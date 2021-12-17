Участь у будь-яких масових заходах на відкритому повітрі можлива лише з COVID-документами, - МОЗ
Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я
У Міністерстві охорони здоров’я нагадали українцям, що всі учасники будь-яких масових заходів на відкритому повітрі повинні мати необхідні COVID-документи. У відомстві зазначили, що йдеться про фестивалі, концерти, ярмарки й виставки.
Про це йдеться у повідомленні МОЗ, передає Цензор.НЕТ.
"Брати участь та організовувати будь-які масові заходи на відкритому повітрі можуть лише люди, які мають необхідні COVID-документи. Зокрема йдеться про фестивалі, концерти, ярмарки, виставки тощо", - зазначили у МОЗ.
Таким чином, всі учасники та організатори масового заходу повинні мати принаймні один з наступних документів
- жовтий COVID-сертифікат або паперову довідку 063-О (чинні 30 днів);
- зелений COVID-сертифікат (чинний 365 днів);
- Міжнародне свідоцтво про вакцинацію (чинне 365 днів);
- іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (чинний 365 днів);
- негативний результат ПЛР або експрес-тест на визначення антигена (чинний 72 години);
- сертифікат про одужання від COVID-19 (чинний 105 днів із дати встановлення діагнозу).
"Будь-який із вказаних документів є підставою для участі у масовому заході на відкритому повітрі. Водночас документ про отримання однієї дози вакцини можна використовувати лише на жовтому рівні епіднебезпеки. На червоному рівні дозвіл на участь/організацію заходу на відкритому повітрі надає лише документ про отримання повного курсу вакцинації", - відзначили у МОЗ.
Також у відомстві нагадали, що територія проведення заходу має бути огороджена для контролю наявності COVID-документів в учасників заходу. Крім того, у міністерстві підкреслили важливість правильного використання захисних масок чи респіраторів – вони мають прикривати ніс та рот.
Будь ласка, зачекайте...
- мы так и поняли
вже був один алень який йолку хотів встановити....
Растояние между Хабаровском и Мацквой 6 140 км по воздуху...,Боинг это расстояние при скорости 1 000 км/час преодолевает за 9 часов лета...,если Земля вращается быстрее на 600 км/час...то Боинг в Москву никогда не прилетит... Я прав Астрономы?
Вам "двійка" по шкільному курсу фізики та астрономії.
Если у вас есть родственник или друг, которому нужно долго ехать, чтобы добраться до вашего дома, и он не вакцинирован, вы можете для начала убедить их остаться дома. CDC рекомендует непривитым людям оставаться дома и отмечать праздники со своими домашними животными.
Для непривитых местных гостей, которые могут совершить поездку, не подвергая опасности других, вы можете иметь под рукой коробку хирургических масок на случай, если у вас есть невнимательный родственник, который забывает маскироваться. Потому что, согласно CDC, если ваши гости не вакцинированы и вы собираетесь развлекаться внутри, им необходимо надеть маску.
Конечно, нет никаких рекомендаций для тех, кто перенёс COVID и теперь имеет естественный иммунитет, потому что в отличие от тех, кто принял вакцину и обнаружил, что её эффективность упала ниже 50%, «еще слишком рано» для доктора Фаучи и других «специалистов» из телевизора, чтобы знать, обеспечивает ли естественный иммунитет лучшую защиту, чем вакцинация. Чтобы обезопасить себя, если вы переболели COVID и были рядом с другими людьми с COVID и никогда не заражались, вам все равно следует носить маску. Но вакцинированным людям, которые стабильно переносят вирус COVID, не нужно носить маску, согласно рекомендациям CDC. Есть одна оговорка: прежде чем позволить вакцинированному человеку находиться без маски в вашем доме, вы должны попросить его предоставить актуальную карту местности, где он был, чтобы убедиться, что он не посещал «горячие точки» COVID, и в этом случае ему тоже придется надеть маску.
вводить себе в кровь не пойми что.
Щас.
А если , чисто гипотетически, это массовое мероприятие соберёт несколько десятков тысяч человек, и в рамках его программы будет затяжной флешмоб "Врежь менту", то "необходимые COVID-документы" для этого понадобятся? И кто в этом случае будет осуществлять их проверку?