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Землетрясение магнитудой 3,1 балла зафиксировано на Закарпатье

27 октября в 04:44 в Закарпатской области зафиксировали землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 3,1 балла.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главный центр специального контроля.

Подчеркивается, что источник землетрясения находился на территории города Виноградов на глубине 7 км. По соответствующей классификации, он относится к еле ощутимым.

"По расчетам, колебания ощущаются только отдельными людьми, находящимися в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Центре, последние землетрясения в этом регионе фиксировали 23 января и 25 июля прошлого года магнитудами 3 и 1,9 соответственно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Ивано-Франковщине произошло землетрясение магнитудой 2 балла

Землетрясение магнитудой 3,1 балла зафиксировано на Закарпатье 01

Автор: 

землетрясение (659) Закарпатская область (2609)


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Чувствуется в Карпатах , шо Санторино ожидает своего времени: Африка наезжает на Европу.
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27.10.2021 11:45 Ответить
Санторинский пепел сантиметровым слоем в Украине обнаружен археологами. А шо тогда творилось в Западной ЕВРОПЕ? Этим можно объяснить опустение Европы в то время. Спустя какое-то время, вместо старожилов в Европе и появились индоевропейцы R1a1-гаплогруппные. Судя по всему , в то время Грохнул на юго-востоке какой-то мега вулкан, бо Сырдарья и Амударья в то время спутала берега: из-за мощного землетрясения пласты земли обрушились, перегородив исток воды. Об этом времени и повествуют РИГВЕДЫ... а ЭТО ВРЕМЯ , КОГДА санторинские ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ из наших территорий достигли Памира с Гималаями, но из-за азийского катаклизма, кто ушел обратно(болгары, сербы, хорваты), кто стал саками, прошедшими сквозь Индию в Африку(гиксосы), в наших землях самоназвавшихся скифами, татарами. А кто остался в Индии, Иране , самоназвались арьями.
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27.10.2021 11:59 Ответить
Ми ся в ар`i себе тулим,
Того ми не знали,
Що не були ними предки,
Вiд них ся цурали.

Предкiв ар`iв нашi предки
За братiв ся мали,
Тiльки згодом тее браття
В Схiд сепарувало.

В Сходi тi сепаратисти
Аркаiм зваяли,
А як в дупу припекло,
В Iндiю втiкали.
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27.10.2021 12:12 Ответить
Там тi нашi втiкачi
Ар`ями й назвались.
Тiльки згодом мiж тубiльцiв
В хiндi худко вбрались.

Що ж лишилося вiд ар`iв?
-Саки-скiфи,тюрки
I сармати, i аланцi,
I татро-турки.

Ой, ся ж мене тее бавить,
Ми ся в ар`iв тулим...
Знай! Пенджабцi, або й турки
Навзаем не були.
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27.10.2021 12:13 Ответить
Ар`i нам брати не були,
Як ви зрозумiли.
А далекi iх нащадки
Ще й в Ордi ходили.

Грабували нашi землi
Й шляг у нас трафляли...
Москалi у нас ордою,
Те не дошукали.

Мають знати супостати,
Ар`i нашi милi,
Ви знайдете в Украiнi
Всi своi могили.

ЗЫ... Не тулiмося до ар`iв:
Ар`i - всi в могилi.
Ми ж шануймось в свому плем`i,
В Украiнi милiй...
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27.10.2021 12:13 Ответить
 
 