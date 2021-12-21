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Новини
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Більшість мажоритарників обговорює зміну виборчої системи, - Арахамія

Більшість мажоритарників обговорює зміну виборчої системи, - Арахамія

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія впевнений, що потрібно обговорювати питання зміни виборчої системи.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу у вівторок.

"Я заявив, що багато таких дискусій ведеться у парламенті. Більшість мажоритарників це обговорює. Я тільки вчора почув, що є законопроєкт. На момент інтерв’ю я не знав про це. Я просто бачив, що дуже багато людей про це спілкуються", - зазначив нардеп.

Він додав, що майже усі депутати, з якими він обговорював це питання, кажуть: Виборчий кодекс містить псевдомажоритарку, тільки округи по розміру збільшені від 6 до 15 разів.

За словами Арахамії, потрібно шукати "проміжкові, гібридні варіанти" між існуючим Виборчим кодексом і тим, який був раніше.

Також читайте: "Слуга народу" Гурін - Арахамії: За повернення змішаної системи фракція "СН" зменшиться вдвічі

Автор: 

ВР (14949) вибори (6686) мажоритарний округ (32) Арахамія Давид (1103)


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Топ коментарі
+15
Чучело абхазское не лезь ты в Украинскую систему выборов.
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21.12.2021 19:24
+13
Приблудна зелена мавпа буде нам розповідати як ми маємо обирати, ми і самі знаємо що більше ні одного зеДебіла в парламенті.
Усіх зеДелів в тюрми в платні камери.
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21.12.2021 19:26
+9
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21.12.2021 19:38
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Чучело абхазское не лезь ты в Украинскую систему выборов.
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21.12.2021 19:24 Відповісти
Не може. Без української влади воно нікому не потрібне ніхто.
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21.12.2021 21:26 Відповісти
ото дивлюсь на абхазьку аблізяну та й думаю - невже Боженьке пошле мені щастя зустріти його у темному провулку....
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21.12.2021 23:07 Відповісти
Приблудна зелена мавпа буде нам розповідати як ми маємо обирати, ми і самі знаємо що більше ні одного зеДебіла в парламенті.
Усіх зеДелів в тюрми в платні камери.
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21.12.2021 19:26 Відповісти
Ти такий ліберал ...
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21.12.2021 19:28 Відповісти
Мажоритарна система і Квартал-95...
Північний лис...
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21.12.2021 19:27 Відповісти
По типу американской, будет 2 партии СН и народа слуги.
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21.12.2021 19:28 Відповісти
PeaceDuke
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21.12.2021 19:29 Відповісти
Шнарант всегда готов на любую подлость для своих шкурных интересов.Не спроста он во главе в фракции неполноценных.73%процента вы этого хотели так, как это ваша естественная среда обитания. Лучшей жизни вы не заслуживаете и продолжайте наслаждаться действиями уродов у власти.
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21.12.2021 19:33 Відповісти
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21.12.2021 19:38 Відповісти
тю, то дітьо винесло із кухні совок батьківського сміття
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21.12.2021 23:13 Відповісти
Зеленая плесонь,губу закатайте. Будут вас гонять по прокуратурам тыпое вы ворье. Это единственный вариант вашего будущего
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21.12.2021 20:06 Відповісти
нужно возвращаться к чисто мажоритарной системе, она намного справедливей того ублюдочного бреда, который сейчас называется выборами
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21.12.2021 20:22 Відповісти
зеленим потворам так хочеться спочатку розорити українців,а потім у зубожілих за гречку купити собі владу на мажоритарних округах ще на один термін.безсоромні злодії.а обіцяли чисту пропорційну систему,та рейтинги повалилися.
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21.12.2021 20:30 Відповісти
///
Зеленский прокомментировал подозрение Порошенко в госизмене (видео)

https://youtu.be/AuLENoNKvXU

«На ситуацию, как правило, влияют финансовые группы. Он является одной из этих финансовых групп. Мы понимаем. Они свозят людей. Мы это видим. Это же открытая информация. Это же не ложь. Свозят людей из разных областей… Но сейчас они уже столько не зарабатывают. И столько не выделяют финансов, как когда-то. Это то, что я вижу».
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21.12.2021 20:36 Відповісти
Ну реально-бессвязная речь наркомана.😏
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21.12.2021 20:39 Відповісти
Та даже по мажоритарке это тупое быдло не наберет и 5 % барьера...
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21.12.2021 20:36 Відповісти
Ничего подобного не обсуждают. А вот как агрохимию навернуть кирпичом из-за угла- обсуждают интенсивно.
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21.12.2021 20:37 Відповісти
Це - проти рішень і вимог Майдану Гідності. Нагадаю, Майдан Гідності зажадав скасувати мажоритарку і запровадити вибори депутатів по відкритим спискам!
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21.12.2021 20:39 Відповісти
Расшифровываю. Потребовал ввести избирательную систему которую на сегодняшний день не использует ни одна из экономически развитых, демократических стран.
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21.12.2021 20:58 Відповісти
Ця мавпа громадянин Росії керувати Україною завдяки тупим зебаранам виборцям і останні опитування показали, що 30% населення яка різниця не підтримують ні майдан ні антимайдан їм пох-- оце і є електрорат зе і 9,3% залишили б територію країни. 18,6% українців зазначили, що нічого не робили б у разі вторгнення Росії.
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21.12.2021 20:41 Відповісти
Банда воров зашевелилась, нужно что то делать ,чтобы пролезть в новую ВР. Назад дороги нет😁😁😁
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21.12.2021 21:03 Відповісти
Начинается опять мухлеж.. Мажоритарку же вроде отменили.. Но Власти ( кто бы в ней не оказался) они всегда нужны как подпевалы типа как сейчас "За майбутне", " Довира"... ну скажем какой то " Наш край". и т.д. Выборы должны проводиться только по партийной системе. Партии набирают нужное число голосов, попадают в Раду и несут политическую ответственность за свою работу. Мажоритарка коррупционная схема попадания в Раду. Это нужно искоренить. Каждая власть это обещает сделать.. но по факту старается эту лазейку сохранить. В общем партия власти понимая катастрофические потери рейтингов начинает пускаться во все тяжкие в попытках сделать выборы постановочными под себя любимых. 1) я иду только на один срок.. а теперь я вам ничего не обещал. 2) возвращаем мажоритарку или ее гибрид 3) переносим парламентские выборы что бы они оказались после президентских 4) отсеять под разным предлогом основных соперников от выборов 5) если рейтинги совсем посыпятся , то что бы не дожидаться полного краха провести досрочные президентские и парламентские выборы 6) в запасе еще удлинить срок прибывания президентской каденции и т.д.
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21.12.2021 21:08 Відповісти
ребята думают как проще парламенсткие обставить уже походу... и видать решили, что опыт выборов васи гантели оптимальный вариант
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21.12.2021 22:50 Відповісти
забігали, таракани !

нє поможет.... !
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21.12.2021 23:14 Відповісти
 
 