Зеленский попал под влияние "нациков", - Путин
Президент РФ Владимир Путин уверен, что украинский лидер Владимир Зеленский якобы попал под влияние "нациков".
Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.
"Вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, используя эти настроения в украинском обществе, президент Зеленский пришел к власти, и вместо того, чтобы их исполнять, попал, как и прежние руководители, под влияние радикальных элементов, как в Украине говорят, "нациков", - утверждает Путин.
"Будущее Донбасса должны определить жители Донбасса и по-другому не может быть", - добавил он.
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+66 Ksenia VB
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+45 Артем Миколайович
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+40 Андрей Кузьменко #393210
показать весь комментарий23.12.2021 13:46
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Его направляют, за ним следит ермак, поправляет.
Оба ссат путина.
И побаиваются немного народа на улице.
нехай фуйло сгарить в аду,
щоб нах.. вси його послали
у наступаючем гаду,
щоб ми на кремль його насрали
та на червонную звизду !
СЛАВА УКРАЇНІ !
ЗЕлений ідіот вийшов на самого себе
Є одне правило, яке старається не забувати жоден слідчий, прокурор чи суддя: "В кожному розслідуванні головне - не вийти на самого себе".
Зеленський вийшов.
Абсурдна підозра Порошенку буде спростована фактичними доказами. Там, дякувати Богу, є вдосталь доказів, що вугілля купувалося із ще українських шахт, податки сплачувалися в український бюджет, а за лінію фронту проходили гроші в обсягах нарахувань зарплати шахтарям і персоналу, а не до воєнного бюджету терористів-сепаратистів.
Та й увесь текст - абсолютно безглуздий та наліплений лівим заднім копитом виключно під політичні забаганки Зелепуцьки.
Ця справа така безнадійна, що її навіть 200%-ва Вєнєдіктова підписувати відмовилася.
А от у Бубочки, склад злочину у аналогічній вугільній справі є у найчистішому вигляді.
Вугілля, закупівлю якого він відновив і навіть умисно спровокував у інтересах олігарха-папіка Коломойського, походить не з Білорусі. І навіть, в абсолютній більшості не з шахт РФії. Переважно воно украдене з захоплених українських шахт на окупованому Донбасі, заради чого зараз донищують власний видобуток.
Кожен кусок вугілля - це як відбиток пальця, ні з чим не сплутаєш.
І гроші за це вугілля сплачені в повному обсязі за ринковими цінами, завдяки чому додатково профінансовано рашистський воєнний бюджет та утримання окупованих територій в ОРДЛО.
За гроші, проплачені за Порошенка, утримувалися родини шахтарів.
А за гроші, виділені з бюджету Зеленським, убивають українських військових.
І за це відповідати таки доведеться.
Саме заради невідворотності відповідальності зеленої кліки, сьогодні в ДБР нардепи з ЄС занесли заяву про скоєння злочину громадянином Зеленським та його співучасниками.
Те, як в ДБР запанікували, втікали, незаконно не пропускали нардепів та адвокатів, свідчить, що загрозу там оцінили належно.
І тепер є вже достатня кількість дуже добре мотивованих політиків, громадських діячів та адвокатів, які не допустять, щоб це Бубочці зійшло з рук.
Сам напросився.
Ідіот, однако... 😡
Т.Чорновіл