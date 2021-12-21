Єврокомісія скоротила термін дії COVID-сертифікатів для поїздок до 9 місяців

Європейська комісія у вівторок, 21 грудня, прийняла правила, згідно з якими COVID-сертифікат буде дійсний для подорожей протягом 9 місяців після останнього щеплення. Нові правила набудуть чинності для 27 країн ЄС з 1 лютого 2022 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Сьогодні Комісія затвердила правила, що стосуються цифрового COVID-сертифіката ЄС, встановивши зобов'язуючий термін прийняття сертифікатів про вакцинацію в 9 місяців (рівно 270 днів) з метою подорожей всередині ЄС", - йдеться в повідомленні пресслужби комісії.

При цьому уточнюється, що це рішення враховує рекомендації Європейського центру профілактики і контролю захворювань, згідно з якими посилюючі дози рекомендуються не пізніше ніж через шість місяців після завершення першого циклу вакцинації.

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Сертифікат буде дійсним протягом додаткового періоду ще на три місяці після шести місяців, щоб гарантувати, що національні кампанії з вакцинації можуть бути скориговані, і громадяни матимуть доступ до бустерних доз.

Нові правила набудуть чинності для 27 країн ЄС з 1 лютого 2022 року. Дані правила стосуються тільки поїздок між країнами.

За словами офіційного представника ЄС, після бустерної вакцинації термін дії COVID-сертифіката буде продовжений без встановленого ліміту, оскільки поки немає достатньої інформації про тривалість захисту після підсилюючого щеплення.

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