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Женщин-представителей многих популярных профессий обязали стать на военный учет

Женщин-представителей многих популярных профессий обязали стать на военный учет

Военнообязанными стали программисты, врачи, юристы, журналисты, музыканты, социальные работницы, работницы ресторанов и гостиниц, бухгалтера, деловоды, рекламисты и т.д.

Вступил в силу соответствующий приказ Минобороны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "BBC News Украина".

Приказом утвердили перечень профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщин берут на учет военнообязанных.

В списке - программисты, врачи, юристы, журналисты, музыканты, социальные работники, работники ресторанов и гостиниц, бухгалтеры, деловоды, рекламисты и т.д.

На учет военнообязанных будут принимать женщин, которые имеют соответствующую специальность и "пригодны для прохождения военной службы по состоянию здоровья и возрасту". Для женщин предельный возраст – 60 лет.

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Таких женщин могут привлекать в ряды ВСУ или работы по обеспечению обороны государства в военное время. В мирное время они могут вступать в армию только добровольно по контракту.

"Женщины выполняют воинскую обязанность на равных началах с мужчинами", - говорится в законе.

Теперь работодатель должен проконтролировать, чтобы женщины соответствующих специальностей, уже работающие на предприятии по списку, стали на военный учет.

Также, прежде чем брать женщину на работу, работодатель должен проверять документы о взятии на военный учет.

Нарушения норм будут наказываться штрафами от гоструда и территориального центра комплектирования и социальной поддержки.

Какова будет процедура взятия на учет и в какие сроки женщины должны получить новый статус, Минобороны обещает разъяснить дополнительно.

Автор: 

женщины (883) Минобороны (9275) ВСУ (6531)


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Топ комментарии
+16
А четырежды уклонисты- рояльные писюнисты приравниваются к женщинам, или к музыкантам? Или другой вопрос- почему это чмо ещё не в окопах?
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22.12.2021 23:01
+14
Нарешті є "гендерна рівність".
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22.12.2021 22:45
+12
"Для жінок граничний вік - 60 років. " а чому чоловіків після 45 років не беруть на роботу ?
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22.12.2021 22:44
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Страница 3 из 3
А вообще- то все это имеет дурной запах. Вместо того чтобы на 7 году войны полностью провести перевооружение армии современным оружием в том числе ракетными комплексами, возродить оборонку, НИИ оборонпрома, реанимировать раздербаненые заводы, направить денежные потоки коррупционеров на реформирование ВСУ с увеличением количества спецов контрактников, Продолжаем позориться сбором пожертвований на квадрокоптеры или репортажами о ремонтах металлолома. Радосно рапортуем о "ремонте автодорог" или убиваем средний бизнес (бюджетонаполняющую жилу) локдаунами. Дошло до планов остановить орду лозунгом "станем грудью на защиту". Здесь даже кацапов переплюнули, у них хотя бы лозунг "бабы нарожают",
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23.12.2021 02:50 Ответить
Красиво звучит: " популярных професий", интересно как к этому отнесуться девочки на вокзале?
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23.12.2021 03:03 Ответить
скорее всего, эти девочки на вокзале зашифрованы под словом ТОЩО. Интересно, кто же там еще а категории ТОЩО. И вообще слово ТОЩО в таком серьезном документе мог написать только исключительно блин вот такой вот блин не скажу кто.
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23.12.2021 05:56 Ответить
ЗеДеб..лы, скажите, а вот Ленка- апалченка Зеленая уже побежла в военкомат или к и ее муж-утырок уклонится?
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23.12.2021 06:15 Ответить
музыканты - нужны, на парадах играть, и далее по списку-тоже плюс минус. а вот рекламщики нахрена? что там рекламировать если обязаловка? совковые плакаты? пользуйтесь услугами аэрофлота, верьте в главнокомандующего, стреляйте из ак, не бухайте в военное время?
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23.12.2021 08:39 Ответить
Пропаганда службы в армии. Для этого нужны рекламщики и пропагандисты!!!
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23.12.2021 08:47 Ответить
скорее политработники
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23.12.2021 08:50 Ответить
Где-то я уже подобное слыхала - "впереди женщины станут, пусть попробуют в них стрелять..."
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23.12.2021 08:52 Ответить
Головне, мужики то не всі військовозобов'язані - лише ті, хто відслужив в армії, плюс деякі професії з вишів.
А жінок всіх зобов'язали
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23.12.2021 08:53 Ответить
Все военнообязанные, даже кто не служил. Проходят медкомиссию, получают военный билет, фиксируется специальность и ставят на военный учет.
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23.12.2021 09:31 Ответить
Хай спочатку воєнкомати позбирають шоблу кауказкой національності, які бикують під ресторанами, жидів, циган та всіх уклоністів за роки нічегонедєланія!!! Громадянин не нашої країни - кіздуй на родіну на хрін !!!!! І я повинна боротись за цей непотріб ????? за себе і за того "парня" ??? я готова боротись , але не замість "парнєй".
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23.12.2021 08:58 Ответить
Расистка, чем ты лучше этих приезжих?
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23.12.2021 09:21 Ответить
Лариса тут якраз і дуже права.
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23.12.2021 10:21 Ответить
Я громадянка цієї країни і патріот цієї країни і маю зону особистої відповідальності за цю країну, я працюю, плачу податки . А ТИ ????
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23.12.2021 11:52 Ответить
при первом шухере голоборотько зделает ноги
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23.12.2021 08:59 Ответить
А эскорт-вуман для высшего жиниралитета и стресс-психологов для работников запредельного мозгового штурма в Министерстве Обороны от всех, кто мешает деньги красть...
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23.12.2021 09:00 Ответить
https://ua24ua.net/mi-ne-v-izraile-mi-vse-v-g-pe-politolog-o-novoy-initsiative-minoboroni-ukraini/ «Мы не в Израиле… Мы все в ж@пе» - политолог о новой инициативе МО про постановку женщин на воинский учет
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23.12.2021 09:09 Ответить
Женщины наконец получают равные обязанности с равными правами, а то не так?
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23.12.2021 09:17 Ответить
Наконец к бабам станут относиться хотььна каплю как они заслуживают, а то принцесс на руках носить видите ли надо
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23.12.2021 09:19 Ответить
мужик всегда должен - запомни
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23.12.2021 09:56 Ответить
Рефлексуй мізогінію,жінки виконують більшість неоплачуваної роботи,є навіть термін "друга зміна",тим паче жінок будуть призивати до 60 років,а чоловіків лише до 25,плюс у тих жінок є діти які с большою вірогідністю виховуються лише матір'ю,якщо батько взагалі є,і це ще не повний перелік "привілегій" жінок.
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24.12.2021 10:11 Ответить
Насколько я помню приказы Минобороны не имеют прямого конституционного действия.
Это как Минсвязи регламентировал бы добавку сои в продукты питания.
И вы хотите что бы страна не выглядела цирком если у руля клоун?
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23.12.2021 09:20 Ответить
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#Text https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#Text

11. Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, беруться на військовий облік військовозобов'язаних.
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23.12.2021 09:34 Ответить
Реально цирк. Женщинам приказ Минобороны до одного места.
А вообще бредятина все это. Бегите все защищайте Родину. Т.е., активы, которыми владеет так называемая "элита", ни один представитель которой не появится на фронте. А рабы пусть на лозунгах идут защищать чужое имущество. "Дебилы, блд"
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23.12.2021 10:08 Ответить
гендерна рівність то звісно добре, вони ж борються за це на кожному кроці, але давайте дивитись правді в очі, солдати з більшості жінок жах.
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23.12.2021 09:24 Ответить
Втомленим від війни присвячується.
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23.12.2021 09:26 Ответить
Кульмінація хаосу.
Це - чергове шоу 95 Кварталу.
Як результат - повна жопа.
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23.12.2021 09:39 Ответить
Что, Приказ МО подменяет
Конституцию Украины ?

Или объявлено в стране военное положение?
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23.12.2021 09:47 Ответить
Не сцы.

А вообще, согласно Конститутции, у всех равные права и обязанности.
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23.12.2021 10:47 Ответить
Так война еще не объявлена
и 8 лет идут окопные бои за пядь земли...
Без результа тов.. , но только с боевыми потерями .
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23.12.2021 11:04 Ответить
То тепер і Зеленському, який прикидався жінкою, треба в окопи йти?
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23.12.2021 09:49 Ответить
Цыганки в шоколаде. Ни профессии, ни обязанности никакой. Круто им живётся, воруй себе, торгуй наркотой, разводи "гаданием" лохов, всё можно.
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23.12.2021 09:55 Ответить
Сколько женщин теперь будет в Генштабе?
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23.12.2021 09:57 Ответить
а коміків братимутьна облік?
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23.12.2021 10:37 Ответить
Давня практика. Во времена совка женщины ряда профессий тоже были военнообязанными, и стояли на учете. У нас дома хранится военный билет военнослужащего запаса моей покойной тещи. Она заканчивала ИнЯз - вот и готовый переводчик, и еще их загнали на курсы медсестер - вот и готовая медсестра. Сняли ее с учета по возрасту уже в независимой Украине.
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23.12.2021 10:46 Ответить
В принципе как бы и правильный указ, но..

Если уж мы идём по пути Израиля, например,, то надо сначала выработать путь развития, получить поддержку в обществе, признать что существует опасность. А то все выглядит так, как будто генерал с похмелья после ссоры с женой стукнул кулаком по столу и пообещал устроить "Кузикину мать".
Мы ведь давно не в ссср живём,
Мягко говоря как то неожиданно.
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23.12.2021 11:46 Ответить
Ясно, з кварталу та "слуг" в цей перелік ніхто не потрапляє...
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23.12.2021 14:05 Ответить
Головного у списку не має, то путан, пересувні підрозділи "Тилового забезпечення". Для відпочинку військових після виведення іх на відпочинок з зони бойових дій.
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23.12.2021 17:44 Ответить
Интересно там у всех мозги уже окончательно жиром заплыли ,я електрик по образованию и мне надо стать на учёт ,
Я не хочу ,оно мне нахрен не нужно

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23.12.2021 19:10 Ответить
Женская армия Украины возьмёт Москву!
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24.12.2021 23:29 Ответить
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