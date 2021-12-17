Участь у будь-яких масових заходах на відкритому повітрі можлива лише з COVID-документами, - МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я нагадали українцям, що всі учасники будь-яких масових заходів на відкритому повітрі повинні мати необхідні COVID-документи. У відомстві зазначили, що йдеться про фестивалі, концерти, ярмарки й виставки.

Про це йдеться у повідомленні МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"Брати участь та організовувати будь-які масові заходи на відкритому повітрі можуть лише люди, які мають необхідні COVID-документи. Зокрема йдеться про фестивалі, концерти, ярмарки, виставки тощо", - зазначили у МОЗ.

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Таким чином, всі учасники та організатори масового заходу повинні мати принаймні один з наступних документів

жовтий COVID-сертифікат або паперову довідку 063-О (чинні 30 днів);

зелений COVID-сертифікат (чинний 365 днів);

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію (чинне 365 днів);

іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (чинний 365 днів);

негативний результат ПЛР або експрес-тест на визначення антигена (чинний 72 години);

сертифікат про одужання від COVID-19 (чинний 105 днів із дати встановлення діагнозу).

"Будь-який із вказаних документів є підставою для участі у масовому заході на відкритому повітрі. Водночас документ про отримання однієї дози вакцини можна використовувати лише на жовтому рівні епіднебезпеки. На червоному рівні дозвіл на участь/організацію заходу на відкритому повітрі надає лише документ про отримання повного курсу вакцинації", - відзначили у МОЗ.

Також у відомстві нагадали, що територія проведення заходу має бути огороджена для контролю наявності COVID-документів в учасників заходу. Крім того, у міністерстві підкреслили важливість правильного використання захисних масок чи респіраторів – вони мають прикривати ніс та рот.