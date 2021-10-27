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Землетрус магнітудою 3,1 бали зафіксовано на Закарпатті

27 жовтня о 04:44 у Закарпатській області зафіксували землетрус. Магнітуда підземних поштовхів становила 3,1 бали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головний центр спеціального контролю.

Наголошується, що джерело землетрусу було на території міста Виноградів на глибині 7 км. За відповідною класифікацією він належить до ледве відчутних.

"За розрахунками, коливання відчуваються лише окремими людьми, які перебувають у спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: На Івано-Франківщині стався землетрус магнітудою 2 бали

Як зазначають у Центрі, останні землетруси у цьому регіоні фіксували 23 січня та 25 липня минулого року магнітудами 3 та 1,9 відповідно.

Землетрус магнітудою 3,1 бали зафіксовано на Закарпатті 01

Автор: 

землетрус (179) Закарпатська область (2079)


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Чувствуется в Карпатах , шо Санторино ожидает своего времени: Африка наезжает на Европу.
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27.10.2021 11:45 Відповісти
Санторинский пепел сантиметровым слоем в Украине обнаружен археологами. А шо тогда творилось в Западной ЕВРОПЕ? Этим можно объяснить опустение Европы в то время. Спустя какое-то время, вместо старожилов в Европе и появились индоевропейцы R1a1-гаплогруппные. Судя по всему , в то время Грохнул на юго-востоке какой-то мега вулкан, бо Сырдарья и Амударья в то время спутала берега: из-за мощного землетрясения пласты земли обрушились, перегородив исток воды. Об этом времени и повествуют РИГВЕДЫ... а ЭТО ВРЕМЯ , КОГДА санторинские ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ из наших территорий достигли Памира с Гималаями, но из-за азийского катаклизма, кто ушел обратно(болгары, сербы, хорваты), кто стал саками, прошедшими сквозь Индию в Африку(гиксосы), в наших землях самоназвавшихся скифами, татарами. А кто остался в Индии, Иране , самоназвались арьями.
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27.10.2021 11:59 Відповісти
Ми ся в ар`i себе тулим,
Того ми не знали,
Що не були ними предки,
Вiд них ся цурали.

Предкiв ар`iв нашi предки
За братiв ся мали,
Тiльки згодом тее браття
В Схiд сепарувало.

В Сходi тi сепаратисти
Аркаiм зваяли,
А як в дупу припекло,
В Iндiю втiкали.
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27.10.2021 12:12 Відповісти
Там тi нашi втiкачi
Ар`ями й назвались.
Тiльки згодом мiж тубiльцiв
В хiндi худко вбрались.

Що ж лишилося вiд ар`iв?
-Саки-скiфи,тюрки
I сармати, i аланцi,
I татро-турки.

Ой, ся ж мене тее бавить,
Ми ся в ар`iв тулим...
Знай! Пенджабцi, або й турки
Навзаем не були.
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27.10.2021 12:13 Відповісти
Ар`i нам брати не були,
Як ви зрозумiли.
А далекi iх нащадки
Ще й в Ордi ходили.

Грабували нашi землi
Й шляг у нас трафляли...
Москалi у нас ордою,
Те не дошукали.

Мають знати супостати,
Ар`i нашi милi,
Ви знайдете в Украiнi
Всi своi могили.

ЗЫ... Не тулiмося до ар`iв:
Ар`i - всi в могилi.
Ми ж шануймось в свому плем`i,
В Украiнi милiй...
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27.10.2021 12:13 Відповісти
 
 