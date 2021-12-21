Еврокомиссия сократила срок действия COVID-сертификатов для поездок до 9 месяцев
Европейская комиссия во вторник, 21 декабря, приняла правила, согласно которым COVID-сертификат будет действителен для путешествий в течение 9 месяцев после последней прививки. Новые правила вступят в силу для 27 стран ЕС с 1 февраля 2022 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Сегодня Комиссия утвердила правила, касающиеся цифрового COVID-сертификата ЕС, установив обязывающий срок принятия сертификатов о вакцинации в 9 месяцев (ровно 270 дней) с целью путешествий внутри ЕС", - говорится в сообщении.
При этом уточняется, что это решение учитывает рекомендации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, согласно которым усиливающие дозы рекомендуются не позднее чем через шесть месяцев после завершения первого цикла вакцинации.
Сертификат будет действительным в течение дополнительного периода еще на три месяца после шести месяцев, чтобы гарантировать, что национальные кампании по вакцинации могут быть скорректированы, и граждане будут иметь доступ к бустерным дозам.
Новые правила вступят в силу для 27 стран ЕС с 1 февраля 2022 года. Данные правила касаются только поездок между странами.
По словам официального представителя ЕС, после бустерной вакцинации срок действия COVID-сертификата будет продлен без установленного лимита, поскольку пока нет достаточной информации о продолжительности защиты после усиливающей прививки.
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Партия у нас у всех одна, и колоться надо чаще! (с)
https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/
Только сегодня писал что в конце января начнут колоть так шо гайшуметь будет , и тут опа, новость
На 12 месяцах уже опрокинули, даже имея кучу прививок одинхрен тест на вьезде почти во все страны европы, осталось привить стаду мысль колоться каждые полугодья (а уже чуток до этого), и все, все зависимые -на игле.
https://www.youtube.com/watch?v=E3n3VVyx-0w&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B2%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5
Люди вышли за свободу!
https://www.youtube.com/watch?v=3-lAuFGjVV0&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B2%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5
https://www.youtube.com/watch?v=JYXQ-OtkeDU&ab_channel=YelenaNikitskaya
https://www.youtube.com/watch?v=G1fGXi0WrlE&ab_channel=RussianAmericaTV