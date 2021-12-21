Більшість мажоритарників обговорює зміну виборчої системи, - Арахамія
Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія впевнений, що потрібно обговорювати питання зміни виборчої системи.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу у вівторок.
"Я заявив, що багато таких дискусій ведеться у парламенті. Більшість мажоритарників це обговорює. Я тільки вчора почув, що є законопроєкт. На момент інтерв’ю я не знав про це. Я просто бачив, що дуже багато людей про це спілкуються", - зазначив нардеп.
Він додав, що майже усі депутати, з якими він обговорював це питання, кажуть: Виборчий кодекс містить псевдомажоритарку, тільки округи по розміру збільшені від 6 до 15 разів.
За словами Арахамії, потрібно шукати "проміжкові, гібридні варіанти" між існуючим Виборчим кодексом і тим, який був раніше.
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«На ситуацию, как правило, влияют финансовые группы. Он является одной из этих финансовых групп. Мы понимаем. Они свозят людей. Мы это видим. Это же открытая информация. Это же не ложь. Свозят людей из разных областей… Но сейчас они уже столько не зарабатывают. И столько не выделяют финансов, как когда-то. Это то, что я вижу».
нє поможет.... !