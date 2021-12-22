Женщин-представителей многих популярных профессий обязали стать на военный учет

Военнообязанными стали программисты, врачи, юристы, журналисты, музыканты, социальные работницы, работницы ресторанов и гостиниц, бухгалтера, деловоды, рекламисты и т.д.

Вступил в силу соответствующий приказ Минобороны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "BBC News Украина".

Приказом утвердили перечень профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщин берут на учет военнообязанных.

В списке - программисты, врачи, юристы, журналисты, музыканты, социальные работники, работники ресторанов и гостиниц, бухгалтеры, деловоды, рекламисты и т.д.

На учет военнообязанных будут принимать женщин, которые имеют соответствующую специальность и "пригодны для прохождения военной службы по состоянию здоровья и возрасту". Для женщин предельный возраст – 60 лет.

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Таких женщин могут привлекать в ряды ВСУ или работы по обеспечению обороны государства в военное время. В мирное время они могут вступать в армию только добровольно по контракту.

"Женщины выполняют воинскую обязанность на равных началах с мужчинами", - говорится в законе.

Теперь работодатель должен проконтролировать, чтобы женщины соответствующих специальностей, уже работающие на предприятии по списку, стали на военный учет.

Также, прежде чем брать женщину на работу, работодатель должен проверять документы о взятии на военный учет.

Нарушения норм будут наказываться штрафами от гоструда и территориального центра комплектирования и социальной поддержки.

Какова будет процедура взятия на учет и в какие сроки женщины должны получить новый статус, Минобороны обещает разъяснить дополнительно.