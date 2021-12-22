Жінок-представниць багатьох популярних професій зобов’язали стати на військовий облік
Військовозобов’язаними стали програмістки, лікарки, юристки, журналістки, музикантки, соціальні працівниці, працівниці ресторанів та готелів, бухгалтерки, діловодки, рекламниці тощо.
Набув чинності відповідний наказ Міноборони, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "BBC News Україна".
Наказом затвердили перелік професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на облік військовозобов'язаних.
У переліку - програмісти, лікарі, юристи, журналісти, музиканти, соціальні працівники, працівники ресторанів та готелів, бухгалтери, діловоди, рекламники тощо.
На облік військовозобов'язаних братимуть жінок, які мають відповідну спеціальність та "придатні для проходження військової служби за станом здоров'я та віком". Для жінок граничний вік - 60 років.
Таких жінок можуть залучати до лав ЗСУ або до робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. У мирний час вони можуть долучатись до війська лише добровільно за контрактом.
"Жінки виконують військовий обов'язок на рівних засадах із чоловіками", - йдеться в законі.
Тепер роботодавець має проконтролювати, щоб жінки відповідних спеціальностей, які вже працюють на підприємстві за переліком, стали на військовий облік.
Також, перш ніж брати жінку на роботу, роботодавець має перевіряти в неї документи про взяття на військовий облік.
Порушення норм каратиметься штрафами від держпраці та територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Якою саме буде процедура взяття на облік та у які терміни жінки мають отримати новий статус, міноборони обіцяє роз'яснити додатково.
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А жінок всіх зобов'язали
Это как Минсвязи регламентировал бы добавку сои в продукты питания.
И вы хотите что бы страна не выглядела цирком если у руля клоун?
11. Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, беруться на військовий облік військовозобов'язаних.
А вообще бредятина все это. Бегите все защищайте Родину. Т.е., активы, которыми владеет так называемая "элита", ни один представитель которой не появится на фронте. А рабы пусть на лозунгах идут защищать чужое имущество. "Дебилы, блд"
Це - чергове шоу 95 Кварталу.
Як результат - повна жопа.
Конституцию Украины ?
Или объявлено в стране военное положение?
А вообще, согласно Конститутции, у всех равные права и обязанности.
и 8 лет идут окопные бои за пядь земли...
Без результа тов.. , но только с боевыми потерями .
Если уж мы идём по пути Израиля, например,, то надо сначала выработать путь развития, получить поддержку в обществе, признать что существует опасность. А то все выглядит так, как будто генерал с похмелья после ссоры с женой стукнул кулаком по столу и пообещал устроить "Кузикину мать".
Мы ведь давно не в ссср живём,
Мягко говоря как то неожиданно.
Я не хочу ,оно мне нахрен не нужно