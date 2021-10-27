Землетрясение магнитудой 3,1 балла зафиксировано на Закарпатье

27 октября в 04:44 в Закарпатской области зафиксировали землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 3,1 балла.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главный центр специального контроля.

Подчеркивается, что источник землетрясения находился на территории города Виноградов на глубине 7 км. По соответствующей классификации, он относится к еле ощутимым.

"По расчетам, колебания ощущаются только отдельными людьми, находящимися в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Центре, последние землетрясения в этом регионе фиксировали 23 января и 25 июля прошлого года магнитудами 3 и 1,9 соответственно.

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