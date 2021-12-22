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Корпоративные права инвестора "Республики" купила неизвестная компания

Корпоративные права инвестора

Корпоративные права компании ООО "Мегаполисжилстрой" – инвестора ТРЦ "Республика" были проданы на аукционе Прозорро еще в июле за 43 миллиона гривен.

Об этом говорится в ответе НБУ на запрос Цензор.НЕТ.

"На основании решения Хозяйственного суда города Киева от 18.05.2017 по делу № 910/3980/16, оставленного без изменений постановлениями Северного апелляционного хозяйственного суда от 17.02.2021 и Верховного Суда от 01.06.2021, Национальным банком Украины в электронной торговой системе Прозорро.Продажи были организованы торги по реализации залогового имущества, а именно: доли в уставном капитале ООО "Мегаполисжилстрой" по начальной цене, определенной в указанном решении суда 29 069 095,54 грн", - сказано в ответе НБУ.

"По результатам проведенных 02.07.2021 электронных торгов имущество реализовано за 43 894 333 грн. Вырученные от реализации средства направлены на частичное погашение задолженности по предоставленному ПАО "КБ "НАДРА" кредиту рефинансирования", - отметили в Нацбанке.

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ООО "Мегаполисжилстрой" - инвестор ТРЦ "Республика" (расположен по адресу г. Киев, ул. Большая Кольцевая, 1, 1а, 1в). Этот проект связывали с Дмитрием Фирташем.

01.06.2021 года Верховный Суд разрешил Национальному банку Украины обратить взыскание с кипрской компании Pora Trading Limited (предыдущее название - Berlinotto Limited) и в счет частичного погашения долга продать ее долю в ООО "Мегаполисжилстрой" (речь идет о 85,19% уставного капитала, что составляют 29,1 млн грн) путем продажи Нацбанком этих корпоративных прав как предмета залога.

Как свидетельствует документация, аукцион выиграла компания "ФК СОНАТА ФИНАНС". Конечный бенефициар компании Кристина Кобзева. Также она является владелицей ВВТ групп, занимающейся закупкой зерновых.

Автор: 

НБУ (4833) Фирташ (1057) трц (57)


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Только в Украине непонятно кто, может потратить полтора миллиона долларов и остаться неизвестным!
Ублюдок-гетьманцев хочет обложить граждан налогами по второму кругу, но такие "тайные Санта-клаусы", его конечно не волнуют!
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22.12.2021 19:39 Ответить
чего же неизвестной компании продали?) виталя хомутынник прикупил)
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22.12.2021 19:41 Ответить
це таке НБУ відписав? . усі на ринку знають, хто прикупив же . І це дійсно конторка хомутинника
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22.12.2021 19:49 Ответить
Цікаво, що це за водій і співласник всїх інших фірм кРІСТІНИ Кобзевої Левченко Віталій Сергійович,

водій
6 державний пожежно-рятувальний загін Головного управління ДСНС України у Київській області
2020

Водій.депутат Холминської селищної ради
Відділ освіти,культури ,молоді та спорту Холминської селищної ради
2020

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22.12.2021 20:02 Ответить
А де поділася з сайту така гарна стаття про ТРЦ "Республіка"? Невже Фірташ переконав, чи вже Хомутиннік?
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22.12.2021 21:22 Ответить
 
 