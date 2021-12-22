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Жінок-представниць багатьох популярних професій зобов’язали стати на військовий облік

Жінок-представниць багатьох популярних професій зобов’язали стати на військовий облік

Військовозобов’язаними стали програмістки, лікарки, юристки, журналістки, музикантки, соціальні працівниці, працівниці ресторанів та готелів, бухгалтерки, діловодки, рекламниці тощо.

Набув чинності відповідний наказ Міноборони, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "BBC News Україна".

Наказом затвердили перелік професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на облік військовозобов'язаних.

У переліку - програмісти, лікарі, юристи, журналісти, музиканти, соціальні працівники, працівники ресторанів та готелів, бухгалтери, діловоди, рекламники тощо.

На облік військовозобов'язаних братимуть жінок, які мають відповідну спеціальність та "придатні для проходження військової служби за станом здоров'я та віком". Для жінок граничний вік - 60 років.

Дивіться: Мене мають звідси винести, але я не здамся, - перша жінка на Q-курсі Сил спецоперацій. ВIДЕО

Таких жінок можуть залучати до лав ЗСУ або до робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. У мирний час вони можуть долучатись до війська лише добровільно за контрактом.

"Жінки виконують військовий обов'язок на рівних засадах із чоловіками", - йдеться в законі.

Тепер роботодавець має проконтролювати, щоб жінки відповідних спеціальностей, які вже працюють на підприємстві за переліком, стали на військовий облік.

Також, перш ніж брати жінку на роботу, роботодавець має перевіряти в неї документи про взяття на військовий облік.

Порушення норм каратиметься штрафами від держпраці та територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Також читайте: Жінки-військовослужбовці становлять 15% загального складу ЗСУ: за цим показником ми серед перших навіть за стандартами НАТО, - Міноборони

Якою саме буде процедура взяття на облік та у які терміни жінки мають отримати новий статус, міноборони обіцяє роз'яснити додатково.

Автор: 

жінки (622) Міноборони (7289) ЗСУ (7483)


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Топ коментарі
+16
А четырежды уклонисты- рояльные писюнисты приравниваются к женщинам, или к музыкантам? Или другой вопрос- почему это чмо ещё не в окопах?
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22.12.2021 23:01
+14
Нарешті є "гендерна рівність".
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22.12.2021 22:45
+12
"Для жінок граничний вік - 60 років. " а чому чоловіків після 45 років не беруть на роботу ?
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22.12.2021 22:44
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А вообще- то все это имеет дурной запах. Вместо того чтобы на 7 году войны полностью провести перевооружение армии современным оружием в том числе ракетными комплексами, возродить оборонку, НИИ оборонпрома, реанимировать раздербаненые заводы, направить денежные потоки коррупционеров на реформирование ВСУ с увеличением количества спецов контрактников, Продолжаем позориться сбором пожертвований на квадрокоптеры или репортажами о ремонтах металлолома. Радосно рапортуем о "ремонте автодорог" или убиваем средний бизнес (бюджетонаполняющую жилу) локдаунами. Дошло до планов остановить орду лозунгом "станем грудью на защиту". Здесь даже кацапов переплюнули, у них хотя бы лозунг "бабы нарожают",
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23.12.2021 02:50 Відповісти
Красиво звучит: " популярных професий", интересно как к этому отнесуться девочки на вокзале?
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23.12.2021 03:03 Відповісти
скорее всего, эти девочки на вокзале зашифрованы под словом ТОЩО. Интересно, кто же там еще а категории ТОЩО. И вообще слово ТОЩО в таком серьезном документе мог написать только исключительно блин вот такой вот блин не скажу кто.
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23.12.2021 05:56 Відповісти
ЗеДеб..лы, скажите, а вот Ленка- апалченка Зеленая уже побежла в военкомат или к и ее муж-утырок уклонится?
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23.12.2021 06:15 Відповісти
музыканты - нужны, на парадах играть, и далее по списку-тоже плюс минус. а вот рекламщики нахрена? что там рекламировать если обязаловка? совковые плакаты? пользуйтесь услугами аэрофлота, верьте в главнокомандующего, стреляйте из ак, не бухайте в военное время?
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23.12.2021 08:39 Відповісти
Пропаганда службы в армии. Для этого нужны рекламщики и пропагандисты!!!
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23.12.2021 08:47 Відповісти
скорее политработники
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23.12.2021 08:50 Відповісти
Где-то я уже подобное слыхала - "впереди женщины станут, пусть попробуют в них стрелять..."
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23.12.2021 08:52 Відповісти
Головне, мужики то не всі військовозобов'язані - лише ті, хто відслужив в армії, плюс деякі професії з вишів.
А жінок всіх зобов'язали
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23.12.2021 08:53 Відповісти
Все военнообязанные, даже кто не служил. Проходят медкомиссию, получают военный билет, фиксируется специальность и ставят на военный учет.
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23.12.2021 09:31 Відповісти
Хай спочатку воєнкомати позбирають шоблу кауказкой національності, які бикують під ресторанами, жидів, циган та всіх уклоністів за роки нічегонедєланія!!! Громадянин не нашої країни - кіздуй на родіну на хрін !!!!! І я повинна боротись за цей непотріб ????? за себе і за того "парня" ??? я готова боротись , але не замість "парнєй".
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23.12.2021 08:58 Відповісти
Расистка, чем ты лучше этих приезжих?
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23.12.2021 09:21 Відповісти
Лариса тут якраз і дуже права.
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23.12.2021 10:21 Відповісти
Я громадянка цієї країни і патріот цієї країни і маю зону особистої відповідальності за цю країну, я працюю, плачу податки . А ТИ ????
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23.12.2021 11:52 Відповісти
при первом шухере голоборотько зделает ноги
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23.12.2021 08:59 Відповісти
А эскорт-вуман для высшего жиниралитета и стресс-психологов для работников запредельного мозгового штурма в Министерстве Обороны от всех, кто мешает деньги красть...
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23.12.2021 09:00 Відповісти
https://ua24ua.net/mi-ne-v-izraile-mi-vse-v-g-pe-politolog-o-novoy-initsiative-minoboroni-ukraini/ «Мы не в Израиле… Мы все в ж@пе» - политолог о новой инициативе МО про постановку женщин на воинский учет
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23.12.2021 09:09 Відповісти
Женщины наконец получают равные обязанности с равными правами, а то не так?
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23.12.2021 09:17 Відповісти
Наконец к бабам станут относиться хотььна каплю как они заслуживают, а то принцесс на руках носить видите ли надо
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23.12.2021 09:19 Відповісти
мужик всегда должен - запомни
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23.12.2021 09:56 Відповісти
Рефлексуй мізогінію,жінки виконують більшість неоплачуваної роботи,є навіть термін "друга зміна",тим паче жінок будуть призивати до 60 років,а чоловіків лише до 25,плюс у тих жінок є діти які с большою вірогідністю виховуються лише матір'ю,якщо батько взагалі є,і це ще не повний перелік "привілегій" жінок.
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24.12.2021 10:11 Відповісти
Насколько я помню приказы Минобороны не имеют прямого конституционного действия.
Это как Минсвязи регламентировал бы добавку сои в продукты питания.
И вы хотите что бы страна не выглядела цирком если у руля клоун?
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23.12.2021 09:20 Відповісти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#Text https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#Text

11. Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, беруться на військовий облік військовозобов'язаних.
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23.12.2021 09:34 Відповісти
Реально цирк. Женщинам приказ Минобороны до одного места.
А вообще бредятина все это. Бегите все защищайте Родину. Т.е., активы, которыми владеет так называемая "элита", ни один представитель которой не появится на фронте. А рабы пусть на лозунгах идут защищать чужое имущество. "Дебилы, блд"
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23.12.2021 10:08 Відповісти
гендерна рівність то звісно добре, вони ж борються за це на кожному кроці, але давайте дивитись правді в очі, солдати з більшості жінок жах.
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23.12.2021 09:24 Відповісти
Втомленим від війни присвячується.
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23.12.2021 09:26 Відповісти
Кульмінація хаосу.
Це - чергове шоу 95 Кварталу.
Як результат - повна жопа.
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23.12.2021 09:39 Відповісти
Что, Приказ МО подменяет
Конституцию Украины ?

Или объявлено в стране военное положение?
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23.12.2021 09:47 Відповісти
Не сцы.

А вообще, согласно Конститутции, у всех равные права и обязанности.
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23.12.2021 10:47 Відповісти
Так война еще не объявлена
и 8 лет идут окопные бои за пядь земли...
Без результа тов.. , но только с боевыми потерями .
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23.12.2021 11:04 Відповісти
То тепер і Зеленському, який прикидався жінкою, треба в окопи йти?
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23.12.2021 09:49 Відповісти
Цыганки в шоколаде. Ни профессии, ни обязанности никакой. Круто им живётся, воруй себе, торгуй наркотой, разводи "гаданием" лохов, всё можно.
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23.12.2021 09:55 Відповісти
Сколько женщин теперь будет в Генштабе?
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23.12.2021 09:57 Відповісти
а коміків братимутьна облік?
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23.12.2021 10:37 Відповісти
Давня практика. Во времена совка женщины ряда профессий тоже были военнообязанными, и стояли на учете. У нас дома хранится военный билет военнослужащего запаса моей покойной тещи. Она заканчивала ИнЯз - вот и готовый переводчик, и еще их загнали на курсы медсестер - вот и готовая медсестра. Сняли ее с учета по возрасту уже в независимой Украине.
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23.12.2021 10:46 Відповісти
В принципе как бы и правильный указ, но..

Если уж мы идём по пути Израиля, например,, то надо сначала выработать путь развития, получить поддержку в обществе, признать что существует опасность. А то все выглядит так, как будто генерал с похмелья после ссоры с женой стукнул кулаком по столу и пообещал устроить "Кузикину мать".
Мы ведь давно не в ссср живём,
Мягко говоря как то неожиданно.
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23.12.2021 11:46 Відповісти
Ясно, з кварталу та "слуг" в цей перелік ніхто не потрапляє...
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23.12.2021 14:05 Відповісти
Головного у списку не має, то путан, пересувні підрозділи "Тилового забезпечення". Для відпочинку військових після виведення іх на відпочинок з зони бойових дій.
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23.12.2021 17:44 Відповісти
Интересно там у всех мозги уже окончательно жиром заплыли ,я електрик по образованию и мне надо стать на учёт ,
Я не хочу ,оно мне нахрен не нужно

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23.12.2021 19:10 Відповісти
Женская армия Украины возьмёт Москву!
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24.12.2021 23:29 Відповісти
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