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Я против подавления свободы слова, - Ахметов

Я против подавления свободы слова, - Ахметов

Владелец телеканалов "Украина" и "Украина24" олигарх Ринат Ахметов в комментарии The Washington Post заявил, что будет защищать институт свободы слова в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий, вышедший в статье The Washington Post 23 декабря, посвященной политической ситуации в Украине.

"Я против нарушения прав человека и удушения свободы слова", - сообщил Ринат Ахметов в комментарии WP.

Олигарх заявил, что принадлежащие ему медиа всегда предоставляли и будут предоставлять возможность высказаться как представителям власти, так и оппозиции.

"Я не вмешиваюсь в редакционную политику каналов", - подчеркнул Ринат Ахметов.

На вопрос об отношении к закону об олигархах, Ахметов сообщил, что не против закона как такового, но против ущемления права человека и базовые принципы демократии.

"Я поддерживаю борьбу с коррупцией в Украине, но эта проблема не решается принятием противоречивых законов и формирования списка "врагов народа", - сообщил Ринат Ахметов в комментарии WP.

По данным, The Washington Post, каждый третий украинец считает закон об олигархах элементом популизма и попыткой президента Владимира Зеленского повысить его падающий рейтинг.

Автор: 

Ахметов (2004) свобода слова (1169)


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Топ комментарии
+10
Починай гудіти. На Донбасі в 2014 це "помогло".
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23.12.2021 11:41
+9
Зміни памперс.)
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23.12.2021 11:43
+7
Ахмєтка, часом, не плутає свободу слова і свободу пропаганди
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23.12.2021 11:44
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Починай гудіти. На Донбасі в 2014 це "помогло".
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23.12.2021 11:41 Ответить
І Шуфричі, і Гройсмани, і Шарії з Яценюками на 24 Україна як в рідній хаті. Браво .
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23.12.2021 11:47 Ответить
Мураев, Рабинович... Короче всё прокацапское отребье.
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23.12.2021 12:04 Ответить
так мураев дружбан зе-упырей.
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23.12.2021 12:07 Ответить
И шо?
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23.12.2021 12:25 Ответить
Тебе напомнить при каком величайшем в мире политике, петушария сняли с международного розыска и при ком он зарегистровал свою фашистскую партию в Украине?!
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23.12.2021 12:06 Ответить
у порівнянні із ЗЕ-білом та БаблоМойським Рінат Леонідович ...
почав обростати білим пушком

Рінат, зачетно !
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23.12.2021 12:55 Ответить
Зміни памперс.)
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23.12.2021 11:43 Ответить
Зачем бегать сюда вонять если на твоей нашвабрии у половины поголовья канализации нет? Абсурд.
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23.12.2021 12:01 Ответить
ООО. Прогресс. Вылез таки
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23.12.2021 11:44 Ответить
Ахмєтка, часом, не плутає свободу слова і свободу пропаганди
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23.12.2021 11:44 Ответить
Гудок загудів.
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23.12.2021 11:46 Ответить
Пожалуй это все, конец борьбы с олигархами в Украине. Причем навсегда. Оказалось что этому странному народу олигархи очень нужны.
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23.12.2021 12:06 Ответить
твою ж мать, какой "защитник" появился у свободы слова в Украине! ренатик! занимайся своими котельными, что б они не "ломались" во время зимы!!!
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23.12.2021 12:09 Ответить
ти за Ріната не переживай !
він справно закидає вугілля в топки, а
ЗЕбенські закидають кокс
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23.12.2021 12:57 Ответить
как он "справно закидає" видно по Бурштынской ТЭС - в этом месяце уже три остановки из за "аварий". ну шо ж, терпите порохососы - ренат на вас дебилоидах "бабки" делает!)))))))))))))
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23.12.2021 14:03 Ответить
Ахметов разве за Зеленского? Нет, как и Пинчук с Суркисом, например. Не все олигархи за Зеленского. Потому что Зеленский -это Коломойский.
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23.12.2021 17:00 Ответить
Ахметов менше зло чим зеДебіл з посіпаками так що прапор в руки дави зелених, а ми зачекаємо коли вони почервоніють від крові.
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23.12.2021 12:11 Ответить
а ми зачекаємо коли вони почервоніють від крові.
------------------------------

...и потом все будет в чиколадной глазури...
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23.12.2021 12:28 Ответить
бо ЗЕ-беня вже всіх забєняв !
і правих, і лівих...
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23.12.2021 12:59 Ответить
а я проти свободи ахмєткі
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23.12.2021 12:16 Ответить
я не проти свободи слова
на моєму каналі журналісти можуть вільно мене хвалити з ранку до ночі!
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23.12.2021 12:16 Ответить
От такой свободы слова как на рукраине24 хочется закрыть уши и глаза
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23.12.2021 12:20 Ответить
Рашистская пропаганда не имеет ничего общего со свободой слова. А то, как ты "не вмешиваешься" в редакционную политику своих медиапомоек, видно не вооруженным глазом.😂
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23.12.2021 12:20 Ответить
бандит за "свободу слова"...
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23.12.2021 12:25 Ответить
Я против олигарха ахметова. Убийцы,вора и подонка.
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23.12.2021 12:31 Ответить
А как к Коломойше грабителю?
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23.12.2021 12:43 Ответить
Так же. Чем он лучше ? Олигархов плохих или хороших,не бывает. Это олигархи. Другим словом,паразиты. Пойми уже это ,наконец...
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23.12.2021 12:46 Ответить
Что ты тут мозги теребишь. Учитель подплинтусный. Жену учи.
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23.12.2021 12:49 Ответить
Зачем тогда спрашивал ? Это же очевидно.Думал,что ты глуп.
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23.12.2021 12:52 Ответить
Пока будем ставить так вопрос, так и будем жить. Все мрази должны ответить вместе. В один день.
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23.12.2021 12:54 Ответить
Хорошо что Ахметов против! Продался бы Зе-Ермаку ублюдкам...было бы как в Рашке...Канал Дом, Рада, 1+1...И только Зеля великий и самый "честный" *****.....Развонялись тут...Ситуативно Он все правильно делает. мочит Зе плесень!
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23.12.2021 12:32 Ответить
Ахметов давно продался Рашке, которая при его помощи смогла захватить территории Лугандонии, где он был царь и бог, можно еще вспомнить его марионетку Януковоща и партию рыгов (бандитов и воров), где он был непосредственным участником. То что он мочит Зе плесень ни как не преуменьшает его "достижения"
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23.12.2021 12:46 Ответить
Только Ахметка? Посмотри на офис Зе-дЕрьмака!
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23.12.2021 12:50 Ответить
Бубочка со своей командой за свои фокусы еще будет держать ответ, но прикрывать Ахметову рога пышным париком и прятать голый длинный хвост в штаны не надо
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23.12.2021 13:02 Ответить
Зе-дЕрьмак ублюдки и Цензор закроют......
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23.12.2021 12:34 Ответить
ахметка, ты так срешь круглосуточно, что тебе действительно хлебало нужно зарыть
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23.12.2021 13:06 Ответить
 
 