2019 - 79 854 українських громадян отримали громадянство США.
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03.12.2021 22:35 Відповісти
Вони зробили свій вибір свідомо. Можливо, правильний вибір. А тепер потрібно повернути їм громадянство, щоб вони вибирали нам депутатів, владу. Найкраще вибори проводити через "Дію", а, якщо, навіть і будуть фальсифікації, то не приїдуть же вони на Майдан. Дуже зручно. І землю нехай скуповують не як іноземці, а як громадяни України, у т.ч. і громадяни Угорщини, Турції, Ізраїлю. Правильно, гоям не місце в Україні.
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04.12.2021 01:21 Відповісти
 
 