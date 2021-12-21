Землетрясение магнитудой 2,6 балла произошло на Прикарпатье

21 декабря в 17-06 в Ивано-Франковской области произошло землетрясение магнитудой 2,6 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного центра специального контроля.

Эпицентр землетрясения находился в Надворнянском районе Ивано-Франковской области, к западу от города Надворная, на глубине 4 км.

"По классификации землетрясений относится к едва ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что в течение 2021 года на территории Надворнянского района Ивано-Франковской области было зарегистрировано 8 землетрясений, последнее 15 декабря, с магнитудой 2,9.

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