На Івано-Франківщині стався землетрус магнітудою 2 бали
В Івано-Франківській області у вівторок, 12 жовтня, стався землетрус магнітудою 2,0 за шкалою Ріхтера.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головний центр спеціального контролю на своєму офіційному сайті. Поштовхи зафіксували о 10:25.
"Епіцентр землетрусу розташовується в Богородчанському районі Івано-Франківської області, на глибині 5 км. За класифікацією землетрусів належить до невідчутних. За розрахунками інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей", - йдеться в повідомленні.
Крім цього, підкреслюється, що на території зазначеного району Прикарпаття цього року це вже другий землетрус. Попередній зафіксували 13 липня - тоді магнітуда становила 2,3.
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