Львовский авиаремонтный завод передал ВСУ восстановленный самолет МиГ-29. ФОТО

Государственное предприятие "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод" отремонтировало МиГ-29. После успешных испытательных полетов техника передана заказчику – Воздушным силам ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ДК "Укроборонпром".

Во время капитального ремонта специалисты ЛДАРЗ восстановили аэродинамические характеристики машины, топливные баки и баки-кессоны, гидравлическую, топливную и воздушную системы.

"Выполненные работы обеспечили межремонтный ресурс в 700 часов налета в течение 8 лет эксплуатации и возможность его продления. Предприятие предоставило двухлетнюю гарантию на обновленный самолет и постгарантийное обслуживание машины", - говорится в сообщении.

Перед тем, как представители заказчика приняли технику, на летно-испытательной станции выполнили наземный контроль всех технических параметров, а затем выполнили на МиГ-29 испытательные и ознакомительные полеты.

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