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Новости Коронавирус и карантин
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Еврокомиссия сократила срок действия COVID-сертификатов для поездок до 9 месяцев

Еврокомиссия сократила срок действия COVID-сертификатов для поездок до 9 месяцев

Европейская комиссия во вторник, 21 декабря, приняла правила, согласно которым COVID-сертификат будет действителен для путешествий в течение 9 месяцев после последней прививки. Новые правила вступят в силу для 27 стран ЕС с 1 февраля 2022 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Сегодня Комиссия утвердила правила, касающиеся цифрового COVID-сертификата ЕС, установив обязывающий срок принятия сертификатов о вакцинации в 9 месяцев (ровно 270 дней) с целью путешествий внутри ЕС", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что это решение учитывает рекомендации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, согласно которым усиливающие дозы рекомендуются не позднее чем через шесть месяцев после завершения первого цикла вакцинации.

Сертификат будет действительным в течение дополнительного периода еще на три месяца после шести месяцев, чтобы гарантировать, что национальные кампании по вакцинации могут быть скорректированы, и граждане будут иметь доступ к бустерным дозам.

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Новые правила вступят в силу для 27 стран ЕС с 1 февраля 2022 года. Данные правила касаются только поездок между странами.

По словам официального представителя ЕС, после бустерной вакцинации срок действия COVID-сертификата будет продлен без установленного лимита, поскольку пока нет достаточной информации о продолжительности защиты после усиливающей прививки.

Автор: 

Еврокомиссия (1445) путешествие (98) сертификат (226) туризм (1543) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
Вакцанутым нет покоя. Всё новые и новые приколы, при этом- уже видимые без оптики, даже тупыми: разводняк тотальный!
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21.12.2021 15:45
+8
А еще через полгода - до 9 недель
Партия у нас у всех одна, и колоться надо чаще! (с)
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21.12.2021 15:18
+7
Я угораю летники, готовимся к новым проколам , а то в марте/апреле не пустят
Только сегодня писал что в конце января начнут колоть так шо гайшуметь будет , и тут опа, новость
На 12 месяцах уже опрокинули, даже имея кучу прививок одинхрен тест на вьезде почти во все страны европы, осталось привить стаду мысль колоться каждые полугодья (а уже чуток до этого), и все, все зависимые -на игле.
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21.12.2021 15:34
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Золотое дно... Дают дополнительный шанс заработать тем, кто продает фальшивые сертификаты...
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21.12.2021 15:05 Ответить
А еще через полгода - до 9 недель
Партия у нас у всех одна, и колоться надо чаще! (с)
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21.12.2021 15:18 Ответить
9 с половиною.. недель ))))
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21.12.2021 15:58 Ответить
Цікаво, що придумають після бустерів:
https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/
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21.12.2021 15:28 Ответить
Та уже придумали! Не бустерную, а ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ дозу! Именно её разрешили колоть с 13 декабря.
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21.12.2021 16:00 Ответить
Та уже придумали, была новость шо вакцинация на "Омикрон" не действует. Щас "раскрутят" "Омикрон", и вакцинированым "хана" з ихними сертификатами.
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21.12.2021 19:45 Ответить
Я угораю летники, готовимся к новым проколам , а то в марте/апреле не пустят
Только сегодня писал что в конце января начнут колоть так шо гайшуметь будет , и тут опа, новость
На 12 месяцах уже опрокинули, даже имея кучу прививок одинхрен тест на вьезде почти во все страны европы, осталось привить стаду мысль колоться каждые полугодья (а уже чуток до этого), и все, все зависимые -на игле.
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21.12.2021 15:34 Ответить
Всё это уже не серьёзно !
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21.12.2021 15:36 Ответить
Вакцанутым нет покоя. Всё новые и новые приколы, при этом- уже видимые без оптики, даже тупыми: разводняк тотальный!
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21.12.2021 15:45 Ответить
Сладенькую вакцинку надо колоть раз в полгода. Иначе мы все умрём. Это не фашизм, это забота о вашем здоровье.
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21.12.2021 15:53 Ответить
1984
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21.12.2021 15:53 Ответить
Европа - напряжение нарастает
https://www.youtube.com/watch?v=E3n3VVyx-0w&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B2%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5
Люди вышли за свободу!
https://www.youtube.com/watch?v=3-lAuFGjVV0&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B2%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5
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21.12.2021 16:13 Ответить
Вот на Европу только и надежда... хотя и слабая.
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21.12.2021 16:14 Ответить
Я подписался на канал! Мне понравился чудик! Благодарю.
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21.12.2021 16:21 Ответить
Пипец. Без конца ширяться будем. Они там охренели совсем.
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21.12.2021 16:13 Ответить
Еще через полгода начнутся разборки с обязательной вакцинацией определенных профессий! Почему людей лишали средств, к существованию(отстранение от работы без сохранения зарплаты) на основе умозаключений МОЗ, без достаточных научных обоснований, крайней необходимости и полезности мероприятий? А если еще и побочки после «прививок» полезут хрен МОЗ со своими приказами спрячется за бумажкой с согласием на вакцину!
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21.12.2021 16:20 Ответить
Боинг больше не требует у работников уколоться
https://www.youtube.com/watch?v=JYXQ-OtkeDU&ab_channel=YelenaNikitskaya
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21.12.2021 16:22 Ответить
Прав оказался этот Польский партизан! Становится всё интересней!
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21.12.2021 16:25 Ответить
У антиваксов как обычно полыхают днища при любой новости о вакцинации. Не хотите путешествовать по европе - путешествуйте по своей любимой парашии или сидите дома. Вас никто силой не толкает в ЕС.
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21.12.2021 16:25 Ответить
Не стоит так. При чем тут парашия? Дело о дальнейшей вакцанутой мерзости. А именно: дальнейшем закручивании гаек и загона в стойло. И- не более того.
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21.12.2021 16:30 Ответить
У них антиваксеры ВСЕ ватники, ВСЕ на зарплате у кремля и ВСЕ боты.
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21.12.2021 17:15 Ответить
Флорида свободна. Рон ДеСантис избавился от коронавирусных мандатов.
https://www.youtube.com/watch?v=G1fGXi0WrlE&ab_channel=RussianAmericaTV
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21.12.2021 17:36 Ответить
 
 