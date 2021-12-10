50% украинцев против введения двойного гражданства, 47% - за, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
53% граждан положительно относятся к инициативе введения экономического паспорта украинца, 28% – нейтрально, 16% – отрицательно.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 6-8 декабря 2021 года, передает Цензор.НЕТ.
"Идею введения в Украине двойного гражданства, как и прошлые опросы, поддерживают около половины опрошенных (47%). Приблизительно столько же против этого (50%)", - говорится в исследовании.
"В то же время, об инициативе введения экономического паспорта украинца респонденты проинформированы гораздо лучше (32% хорошо осведомлены об идее, 40% – что-то слышали об этом. 28% – ничего не известно об этой инициативе). При этом большинство (53%) положительно относятся к такому начинанию, 28% – нейтрально, 16% – отрицательно. Среди тех, кто хорошо информирован об инициативе, поддержка составляет 62%, четверть – не поддерживают", - добавили авторы исследования.
Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0.
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дальше продолжать ?
"Рейтинг" опять болтает ерундой
Бо зараз більшості громадян, які живуть за кордоном доводиться відмовлятись від українського громадянства щоб отримати громадянство країни проживання. Доречі, там процедура неадекватна також.
Ось нарід достатньо поінформують і наступний рейтинг буде з показниками в 73% - "ЗА" множинне громадянство.
Лишить всех, с двойным и более гражданств, украинского.
В первую очередь с гражданством Панамы, Гондураса и других офшоров.
Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.
Бред про якобы запрет второго гражданства Конституцией и другими законами высосан из пальца людьми, плохо понимающими детали украинского языка (ну и у которых плохо с логикой).
Стаття 19. Підстави для втрати громадянства України
Підставами для втрати громадянства України є:
1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави
- Хочу позбутись громадянства України, дайте мені зразок заяви.
- А яка підстава для клопотання?
- Ось, я добровільно набув громадянства іншої країни.
- Добре, тримайте зразок.
Так дійшо? Питання про заборону другого громадянства Україною підіймалось багато разів, в тому числі у консульствах України за кордоном (люди питали). Відповідь завжди одна: Україна не забороняє другий паспорт та не має механізмів для автоматичної втрати громадянства при набутті другого паспору.
Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.
Стаття 19. Підстави для втрати громадянства України
Підставами для втрати громадянства України є:
1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави
Цей маразм про нібито заборонене друге громадянство та автоматичне позбавлення українського колись був вброшений туповатими журнашлюшками, та швидко розповсюджений, тому що люди помилково трактували Закони саме так, як їх зараз трактуєте ви. Це питання підіймалось багато разів, в тому числі в консульствах, які офіційно роз'яснювали, що ніякої відповідальності (не кажучи вже про позбавлення громадянства) за другий паспорт не передбачено. Задовбали вже тупізною. Ви, часом, не антиваксер?..
Bullshit! Не повторюйте чуджі дурниці. Ані чинний варіант конституції України, ані жоден закон України не забороняють громадянам України мати громадянства інших країн. 99% громадян України, що набули громадянства інших країн, й надалі залишаються громадянами України доти, доки вони самостійно не вирішать, і не пройдуть процедуру виходу із Українського громадянства. Процедура виходу з громадянства України - це геморой найвищого гатунку, виконати всі умови якого більшості людей просто неможливо. Тому ніхто не париться із виходом.
Тим паче, що з подвійним громадянством в житті більшості людей немає жодних проблем.
В законі України лише зазначено те, що Україна визнає українських громадян, які мають інші громадянства, лише виключно громадянами України, і все.
"Підставами для втрати громадянства України є:
1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави"
Втрата громадянства - це не позбавлення його.
Це громадянин України, який добровільно набув інше громадянство, може застосувати цю причину при поданні заяви на вихід з українського громадянства, а не навпаки.
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