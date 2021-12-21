УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9892 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 992 25

Єврокомісія скоротила термін дії COVID-сертифікатів для поїздок до 9 місяців

Єврокомісія скоротила термін дії COVID-сертифікатів для поїздок до 9 місяців

Європейська комісія у вівторок, 21 грудня, прийняла правила, згідно з якими COVID-сертифікат буде дійсний для подорожей протягом 9 місяців після останнього щеплення. Нові правила набудуть чинності для 27 країн ЄС з 1 лютого 2022 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Сьогодні Комісія затвердила правила, що стосуються цифрового COVID-сертифіката ЄС, встановивши зобов'язуючий термін прийняття сертифікатів про вакцинацію в 9 місяців (рівно 270 днів) з метою подорожей всередині ЄС", - йдеться в повідомленні пресслужби комісії.

При цьому уточнюється, що це рішення враховує рекомендації Європейського центру профілактики і контролю захворювань, згідно з якими посилюючі дози рекомендуються не пізніше ніж через шість місяців після завершення першого циклу вакцинації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Участь у будь-яких масових заходах на відкритому повітрі можлива лише з COVID-документами, - МОЗ

Сертифікат буде дійсним протягом додаткового періоду ще на три місяці після шести місяців, щоб гарантувати, що національні кампанії з вакцинації можуть бути скориговані, і громадяни матимуть доступ до бустерних доз.

Нові правила набудуть чинності для 27 країн ЄС з 1 лютого 2022 року. Дані правила стосуються тільки поїздок між країнами.

За словами офіційного представника ЄС, після бустерної вакцинації термін дії COVID-сертифіката буде продовжений без встановленого ліміту, оскільки поки немає достатньої інформації про тривалість захисту після підсилюючого щеплення.

Також читайте: Ляшко про роботу гірськолижних курортів: Власників готелів штрафуватимуть за відсутність COVID-сертифікатів у туристів

Єврокомісія (2147) подорож (92) сертифікат (426) туризм (1560) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
Вакцанутым нет покоя. Всё новые и новые приколы, при этом- уже видимые без оптики, даже тупыми: разводняк тотальный!
показати весь коментар
21.12.2021 15:45
+8
А еще через полгода - до 9 недель
Партия у нас у всех одна, и колоться надо чаще! (с)
показати весь коментар
21.12.2021 15:18
+7
Я угораю летники, готовимся к новым проколам , а то в марте/апреле не пустят
Только сегодня писал что в конце января начнут колоть так шо гайшуметь будет , и тут опа, новость
На 12 месяцах уже опрокинули, даже имея кучу прививок одинхрен тест на вьезде почти во все страны европы, осталось привить стаду мысль колоться каждые полугодья (а уже чуток до этого), и все, все зависимые -на игле.
показати весь коментар
21.12.2021 15:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Золотое дно... Дают дополнительный шанс заработать тем, кто продает фальшивые сертификаты...
показати весь коментар
21.12.2021 15:05 Відповісти
А еще через полгода - до 9 недель
Партия у нас у всех одна, и колоться надо чаще! (с)
показати весь коментар
21.12.2021 15:18 Відповісти
9 с половиною.. недель ))))
показати весь коментар
21.12.2021 15:58 Відповісти
Цікаво, що придумають після бустерів:
https://mises.in.ua/article/your-booster-life-how-big-pharma-adopted-the-subscription-model-of-profitability/
показати весь коментар
21.12.2021 15:28 Відповісти
Та уже придумали! Не бустерную, а ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ дозу! Именно её разрешили колоть с 13 декабря.
показати весь коментар
21.12.2021 16:00 Відповісти
Та уже придумали, была новость шо вакцинация на "Омикрон" не действует. Щас "раскрутят" "Омикрон", и вакцинированым "хана" з ихними сертификатами.
показати весь коментар
21.12.2021 19:45 Відповісти
Я угораю летники, готовимся к новым проколам , а то в марте/апреле не пустят
Только сегодня писал что в конце января начнут колоть так шо гайшуметь будет , и тут опа, новость
На 12 месяцах уже опрокинули, даже имея кучу прививок одинхрен тест на вьезде почти во все страны европы, осталось привить стаду мысль колоться каждые полугодья (а уже чуток до этого), и все, все зависимые -на игле.
показати весь коментар
21.12.2021 15:34 Відповісти
Всё это уже не серьёзно !
показати весь коментар
21.12.2021 15:36 Відповісти
Вакцанутым нет покоя. Всё новые и новые приколы, при этом- уже видимые без оптики, даже тупыми: разводняк тотальный!
показати весь коментар
21.12.2021 15:45 Відповісти
Сладенькую вакцинку надо колоть раз в полгода. Иначе мы все умрём. Это не фашизм, это забота о вашем здоровье.
показати весь коментар
21.12.2021 15:53 Відповісти
1984
показати весь коментар
21.12.2021 15:53 Відповісти
Европа - напряжение нарастает
https://www.youtube.com/watch?v=E3n3VVyx-0w&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B2%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5
Люди вышли за свободу!
https://www.youtube.com/watch?v=3-lAuFGjVV0&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B2%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5
показати весь коментар
21.12.2021 16:13 Відповісти
Вот на Европу только и надежда... хотя и слабая.
показати весь коментар
21.12.2021 16:14 Відповісти
Я подписался на канал! Мне понравился чудик! Благодарю.
показати весь коментар
21.12.2021 16:21 Відповісти
Пипец. Без конца ширяться будем. Они там охренели совсем.
показати весь коментар
21.12.2021 16:13 Відповісти
Еще через полгода начнутся разборки с обязательной вакцинацией определенных профессий! Почему людей лишали средств, к существованию(отстранение от работы без сохранения зарплаты) на основе умозаключений МОЗ, без достаточных научных обоснований, крайней необходимости и полезности мероприятий? А если еще и побочки после «прививок» полезут хрен МОЗ со своими приказами спрячется за бумажкой с согласием на вакцину!
показати весь коментар
21.12.2021 16:20 Відповісти
Боинг больше не требует у работников уколоться
https://www.youtube.com/watch?v=JYXQ-OtkeDU&ab_channel=YelenaNikitskaya
показати весь коментар
21.12.2021 16:22 Відповісти
Прав оказался этот Польский партизан! Становится всё интересней!
показати весь коментар
21.12.2021 16:25 Відповісти
У антиваксов как обычно полыхают днища при любой новости о вакцинации. Не хотите путешествовать по европе - путешествуйте по своей любимой парашии или сидите дома. Вас никто силой не толкает в ЕС.
показати весь коментар
21.12.2021 16:25 Відповісти
Не стоит так. При чем тут парашия? Дело о дальнейшей вакцанутой мерзости. А именно: дальнейшем закручивании гаек и загона в стойло. И- не более того.
показати весь коментар
21.12.2021 16:30 Відповісти
У них антиваксеры ВСЕ ватники, ВСЕ на зарплате у кремля и ВСЕ боты.
показати весь коментар
21.12.2021 17:15 Відповісти
Флорида свободна. Рон ДеСантис избавился от коронавирусных мандатов.
https://www.youtube.com/watch?v=G1fGXi0WrlE&ab_channel=RussianAmericaTV
показати весь коментар
21.12.2021 17:36 Відповісти
 
 