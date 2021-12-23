Зеленский попал под влияние "нациков", - Путин

Президент РФ Владимир Путин уверен, что украинский лидер Владимир Зеленский якобы попал под влияние "нациков".

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, используя эти настроения в украинском обществе, президент Зеленский пришел к власти, и вместо того, чтобы их исполнять, попал, как и прежние руководители, под влияние радикальных элементов, как в Украине говорят, "нациков", - утверждает Путин.

"Будущее Донбасса должны определить жители Донбасса и по-другому не может быть", - добавил он.

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