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Зеленский попал под влияние "нациков", - Путин

Зеленский попал под влияние

Президент РФ Владимир Путин уверен, что украинский лидер Владимир Зеленский якобы попал под влияние "нациков".

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, используя эти настроения в украинском обществе, президент Зеленский пришел к власти, и вместо того, чтобы их исполнять, попал, как и прежние руководители, под влияние радикальных элементов, как в Украине говорят, "нациков", - утверждает Путин.

"Будущее Донбасса должны определить жители Донбасса и по-другому не может быть", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин заявил, что Украину создал Ленин

Автор: 

Зеленский (20196) путин (31197) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+66
Єрмак це нацик ?
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23.12.2021 13:44
+45
єрмак це ПУцик!
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23.12.2021 13:50
+40
В Украине нацики это герои и им Слава а путин - *****
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23.12.2021 13:46
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Нацизм и национализм разние вещи, но спившимся маскалям єтого не понять.
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23.12.2021 22:17 Ответить
Агенту прикрытие делает. Видно там компромата не только белая дорожка. Сколько лет Вова 2 отснимал кино в Раше.
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23.12.2021 22:23 Ответить
Еще беня очень большой враг пети. Поэтому гонтарева которая ******** все выводы бабла привата и лимиты сейчас в Лондоне. И лично петя ее не зря посещал. Шоу для дебилов
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23.12.2021 22:26 Ответить
Агент отбился немного от рук.
Его направляют, за ним следит ермак, поправляет.
Оба ссат путина.
И побаиваются немного народа на улице.
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23.12.2021 22:28 Ответить
***** решило напасть зимой, потому что боится, что иначе у него не хватит рефрижераторов…
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24.12.2021 00:00 Ответить
сьогодня "нацики" желали -
нехай фуйло сгарить в аду,
щоб нах.. вси його послали
у наступаючем гаду,
щоб ми на кремль його насрали
та на червонную звизду !

СЛАВА УКРАЇНІ !
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24.12.2021 00:16 Ответить
Героям слава !
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24.12.2021 01:00 Ответить
Зеленський потрапив під вплив поциків. До речі, кремлівських поциків.
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24.12.2021 00:53 Ответить









ЗЕлений ідіот вийшов на самого себе

Є одне правило, яке старається не забувати жоден слідчий, прокурор чи суддя: "В кожному розслідуванні головне - не вийти на самого себе".
Зеленський вийшов.
Абсурдна підозра Порошенку буде спростована фактичними доказами. Там, дякувати Богу, є вдосталь доказів, що вугілля купувалося із ще українських шахт, податки сплачувалися в український бюджет, а за лінію фронту проходили гроші в обсягах нарахувань зарплати шахтарям і персоналу, а не до воєнного бюджету терористів-сепаратистів.
Та й увесь текст - абсолютно безглуздий та наліплений лівим заднім копитом виключно під політичні забаганки Зелепуцьки.
Ця справа така безнадійна, що її навіть 200%-ва Вєнєдіктова підписувати відмовилася.

А от у Бубочки, склад злочину у аналогічній вугільній справі є у найчистішому вигляді.
Вугілля, закупівлю якого він відновив і навіть умисно спровокував у інтересах олігарха-папіка Коломойського, походить не з Білорусі. І навіть, в абсолютній більшості не з шахт РФії. Переважно воно украдене з захоплених українських шахт на окупованому Донбасі, заради чого зараз донищують власний видобуток.
Кожен кусок вугілля - це як відбиток пальця, ні з чим не сплутаєш.
І гроші за це вугілля сплачені в повному обсязі за ринковими цінами, завдяки чому додатково профінансовано рашистський воєнний бюджет та утримання окупованих територій в ОРДЛО.
За гроші, проплачені за Порошенка, утримувалися родини шахтарів.
А за гроші, виділені з бюджету Зеленським, убивають українських військових.
І за це відповідати таки доведеться.

Саме заради невідворотності відповідальності зеленої кліки, сьогодні в ДБР нардепи з ЄС занесли заяву про скоєння злочину громадянином Зеленським та його співучасниками.
Те, як в ДБР запанікували, втікали, незаконно не пропускали нардепів та адвокатів, свідчить, що загрозу там оцінили належно.
І тепер є вже достатня кількість дуже добре мотивованих політиків, громадських діячів та адвокатів, які не допустять, щоб це Бубочці зійшло з рук.
Сам напросився.
Ідіот, однако... 😡
Т.Чорновіл
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24.12.2021 00:59 Ответить
Короче, хло до сих пор не понял Украину. И это хорошо.
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24.12.2021 01:02 Ответить
Пид вплыв ЗеЦиков и ЗеКрадунив вин потрапыв.
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24.12.2021 03:26 Ответить
один єврей "незадоволений" другим євреєм....
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24.12.2021 05:46 Ответить
а якщо бути точніше, то один єврей-фашист обізвав другого єврея - нацистом.
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24.12.2021 05:56 Ответить
так путлер всю жизнь под влиянием немецких нацистов...и живет же падла, портит воздух...
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24.12.2021 06:27 Ответить
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