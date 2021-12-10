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Новости Политика Украины
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50% украинцев против введения двойного гражданства, 47% - за, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

50% украинцев против введения двойного гражданства, 47% - за, - опрос

53% граждан положительно относятся к инициативе введения экономического паспорта украинца, 28% – нейтрально, 16% – отрицательно.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 6-8 декабря 2021 года, передает Цензор.НЕТ.

"Идею введения в Украине двойного гражданства, как и прошлые опросы, поддерживают около половины опрошенных (47%). Приблизительно столько же против этого (50%)", - говорится в исследовании.

"В то же время, об инициативе введения экономического паспорта украинца респонденты проинформированы гораздо лучше (32% хорошо осведомлены об идее, 40% – что-то слышали об этом. 28% – ничего не известно об этой инициативе). При этом большинство (53%) положительно относятся к такому начинанию, 28% – нейтрально, 16% – отрицательно. Среди тех, кто хорошо информирован об инициативе, поддержка составляет 62%, четверть – не поддерживают", - добавили авторы исследования.

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50% украинцев против введения двойного гражданства, 47% - за, - опрос Рейтинга 01
50% украинцев против введения двойного гражданства, 47% - за, - опрос Рейтинга 02
50% украинцев против введения двойного гражданства, 47% - за, - опрос Рейтинга 03

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0. 

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+6
Подвійне громадянство ,це елемент гібридної війни Московії за Україну , асиміляція українців московитами триває !!!)))
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10.12.2021 13:24
+6
Вначале нужно начать выполнять Конституцию!
Лишить всех, с двойным и более гражданств, украинского.
В первую очередь с гражданством Панамы, Гондураса и других офшоров.
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10.12.2021 13:38
+5
А что думают пересичные громадяны про тройное гражданство Бени и зекрысы?
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10.12.2021 13:13
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Правила форума Совет форумчан
Цікаво було б знати результати по подвійному громадянству у розрізі регіонів.
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10.12.2021 13:08 Ответить
есть отдельно социология, пропаганда и группа "Рейтинг".

дальше продолжать ?
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10.12.2021 15:41 Ответить
нет. я все же продолжу:

"Рейтинг" опять болтает ерундой
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10.12.2021 15:42 Ответить
А что думают пересичные громадяны про тройное гражданство Бени и зекрысы?
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10.12.2021 13:13 Ответить
Снова под Коломойшу закон продвигают. В США он осуждён и жду его турма. Хотелось бы видеть их вместе с гундосой и портновай, ерьмачкой в одной камере .
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10.12.2021 13:16 Ответить
Cовок в мозгах ще нікуди не подівся. заборонити завжди легше ніж подумати і зробити логічний висновок. нащастя наявність або відсутність цього закону аж ніяк не змінює той факт, кому потрібно двойне громадянство, у тих воно вже є, а кому не потрібно, у них його ніколи й не буде.
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10.12.2021 13:21 Ответить
Подвійне громадянство ,це елемент гібридної війни Московії за Україну , асиміляція українців московитами триває !!!)))
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10.12.2021 13:24 Ответить
ну моглиб і дозволити, але заборонити з росією.
Бо зараз більшості громадян, які живуть за кордоном доводиться відмовлятись від українського громадянства щоб отримати громадянство країни проживання. Доречі, там процедура неадекватна також.
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10.12.2021 13:33 Ответить
В країні війна, яке подвійне громадянство?
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10.12.2021 13:37 Ответить
О, "рейтинг". Сама маніпулятивна контора пліснявої влади.
Ось нарід достатньо поінформують і наступний рейтинг буде з показниками в 73% - "ЗА" множинне громадянство.
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10.12.2021 13:35 Ответить
Вначале нужно начать выполнять Конституцию!
Лишить всех, с двойным и более гражданств, украинского.
В первую очередь с гражданством Панамы, Гондураса и других офшоров.
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10.12.2021 13:38 Ответить
Кіпру, Белізу, Вергінських островів та островів Самоа.
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10.12.2021 13:44 Ответить
Вначале неплохо бы научиться читать законы, в том числе Конституцию Украины, где нет никаких запретов на наличие у человека второго (третьего и тд) паспорта.
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10.12.2021 14:06 Ответить
Зачем давать советы, которые сами считаете неправильными?
Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.
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10.12.2021 14:11 Ответить
"Єдине" НЕ означает единственно возможное, а остальные запрещены. Статья 4 говорит о том, что в Украине есть одно гражданство - украинское. Соответствующие законы, на которые ссылается статья 4, НЕ запрещают второй паспорт. В правовой системе Украины гражданин с паспортом Украины остаётся только им, другие паспорта попросту не учитваются.

Бред про якобы запрет второго гражданства Конституцией и другими законами высосан из пальца людьми, плохо понимающими детали украинского языка (ну и у которых плохо с логикой).
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10.12.2021 14:17 Ответить
Спеціально, для маніпуляторів, які намагаються втюхати, що біле, це на біле, а світло сіре.

Стаття 19. Підстави для втрати громадянства України
Підставами для втрати громадянства України є:
1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави
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10.12.2021 14:39 Ответить
Фух. Ця стаття існує для того, щоб була підстава для подання на втрату громадянства України. Так би мовити, прийшли ви до відповідної установи:

- Хочу позбутись громадянства України, дайте мені зразок заяви.
- А яка підстава для клопотання?
- Ось, я добровільно набув громадянства іншої країни.
- Добре, тримайте зразок.

Так дійшо? Питання про заборону другого громадянства Україною підіймалось багато разів, в тому числі у консульствах України за кордоном (люди питали). Відповідь завжди одна: Україна не забороняє другий паспорт та не має механізмів для автоматичної втрати громадянства при набутті другого паспору.
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10.12.2021 14:43 Ответить
Ми про Закон чи про ваші художні дописи на тему?

Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.

Стаття 19. Підстави для втрати громадянства України
Підставами для втрати громадянства України є:
1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави
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10.12.2021 15:12 Ответить
Я вже вище пояснив про статтю 4 Конституції, яка означає, що на территорії України громадянин України є виключно ним, з усіма правами та обов'язками. Інші громадянства не враховуються та не заборонені. Якщо Ви не вірите мені, то проконсультуйтесь с будь-яким юристом, будь-ласка.

Цей маразм про нібито заборонене друге громадянство та автоматичне позбавлення українського колись був вброшений туповатими журнашлюшками, та швидко розповсюджений, тому що люди помилково трактували Закони саме так, як їх зараз трактуєте ви. Це питання підіймалось багато разів, в тому числі в консульствах, які офіційно роз'яснювали, що ніякої відповідальності (не кажучи вже про позбавлення громадянства) за другий паспорт не передбачено. Задовбали вже тупізною. Ви, часом, не антиваксер?..
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10.12.2021 15:20 Ответить
Й так, тут є певна колізія між Конституцією та Законом. Це вже питання до Ради. Але "підстава" не є автоматичним позбавленням.
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10.12.2021 15:32 Ответить
"Спеціально, для маніпуляторів, які намагаються втюхати, що біле, це на біле, а світло сіре."

Bullshit! Не повторюйте чуджі дурниці. Ані чинний варіант конституції України, ані жоден закон України не забороняють громадянам України мати громадянства інших країн. 99% громадян України, що набули громадянства інших країн, й надалі залишаються громадянами України доти, доки вони самостійно не вирішать, і не пройдуть процедуру виходу із Українського громадянства. Процедура виходу з громадянства України - це геморой найвищого гатунку, виконати всі умови якого більшості людей просто неможливо. Тому ніхто не париться із виходом.
Тим паче, що з подвійним громадянством в житті більшості людей немає жодних проблем.

В законі України лише зазначено те, що Україна визнає українських громадян, які мають інші громадянства, лише виключно громадянами України, і все.


"Підставами для втрати громадянства України є:
1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави"

Втрата громадянства - це не позбавлення його.

Це громадянин України, який добровільно набув інше громадянство, може застосувати цю причину при поданні заяви на вихід з українського громадянства, а не навпаки.

"
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10.12.2021 15:42 Ответить
Смысл затеи Коломойского с двойным гражданством тот же что и возни с КС: продажа украинской земли Израилю и палестинизация Украины.
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10.12.2021 13:40 Ответить
я за двойное гражданство потому что большинство в раде а может быть и все имеют два и более паспортов.Чем я хуже их.И не надо говорить о патриотизме разворовывая и грабя Украину.
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10.12.2021 13:42 Ответить
То відмовляйся від українського і вперед на всі чотири боки !!))
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10.12.2021 13:56 Ответить
У меня здесь квартира, зачем отказываться? Пока оно не мешает.
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10.12.2021 14:01 Ответить
А як бути з громадянським обов"язком громадянина боронити країну ,громадянином якої ти є !!!)))
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10.12.2021 14:04 Ответить
Тоді не дивуйся ,що колись в двері твоєї оселі загупає чийсь солдатській чобіт !!!)))
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10.12.2021 14:13 Ответить
Можливо через те що дехто не спроможен визначити власну позицію ,щодо власної країни !!)))
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10.12.2021 14:18 Ответить
Саме тому !!! Україна отримала величезну ганебну спадщину багатовікової асиміляції українців московитами ,як результат розбрат по мовному питанню,по напрямку розвитку держави та т. ін. !!!))
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10.12.2021 14:32 Ответить
Даремно витрачаєте час на полеміку з таким бидлом
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10.12.2021 14:52 Ответить
А як це пов'язано з другим громадянством? Що, усі ті, хто на даний момент не виконують громадянский обов'язок, мають другий паспорт?
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10.12.2021 14:11 Ответить
Дуже просто ,маючи громадянство України та Росії на чиєму боці будеш виконувати громадянський обов"язок ???)))
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10.12.2021 14:15 Ответить
Гаразд, я згоден щодо Расєйского паспорта як другого. Але, по-перше, мова йшла про будь-які громадянстваю. По-друге, що заважає юніту перейти на бік Расєї, не маючи паспорта Расєї. По-третє, я згоден з тим, що перш ніж вводитм заборони другого громадянства з метою посилення країни проти Расеї, непогано б зменшити торгівлю, контролювати пересування людей (візи? нє, не чули), щось зробити з дирявим кордоном і так далі.
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10.12.2021 14:21 Ответить
Я категорически против.. Получается человек пользуются гражданством как прокладкой.. Что ему тогда страна.. да он опа на и поехал в другую да еще и на законных основаниях.. если что. Второе гражданство может и было бы возможным в Украине если бы Украина была членом НАТО и ЕС. не раньше. Вот и пропишите это в законе.
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10.12.2021 13:55 Ответить
Яке тyпе наsелення яке підтримyє vиплати за надра, це піар Зе перед vиборами, а потім х- хто полyче Зебарани, а за ці гроші здерyть y три рази більше з батькіv, а Коломойsький плате за Електроенергію v 4 рази менше чим проsті підприємці
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10.12.2021 13:58 Ответить
Да хрен с ним, с гражданством. Пусть будет. НО, с автоматическим лишением такого "гражданина" права голоса на выборах и запретом ему занимать любые государственные должности. А если он на такой должности работает на момент получения второго гражданства, то должен быть уволен НЕМЕДЛЕННО.
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10.12.2021 15:43 Ответить
Остальные уже второе гражданство получили..
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10.12.2021 17:49 Ответить
 
 