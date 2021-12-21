Більшість мажоритарників обговорює зміну виборчої системи, - Арахамія

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія впевнений, що потрібно обговорювати питання зміни виборчої системи.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу у вівторок.

"Я заявив, що багато таких дискусій ведеться у парламенті. Більшість мажоритарників це обговорює. Я тільки вчора почув, що є законопроєкт. На момент інтерв’ю я не знав про це. Я просто бачив, що дуже багато людей про це спілкуються", - зазначив нардеп.

Він додав, що майже усі депутати, з якими він обговорював це питання, кажуть: Виборчий кодекс містить псевдомажоритарку, тільки округи по розміру збільшені від 6 до 15 разів.

За словами Арахамії, потрібно шукати "проміжкові, гібридні варіанти" між існуючим Виборчим кодексом і тим, який був раніше.

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