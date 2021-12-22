Доходи української металургії у 2022 році впадуть на 33%, - аналітичний прогноз

Головними ризиками наступного року для українського ГМК є падіння виробництва та споживання сталі у Китаї, а також економічна криза у Туреччині.

Ці два фактори впливу можуть обійтися українським підприємствам галузі зниженням виручки у розмірі приблизно до $5,5 млрд і до $750 млн відповідно. Про це йдеться у дослідженні "Виклики 2021 / Ризики 2022 для ГМК України", яке провели аналітики GMK Center.

"Найзначнішим ризиком на 2022 рік для українського ГМК є фактор можливого зниження цін на сировину та металопродукцію. Цей фактор багато в чому залежить від ціноутворення на світовому ринку, яке, у свою чергу, пов'язане на ситуації в економіці Китаю. Очікується, що середні ціни впадуть на 33%. Це призведе до падіння виручки від експорту ЗРС з України на $2,3 млрд, і до зниження доходу металургійних компаній на $3,2 млрд", - йдеться в дослідженні.

Іншим вимірним фактором впливу є повномасштабна економічна криза в Туреччині, яка можлива, якщо облікова ставка далі знижуватиметься на тлі високої інфляції в країні. Це вже вилилося у рекордне падіння місцевої ліри до долара.

"Серед інших факторів, вплив яких на даний момент складно відобразити кількісно – криза на ринку нерухомості Китаю, посилення глобальної інфляції та ескалація конфлікту з Росією", – сказано у дослідженні.

Нагадаємо: за 8 місяців 2021 року українські метпідприємства збільшили виручку від експорту чорних металів на 73,15%, до $8,9 млрд. Це, а також доходи від експорту зернових, на думку економістів, дало можливість Україні порівняно спокійно перенести локдауни та утримати від падіння курс гривні.

Раніше екс-прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що саме зростання світових цін на аграрну та металургійну сировину допомогло Україні витримати економічну кризу. Проте замість підтримати свій бізнес, влада вирішила ще більше підвищити податки, розробивши для цього закон №5600.

У свою чергу, економіст Борис Кушнірук заявив, що світові ціни на сировину дали можливість вливати в економіку країни значні валютні ресурси від експорту. Але оскільки сприятливий для вітчизняних експортерів період уже закінчився, і світові ціни пішли на спад – українська влада має розробити механізми підтримки економіки та бізнесу.