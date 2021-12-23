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Я проти придушения свободи слова, - Ахметов

Я проти придушения свободи слова, - Ахметов

Власник телеканалів "Україна" та "Україна24" олігарх Рінат Ахметов у коментарі The Washington Post заявив, що захищатиме інститут свободи слова в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар, який вийшов у статті The Washington Post 23 грудня, присвяченій політичній ситуації в Україні.

"Я проти порушення прав людини та удушення свободи слова", - повідомив Рінат Ахметов у коментарі WP.

Олігарх заявив, що медіа, які йому належать, завжди надавали і надаватимуть можливість висловитися як представникам влади, так і опозиції.

"Я не втручаюся в редакційну політику каналів", - наголосив Рінат Ахметов.

На питання щодо ставлення до закону про олігархів, Ахметов повідомив, що не проти закону як такого, але проти обмеження прав людини та базових принципів демократії.

"Я підтримую боротьбу з корупцією в Україні, але ця проблема не вирішується прийняттям суперечливих законів та формуванням списку ворогів народу", - повідомив Рінат Ахметов у коментарі WP.

За даними The Washington Post, кожен третій українець вважає закон про олігархів елементом популізму і спробою президента Володимира Зеленського підвищити свій рейтинг.

Автор: 

Ахметов (2353) свобода слова (390)


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Топ коментарі
+10
Починай гудіти. На Донбасі в 2014 це "помогло".
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23.12.2021 11:41
+9
Зміни памперс.)
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23.12.2021 11:43
+7
Ахмєтка, часом, не плутає свободу слова і свободу пропаганди
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23.12.2021 11:44
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Починай гудіти. На Донбасі в 2014 це "помогло".
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23.12.2021 11:41 Відповісти
І Шуфричі, і Гройсмани, і Шарії з Яценюками на 24 Україна як в рідній хаті. Браво .
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23.12.2021 11:47 Відповісти
Мураев, Рабинович... Короче всё прокацапское отребье.
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23.12.2021 12:04 Відповісти
так мураев дружбан зе-упырей.
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23.12.2021 12:07 Відповісти
И шо?
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23.12.2021 12:25 Відповісти
Тебе напомнить при каком величайшем в мире политике, петушария сняли с международного розыска и при ком он зарегистровал свою фашистскую партию в Украине?!
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23.12.2021 12:06 Відповісти
у порівнянні із ЗЕ-білом та БаблоМойським Рінат Леонідович ...
почав обростати білим пушком

Рінат, зачетно !
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23.12.2021 12:55 Відповісти
Зміни памперс.)
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23.12.2021 11:43 Відповісти
Зачем бегать сюда вонять если на твоей нашвабрии у половины поголовья канализации нет? Абсурд.
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23.12.2021 12:01 Відповісти
ООО. Прогресс. Вылез таки
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23.12.2021 11:44 Відповісти
Ахмєтка, часом, не плутає свободу слова і свободу пропаганди
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23.12.2021 11:44 Відповісти
Гудок загудів.
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23.12.2021 11:46 Відповісти
Пожалуй это все, конец борьбы с олигархами в Украине. Причем навсегда. Оказалось что этому странному народу олигархи очень нужны.
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23.12.2021 12:06 Відповісти
твою ж мать, какой "защитник" появился у свободы слова в Украине! ренатик! занимайся своими котельными, что б они не "ломались" во время зимы!!!
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23.12.2021 12:09 Відповісти
ти за Ріната не переживай !
він справно закидає вугілля в топки, а
ЗЕбенські закидають кокс
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23.12.2021 12:57 Відповісти
как он "справно закидає" видно по Бурштынской ТЭС - в этом месяце уже три остановки из за "аварий". ну шо ж, терпите порохососы - ренат на вас дебилоидах "бабки" делает!)))))))))))))
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23.12.2021 14:03 Відповісти
Ахметов разве за Зеленского? Нет, как и Пинчук с Суркисом, например. Не все олигархи за Зеленского. Потому что Зеленский -это Коломойский.
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23.12.2021 17:00 Відповісти
Ахметов менше зло чим зеДебіл з посіпаками так що прапор в руки дави зелених, а ми зачекаємо коли вони почервоніють від крові.
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23.12.2021 12:11 Відповісти
а ми зачекаємо коли вони почервоніють від крові.
------------------------------

...и потом все будет в чиколадной глазури...
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23.12.2021 12:28 Відповісти
бо ЗЕ-беня вже всіх забєняв !
і правих, і лівих...
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23.12.2021 12:59 Відповісти
а я проти свободи ахмєткі
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23.12.2021 12:16 Відповісти
я не проти свободи слова
на моєму каналі журналісти можуть вільно мене хвалити з ранку до ночі!
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23.12.2021 12:16 Відповісти
От такой свободы слова как на рукраине24 хочется закрыть уши и глаза
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23.12.2021 12:20 Відповісти
Рашистская пропаганда не имеет ничего общего со свободой слова. А то, как ты "не вмешиваешься" в редакционную политику своих медиапомоек, видно не вооруженным глазом.😂
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23.12.2021 12:20 Відповісти
бандит за "свободу слова"...
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23.12.2021 12:25 Відповісти
Я против олигарха ахметова. Убийцы,вора и подонка.
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23.12.2021 12:31 Відповісти
А как к Коломойше грабителю?
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23.12.2021 12:43 Відповісти
Так же. Чем он лучше ? Олигархов плохих или хороших,не бывает. Это олигархи. Другим словом,паразиты. Пойми уже это ,наконец...
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23.12.2021 12:46 Відповісти
Что ты тут мозги теребишь. Учитель подплинтусный. Жену учи.
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23.12.2021 12:49 Відповісти
Зачем тогда спрашивал ? Это же очевидно.Думал,что ты глуп.
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23.12.2021 12:52 Відповісти
Пока будем ставить так вопрос, так и будем жить. Все мрази должны ответить вместе. В один день.
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23.12.2021 12:54 Відповісти
Хорошо что Ахметов против! Продался бы Зе-Ермаку ублюдкам...было бы как в Рашке...Канал Дом, Рада, 1+1...И только Зеля великий и самый "честный" *****.....Развонялись тут...Ситуативно Он все правильно делает. мочит Зе плесень!
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23.12.2021 12:32 Відповісти
Ахметов давно продался Рашке, которая при его помощи смогла захватить территории Лугандонии, где он был царь и бог, можно еще вспомнить его марионетку Януковоща и партию рыгов (бандитов и воров), где он был непосредственным участником. То что он мочит Зе плесень ни как не преуменьшает его "достижения"
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23.12.2021 12:46 Відповісти
Только Ахметка? Посмотри на офис Зе-дЕрьмака!
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23.12.2021 12:50 Відповісти
Бубочка со своей командой за свои фокусы еще будет держать ответ, но прикрывать Ахметову рога пышным париком и прятать голый длинный хвост в штаны не надо
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23.12.2021 13:02 Відповісти
Зе-дЕрьмак ублюдки и Цензор закроют......
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23.12.2021 12:34 Відповісти
ахметка, ты так срешь круглосуточно, что тебе действительно хлебало нужно зарыть
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23.12.2021 13:06 Відповісти
 
 