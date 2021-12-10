50% украинцев против введения двойного гражданства, 47% - за, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

53% граждан положительно относятся к инициативе введения экономического паспорта украинца, 28% – нейтрально, 16% – отрицательно.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 6-8 декабря 2021 года, передает Цензор.НЕТ.

"Идею введения в Украине двойного гражданства, как и прошлые опросы, поддерживают около половины опрошенных (47%). Приблизительно столько же против этого (50%)", - говорится в исследовании.

"В то же время, об инициативе введения экономического паспорта украинца респонденты проинформированы гораздо лучше (32% хорошо осведомлены об идее, 40% – что-то слышали об этом. 28% – ничего не известно об этой инициативе). При этом большинство (53%) положительно относятся к такому начинанию, 28% – нейтрально, 16% – отрицательно. Среди тех, кто хорошо информирован об инициативе, поддержка составляет 62%, четверть – не поддерживают", - добавили авторы исследования.

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Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0.