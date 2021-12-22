"СЕТАМ" змушений в судах відстоювати право продажу арештованого майна, - Деяк

Держпідприємству "СЕТАМ" доводиться регулярно відстоювати в судах право на продаж арештованого майна, адже щонайменше у 90% випадках продажу ліквідних і дорогих активів перешкоджають боржники та афілійовані з ними учасники торгів.

Про це заявивв інтерв'ю "Діловій столиці" заступник генерального директора з юридичних питань ДП "СЕТАМ" Ярослав Деяк, інформує Цензор.НЕТ.

"Проблеми, які були у 2019, 2020, 2021 рр. — незмінні. Подолати, на жаль, повністю їх дуже важко, бо є дуже багато чинників, які цьому перешкоджають. Адже, як не крути, це проблемні активи. Є конфлікт, який закладений від початку, тому дуже часто відбувається зупинення реалізації арештованого майна", — зазначив Ярослав Деяк.

Один з прикладів — продаж на аукціоні будинку готелю Військово-Микільського монастиря, який розташований у Києві на вул. Мазепи, 11. Цей актив було вилучено у компанії "ЗВ Ріелті", яку пов'язують з Костянтином Жеваго. Бізнесмен раніше володів банком "Фінанси та кредит", і виводив кошти з банку на підконтрольні йому компанії, зокрема, на "Росаву", звідки вони далі потрапляли на інші підконтрольні йому компанії, такіяк "ЗВ Ріелті", у вигляді безвідсоткових кредитів. Продаж будинку готелю здійснювався в рамках справи про банкрутство "Росави", але проведений "СЕТАМом" аукціон було заблоковано: фінансова компанія "Фінтакт" мала заплатити за актив 292 млн грн як переможець відповідних торгів, але не сплатила через блокування аукціону судами.

"Це справді хороший, ліквідний актив, який дуже важко продається через постійні зупинення його реалізації. Наразі вказані торги знову зупинені на підставі ухвал судів, які оскаржуються нашою юридичною службою в апеляційному порядку. До цього нам вже вдалося скасувати декілька ухвал судів, які також були підставою для зупинення реалізації цього активу", — зазначив Деяк.

Цього року "СЕТАМ" збільшив виторг від продажу активів у порівнянні з минулим роком на 1,1 млрд грн до 3,7 млрд. Але Ярослав Деяк зазначив, що якби не блокування продажів недобросовісними екс-власниками, надходження були б ще більшими.