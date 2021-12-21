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Большинство мажоритарщиков обсуждают изменение избирательной системы, - Арахамия

Большинство мажоритарщиков обсуждают изменение избирательной системы, - Арахамия

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уверен, что нужно обсуждать вопрос изменения избирательной системы.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на брифинге во вторник.

"Я заявил, что многие такие дискуссии ведутся в парламенте. Большинство мажоритарщиков это обсуждает. Я только вчера услышал, что есть законопроект. На момент интервью я не знал об этом. Я просто видел, что очень много людей это обсуждают", – отметил нардеп.

Он добавил, что почти все депутаты, с которыми он обсуждал этот вопрос, говорят: Избирательный кодекс содержит псевдомажоритарку, только округа по размеру увеличены от 6 до 15 раз.

По словам Арахамии, нужно искать "промежуточные, гибридные варианты" между существующим Избирательным кодексом и тем, что был ранее.

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Автор: 

ВР (29234) выборы (24725) мажоритарный округ (80) Арахамия Давид (988)


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Топ комментарии
+15
Чучело абхазское не лезь ты в Украинскую систему выборов.
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21.12.2021 19:24
+13
Приблудна зелена мавпа буде нам розповідати як ми маємо обирати, ми і самі знаємо що більше ні одного зеДебіла в парламенті.
Усіх зеДелів в тюрми в платні камери.
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21.12.2021 19:26
+9
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21.12.2021 19:38
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Чучело абхазское не лезь ты в Украинскую систему выборов.
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21.12.2021 19:24 Ответить
Не може. Без української влади воно нікому не потрібне ніхто.
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21.12.2021 21:26 Ответить
ото дивлюсь на абхазьку аблізяну та й думаю - невже Боженьке пошле мені щастя зустріти його у темному провулку....
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21.12.2021 23:07 Ответить
Приблудна зелена мавпа буде нам розповідати як ми маємо обирати, ми і самі знаємо що більше ні одного зеДебіла в парламенті.
Усіх зеДелів в тюрми в платні камери.
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21.12.2021 19:26 Ответить
Ти такий ліберал ...
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21.12.2021 19:28 Ответить
Мажоритарна система і Квартал-95...
Північний лис...
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21.12.2021 19:27 Ответить
По типу американской, будет 2 партии СН и народа слуги.
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21.12.2021 19:28 Ответить
PeaceDuke
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21.12.2021 19:29 Ответить
Шнарант всегда готов на любую подлость для своих шкурных интересов.Не спроста он во главе в фракции неполноценных.73%процента вы этого хотели так, как это ваша естественная среда обитания. Лучшей жизни вы не заслуживаете и продолжайте наслаждаться действиями уродов у власти.
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21.12.2021 19:33 Ответить
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21.12.2021 19:38 Ответить
тю, то дітьо винесло із кухні совок батьківського сміття
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21.12.2021 23:13 Ответить
Зеленая плесонь,губу закатайте. Будут вас гонять по прокуратурам тыпое вы ворье. Это единственный вариант вашего будущего
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21.12.2021 20:06 Ответить
нужно возвращаться к чисто мажоритарной системе, она намного справедливей того ублюдочного бреда, который сейчас называется выборами
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21.12.2021 20:22 Ответить
зеленим потворам так хочеться спочатку розорити українців,а потім у зубожілих за гречку купити собі владу на мажоритарних округах ще на один термін.безсоромні злодії.а обіцяли чисту пропорційну систему,та рейтинги повалилися.
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21.12.2021 20:30 Ответить
///
Зеленский прокомментировал подозрение Порошенко в госизмене (видео)

https://youtu.be/AuLENoNKvXU

«На ситуацию, как правило, влияют финансовые группы. Он является одной из этих финансовых групп. Мы понимаем. Они свозят людей. Мы это видим. Это же открытая информация. Это же не ложь. Свозят людей из разных областей… Но сейчас они уже столько не зарабатывают. И столько не выделяют финансов, как когда-то. Это то, что я вижу».
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21.12.2021 20:36 Ответить
Ну реально-бессвязная речь наркомана.😏
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21.12.2021 20:39 Ответить
Та даже по мажоритарке это тупое быдло не наберет и 5 % барьера...
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21.12.2021 20:36 Ответить
Ничего подобного не обсуждают. А вот как агрохимию навернуть кирпичом из-за угла- обсуждают интенсивно.
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21.12.2021 20:37 Ответить
Це - проти рішень і вимог Майдану Гідності. Нагадаю, Майдан Гідності зажадав скасувати мажоритарку і запровадити вибори депутатів по відкритим спискам!
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21.12.2021 20:39 Ответить
Расшифровываю. Потребовал ввести избирательную систему которую на сегодняшний день не использует ни одна из экономически развитых, демократических стран.
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21.12.2021 20:58 Ответить
Ця мавпа громадянин Росії керувати Україною завдяки тупим зебаранам виборцям і останні опитування показали, що 30% населення яка різниця не підтримують ні майдан ні антимайдан їм пох-- оце і є електрорат зе і 9,3% залишили б територію країни. 18,6% українців зазначили, що нічого не робили б у разі вторгнення Росії.
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21.12.2021 20:41 Ответить
Банда воров зашевелилась, нужно что то делать ,чтобы пролезть в новую ВР. Назад дороги нет😁😁😁
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21.12.2021 21:03 Ответить
Начинается опять мухлеж.. Мажоритарку же вроде отменили.. Но Власти ( кто бы в ней не оказался) они всегда нужны как подпевалы типа как сейчас "За майбутне", " Довира"... ну скажем какой то " Наш край". и т.д. Выборы должны проводиться только по партийной системе. Партии набирают нужное число голосов, попадают в Раду и несут политическую ответственность за свою работу. Мажоритарка коррупционная схема попадания в Раду. Это нужно искоренить. Каждая власть это обещает сделать.. но по факту старается эту лазейку сохранить. В общем партия власти понимая катастрофические потери рейтингов начинает пускаться во все тяжкие в попытках сделать выборы постановочными под себя любимых. 1) я иду только на один срок.. а теперь я вам ничего не обещал. 2) возвращаем мажоритарку или ее гибрид 3) переносим парламентские выборы что бы они оказались после президентских 4) отсеять под разным предлогом основных соперников от выборов 5) если рейтинги совсем посыпятся , то что бы не дожидаться полного краха провести досрочные президентские и парламентские выборы 6) в запасе еще удлинить срок прибывания президентской каденции и т.д.
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21.12.2021 21:08 Ответить
ребята думают как проще парламенсткие обставить уже походу... и видать решили, что опыт выборов васи гантели оптимальный вариант
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21.12.2021 22:50 Ответить
забігали, таракани !

нє поможет.... !
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21.12.2021 23:14 Ответить
 
 