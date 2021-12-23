Зеленський потрапив під вплив "нациків", - Путін

Президент РФ Володимир Путін впевнений, що український лідер Володимир Зеленський нібито потрапив під вплив "нациків".

Про це він повідомив сьогодні на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Замість того, щоб відповідати на запит людей стосовно миру, використовуючи ці настрої в українському суспільстві, президент Зеленський прийшов до влади, і замість того, щоб їх виконувати, потрапив, як і колишні керівники, під вплив радикальних елементів, як в Україні кажуть, "нациків"", - стверджує Путін.

"Майбутнє Донбасу мають визначити мешканці Донбасу і по-іншому не може бути", - додав він.

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