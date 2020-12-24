Отремонтированный самолет-разведчик СУ-24МР вернулся в ряды ВСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Николаевский авиаремонтный завод "НАРП" передал военным после ремонта еще один СУ-24МР.

Об этом сообщили в пресс-службе ГК "Укроборонпром", информирует Цензор.НЕТ.

"Государственное предприятие"Николаевский авиаремонтный завод "НАРП", входящий в состав ГК "Укроборонпром", передало очередной отремонтированный самолет-разведчик Су-24МР Воздушным Силам Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты предприятия провели средний ремонт самолета, во время которого проверили все его узлы и агрегаты с последующим восстановлением или полной их заменой.

Смотрите также: Львовский авиационно-ремонтный завод передал ВСУ отремонтированный истребитель МиГ-29. ФОТОрепортаж

После этого отремонтированный Су-24МР успешно прошел летные испытания и был принят украинским летчиками.





