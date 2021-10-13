РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5418 посетителей онлайн
Новости
1 942 4

На Ивано-Франковщине произошло землетрясение магнитудой 2 балла

На Ивано-Франковщине произошло землетрясение магнитудой 2 балла

В Ивано-Франковской области во вторник, 12 октября, произошло землетрясение магнитудой 2,0 по шкале Рихтера.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главный центр специального контроля на своем официальном сайте. Толчки зафиксировали в 10:25.

"Эпицентр землетрясения находится в Богородчанском районе Ивано-Франковской области, на глубине 5 км. По классификации землетрясений относится к неощутимым. По расчетам интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей", - говорится в сообщении.

Кроме этого, подчеркивается, что на территории указанного района Прикарпатья в этом году это уже второе землетрясение. Предыдущее зафиксировали 13 июля - тогда магнитуда составила 2,3.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Землетрясение магнитудой 4,3 балла произошло ранним утром в Украине. Толчки ощущались в четырех областях

На Ивано-Франковщине произошло землетрясение магнитудой 2 балла 01

Автор: 

землетрясение (659) Ивано-Франковская область (923)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зона Вранча передає привіти...
показать весь комментарий
13.10.2021 10:09 Ответить
Мабуть Вірастюк біг з Києва, налякавшись телефонного дзвінка псіха з Миколаєва. Шукайте, десь там за ялинками заховався і чекає.
показать весь комментарий
13.10.2021 10:15 Ответить
Магнітуда не має одиниць виміру. Тому правильно казати\писати - магнітудою 2 (без балів).
показать весь комментарий
13.10.2021 10:17 Ответить
Наконец то НАСА ....обнаружила кольцо. Только смотрите, что за ересь они чешут!!! Ужасть. Кольцо нашли, а нитку дальше ...не ищут!!

НАСА показало хмари дивної форми над виверженням вулкана
показать весь комментарий
13.10.2021 12:33 Ответить
 
 