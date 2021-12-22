Жінок-представниць багатьох популярних професій зобов’язали стати на військовий облік

Військовозобов’язаними стали програмістки, лікарки, юристки, журналістки, музикантки, соціальні працівниці, працівниці ресторанів та готелів, бухгалтерки, діловодки, рекламниці тощо.

Набув чинності відповідний наказ Міноборони, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "BBC News Україна".

Наказом затвердили перелік професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на облік військовозобов'язаних.

У переліку - програмісти, лікарі, юристи, журналісти, музиканти, соціальні працівники, працівники ресторанів та готелів, бухгалтери, діловоди, рекламники тощо.

На облік військовозобов'язаних братимуть жінок, які мають відповідну спеціальність та "придатні для проходження військової служби за станом здоров'я та віком". Для жінок граничний вік - 60 років.

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Таких жінок можуть залучати до лав ЗСУ або до робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. У мирний час вони можуть долучатись до війська лише добровільно за контрактом.

"Жінки виконують військовий обов'язок на рівних засадах із чоловіками", - йдеться в законі.

Тепер роботодавець має проконтролювати, щоб жінки відповідних спеціальностей, які вже працюють на підприємстві за переліком, стали на військовий облік.

Також, перш ніж брати жінку на роботу, роботодавець має перевіряти в неї документи про взяття на військовий облік.

Порушення норм каратиметься штрафами від держпраці та територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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Якою саме буде процедура взяття на облік та у які терміни жінки мають отримати новий статус, міноборони обіцяє роз'яснити додатково.