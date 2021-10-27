Землетрясение магнитудой 3,1 балла зафиксировано на Закарпатье
27 октября в 04:44 в Закарпатской области зафиксировали землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 3,1 балла.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главный центр специального контроля.
Подчеркивается, что источник землетрясения находился на территории города Виноградов на глубине 7 км. По соответствующей классификации, он относится к еле ощутимым.
"По расчетам, колебания ощущаются только отдельными людьми, находящимися в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах", - говорится в сообщении.
Как отмечают в Центре, последние землетрясения в этом регионе фиксировали 23 января и 25 июля прошлого года магнитудами 3 и 1,9 соответственно.
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Того ми не знали,
Що не були ними предки,
Вiд них ся цурали.
Предкiв ар`iв нашi предки
За братiв ся мали,
Тiльки згодом тее браття
В Схiд сепарувало.
В Сходi тi сепаратисти
Аркаiм зваяли,
А як в дупу припекло,
В Iндiю втiкали.
Ар`ями й назвались.
Тiльки згодом мiж тубiльцiв
В хiндi худко вбрались.
Що ж лишилося вiд ар`iв?
-Саки-скiфи,тюрки
I сармати, i аланцi,
I татро-турки.
Ой, ся ж мене тее бавить,
Ми ся в ар`iв тулим...
Знай! Пенджабцi, або й турки
Навзаем не були.
Як ви зрозумiли.
А далекi iх нащадки
Ще й в Ордi ходили.
Грабували нашi землi
Й шляг у нас трафляли...
Москалi у нас ордою,
Те не дошукали.
Мають знати супостати,
Ар`i нашi милi,
Ви знайдете в Украiнi
Всi своi могили.
ЗЫ... Не тулiмося до ар`iв:
Ар`i - всi в могилi.
Ми ж шануймось в свому плем`i,
В Украiнi милiй...