Большинство мажоритарщиков обсуждают изменение избирательной системы, - Арахамия

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уверен, что нужно обсуждать вопрос изменения избирательной системы.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на брифинге во вторник.

"Я заявил, что многие такие дискуссии ведутся в парламенте. Большинство мажоритарщиков это обсуждает. Я только вчера услышал, что есть законопроект. На момент интервью я не знал об этом. Я просто видел, что очень много людей это обсуждают", – отметил нардеп.

Он добавил, что почти все депутаты, с которыми он обсуждал этот вопрос, говорят: Избирательный кодекс содержит псевдомажоритарку, только округа по размеру увеличены от 6 до 15 раз.

По словам Арахамии, нужно искать "промежуточные, гибридные варианты" между существующим Избирательным кодексом и тем, что был ранее.

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