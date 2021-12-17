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Перші 500 млн грн уже спрямовано на виплати "COVID-тисячі", - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Перші 500 млн грн уже спрямовано на виплати

Перші 500 млн грн уже спрямовано на виплати по 1 тис. грн у межах програми "єПідтримка".

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Учора перші 500 млн грн тестувальники програми вже отримали, а з 19 грудня кожен (вакцинований. - Ред.) українець зможе отримати 1 тис. грн", - зазначив голова уряду.

За умовами програми картки діятимуть чотири місяці з дня отримання коштів. Відповідно, зараховані кошти необхідно витратити за цей період.

Згідно з ухваленими змінами до держбюджету-2021, кожен українець, який одержав дві вакцини проти COVID-19, зможе отримати 1 тис. грн на спорт, подорожі та відвідування культурних закладів. Пізніше до цього списку було додано ще книги.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+1
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17.12.2021 11:52
+1
ну який же він тобі "не брат", якщо ти латиніної книжку придбав.
не обманюйся.
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17.12.2021 11:52
+1
Чим більше уколених та заляканих тим більше уверуваних в пандемії, так як той хто прийняв активну чи пасивну участь у цьому шабаші, нікоди не буде сумніватися і заперечувати, а буде тільки оправдовувати себе і тих хто це з ним зробив. Психологія приматів. Том 3 сторінка 471 другий абзац. Це сарказм, але в кожному жарті є частина зовсім не про жарти. А чим більше уверуваних, заляканих та бездумних значить ті хто організував цей теракт та злочинний соціальний експеримент прикриють свої дупи і залишуться не те що не покарані, а і не помічені, а значить збудований гарний та надійний фундамент для наступних «пандемій». А вони будуть ще цікавіші…. Не для всіх, а мало для кого. І знайте цей вірус і цю пандемію запустили не для того щоб раби вимерли. Ви не вмрете від так званої "вакцини" і від віруса чи його нового штаму, хіба що дехто вмре від купи хронічних захворювань які він має, віку похилого або від не вчасної та не кваліфікованої медичної допомоги, а для того цю "пандемію" організували і запустили, щоб рабів баранів постригти і загнати в стойла з яких вони масово почали вилазити і мігрувати. Є ще декілька цілей, які регулює цей злочинний соціальний експеримент, але то вам знати не потрібно ви хоча б елементарне зрозуміли.
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17.12.2021 11:57
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17.12.2021 11:47 Відповісти
потрачу на билеты на транспорт
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17.12.2021 11:49 Відповісти
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17.12.2021 11:52 Відповісти
так, підтверджую, отримав. купив латиніної книжку про ісуса, ну що ж, "с плохой овцы", як каже східний не-брат..
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17.12.2021 11:48 Відповісти
ну який же він тобі "не брат", якщо ти латиніної книжку придбав.
не обманюйся.
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17.12.2021 11:52 Відповісти
не буду, бро
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17.12.2021 13:08 Відповісти
ВофкаЗе, теж за ковідтисячу сходив з НеразлейДерьмаком, на концерт 95 подворотні.
Тим самим показав своїм виборцям, куди "правильно" її витратити.
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17.12.2021 11:53 Відповісти
Чим більше уколених та заляканих тим більше уверуваних в пандемії, так як той хто прийняв активну чи пасивну участь у цьому шабаші, нікоди не буде сумніватися і заперечувати, а буде тільки оправдовувати себе і тих хто це з ним зробив. Психологія приматів. Том 3 сторінка 471 другий абзац. Це сарказм, але в кожному жарті є частина зовсім не про жарти. А чим більше уверуваних, заляканих та бездумних значить ті хто організував цей теракт та злочинний соціальний експеримент прикриють свої дупи і залишуться не те що не покарані, а і не помічені, а значить збудований гарний та надійний фундамент для наступних «пандемій». А вони будуть ще цікавіші…. Не для всіх, а мало для кого. І знайте цей вірус і цю пандемію запустили не для того щоб раби вимерли. Ви не вмрете від так званої "вакцини" і від віруса чи його нового штаму, хіба що дехто вмре від купи хронічних захворювань які він має, віку похилого або від не вчасної та не кваліфікованої медичної допомоги, а для того цю "пандемію" організували і запустили, щоб рабів баранів постригти і загнати в стойла з яких вони масово почали вилазити і мігрувати. Є ще декілька цілей, які регулює цей злочинний соціальний експеримент, але то вам знати не потрібно ви хоча б елементарне зрозуміли.
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17.12.2021 11:57 Відповісти
А для когось ця "пандемія" стане найкращими роками його життя...... І дітки забезпечені і внукам вистачить. Баба Юля зараз нігті гризе від заздрощів порівнюючи "пандемію" під час її премєрства з теперішньою.
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17.12.2021 12:11 Відповісти
Господи, не дай цiй особi закiнчити життя в психлiкарнi... Але навряд чи бог впорається з таким проханням.
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17.12.2021 14:29 Відповісти
Не хвилюйся і не сумнівайся зате він впорається з тобою...
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17.12.2021 14:37 Відповісти
На вооружение ВСУ - 333млн. - да и те отобрали у военных, лишив шанса получить жильё!
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17.12.2021 12:04 Відповісти
Вчера подал заявку. Куда тратить ещё не думал)
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17.12.2021 12:06 Відповісти
Навіщо витрачати гроші на вакцинації, якщо вже відомо про низьку ефективність вакцин проти нового штаму Омікрон? Можна ж вкласти в апаратуру гемокорекції, яка слугуватиме постійно протягом півтора десятка років. Ну раз Ротшильди наказали таврувати худобу QR-аусвайсом, то без варіантів.
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17.12.2021 12:14 Відповісти
Всі книги скуплять.
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17.12.2021 12:24 Відповісти
Зимой нужно чем то топить.
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17.12.2021 13:03 Відповісти
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17.12.2021 13:07 Відповісти
Брехня! На картку ще нічого не "впало".
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17.12.2021 13:28 Відповісти
 
 