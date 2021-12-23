Зеленський потрапив під вплив "нациків", - Путін
Президент РФ Володимир Путін впевнений, що український лідер Володимир Зеленський нібито потрапив під вплив "нациків".
Про це він повідомив сьогодні на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.
"Замість того, щоб відповідати на запит людей стосовно миру, використовуючи ці настрої в українському суспільстві, президент Зеленський прийшов до влади, і замість того, щоб їх виконувати, потрапив, як і колишні керівники, під вплив радикальних елементів, як в Україні кажуть, "нациків"", - стверджує Путін.
"Майбутнє Донбасу мають визначити мешканці Донбасу і по-іншому не може бути", - додав він.
Топ коментарі
+66 Ksenia VB
показати весь коментар23.12.2021 13:44
+45 Артем Миколайович
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+40 Андрей Кузьменко #393210
показати весь коментар23.12.2021 13:46
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Его направляют, за ним следит ермак, поправляет.
Оба ссат путина.
И побаиваются немного народа на улице.
нехай фуйло сгарить в аду,
щоб нах.. вси його послали
у наступаючем гаду,
щоб ми на кремль його насрали
та на червонную звизду !
СЛАВА УКРАЇНІ !
ЗЕлений ідіот вийшов на самого себе
Є одне правило, яке старається не забувати жоден слідчий, прокурор чи суддя: "В кожному розслідуванні головне - не вийти на самого себе".
Зеленський вийшов.
Абсурдна підозра Порошенку буде спростована фактичними доказами. Там, дякувати Богу, є вдосталь доказів, що вугілля купувалося із ще українських шахт, податки сплачувалися в український бюджет, а за лінію фронту проходили гроші в обсягах нарахувань зарплати шахтарям і персоналу, а не до воєнного бюджету терористів-сепаратистів.
Та й увесь текст - абсолютно безглуздий та наліплений лівим заднім копитом виключно під політичні забаганки Зелепуцьки.
Ця справа така безнадійна, що її навіть 200%-ва Вєнєдіктова підписувати відмовилася.
А от у Бубочки, склад злочину у аналогічній вугільній справі є у найчистішому вигляді.
Вугілля, закупівлю якого він відновив і навіть умисно спровокував у інтересах олігарха-папіка Коломойського, походить не з Білорусі. І навіть, в абсолютній більшості не з шахт РФії. Переважно воно украдене з захоплених українських шахт на окупованому Донбасі, заради чого зараз донищують власний видобуток.
Кожен кусок вугілля - це як відбиток пальця, ні з чим не сплутаєш.
І гроші за це вугілля сплачені в повному обсязі за ринковими цінами, завдяки чому додатково профінансовано рашистський воєнний бюджет та утримання окупованих територій в ОРДЛО.
За гроші, проплачені за Порошенка, утримувалися родини шахтарів.
А за гроші, виділені з бюджету Зеленським, убивають українських військових.
І за це відповідати таки доведеться.
Саме заради невідворотності відповідальності зеленої кліки, сьогодні в ДБР нардепи з ЄС занесли заяву про скоєння злочину громадянином Зеленським та його співучасниками.
Те, як в ДБР запанікували, втікали, незаконно не пропускали нардепів та адвокатів, свідчить, що загрозу там оцінили належно.
І тепер є вже достатня кількість дуже добре мотивованих політиків, громадських діячів та адвокатів, які не допустять, щоб це Бубочці зійшло з рук.
Сам напросився.
Ідіот, однако... 😡
Т.Чорновіл