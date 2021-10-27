Землетрус магнітудою 3,1 бали зафіксовано на Закарпатті
27 жовтня о 04:44 у Закарпатській області зафіксували землетрус. Магнітуда підземних поштовхів становила 3,1 бали.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головний центр спеціального контролю.
Наголошується, що джерело землетрусу було на території міста Виноградів на глибині 7 км. За відповідною класифікацією він належить до ледве відчутних.
"За розрахунками, коливання відчуваються лише окремими людьми, які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", - йдеться у повідомленні.
Як зазначають у Центрі, останні землетруси у цьому регіоні фіксували 23 січня та 25 липня минулого року магнітудами 3 та 1,9 відповідно.
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Того ми не знали,
Що не були ними предки,
Вiд них ся цурали.
Предкiв ар`iв нашi предки
За братiв ся мали,
Тiльки згодом тее браття
В Схiд сепарувало.
В Сходi тi сепаратисти
Аркаiм зваяли,
А як в дупу припекло,
В Iндiю втiкали.
Ар`ями й назвались.
Тiльки згодом мiж тубiльцiв
В хiндi худко вбрались.
Що ж лишилося вiд ар`iв?
-Саки-скiфи,тюрки
I сармати, i аланцi,
I татро-турки.
Ой, ся ж мене тее бавить,
Ми ся в ар`iв тулим...
Знай! Пенджабцi, або й турки
Навзаем не були.
Як ви зрозумiли.
А далекi iх нащадки
Ще й в Ордi ходили.
Грабували нашi землi
Й шляг у нас трафляли...
Москалi у нас ордою,
Те не дошукали.
Мають знати супостати,
Ар`i нашi милi,
Ви знайдете в Украiнi
Всi своi могили.
ЗЫ... Не тулiмося до ар`iв:
Ар`i - всi в могилi.
Ми ж шануймось в свому плем`i,
В Украiнi милiй...