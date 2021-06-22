Львівський авіаремонтний завод передав ЗСУ капітально відремонтований МіГ-29МУ1. ФОТОрепортаж
Державне підприємство "Львівський державний авіаційно-ремонтний завод" передало Повітряним силам ЗСУ черговий винищувач МіГ-29МУ1 після капітального ремонту та модернізації.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДК "Укроборонпром".
Літак успішно здійснив випробувальні польоти та відбув до місця дислокації ПС ЗСУ.
Роботи були виконані в рамках державного оборонного замовлення. Фахівці ЛДАРЗ провели модернізацію систем і обладнання та продовжили ресурсні показники винищувача. Зокрема, МіГ-29МУ1 отримав нову авіоніку та капітально відремонтовані двигуни.
Літак тепер має збільшену точність навігації і дальність застосування автоматизованих засобів інструментальної посадки. Це стало можливим завдяки інтегрованому в бортове радіоелектронне обладнання приймачу системи супутникової навігації. Крім того, було здійснено заміну блока приймача бортової РЛС, що дало змогу підвищити її надійність за рахунок використання нової, більш сучасної елементної бази. Насамкінець розширено спектр частот радіостанції під вимоги ІКАО.
ДП "ЛДАРЗ" – єдине підприємство в Україні, яке відновлює МіГ-29 для Повітряних сил Збройних сил України. Винищувач МіГ-29 є основним бойовим літаком ЗСУ. Багатофункціональність винищувача дає змогу використовувати його для виконання завдань протиповітряної оборони і для нанесення ударів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И мигом нарвутся на эмбарго поставок от РФ.Разработчик МИГ и СУ это РФ и любой покупатель будет иметь дело с производителем, а не связываться со страной копирующей российские образцы, если это не Китай, но это другая история
А у нас даже на модернизацию денег сейчас нет., программу свернули в ноль. И нужно чтобы тебе новый самолет еще и продали на таких условиях и в такой комплектации. как ты хочешь А так мы сейчас и здесь можем получить машину с большим боевым потенциалом, чем старый МИГ
https://milnavigator.com.ua/koefitsiient-boiovoho-potentsialu-mih-29m/
"... За рекомендацією Ради оборони Хорватії, член НАТО з 2009 року, уряд цієї слов'янської країни (членами НАТО є вісім слов'янських держав), прийняло рішення про придбання 12 французьких винищувачів Dassault Rafale з наявності ВПС Франції, доопрацьованих до стандарту F3R, і про вступ з французькою стороною в передконтрактні переговори з даного питання. Про це повідомила 20 травня 2021 року хорватська газета "Jutarnji list" - https://www.jutarnji.hr/video/news/jutarnji-doznaje-hrvatska-kupuje-francuske-borbene-avione-rafale-evo-koliko-ce-kostati-15074628 Jutarnji doznaje: Hrvatska kupuje francuske borbene avione Rafale, evo koliko će koštati .
Повідомляється, що літаки Rafale, які збудуть закуповуватися, повинні мати вік не більше 10 років. Загальна вартість передбачуваного контракту складе "трохи менше 1 млрд євро", включаючи озброєння й різне обладнання, а також навчання. У разі укладення контракту до кінця 2021 року перші шість літаків будуть поставлені Хорватії в 2024 році, а ще шість - в 2025 році...."
Винищувачі F-15 Eagle для наших Повітряних сил
https://milnavigator.com.ua/vynyshchuvachi-f-15-eagle-dlia-nashykh-povitrianykh-sy/
Україна планує взяти на озброєння американські F-15
https://www.slovoidilo.ua/2021/03/12/novyna/bezpeka/********-planuye-vzyaty-***********-amerykanski-f-15
У Міноборони визнали - грошей на іноземні винищувачі в Україні немає навіть у середньостроковій перспективі
https://defence-ua.com/army_and_war/u_minoboroni_viznali_groshej_na_inozemni_vinischuvachi_v_ukrajini_nemaje_navit_u_serednostrokovij_perspektivi-2811.html
- ВАРТІСТЬ ЖИТТЯ
І
- ПРИВЕДЕНА ДО НЬОГО ІНТЕГРАЛЬНА (СУКУПНА) ВАРТІСТЬ ТІЄЇ ЧИ ІНШОЇ ОПЕРАЦІЇ.
І, якщо ЦЯ вартість не перевищує допустиму, операція вважається прийнятною і здійсненною.
Наш авіапарк застарів, модернізовані України радянські літаки (в нас немає жодного молодше 1991 року ! ) ніколи не зрівняються по ефективності з новішим і глибоко модернізованим авіапарком РФ. Чи варто витрачати кошти на "латання" застарілої техніки, може ще з музеїв зібрати корпуса літаків, відновити їх і гордо рапортувати про збільшення потужності наших ВПС. Пілотів треба берегти і купувати для них нові західні літаки, скільки б це не коштувало бо це життя, а воно безцінне