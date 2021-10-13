На Ивано-Франковщине произошло землетрясение магнитудой 2 балла

В Ивано-Франковской области во вторник, 12 октября, произошло землетрясение магнитудой 2,0 по шкале Рихтера.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Главный центр специального контроля на своем официальном сайте. Толчки зафиксировали в 10:25.

"Эпицентр землетрясения находится в Богородчанском районе Ивано-Франковской области, на глубине 5 км. По классификации землетрясений относится к неощутимым. По расчетам интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей", - говорится в сообщении.

Кроме этого, подчеркивается, что на территории указанного района Прикарпатья в этом году это уже второе землетрясение. Предыдущее зафиксировали 13 июля - тогда магнитуда составила 2,3.

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