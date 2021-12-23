Львівський авіаремонтний завод передав ЗСУ відновлений літак МіГ-29. ФОТО

Державне підприємство "Львівський державний авіаційно-ремонтний завод" відремонтувало МіГ-29. Після успішних випробувальних польотів техніку передано замовнику – Повітряним силам ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДК "Укроборонпром".

Під час капітального ремонту фахівці ЛДАРЗу відновили аеродинамічні характеристики машини, паливні баки та баки-кесони, гідравлічну, паливну та повітряну системи тощо.

"Виконані роботи забезпечили міжремонтний ресурс у 700 годин нальоту впродовж 8 років експлуатації та можливість його продовження. Підприємство надало дворічну гарантію на оновлений літак і можливість постгарантійного обслуговування машини", - йдеться у повідомленні.

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Перед тим, як представники замовника прийняли техніку, на льотно-випробувальній станції виконали наземний контроль усіх технічних параметрів, а згодом виконали на МіГ-29 випробувальні та ознайомлювальний польоти.