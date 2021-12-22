"СЕТАМ" вынужден в судах отстаивать право продажи арестованного имущества, - Деяк

Госпредприятию "СЕТАМ" приходится регулярно отстаивать в судах право на продажу арестованного имущества, ведь, по меньшей мере, в 90% случаях продаже ликвидных и дорогостоящих активов препятствуют должники и аффилированные с ними участники торгов.

Об этом заявил в интервью "Деловой столице" заместитель генерального директора по юридическим вопросам ГП "СЕТАМ" Ярослав Деяк, передает Цензор.НЕТ.

"Проблемы, которые были в 2019, 2020, 2021 годах – неизменны. Преодолеть, к сожалению, полностью их очень трудно, потому что очень много факторов, которые этому препятствуют. Ведь, как ни крути, это проблемные активы. Есть конфликт, который заложен с самого начала, поэтому очень часто происходит остановка реализации арестованного имущества", — отметил Ярослав Деяк.

Один из примеров — продажа на аукционе дома гостиницы Военно-Никольского монастыря, расположенного в Киеве по ул. Мазепы, 11. Этот актив был изъят у компании "ЗВ Риэлти", связываемой с Константином Жеваго. Бизнесмен ранее владел банком "Финансы и кредит", и выводил средства из банка на подконтрольные ему компании, в частности, на "Росаву", откуда они дальше попадали на другие подконтрольные ему компании, такие как "ЗВ Риэлти", в виде беспроцентных кредитов. Продажа дома гостиницы осуществлялась в рамках дела о банкротстве "Росавы", но проведенный "СЕТАМом" аукцион был заблокирован: финансовая компания "Финтакт" должна была заплатить за актив 292 млн грн как победитель соответствующих торгов, но не оплатила из-за блокирования аукциона судами.

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"Это действительно хороший, ликвидный актив, очень трудно продающийся из-за постоянных приостановлений его реализации. В настоящее время указанные торги снова остановлены на основании определений судов, которые обжалуются нашей юридической службой в апелляционном порядке. До этого нам уже удалось отменить несколько определений судов, которые также являлись основанием для приостановки реализации этого актива", — отметил Деяк.

В этом году "СЕТАМ" увеличил выручку от продажи активов по сравнению с прошлым годом на 1,1 млрд грн до 3,7 млрд. Но Ярослав Деяк отметил, что если бы не блокирование продаж недобросовестными экс-владельцами, поступления были бы еще больше.