Землетрус магнітудою 2,6 бала стався на Прикарпатті

21 грудня о 17-06 у Івано-Франківській області стався землетрус магнітудою 2,6 бала за шкалою Ріхтера.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Головного центру спеціального контролю.

Епіцентр землетрусу знаходився в Надвірнянському районі Івано-Франківської області, на захід від міста Надвірна, на глибині 4 км.

"За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", - йдеться у повідомленні.

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Зазаначається, що протягом 2021 року з території Надвірнянського району Івано-Франківської області було зареєстровано 8 землетрусів, останній 15 грудня, з магнітудою 2,9.