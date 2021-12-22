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Доходы украинской металлургии в 2022 году упадут на 33%, - аналитический прогноз

Доходы украинской металлургии в 2022 году упадут на 33%, - аналитический прогноз

Главными рисками в следующем году для украинского ГМК является падение производства и потребления стали в Китае, а также экономический кризис в Турции.

Эти два фактора могут обойтись украинским предприятиям отрасли снижением выручки в размере примерно до $5,5 млрд и до $750 млн соответственно. Об этом говорится в исследовании "Вызовы 2021/Риски 2022 для ГМК Украины", которое провели аналитики GMK Center.

"Самым значимым риском на 2022 год для украинского ГМК является фактор возможного снижения цен на сырье и металлопродукцию. Этот фактор во многом зависит от ценообразования на мировом рынке, которое в свою очередь завязано на ситуации в экономике Китая. Ожидается, что средние цены упадут на 33%. Это приведет к падению выручки от экспорта ЖРС из Украины на $2,3 млрд, и к снижению дохода металлургических компаний на $3,2 млрд", - говорится в исследовании.

Другим измеримым фактором влияния является полномасштабный экономический кризис в Турции, который возможен, если учетная ставка будет дальше снижаться на фоне высокой инфляции в стране. Это уже вылилось в рекордное падение местной лиры к доллару.

"Среди других факторов, влияние которых на данный момент сложно отобразить количественно - кризис на рынке недвижимости Китая, усиление глобальной инфляции и эскалация конфликта с Россией", - сказано в исследовании.

Напомним: за 8 месяцев 2021 года украинские метпредприятия увеличили выручку от экспорта черных металлов на 73,15%, до $8,9 млрд. Это, а также доходы от экспорта зерновых, по мнению экономистов, дало возможность Украине сравнительно спокойно перенести локдауны и удержать от падения курс гривни.

Ранее экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что именно рост мировых цен на аграрное и металлургическое сырье помогло Украине выдержать экономический кризис. Однако вместо того, чтобы поддержать свой бизнес, власть решила еще больше повысить налоги, разработав для этого закон №5600.

В свою очередь экономист Борис Кушнирук заявил, что мировые цены на сырье дали возможность вливать в экономику страны значительные валютные ресурсы от экспорта. Но поскольку благоприятный для отечественных экспортеров период уже закончился, и мировые цены пошли на спад - украинская власть должна разработать механизмы поддержки экономики и бизнеса.

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доходы (526) металлургия (449)


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Топ комментарии
+3
Как-нибудь пропетляем. Можно Зеленского с Ермаком в ломбард здать.
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22.12.2021 16:35
+1
он же гудок
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22.12.2021 16:42
+1
к разумкову
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22.12.2021 16:43
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Поки не пізно потрібно скидатися всім українським народом, щоб Рижий і прочая шобла не впала в сухоти.
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22.12.2021 16:31 Ответить
Кто такой рижий?
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22.12.2021 16:33 Ответить
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22.12.2021 16:38 Ответить
он же гудок
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22.12.2021 16:42 Ответить
Покидоьк, який мав би сидіти на довічному ще з середини 90-х
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22.12.2021 17:12 Ответить
Как-нибудь пропетляем. Можно Зеленского с Ермаком в ломбард здать.
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22.12.2021 16:35 Ответить
к разумкову
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22.12.2021 16:43 Ответить
Доплачивать придется.
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22.12.2021 17:13 Ответить
Але ціна на металопрофіль,профнастил.. та інше вже не знизиться..бо вони привикли до такої ціни..ім сподобалось!!!
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22.12.2021 16:40 Ответить
К счастью нам везут профиль с Кореи, Турции и Польши который и лучше по качеству и дешевле за *отечественное* говно
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22.12.2021 16:49 Ответить
Да как то насрать на Рыжего. Чем быстрее ето падло загнется тем меньше оно будет подкупать госчиновников и нас грабить
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22.12.2021 16:48 Ответить
Насри себе в карман!
Рыжий - крупнейший плательщик налогов в бюджет.
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22.12.2021 16:55 Ответить
Звідси висновок: гречка, олія, цукор - не на Китаі пов'язані, а на косюках-бахматюках
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22.12.2021 17:10 Ответить
К чему бы это сказано?Одноклеточный?
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22.12.2021 19:11 Ответить
 
 