Львовский авиаремонтный завод передал ВСУ восстановленный самолет МиГ-29. ФОТО
Государственное предприятие "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод" отремонтировало МиГ-29. После успешных испытательных полетов техника передана заказчику – Воздушным силам ВСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ДК "Укроборонпром".
Во время капитального ремонта специалисты ЛДАРЗ восстановили аэродинамические характеристики машины, топливные баки и баки-кессоны, гидравлическую, топливную и воздушную системы.
"Выполненные работы обеспечили межремонтный ресурс в 700 часов налета в течение 8 лет эксплуатации и возможность его продления. Предприятие предоставило двухлетнюю гарантию на обновленный самолет и постгарантийное обслуживание машины", - говорится в сообщении.
Перед тем, как представители заказчика приняли технику, на летно-испытательной станции выполнили наземный контроль всех технических параметров, а затем выполнили на МиГ-29 испытательные и ознакомительные полеты.
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зачем нам бомбардировщики, если мы не собираемся вести наступательные действия?
Хотя в целом вы правы. Хотя бы в том, что потерять беспилотник не так жалко, как истребитель, да еще и вместе с пилотом.
1. Самолетов критически мало
2. Самолеты и технически и эксплуатационно устаревшие (несмотря на восстановительные ремонты)
3. У наших летчиков критически малые налеты (т.к. экономят топливо и экономят моторесурс)
4. Учений с боевыми нет (от слова "совсем"), т.к. экономят боеприпасы и см. п.3
Но при всем при этом Украина от коррупции теряет ежегодно минимум 20 млрд.$ Стоимость одного супернафаршированного F-16 около 150 млн.$
Не продадут? Возможно. А свое построить за 8 лет и 160 млрд.$ можно?
Так какая главная проблема Украины?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C Жовтень https://uk.wikipedia.org/wiki/1983 1983
хоть не поропеллерный вариант братьев кукуруздников
Літак МіГ-29 з бортовим номером 26 прилетів на ремонт і модернізацію до Львова 18 лютого, а вже 27 лютого 2020 року на стадії розбирання він залишився без внутрішніх комплектуючих частин. Працівники заводу анонімно стверджували, що деталі були вкрадені, ймовірно, з ціллю перепродажі. Але згодом, коли ситуацією зацікавились правоохоронці, частину з них підкинули на галявину, недалеко від підприємства.
Але й це ще не все. Того ж 27 лютого аналогічне пограбування було виявлене ще на чотирьох винищувачах МіГ-29. Вони знаходились на зберіганні у військовій комендатурі, яка знаходиться на аеродромі впритул до Львівського державного авіаційно-ремонтного заводу. На жаль, їх ніхто назад не підкинув. Н
https://novyny.live/lviv/boloto-korruptsii-chem-proslavilsia-lvovskii-aviaremontnyi-zavod-31383.html
ТЕПЕР ПО ПОРЯДКУ:
1. На рахунок ПЗРК, ракет, гармат , ППО і рівня покриття території і т.д і т.п. Це все дуже добре, але самостійно це все на має такої ефективності як в комплексі з іншими системами і видами ЗС. Чого ж тоді у могутніх держав в системі ППО чомусь без літаків якось і посьогоднішній день ніяк (хоча можливо вони не так ретельно вивчали це питання... ).
2. Безпілотники ... непогано, дешевше літака, питання тільки в надійності системи управління коли буде реально гаряче. Поки що не буду згадувати про ттх ********* нового БПЛА , гугл це знає, але до ттх літаків яким уже як мінімум за 30 здається їм іще далеченько.
3. Навіщо нам бомбардувальники. Реально хто зна, тут мабуть теж саме що і колись з великими ракетами яких усі боялись. Правда тіж самі могутні держави чомусь таку техніку в "ювілейному віці" чомусь зберігают і якось підтримують її стан.
P.S. іще трохи про ПЗРК, на просторах відомого відеохостингу є багато відео (симуляцій) де показано протистояння між ними та літаками. Хто писав коментарії просто перегляньте (додам оператор ПЗРК молодець, а от пілот літака літати вміє добре, проте, про те як його застосовувати під час ведення бою йому мабуть ніхто і ніколи не розповідав).
Іще трохи на захист пілотів; коли літак (навіть наймолодший у віці 30+) пересувається у просторі приблизно із тією ж швидкістю що і летять кулі і пілот змінює його положення... вже це заслуговує найбільшої ПОХВАЛИ!!! Реально, особисто від себе хлопці МОЛОДЦІ!!!
СЛАВА УКРАЇНІ!!!