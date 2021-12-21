Землетрясение магнитудой 2,6 балла произошло на Прикарпатье
21 декабря в 17-06 в Ивано-Франковской области произошло землетрясение магнитудой 2,6 балла по шкале Рихтера.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного центра специального контроля.
Эпицентр землетрясения находился в Надворнянском районе Ивано-Франковской области, к западу от города Надворная, на глубине 4 км.
"По классификации землетрясений относится к едва ощутимым. Колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", - говорится в сообщении.
Следует отметить, что в течение 2021 года на территории Надворнянского района Ивано-Франковской области было зарегистрировано 8 землетрясений, последнее 15 декабря, с магнитудой 2,9.
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Президент Украины Владимир Зеленский пригласил послов и журналистов на неформальное общение у костра (ватры).
Все приглашенные угощают кушаньями и слушают живую настоящую гуцульскую музыку.
Президент Украины тоже на короткое время посетил неформальное общение. Также некоторые послы танцуют и пьют глинтвейн.
Отдельно всем желающим разливают вино. Среди блюд также есть сырные и мясные, и, в частности, шашлыки. Само действо происходит вокруг большого костра.
Как сообщалось ранее, сегодня, 21 декабря, в государственной резиденции "Синегора" в Ивано-Франковской области началась двухдневная ежегодная конференция послов Украины под лозунгом "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства".
В мероприятии принимают участие около 90 послов Украины, которые представляют интересы нашего государства на всех континентах мира.
Мероприятие предусматривает как открытую для прессы часть, так и закрытую.
После завершения первого дня конференции Зеленский сделал ряд заявлений, среди которых:
он готов сам позвонить президенту России Владимиру Путину, если администрациям глав государств не удастся договориться о встрече;
Украина ставит себе задачу принять участие в саммите НАТО в Мадриде в 2022 году;
надо думать над новыми инициативами для урегулирования ситуации на Донбассе и другие.
А шо мольфарі кажуть
Один из самых известных Карпатских мольфаров Михаил Тодорив, которому приписывают сверхъестественные способности, сделал важное предупреждение для украинцев. https://znaj.ua/popcorn/274596-tretya-svitova-ne-za-gorami-nayvidomishiy-prorok-ukrajini-zalishiv-neodnoznachne-poslannya-dlya-lyudstva Ясновидец предусмотрел жуткое будущее Украины.
Прогноз мольфара огорошил украинцев. Ясновидящий предсказывает огромное несчастье, которое постигнет Украину. А землетрясение, о котором недавно предупреждали специалисты, по мнению ясновидца, является лишь предупреждением неизбежных и страшных событий, ожидающих страну.
беда придет к нам. Природа устала от того, что мы с ней делаем. Если вовремя не спохватиться, то будет плохо всем. Землетрясение может быть лишь предупреждением. Это будет скоро, но не сейчас", - сказал известный мольфар.Пророчество мольфара