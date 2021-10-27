Землетрус магнітудою 3,1 бали зафіксовано на Закарпатті

27 жовтня о 04:44 у Закарпатській області зафіксували землетрус. Магнітуда підземних поштовхів становила 3,1 бали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головний центр спеціального контролю.

Наголошується, що джерело землетрусу було на території міста Виноградів на глибині 7 км. За відповідною класифікацією він належить до ледве відчутних.

"За розрахунками, коливання відчуваються лише окремими людьми, які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначають у Центрі, останні землетруси у цьому регіоні фіксували 23 січня та 25 липня минулого року магнітудами 3 та 1,9 відповідно.