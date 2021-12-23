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Новости Оборона
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Львовский авиаремонтный завод передал ВСУ восстановленный самолет МиГ-29. ФОТО

Государственное предприятие "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод" отремонтировало МиГ-29. После успешных испытательных полетов техника передана заказчику – Воздушным силам ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ДК "Укроборонпром".

Львовский авиаремонтный завод передал ВСУ восстановленный самолет МиГ-29 01

Во время капитального ремонта специалисты ЛДАРЗ восстановили аэродинамические характеристики машины, топливные баки и баки-кессоны, гидравлическую, топливную и воздушную системы.

"Выполненные работы обеспечили межремонтный ресурс в 700 часов налета в течение 8 лет эксплуатации и возможность его продления. Предприятие предоставило двухлетнюю гарантию на обновленный самолет и постгарантийное обслуживание машины", - говорится в сообщении.

Львовский авиаремонтный завод передал ВСУ восстановленный самолет МиГ-29 02

Перед тем, как представители заказчика приняли технику, на летно-испытательной станции выполнили наземный контроль всех технических параметров, а затем выполнили на МиГ-29 испытательные и ознакомительные полеты.

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Львовский авиаремонтный завод передал ВСУ восстановленный самолет МиГ-29 03

Автор: 

Львов (4580) оборона (5194) самолет (3587) Укроборонпром (1238) ВСУ (6536)


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Топ комментарии
+12
Без літаків армія сильна не може бути,а в нас їх дуже мало.
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23.12.2021 17:16
+6
В 2014 году этот борт из Бельбека вывозили разобранным и разграбленным. Теперь будет помогать нам вернуться в Крым.
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23.12.2021 17:24
+5
Менше.Тому що наші всі точно не полетять.Та й хіба наші можна з Рафалями,Гріпінами,F-16,чи Єврофайтерами порівнювати? Наші ремонтовані,а не модернізовані по справжньому вони не мають розумної зброї і електронніки.Подивіться,що вміє той же F-16 і як він бомбить.Двох- трьох літаків вистачає,щоб купу бронітехніки на хлам перетворити.
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23.12.2021 17:30
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Без літаків армія сильна не може бути,а в нас їх дуже мало.
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23.12.2021 17:16 Ответить
Порівняно з Росією мало, а так не менше літаків, чим у більшості європейських країн.
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23.12.2021 17:23 Ответить
Менше.Тому що наші всі точно не полетять.Та й хіба наші можна з Рафалями,Гріпінами,F-16,чи Єврофайтерами порівнювати? Наші ремонтовані,а не модернізовані по справжньому вони не мають розумної зброї і електронніки.Подивіться,що вміє той же F-16 і як він бомбить.Двох- трьох літаків вистачає,щоб купу бронітехніки на хлам перетворити.
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23.12.2021 17:30 Ответить
враньё
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23.12.2021 17:56 Ответить
Наші мають смарт зброю, ******* електронніку і тд?
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23.12.2021 18:03 Ответить
А что им делают на капитальном ремонте? им меняют электронику. Насколько современную, не знаю. Но меняют. А ракеты не имеет отношения к самолетам. Молжно повесить любые ракеты, в том числе управляемые. Были бы ракеты. Зе вроде бы собирался купить в Англии 200 управляемых ракет, но вроде бы все заглохло.
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23.12.2021 18:32 Ответить
Капітальний ремонт,це не модернізація.Любі ракети не можливо поставити.Це цілий складний комплекс.Електорнніку ******* в нас не виготовляють.Порівняйте для початку кабіни пілотів,нашого літака і західного.
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23.12.2021 18:38 Ответить
на кацапстані 60 % металобрухт який не літає а як і злітає з аеродрому то не сідає а розбивається .
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23.12.2021 17:53 Ответить
подождем пока их металлолом с протухшей бомбой упадет в центре Менска. вот это будет фуррор)
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23.12.2021 17:58 Ответить
В нас такий же металобрухт.Бо ж літаки ті самі. Тільки в них ще й нові випускають.
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23.12.2021 18:02 Ответить
которые все, все(!) отказались покупать. суперджет они тоже сами построили. минус 46 военнобязанных за одну посадку.
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23.12.2021 18:06 Ответить
Нехай падають.
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23.12.2021 18:08 Ответить
В московии ничего не летает!!! Ты главное верь!!! Всех, **** порвём!!!))))
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23.12.2021 21:43 Ответить
Сиди на бутылке молча
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26.12.2021 10:31 Ответить
Це добре, плюсую, але треба своє виробництво налагоджувати. База є.
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23.12.2021 17:20 Ответить
Не смешно.
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23.12.2021 17:22 Ответить
У нас ніколи не було виробництва військової авіатехники, отже нема конструкторської бази.
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23.12.2021 17:24 Ответить
Треба кооперуватись із турками, вони вже зараз активно розробляють власний винищувач 5-го покоління, і ми могли б долучитись до нього - залучивши свої напрацювання стосовно реактивних двигунів(той же "Івченко -пргрес" та інше)
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23.12.2021 17:39 Ответить
ви як би живете десь далеко і навіть на другій планеті - в країні війна , туди треба уйму грошей , плюс звідки не возьмись ця ***.а ковідна лихорадка - скільки куплено вакцин для людей , для яких вона безкоштовна , предметів захисту лікарів і лікарень взагалі , а скільки медичного обладнання - ще одна уйма грошей .... , це таким уродам як -бутусів- зі своїм словесним поносом все одно , не опускайтеся до того гидкого рівня
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23.12.2021 17:45 Ответить
Та я просто намагаюсь думати. В Україні вже давно випускались літаки Ан, щоправда - цивільні. Так, для військової авіації потрібна інша швидкість, треба встановити озброєння - не зовсім інший тип літаків, але все ж не з нуля.
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23.12.2021 18:41 Ответить
Это вобще элементарно, Такие самолеты строить. В гараже распили хванерку, на клей к раме прибабахали, движки в пропановых баллонив и полетыть!
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23.12.2021 17:55 Ответить
Дурачок, ваш памирал кузя потопил ваталетов больше чем за весь период с 1991 года
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23.12.2021 18:00 Ответить
зачем нам истребители, если всю территорию легко перекрыть зенитно-ракетными комплексами?
зачем нам бомбардировщики, если мы не собираемся вести наступательные действия?
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23.12.2021 18:00 Ответить
Можем перекрыть зенитными комплексами, только где их взять? Порох хотел отремонтировать старые С-125, Буки, КУбы, Осы, Торы и прочее, которые после модернизации могут неплохо сбивать вражеские сааолеты и ракеты. И небольшую часть подняли ,ввернули в строй. Но зекоманда все похерила. На разработку своих ПВО величайший тоже деньги заморозил. А новые патриоты нам никто не продаст, " чтобы Путина не злить".
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23.12.2021 18:40 Ответить
вот их мы вполне в состоянии производить
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23.12.2021 18:45 Ответить
Порох хотел отремонтировать старые С-125, Буки, КУбы, Осы, Торы и прочее! И??? не успел ?
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23.12.2021 21:45 Ответить
У нас только 2 предприятия их ремонтируют, делали как могли. Их сотни еще осталось на складах
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23.12.2021 21:52 Ответить
Часть успел, на парадах вы все их видели.
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23.12.2021 21:53 Ответить
Конечно не успел! Тратил время на насаживание тебя на бутылку
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26.12.2021 10:32 Ответить
Истребители хорошо работают по наземным целям. Летом 2014-го, пока не навезли ПЗРК (или как они там называются), наша авиация хорошо себя зарекомендовала. Только ведь это все, что есть, нового нет
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23.12.2021 18:44 Ответить
беспилотники будут гораздо эффективнее. обучить военного пилота стоит уйму денег.
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23.12.2021 18:46 Ответить
Обучить оператора беспилотника тоже непросто.
Хотя в целом вы правы. Хотя бы в том, что потерять беспилотник не так жалко, как истребитель, да еще и вместе с пилотом.
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23.12.2021 19:06 Ответить
В 2014 году этот борт из Бельбека вывозили разобранным и разграбленным. Теперь будет помогать нам вернуться в Крым.
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23.12.2021 17:24 Ответить
Патриотично ,но далеко от реальности
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24.12.2021 03:36 Ответить
БРАВО БРАВО. Та не тільки тому що змогли а тому що всетаки існують ще люди які це можуть зробити.А якщо можуть востановити старий літак то мають потенціал для створення нового та перспективного та можуть навчати.Головне не садити всіх перспективних в один літак так як знищили кацапи всіх конструкторів антонівців.
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23.12.2021 17:37 Ответить
К сожалению это не джавелины.
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23.12.2021 17:40 Ответить
Вы, так верите в джавелины? Это что- Wunderwaffe!!!Послушайте совет взрослого человека-прежде чем писать -изучите тему!
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23.12.2021 22:39 Ответить
Аналогов Джавелинам в РФ нет, это факт ! Но от массированного ракетного удара они не спасут, это тоже реальность. Так что же, нам грызть локти и кричать караул, нет, надо воевать. С тем, что есть
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24.12.2021 03:41 Ответить
Казалось бы тупиковая ситуация:
1. Самолетов критически мало
2. Самолеты и технически и эксплуатационно устаревшие (несмотря на восстановительные ремонты)
3. У наших летчиков критически малые налеты (т.к. экономят топливо и экономят моторесурс)
4. Учений с боевыми нет (от слова "совсем"), т.к. экономят боеприпасы и см. п.3

Но при всем при этом Украина от коррупции теряет ежегодно минимум 20 млрд.$ Стоимость одного супернафаршированного F-16 около 150 млн.$
Не продадут? Возможно. А свое построить за 8 лет и 160 млрд.$ можно?
Так какая главная проблема Украины?
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23.12.2021 17:41 Ответить
200 миллиардов) в месяц) сказочники
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23.12.2021 17:57 Ответить
Шло бы ты к ***** лаптеногое
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23.12.2021 18:01 Ответить
А на хрена тогда идти во власть,если не красть?
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23.12.2021 22:36 Ответить
ви як би живете десь далеко і навіть на другій планеті - в країні війна , туди треба уйму грошей , плюс звідки не возьмись ця ***.а ковідна лихорадка - скільки куплено вакцин для людей , для яких вона безкоштовна , предметів захисту лікарів і лікарень взагалі , а скільки медичного обладнання - ще одна уйма грошей .... , це таким уродам як -бутусів- зі своїм словесним поносом все одно , не опускайтеся до того гидкого рівня
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23.12.2021 17:47 Ответить
в 14м году у нас над Днепром летали целыми днями)
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23.12.2021 17:57 Ответить
это как к москвичу 2140 приварить крылья и хвост и вставить в бардачок перфакартовые звездные карты--ключ на старт ..от винта. ..
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23.12.2021 19:35 Ответить
Прийнятий на озброєння:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C Жовтень https://uk.wikipedia.org/wiki/1983 1983

хоть не поропеллерный вариант братьев кукуруздников
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23.12.2021 19:37 Ответить
ну и что. корпус делается теперь из какого то другого алюминия? или может быть реактивный двигатель теперь не ставят на истребитель? засунуть новую электронику и оптику в старый корпус и оно еще сто лет летать будет.
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23.12.2021 20:04 Ответить
ему 50лет
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24.12.2021 08:59 Ответить
Останнього разу львівський завод потрапляв у гучний скандал у червні 2020 року. Тоді в епіцентрі опинилася не чергова махінація з фірмами й запчастинами, а цілий літак, який розікрали по частинах.

Літак МіГ-29 з бортовим номером 26 прилетів на ремонт і модернізацію до Львова 18 лютого, а вже 27 лютого 2020 року на стадії розбирання він залишився без внутрішніх комплектуючих частин. Працівники заводу анонімно стверджували, що деталі були вкрадені, ймовірно, з ціллю перепродажі. Але згодом, коли ситуацією зацікавились правоохоронці, частину з них підкинули на галявину, недалеко від підприємства.

Але й це ще не все. Того ж 27 лютого аналогічне пограбування було виявлене ще на чотирьох винищувачах МіГ-29. Вони знаходились на зберіганні у військовій комендатурі, яка знаходиться на аеродромі впритул до Львівського державного авіаційно-ремонтного заводу. На жаль, їх ніхто назад не підкинув. Н
https://novyny.live/lviv/boloto-korruptsii-chem-proslavilsia-lvovskii-aviaremontnyi-zavod-31383.html
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23.12.2021 22:20 Ответить
сколько лет самолету? минимум 30... скоро подкованных ослов будут передавать... правда, более новой модели... лет эдак по 5... потому что страной руководят не те, кто должен руководить, а членоигратели на пианине...
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24.12.2021 06:32 Ответить
Шановні читачі та коментатори, добре, що хоч так ремонтують. Жаль тільки що міжресурсній наліт в 700 годин розтягнули аж на 8 років (навіть не знаю чим тут керувались, але точно не рівнем підготовки пілотів).
ТЕПЕР ПО ПОРЯДКУ:
1. На рахунок ПЗРК, ракет, гармат , ППО і рівня покриття території і т.д і т.п. Це все дуже добре, але самостійно це все на має такої ефективності як в комплексі з іншими системами і видами ЗС. Чого ж тоді у могутніх держав в системі ППО чомусь без літаків якось і посьогоднішній день ніяк (хоча можливо вони не так ретельно вивчали це питання... ).
2. Безпілотники ... непогано, дешевше літака, питання тільки в надійності системи управління коли буде реально гаряче. Поки що не буду згадувати про ттх ********* нового БПЛА , гугл це знає, але до ттх літаків яким уже як мінімум за 30 здається їм іще далеченько.
3. Навіщо нам бомбардувальники. Реально хто зна, тут мабуть теж саме що і колись з великими ракетами яких усі боялись. Правда тіж самі могутні держави чомусь таку техніку в "ювілейному віці" чомусь зберігают і якось підтримують її стан.

P.S. іще трохи про ПЗРК, на просторах відомого відеохостингу є багато відео (симуляцій) де показано протистояння між ними та літаками. Хто писав коментарії просто перегляньте (додам оператор ПЗРК молодець, а от пілот літака літати вміє добре, проте, про те як його застосовувати під час ведення бою йому мабуть ніхто і ніколи не розповідав).
Іще трохи на захист пілотів; коли літак (навіть наймолодший у віці 30+) пересувається у просторі приблизно із тією ж швидкістю що і летять кулі і пілот змінює його положення... вже це заслуговує найбільшої ПОХВАЛИ!!! Реально, особисто від себе хлопці МОЛОДЦІ!!!
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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24.12.2021 16:54 Ответить
 
 