Відремонтований літак-розвідник СУ-24МР повернувся до лав ЗСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Миколаївський авіаремонтний завод "НАРП" передав військовим після ремонту ще один СУ-24МР.

Про це повідомили в пресслужбі ДК "Укроборонпром", інформує Цензор.НЕТ.

"Державне підприємство "Миколаївський авіаремонтний завод "НАРП", що входить до складу ДК "Укроборонпром", передало черговий відремонтований літак-розвідник Су-24МР Повітряним Силам України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що фахівці підприємства провели середній ремонт літака, під час якого перевірили всі його вузли й агрегати з подальшим відновленням або повною їх заміною.

Після цього відремонтований Су-24МР успішно пройшов льотні випробування і був прийнятий українським льотчиками.

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