Отремонтированный самолет-разведчик СУ-24МР вернулся в ряды ВСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Николаевский авиаремонтный завод "НАРП" передал военным после ремонта еще один СУ-24МР.
Об этом сообщили в пресс-службе ГК "Укроборонпром", информирует Цензор.НЕТ.
"Государственное предприятие"Николаевский авиаремонтный завод "НАРП", входящий в состав ГК "Укроборонпром", передало очередной отремонтированный самолет-разведчик Су-24МР Воздушным Силам Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты предприятия провели средний ремонт самолета, во время которого проверили все его узлы и агрегаты с последующим восстановлением или полной их заменой.
После этого отремонтированный Су-24МР успешно прошел летные испытания и был принят украинским летчиками.
Топ комментарии
+6 Ivan Ivanov #432727
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+6 Олег Великолепный
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+4 ALEX SUROVV
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определяется заводом-изготовителем.
А так - люду буде доступний проїзд, та шахтарям робота...
Кстати сегодня Рождество... грех ругаться!! Но Бог меня простит... Я ж общаюсь с пациентом... Помогаю страждущему узнать реальность..)))
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Ага.Ну да. Праффесор. Который не знает шо ерапланы запускают уже без классической впп - с помощью катапульты.
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Вижу пивного анжинера-пенсионэра. Тебе показать катапульту для авианосца "Джеральд Р. Форд"? будешь волать что это детские игрушки?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%80 Алжир 34 Су-24МК, 2 Су-24МР
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BD Іран 11
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Kazakhstan.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Казахстан 24
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росія 251 Су-24М, 40 Су-24М2, 79 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-24%D0%9C%D0%A0 Су-24МР , у складі Авіації ВМФ - 18https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Sudan.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD Судан 12
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%8F Сирія 20https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна 120, з яких 95 на консервації
Не знаете ... то молчите. Вот из-за таких как вы "специалистов" наша Армия воюет совковым металлоломом и все никак не оторвется от русской сиськи, т.к. все детали и ремкомплекты делают только там. Поэтому еще большой вопрос кто из на провокатор.
И, кстати, я честно признал что не знаю цену ремонта, а вы что-то попытались мне предъявивить и "в кусты". Так что там с ценой ремонта, готовы озвучить?
И вдогонку.. Если ты баран не знаешь... где что делают...то не бекай!!! Достаточно много делают не в рашке..а в Украине..Болгарии... Польше... Так что сиди тихонько в уголке и бекай...)))
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зачем?Нарасее боевые батуты Рогозина выкидывают еропланы сразу на орбиту! А мерикосы используют лестрические катапульты.
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ты "идеально" тупее на несколько порядоков, если вопрос ставят после утверждения, это утверждённая демонстрация несогласия.
Нормы русского языка тебе неведомы, читай классиков, авиатор.А ещё подучи физику и математику - ничего "идеального" не существует, нет "идеального" нуля, есть только силы, стремящиеся к нулю. Посему я заявляю что ты тупее на несколько порядков, потому что конечной формы тупости нет в природе, идеальный ты мой.
П.С. ЗПС - зльотно посадкова смуга, ВПС - па-вашєму.
а может такими?
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