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На Івано-Франківщині стався землетрус магнітудою 2 бали

На Івано-Франківщині стався землетрус магнітудою 2 бали

В Івано-Франківській області у вівторок, 12 жовтня, стався землетрус магнітудою 2,0 за шкалою Ріхтера.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головний центр спеціального контролю на своєму офіційному сайті. Поштовхи зафіксували о 10:25.

"Епіцентр землетрусу розташовується в Богородчанському районі Івано-Франківської області, на глибині 5 км. За класифікацією землетрусів належить до невідчутних. За розрахунками інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, підкреслюється, що на території зазначеного району Прикарпаття цього року це вже другий землетрус. Попередній зафіксували 13 липня - тоді магнітуда становила 2,3.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Землетрус магнітудою 4,3 бала стався рано-вранці в Україні. Поштовхи відчувалися в чотирьох областях

На Івано-Франківщині стався землетрус магнітудою 2 бали 01

Автор: 

землетрус (179) Івано-Франківська область (952)


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13.10.2021 10:09 Відповісти
Мабуть Вірастюк біг з Києва, налякавшись телефонного дзвінка псіха з Миколаєва. Шукайте, десь там за ялинками заховався і чекає.
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13.10.2021 10:15 Відповісти
Магнітуда не має одиниць виміру. Тому правильно казати\писати - магнітудою 2 (без балів).
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13.10.2021 10:17 Відповісти
Наконец то НАСА ....обнаружила кольцо. Только смотрите, что за ересь они чешут!!! Ужасть. Кольцо нашли, а нитку дальше ...не ищут!!

НАСА показало хмари дивної форми над виверженням вулкана
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13.10.2021 12:33 Відповісти
 
 