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Участь у будь-яких масових заходах на відкритому повітрі можлива лише з COVID-документами, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Участь у будь-яких масових заходах на відкритому повітрі можлива лише з COVID-документами, - МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я нагадали українцям, що всі учасники будь-яких масових заходів на відкритому повітрі повинні мати необхідні COVID-документи. У відомстві зазначили, що йдеться про фестивалі, концерти, ярмарки й виставки.

Про це йдеться у повідомленні МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"Брати участь та організовувати будь-які масові заходи на відкритому повітрі можуть лише люди, які мають необхідні COVID-документи. Зокрема йдеться про фестивалі, концерти, ярмарки, виставки тощо", - зазначили у МОЗ.

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Таким чином, всі учасники та організатори масового заходу повинні мати принаймні один з наступних документів

  • жовтий COVID-сертифікат або паперову довідку 063-О (чинні 30 днів);
  • зелений COVID-сертифікат (чинний 365 днів);
  • Міжнародне свідоцтво про вакцинацію (чинне 365 днів);
  • іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, дозволеними ВООЗ (чинний 365 днів);
  • негативний результат ПЛР або експрес-тест на визначення антигена (чинний 72 години);
  • сертифікат про одужання від COVID-19 (чинний 105 днів із дати встановлення діагнозу).

"Будь-який із вказаних документів є підставою для участі у масовому заході на відкритому повітрі. Водночас документ про отримання однієї дози вакцини можна використовувати лише на жовтому рівні епіднебезпеки. На червоному рівні дозвіл на участь/організацію заходу на відкритому повітрі надає лише документ про отримання повного курсу вакцинації", - відзначили у МОЗ.

Також у відомстві нагадали, що територія проведення заходу має бути огороджена для контролю наявності COVID-документів в учасників заходу. Крім того, у міністерстві підкреслили важливість правильного використання захисних масок чи респіраторів – вони мають прикривати ніс та рот.
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Топ коментарі
+12
ну-ну....вже прям "бачу" як на НР будуть мєнти перевіряти ці документи....
вже був один алень який йолку хотів встановити....
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17.12.2021 14:26
+9
Це вони з собою розмовляють?! Люди давно зрозуміли сутність розводняку і посилатимуть часто і далеко. І для майдану це не стане перепоною.
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17.12.2021 14:31
+9
Апофеоз безумия какой то...
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17.12.2021 14:31
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значит скоро отключат отопление и закончится электричество
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17.12.2021 14:26 Відповісти
Ляшко вже зовсім поїхав. Йому треба пройти психологічну перевірку. Сьогодні оприлюднили рішення одного судді Полтавської області про штраф за маски. Ось списую це рішення - Вимога вдягнути захисну маску НЕЗАКОННА. Будь хто зобов,язаний відмовитись від виконання цієї вимоги.Ті, хто вимагають вдягти захисну маску підлягають кримінальному переслідуванню, про що необхідно подати до поліції заяву про злочин. Діючий в Україні карантин містить норми правила та заборони, що обмежують права і свободи людини встановлені Конституцією України.( ст 33 і т.д.) якщо рішення влади суперечать Конституції громадяни зобов,язані відмовитись від їх виконання. Це рішення суду має силу закону. https://reyestr.court.gov.ua/Review/96391117
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17.12.2021 16:41 Відповісти
ну-ну....вже прям "бачу" як на НР будуть мєнти перевіряти ці документи....
вже був один алень який йолку хотів встановити....
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17.12.2021 14:26 Відповісти
придурки зелено-жовті
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17.12.2021 14:29 Відповісти
Ага щаз, разбежались
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17.12.2021 14:31 Відповісти
Це вони з собою розмовляють?! Люди давно зрозуміли сутність розводняку і посилатимуть часто і далеко. І для майдану це не стане перепоною.
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17.12.2021 14:31 Відповісти
Апофеоз безумия какой то...
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17.12.2021 14:31 Відповісти
Так многим нравится и подходит. Сопротивляются или обходят лишь немногие.
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17.12.2021 14:40 Відповісти
Мировое шоу - "идиоты против" науки продолжается.
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17.12.2021 14:39 Відповісти
В науке тоже бывают подтасовки из-за выгоды .А тут -раздолье под прикрытием госчиновников, якобы заботящихся о людя.х
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17.12.2021 16:25 Відповісти
Є закони України. Є конституція. А є укази Ляшка , які не значать нічого.
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17.12.2021 14:42 Відповісти
Укази Ляшка проти Конституції - це нуль, хай він піде з тим указом до туалету.
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17.12.2021 16:45 Відповісти
О народ начнёт изучать основы фотошопа
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17.12.2021 14:45 Відповісти
"Я не участник, я мимо проходил!"
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17.12.2021 14:46 Відповісти
ЗЕбіли
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17.12.2021 15:04 Відповісти
Несуть херню,намагаючись отримати картбланш у придушенні пртестів проти Зех-ла
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17.12.2021 16:11 Відповісти
От чого частенько з фінгалами шастаєш. Бо не маєш розуму свою точку зору до інших доводити.
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17.12.2021 17:31 Відповісти
Шо Зелені поци,знову транспорт зупинятимете,й охотиметеся на киян.*********** членорояльники?
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17.12.2021 16:14 Відповісти
А концерти 95го шапіто ...?
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17.12.2021 16:23 Відповісти
Классный видос про рюсских Зэков...https://youtu.be/Hflqcckemr4
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17.12.2021 16:23 Відповісти
Тут фишка интересная....если планета Земля согласно Википедии вращается со скоростью 1674,365 км/час,то с каком скоростью на открытом Воздухе летает Ковид пандемия?
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17.12.2021 16:28 Відповісти
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17.12.2021 16:29 Відповісти
Астрономы,а вы уверены что Земля вращается с такой бешенной скоростьЮ? Я нет...от слова совсем...
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17.12.2021 16:41 Відповісти
Задача для детворы младших классов...

Растояние между Хабаровском и Мацквой 6 140 км по воздуху...,Боинг это расстояние при скорости 1 000 км/час преодолевает за 9 часов лета...,если Земля вращается быстрее на 600 км/час...то Боинг в Москву никогда не прилетит... Я прав Астрономы?
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17.12.2021 16:47 Відповісти
Сідайте!
Вам "двійка" по шкільному курсу фізики та астрономії.
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17.12.2021 17:07 Відповісти
А на площадях перед елками не пустят .как? 22 декабря - самый короткий день года.И начинаются праздники Сатурналии- ШадЭрЯн(САТУРНУ)=Торжественнуму Муж Гори пер.с ИндоПэриджанского,оттуда же праздник. На головах "Червленная эпанча".а одежда "Синфезис" Слава древним праздникам мироздания!
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17.12.2021 17:50 Відповісти
Такие вбросы для того чтоб западные партнеры галочку поставили. В Германии, США и других странах заявления и похуже есть.
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17.12.2021 17:55 Відповісти
​​CDC опубликовал совершенно новые принципы того, как семьи должны взаимодействовать со своими непривитыми близкими и родными во время праздников.



Если у вас есть родственник или друг, которому нужно долго ехать, чтобы добраться до вашего дома, и он не вакцинирован, вы можете для начала убедить их остаться дома. CDC рекомендует непривитым людям оставаться дома и отмечать праздники со своими домашними животными.

Для непривитых местных гостей, которые могут совершить поездку, не подвергая опасности других, вы можете иметь под рукой коробку хирургических масок на случай, если у вас есть невнимательный родственник, который забывает маскироваться. Потому что, согласно CDC, если ваши гости не вакцинированы и вы собираетесь развлекаться внутри, им необходимо надеть маску.



Конечно, нет никаких рекомендаций для тех, кто перенёс COVID и теперь имеет естественный иммунитет, потому что в отличие от тех, кто принял вакцину и обнаружил, что её эффективность упала ниже 50%, «еще слишком рано» для доктора Фаучи и других «специалистов» из телевизора, чтобы знать, обеспечивает ли естественный иммунитет лучшую защиту, чем вакцинация. Чтобы обезопасить себя, если вы переболели COVID и были рядом с другими людьми с COVID и никогда не заражались, вам все равно следует носить маску. Но вакцинированным людям, которые стабильно переносят вирус COVID, не нужно носить маску, согласно рекомендациям CDC. Есть одна оговорка: прежде чем позволить вакцинированному человеку находиться без маски в вашем доме, вы должны попросить его предоставить актуальную карту местности, где он был, чтобы убедиться, что он не посещал «горячие точки» COVID, и в этом случае ему тоже придется надеть маску.
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17.12.2021 17:56 Відповісти
Минздрав имеет в виду, что ради глинтвейна люди кинутся
вводить себе в кровь не пойми что.
Щас.
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17.12.2021 18:31 Відповісти
Эти деятели доиграются со своей всеобщей вакцинацией, а именно это и является конечной целью их действий и ограничений, до ситуации, аналогичной ситуации с болезнью Марека у кур. Подробней про эту болезнь можно посмотреть в Википедии. А вкратце дело обстоит так. Изначально болезнь давала смертность у кур около 5%. Решили, что это много, хозяйства несут убытки. Кур начали вакцинировать. Вакцинированные куры стали болеть в более легкой форме, но все равно являлись распространителями этого заболевания. В результате же взаимодействия вируса и вакцины начали появляться настолько суровые штаммы исходного вируса, которые теперь при попадании в организм непривитых кур, дают уже 100% смертность. Ничего эта ситуация не напоминает?
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17.12.2021 18:34 Відповісти
"В Министерстве здравоохранения напомнили украинцам, что все участники любых массовых мероприятиях на открытом воздухе должны иметь необходимые COVID-документы".

А если , чисто гипотетически, это массовое мероприятие соберёт несколько десятков тысяч человек, и в рамках его программы будет затяжной флешмоб "Врежь менту", то "необходимые COVID-документы" для этого понадобятся? И кто в этом случае будет осуществлять их проверку?
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17.12.2021 18:53 Відповісти
Полиция диалога наверное...
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18.12.2021 06:35 Відповісти
У неё несколько другая функция, нежели проверка сертификатов. И что-то мне подсказывает, что эффективности от этого будет ноль целых, ноль десятых.
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18.12.2021 11:57 Відповісти
Да то все понятно. Но кому еще такое добавить? Они самые вменяемые. Остальные только конфликты на пустом месте наделают...
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20.12.2021 01:31 Відповісти
Это да, согласен. У остальных "работа" под другое заточена. Под что - это уже второй вопрос.
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20.12.2021 02:20 Відповісти
 
 