Женщин-представителей многих популярных профессий обязали стать на военный учет
Военнообязанными стали программисты, врачи, юристы, журналисты, музыканты, социальные работницы, работницы ресторанов и гостиниц, бухгалтера, деловоды, рекламисты и т.д.
Вступил в силу соответствующий приказ Минобороны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "BBC News Украина".
Приказом утвердили перечень профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщин берут на учет военнообязанных.
В списке - программисты, врачи, юристы, журналисты, музыканты, социальные работники, работники ресторанов и гостиниц, бухгалтеры, деловоды, рекламисты и т.д.
На учет военнообязанных будут принимать женщин, которые имеют соответствующую специальность и "пригодны для прохождения военной службы по состоянию здоровья и возрасту". Для женщин предельный возраст – 60 лет.
Таких женщин могут привлекать в ряды ВСУ или работы по обеспечению обороны государства в военное время. В мирное время они могут вступать в армию только добровольно по контракту.
"Женщины выполняют воинскую обязанность на равных началах с мужчинами", - говорится в законе.
Теперь работодатель должен проконтролировать, чтобы женщины соответствующих специальностей, уже работающие на предприятии по списку, стали на военный учет.
Также, прежде чем брать женщину на работу, работодатель должен проверять документы о взятии на военный учет.
Нарушения норм будут наказываться штрафами от гоструда и территориального центра комплектирования и социальной поддержки.
Какова будет процедура взятия на учет и в какие сроки женщины должны получить новый статус, Минобороны обещает разъяснить дополнительно.
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А жінок всіх зобов'язали
Это как Минсвязи регламентировал бы добавку сои в продукты питания.
И вы хотите что бы страна не выглядела цирком если у руля клоун?
11. Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, беруться на військовий облік військовозобов'язаних.
А вообще бредятина все это. Бегите все защищайте Родину. Т.е., активы, которыми владеет так называемая "элита", ни один представитель которой не появится на фронте. А рабы пусть на лозунгах идут защищать чужое имущество. "Дебилы, блд"
Це - чергове шоу 95 Кварталу.
Як результат - повна жопа.
Конституцию Украины ?
Или объявлено в стране военное положение?
А вообще, согласно Конститутции, у всех равные права и обязанности.
и 8 лет идут окопные бои за пядь земли...
Без результа тов.. , но только с боевыми потерями .
Если уж мы идём по пути Израиля, например,, то надо сначала выработать путь развития, получить поддержку в обществе, признать что существует опасность. А то все выглядит так, как будто генерал с похмелья после ссоры с женой стукнул кулаком по столу и пообещал устроить "Кузикину мать".
Мы ведь давно не в ссср живём,
Мягко говоря как то неожиданно.
Я не хочу ,оно мне нахрен не нужно