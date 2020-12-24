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Відремонтований літак-розвідник СУ-24МР повернувся до лав ЗСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Миколаївський авіаремонтний завод "НАРП" передав військовим після ремонту ще один СУ-24МР.

Про це повідомили в пресслужбі ДК "Укроборонпром", інформує Цензор.НЕТ.

"Державне підприємство "Миколаївський авіаремонтний завод "НАРП", що входить до складу ДК "Укроборонпром", передало черговий відремонтований літак-розвідник Су-24МР Повітряним Силам України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що фахівці підприємства провели середній ремонт літака, під час якого перевірили всі його вузли й агрегати з подальшим відновленням або повною їх заміною.

Після цього відремонтований Су-24МР успішно пройшов льотні випробування і був прийнятий українським льотчиками.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Львівський авіаційно-ремонтний завод передав ЗСУ відремонтований винищувач МіГ-29. ФОТОрепортаж

Відремонтований літак-розвідник СУ-24МР повернувся до лав ЗСУ 01
Відремонтований літак-розвідник СУ-24МР повернувся до лав ЗСУ 02
Відремонтований літак-розвідник СУ-24МР повернувся до лав ЗСУ 03

Автор: 

ВПС (177) літак (2909) Укроборонпром (1734)


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Топ коментарі
+6
Ну хоч одна добра новина. А у всіх критиків,які тут висрались,хочу запитати- а В-52,які не так давно до нас прилітали, якого року? Головне- начинка...
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24.12.2020 16:10
+6
А другого нет
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24.12.2020 16:10
+4
У вас календарь хоть какой есть на етот год? Через неделю 2021 год а не 89-й. Точно самолет разведчик? Еще Т-34 снимите с пьедестала и отремонтируйте.
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24.12.2020 16:01
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Когда мы перестанем ремонтировать и восстанавливать 30 летний кацапский хлам ?
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24.12.2020 16:01 Відповісти
А другого нет
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24.12.2020 16:10 Відповісти
перестать ремонтировать нельзя даже новые аппараты.это запланированный средний ремонт после налета определенного числа часов.
определяется заводом-изготовителем.
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24.12.2020 16:18 Відповісти
Речь о старых, которым давно место на свалке списанного старья. Скоро начнём паровозы и пароходы восстанавливать.
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24.12.2020 16:20 Відповісти
Есть альтернатива ? Есть предложения ? Есть средства ? Тогда вперед , сдаем сушки на металлолом и пересаживаемся на Рэпторы , Рафали или хотя бы Гриппены
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24.12.2020 16:55 Відповісти
Есть предложение не лепить из умирающей мухи слона.
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24.12.2020 17:23 Відповісти
Прежде чем писать дичь! предложи что то в замен!
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25.12.2020 23:12 Відповісти
я уже предлагал
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26.12.2020 10:38 Відповісти
треба вже починати, бо скоро ціна на електрику проїзду "Київ - Дніпро" буде дорожча квітка на літак "Київ - Антарктіда".
А так - люду буде доступний проїзд, та шахтарям робота...
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24.12.2020 19:50 Відповісти
На чем летать тогда будем? на воздушных шарах?
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25.12.2020 23:11 Відповісти
в Польше летают на новых истребителях.
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26.12.2020 10:38 Відповісти
Почти 40-летний
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24.12.2020 16:19 Відповісти
..перестанем ремонтировать и восстанавливать 30-летние Су-24.. Cу-25..Миг-29...Су-27 ..Ил-76. и начнём покупать F-15...16...18 то у Вас в психиатрической больнице вообще перестанут кормить...а в стране забудут о пенсиях и зарплатах. Правда зеленушки хуже жить не станут. Это Вас перестанут кормить от слова..ВООБЩЕ!!!((
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24.12.2020 19:02 Відповісти
кормят вас а не меня. и как я вижу , недодают вам колёс.
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24.12.2020 19:34 Відповісти
.. Чувствуется ..что колёсами Вас обеспечивают по полной. Тогда и покупать новую авиационную технику Вы способны. Правда пока колёса действуют. ))) А то что у Вас нет ни малейшего представления о авиации..тут к бабке не ходи.))) У Вас продав Жигули и купив Мерседес...загнав его в тот же гараж... ничего не изменилось. Вы просто стали комфортнее ездить. В авиации F-16 не загонишь в гараж...где стоял Миг-29... и не продолжишь на нём беззаботно летать. Когда Вы поймёте разницу... Вас выпустят из той больницы...откуда Вы вещаете. А пока Ваше место именно там... где Вы себя обозначили... )))
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24.12.2020 19:48 Відповісти
Чувственный вы мой, пройдите в палату - вы забыли закинуться колёсами.Ну а так то да, дело говорите, нельзя объять необъятное, и песню вашу не задушишь-не убьёшь, как и не продолжишь речь гения, только кто вы - Наполеон или Циолковский, надо историю болезни глянуть.
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24.12.2020 21:51 Відповісти
.. выгляни в окошко!! Решётка тебе не помешает!! Там и Наполеон и Циолковский в снежки играют.... Ты пациент Психиатрической больницы №1... Я профессиональный авиатор ... с учётом курсантских лет... чуть более 40 лет... Действующий... Знаю о чём говорю..ибо кухню знаю изнутри. Ты кроме статеек в интернете и созерцания на летящие самолёты...нихрена не знаешь. Пишешь откровенный бред ... и радуешься собственному идиотизму. Ты бы о внематочной беременности у кошек порассуждал... Там у тебя наверняка более глубокие знания. А в авиации ты откровенный баран. Даже без сомнения..))))
Кстати сегодня Рождество... грех ругаться!! Но Бог меня простит... Я ж общаюсь с пациентом... Помогаю страждущему узнать реальность..)))
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24.12.2020 22:03 Відповісти
Я профессиональный авиатор

==
Ага.Ну да. Праффесор. Который не знает шо ерапланы запускают уже без классической впп - с помощью катапульты.
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24.12.2020 22:55 Відповісти
Да да... дурашка. Их еще и в магазинах покупают! Кстити дурашка ... не.... уже без классической ВПП..а с помощью катапульты... А с классической ВПП...ибо с катапульты боевые беспилотники запускали ещё с 1970 года. Были такие..Ту-143 назывались))))) И сейчас основной вид тяжёлых беспилотников запускают только с ВПП... Они дурачёк...как самолёты..многоразовые...)))) А катапультные... детские игрушки... Ну ничего..ты хоть что то узнал..демонстрируя свой идиотизм! Только на пользу ли?
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24.12.2020 23:21 Відповісти
А катапультные... детские игрушки...

==
Вижу пивного анжинера-пенсионэра. Тебе показать катапульту для авианосца "Джеральд Р. Форд"? будешь волать что это детские игрушки?
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24.12.2020 23:37 Відповісти
У вас календарь хоть какой есть на етот год? Через неделю 2021 год а не 89-й. Точно самолет разведчик? Еще Т-34 снимите с пьедестала и отремонтируйте.
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24.12.2020 16:01 Відповісти
и шо?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80 Алжир 34 Су-24МК, 2 Су-24МР
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BD Іран 11
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Kazakhstan.svg Відремонтований літак-розвідник СУ-24МР повернувся до лав ЗСУ - Цензор.НЕТ 7994 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Казахстан 24
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росія 251 Су-24М, 40 Су-24М2, 79 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-24%D0%9C%D0%A0 Су-24МР , у складі Авіації ВМФ - 18https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Sudan.svg Відремонтований літак-розвідник СУ-24МР повернувся до лав ЗСУ - Цензор.НЕТ 7994
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD Судан 12
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%8F Сирія 20https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg Відремонтований літак-розвідник СУ-24МР повернувся до лав ЗСУ - Цензор.НЕТ 7994
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна 120, з яких 95 на консервації
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24.12.2020 16:43 Відповісти
Та ничО. Нашел пример кому подражать. Я тебе другой пример покажу. Ирак и Армения, самолеты которых при нападении даже не пытались вылететь из ангаров на боевое задание чтобы не быть позорно сбитыми. Какая там еще страна в 21 веке применяла советскую авиацию против современной армии, не считая бабуинов пустынных?
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24.12.2020 16:48 Відповісти
у тебя есть другие?санта-клаусу заказал шоле?
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24.12.2020 16:49 Відповісти
Ирак и Армения воевали с рашкой? И что то не видно и не слышно было армянских лётчиков..... Сидели там ванюшки в Гюмри и Эребуни на Миг-29 (которых НЕТ на вооружении ВВС Армении) с наматывали длинные сопли на ручки управления... И четыре Су-30..которые есть в армянских ВВС пилотировались ну явно не арами.! А в воздухе летали азербайджанские Су-25 и турецкие безпилотники!!)))
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24.12.2020 19:12 Відповісти
Давай пинкод, пароли и т.д от своей карты привата, переведем бабки амерам на закупку 30ти F-22.
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25.12.2020 23:13 Відповісти
Тебя кто то заставляет на них летать? ты че так возбудился а? пойди прогуляйся в трусиках по улице, остынь! умники, научились инетом пользоваться.
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25.12.2020 23:16 Відповісти
Ето говно собьют не успеет оно еще с аеродрома взлететь. О разведке им вообще молчу.
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24.12.2020 16:03 Відповісти
панарамная фотосьемка со сбросом фотоинформации в специальных контейнерах, вот это да!11, этож никакой хакер не перехватит)))
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24.12.2020 16:07 Відповісти
Да куда там етим Байрактарам и спутникам ведущим врага в онлайн режиме. Зато нашим хенералам не придется изучать компьютерную технику. По контурным картам им легче ориентироваться и работать, рисуя карандашом и линейкой направление куда нужно наступать и куда потом драпать
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24.12.2020 16:12 Відповісти
Правда в штаб информация попадет только через 4 часа
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24.12.2020 16:17 Відповісти
а если в штабе красную лампочку нечаянно разбили, то что с этим всем поделать...
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24.12.2020 16:22 Відповісти
Это вынужденная мера .Служит для поддержания обороноспособности страны .А проще говоря -на безрыбье и рак рыба . Тут просто важно годится ли он как фронтовой бомбер если что , а разведка таким самолетом наверное сейчас действительно уже архаизм
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24.12.2020 16:59 Відповісти
Вы правы Но другого нет
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24.12.2020 23:38 Відповісти
читал за одного американского лётчика во время Корейской войны который на каком-то дрябленьком самолётике . сравнительно с советскими Мигами в одном бою сбил 5 Мигов из 6-ти . Шестой дотянул до аеродрома. а в американца после посадки насчитали 273 пробоины и летчик остался жив и даже не ранен вот и гадай.
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24.12.2020 17:41 Відповісти
Тебе не с кем поговорить? и гавно свое слить? запишись в общество анонимных дрочеров!
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25.12.2020 23:14 Відповісти
А знаете почему "скромно умалчивается" цена ремонта? Потому что зная цену новейшего Байрактара, возникает очень много вопросов ...
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24.12.2020 16:05 Відповісти
... озвучьте цену ремонта!! Просветите народ!! Или забьётесь в уголок и скромненько промолчите?
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24.12.2020 19:14 Відповісти
Я не знаю цену ремонта. Но ее "скромное умалчивание" вызывает вопросы. А у вас не вызывает?
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24.12.2020 19:26 Відповісти
Не знаете... то молчите.! Провокаторов достаточно. Только даже капитальный ремонт ЗНАЧИТЕЛЬНО дешевле покупки нового самолёта. И учитывая ..что наши заводы имеют все возможности для ремонта и модернизации. Купив новые иностранные самолёты..Вы не сможете их использовать в полную силу. Нет структуры. Её надо создавать наново. Поляки 27 лет создавали..))) Так используют боевые самолёты в Индонезии..Малайзии.. Алжире... Структуры и комплекса боевого управления авиацией в условиях войны эти страны не имеют. Используют новую технику ..как использовали старую. Это не повышение боевых возможностей.... Вы тоже этого хотите?
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24.12.2020 19:43 Відповісти
Спасибо, капитан очевидность, что открыли мне истину, что оказывается капитальный ремонт ЗНАЧИТЕЛЬНО дешевле покупки нового самолёта. Сами додумались или в википедии вычитали? В своем порыве "урапатриотизма" вы даже не вникли в суть мною написанного. Цена Байрактара не сопоставима с ценой нового самолета, так что прошу не сравнивать жопу с пальцем! Все ваши примеры - мимо, т.к. беспилотники не нуждаются в классической авиационной инфраструктуре. Азербайджан вам в пример.

Не знаете ... то молчите. Вот из-за таких как вы "специалистов" наша Армия воюет совковым металлоломом и все никак не оторвется от русской сиськи, т.к. все детали и ремкомплекты делают только там. Поэтому еще большой вопрос кто из на провокатор.
И, кстати, я честно признал что не знаю цену ремонта, а вы что-то попытались мне предъявивить и "в кусты". Так что там с ценой ремонта, готовы озвучить?
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24.12.2020 20:49 Відповісти
..о та я смотрю..тут **знаток** появился!!! Беспилотники не нуждаются в классической авиационной структуре???!!! Не нужно для беспилотников аэродромы с идеальной поверхностью? Зачем айзеры сделали новую ВПП с идеальным покрытием? Беспилотнику не нужны двигатели, заправка, обслуживание аппаратуры навигации и вооружения? Не нужна ВПП и ангары для хранения? Не нужна сложнейшая телеметрическая и спутниковая система навигации и применения вооружения? Да и беспилотник видимо сам летает? Человек им не управляет? Оказывается американский АВАКС... работавший над Турцией и обеспечивающий полёты беспилотников не авиационная структура? Да и вся система беспилотника ... от заправочной горловины..до гайки на ноге шасси ДЮЙМОВАЯ.... И аппаратура контроля и ремонта ну никак не авиационного направления... Это не авиационная структура и он ..беспилотник ...в этом не нуждается!? Назвать тебя дураком.... Обидишься!!! Назову тебя бараном!!! Другого ты не заслуживаешь. Разговариваю с умными людьми исключительно на Вы!!! Баранам достаточно..ТЫ!!!)))
И вдогонку.. Если ты баран не знаешь... где что делают...то не бекай!!! Достаточно много делают не в рашке..а в Украине..Болгарии... Польше... Так что сиди тихонько в уголке и бекай...)))
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24.12.2020 21:13 Відповісти
Не нужно для беспилотников аэродромы с идеальной поверхностью?

==
зачем?Нарасее боевые батуты Рогозина выкидывают еропланы сразу на орбиту! А мерикосы используют лестрические катапульты.
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24.12.2020 22:17 Відповісти
..опа на...!! тут диагноз твой в яркой форме!! Знак вопроса в конце предложения видишь? Это вопрос... Это не утверждение... Ну дорогой... тут уж сам сам... думай... То что ты с больнички и идеально туп... без вопросов. Как тебе там .. с Наполеонами и Циолковским. Кстати не Циолковский тебе о авиации шепчет? У тебя явное раздвоение личности..)))
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24.12.2020 22:26 Відповісти
Вас ждет дофига крайне раздражающих комментариев от знающих все обо всем. Но особенно их заводит тема авиации. Мой вам совет не пытайтесь этим дебилам что то объяснить . Они настолько тупы , что не в состоянии оценить степень своей тупости.. Тут есть несколько человек близких к авиации. Нам есть что обсудить на профессиональном уровне. С уважением....
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24.12.2020 22:38 Відповісти
...и Вас с Рождеством Христовым!! Попытки объяснить бывают находят понимание и заставляют подумать... Даже понимание одного ..уже плюс... Ведь большинство читая... не вступает в полемику... Понимает или пытается осознать вопрос. Вступают в бой именно те..кто не способен оценить степень своей тупости. Ещё раз с Светлым Праздником!
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24.12.2020 22:44 Відповісти
Взаимно и Вас с большим праздником . Здоровья Вам и Вашим близким. К сожалению тут не многие вступают в полемика с целью поддержать того кому сочувствуют. Хотя на этот момент тут были люди знающие , что вы правы на все 100. Позволю себе дать Вам совет , не вступайте в дебаты с дебилами. Заканчивается проклятиями и оскорблением. Я уже сегодня тут собачился с знатоками околоавиационнух наук и естественно ПТУшник или типа того "доказал" мне что мне надо чинить краны а он будет командовать полками.
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24.12.2020 23:03 Відповісти
без слов...))))
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24.12.2020 23:34 Відповісти
идеально туп...

==
ты "идеально" тупее на несколько порядоков, если вопрос ставят после утверждения, это утверждённая демонстрация несогласия.
Нормы русского языка тебе неведомы, читай классиков, авиатор.А ещё подучи физику и математику - ничего "идеального" не существует, нет "идеального" нуля, есть только силы, стремящиеся к нулю. Посему я заявляю что ты тупее на несколько порядков, потому что конечной формы тупости нет в природе, идеальный ты мой.
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24.12.2020 23:32 Відповісти
Даремно ви так про навігатора, ну - не генерал Дуе, заносить його сильно , інколи. Але й правду говорить , іноді. Правда, зациклений дещо на якості ЗПС аеродромів, не професіонал. Правда з ідеальними ЗПС для беспілотників - перебор, але то -таке. Трохи підучиться, ще й лекції читатиме в дитячих садках.
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24.12.2020 22:44 Відповісти
Простите ,а что такое ЗПС. То ли я по украински не розумию то ли лыжи не одел.
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24.12.2020 23:08 Відповісти
ПрАщаю. Ваш випадок - важкий: "І лижі не їдуть, і у вас щось збилося..", - та то - таке.
П.С. ЗПС - зльотно посадкова смуга, ВПС - па-вашєму.
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24.12.2020 23:16 Відповісти
Пардон звыняйте. Да уж ! По кацапски -ВПП. Стыдно конечно, тем более что я тысячи раз писал и.... подзабыл.
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24.12.2020 23:23 Відповісти
Вибачаюсь, кацапську почав забувати, слава богу, дійсно , ВПП, не ВПС
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24.12.2020 23:28 Відповісти
Я еще раз все перечитал внимательно и по моему вы зря иронизируете. Он прав .
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24.12.2020 23:30 Відповісти
Стосовно чого "Он - прав"?
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24.12.2020 23:33 Відповісти
По поводу инфраструктуры. Классный самолет -это только вишенка на торте, и еще одной вишенкой может быть дрон. А по другому никак.
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24.12.2020 23:43 Відповісти
Хіба я це заперечував. Але такі ЗПС, які він покзав на фотках доволі робочі, як для літаків 4-ого, так і 5-го покоління. Хоча клопоту з прибиранням там, безумовно - по вуха. А щодо захмарної якості, ЗПС для гвинтових безпілотників м'яко кажучи - маячня. Повна.
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24.12.2020 23:54 Відповісти
Если честно то фотки я и не смотрел , да и не думаю что акцент он делал на ВПП. Условно говоря взлетка это пол процента всей проблемы, Которая в ссср тоже была решена на 3 прОцента. Попытка создать А-10 , Миг-31 а также "Рубеж" провалилась с треском. А все остальное это просто имитация Вся наша армия была именно имитацией.
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25.12.2020 00:16 Відповісти
Я НЕ ЗАПЕРЕЧУЮ, ЩО РОБОТИ БАГАТО і, саме інфраструктурної , радикального перенавчання ВСІХ СЛУЖБ, логістика - непочатий край роботи.... Але по-перше, противник літає на тому ж, а по-друге у разі визнання нас союзником штатів , переозброєння буде вирішуватись набагато швидше і....дешевше для нас. Я так думаю. Правда для цього зєльоного мудака треба терміново ....
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25.12.2020 00:29 Відповісти
... оо..да как я понял..ты то и беспилотника боевого не видел... Для тебя их с рук запускают и они в магазинах сейчас свободно продаются!!!))) Этим ..да..авиационная структура не нужна. Именно такими беспилотниками азербайджан и мочил армяшек!!!)))))))))))
а может такими?
http://robotrends.ru/robopedia/bayraktar-tb2

http://robotrends.ru/robopedia/2013-xq-58a-valkyrie
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24.12.2020 22:55 Відповісти
Не судіть його по- максимуму. Людина говорить про те, що знає найкраще, принаймні, думає, що ЗНАЄ.
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24.12.2020 23:31 Відповісти
Ну хоч одна добра новина. А у всіх критиків,які тут висрались,хочу запитати- а В-52,які не так давно до нас прилітали, якого року? Головне- начинка...
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24.12.2020 16:10 Відповісти
Теоретически электроникой можно нафаршировать что угодно, но лучше фаршировать что то путное. К примеру МиГ-29 и особенно СУ-27 имеют прекрасный планер . Не раптор конечно, но и цена соответствующая. Его имеет смысл модернизировать
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24.12.2020 23:14 Відповісти
Другой вопрос что модернизировать могут только сверхдержавы. Авакс был создан США лет 50 назад , но повторить его не может никто до си пор. Я летал на его аналогах ,-это жопа.
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24.12.2020 23:19 Відповісти
Чому "тільки сверхдержавы". У жидів модернізований МіГ -21 вийшов - досить пристойним. А там, якраз, була модернізація "лише" АО, Навігаційного обладнання, системи управління озброєнням.
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24.12.2020 23:59 Відповісти
Оооо! Миг-21 это был лакомый кусочек. Из-за его технологических карт его особенно арабы любили. Удачно его модернизировали французы для перепродажи. Но это самолеты для третьих стран. Кстати баба Юля уничтожила 301 Миг-21 на ДХ под Харьковом. БЕЗВОЗДМЕЗНО !!!
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25.12.2020 00:21 Відповісти
Понимаете ,что любой самолет это (повторюсь) вишенка на торте. Перечислить что должно быть подвязано на него -это на пол страницы. Даже если нам США подарят 100 самых современных самолетов это как зайцу магнетрон.
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25.12.2020 00:28 Відповісти
Ні, я маю на увазі саме жидівську модифікацію. А про французьку я, чесно кажучи , не чув.
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25.12.2020 00:31 Відповісти
Я так розумію,ви не вважаєте СУ-24 нормальним літаком. Тим більше,нормально модернізованим. Ну що ж,це ваша думка.
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24.12.2020 23:30 Відповісти
Нет я так не вважаю и я так не писал
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24.12.2020 23:45 Відповісти
А чи вистачить йому ресурсу планера?
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24.12.2020 23:56 Відповісти
Интересно там до сих пор пленочный фотоаппарат стоит?
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24.12.2020 16:15 Відповісти
широкопленочный
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24.12.2020 16:51 Відповісти
Кстати наша аэропленка была такое Г......
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24.12.2020 23:53 Відповісти
фотограф сидит и на смартфон фотает
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24.12.2020 23:20 Відповісти
Индия отказалась покупать Мавзолейный хлам Миг-29,из купленных ранее 45 истребителей 16 из них потерпели аварии Бедная РАБссия...
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24.12.2020 16:18 Відповісти
Сегодня напичкать новейшей авионикой можно даже кукурузник...
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24.12.2020 16:19 Відповісти
В разведчике главное не железо, а электронная начинка!
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24.12.2020 16:39 Відповісти
Магнитронный радиолокатор милиметрового диапазона
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24.12.2020 16:50 Відповісти
Тут стока икспертов !??? Ну куды без авторитетных оценок? Меньше надо языком трепать! Нет у нас средств на новейщие ,а из старых ,ежели их осовременить,получаются вполне боеспособные единицы ! По этому пути идут многие и орда в том числе...Слава Украине!
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24.12.2020 17:43 Відповісти
Страшно что то сказать-заплюют и затопчат.
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24.12.2020 22:46 Відповісти
Ви боїтесь чи заздрите?
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25.12.2020 00:00 Відповісти
Есть военный термин из гавна пулю.
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24.12.2020 17:52 Відповісти
движок надеюсь не москвичовский а с жигулев или форда и руль новый.. ахха
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24.12.2020 18:20 Відповісти
Какая от него польза? Мне кажется современные БПЛА намного эффективнее и незаметнее этого корыта. Может я ошибаюсь
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24.12.2020 22:06 Відповісти
Что нужнее автомат или миномет ? И тот и этот чем то стреляют. У самолета и дрона общее ,что они летают, и все.
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24.12.2020 22:44 Відповісти
 
 