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Львовский авиаремонтный завод передал ВСУ капитально отремонтированный МиГ-29МУ1. ФОТОрепортаж

Государственное предприятие "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод" передало Воздушным силам ВСУ очередной истребитель МиГ-29МУ1 после капитального ремонта и модернизации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГК "Укроборонпром".

Львовский авиаремонтный завод передал ВСУ капитально отремонтированный МиГ-29МУ1 01

Самолет успешно совершил испытательные полеты и отбыл к месту дислокации ВС ВСУ.

Львовский авиаремонтный завод передал ВСУ капитально отремонтированный МиГ-29МУ1 02

Работы были выполнены в рамках государственного оборонного заказа. Специалисты ЛГАРЗ провели модернизацию систем и оборудования и продолжили ресурсные показатели истребителя. В частности, МиГ-29МУ1 получил новую авионику и капитально отремонтированые двигатели.

Львовский авиаремонтный завод передал ВСУ капитально отремонтированный МиГ-29МУ1 03

Также смотрите: ГП "Антонов" продемонстрировал первый фюзеляж самолета 178-100Р для нужд ВСУ, - Уруский. ФОТО

Львовский авиаремонтный завод передал ВСУ капитально отремонтированный МиГ-29МУ1 04

Самолет теперь имеет увеличенную точность навигации и дальность применения автоматизированных средств инструментальной посадки. Это стало возможным благодаря интегрированному в бортовое радиоэлектронное оборудование приемника системы спутниковой навигации. Кроме того, была проведена замена блока приемника бортовой РЛС, что позволило повысить ее надежность за счет использования новой, более современной элементной базы. Также расширен спектр частот радиостанции под требования ИКАО.

Львовский авиаремонтный завод передал ВСУ капитально отремонтированный МиГ-29МУ1 05
Львовский авиаремонтный завод передал ВСУ капитально отремонтированный МиГ-29МУ1 06

Также смотрите: Николаевский авиаремонтный завод передал ВСУ отремонтированный бомбардировщик Су-24. ФОТО

ГП "ЛГАРЗ" - единственное предприятие в Украине, которое восстанавливает МиГ-29 для Воздушных сил ВСУ. Истребитель МиГ-29 является основным боевым самолетом ВСУ. Многофункциональность истребителя позволяет использовать его для выполнения задач противовоздушной обороны и для нанесения ударов.

Автор: 

ВВС (259) оборона (5205) самолет (3591) Укроборонпром (1238) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+5
И все. Больше заказов от государства нет совсем.
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22.06.2021 16:37
+5
И просто перестать летать.
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22.06.2021 17:37
+4
Последняя модернизация МИГ29МУ2 сделана до уровня 4+. У нас много подобных самолётов? Или мы можем себе сейчас позволить потратить десяток миллиардов баксов и купить новые эскадрильи со всей сервисной периферией? Цена модернизации одного МИГ29МУ2 - около 100 млн.грн. Это понты по сравнению с закупкой нового.
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22.06.2021 17:12
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Правила форума Совет форумчан
И все. Больше заказов от государства нет совсем.
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22.06.2021 16:37 Ответить
А имеет ли смысл восстанавливать советский металлолом который начал эксплуатацию ещё в 1983 году. Если мы идём к стандартам НАТО всё равно придётся отказаться от советского оружия, зачем же тратить деньги на модернизацию устаревшего авиапарка
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22.06.2021 16:58 Ответить
Последняя модернизация МИГ29МУ2 сделана до уровня 4+. У нас много подобных самолётов? Или мы можем себе сейчас позволить потратить десяток миллиардов баксов и купить новые эскадрильи со всей сервисной периферией? Цена модернизации одного МИГ29МУ2 - около 100 млн.грн. Это понты по сравнению с закупкой нового.
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22.06.2021 17:12 Ответить
Если модернизацию проводит производитель, то я спокоен за качество изделия.Пример успешные модернизации всех линеек основных самолётов США, от F-16 до B-52. Но мы не производили МИГ, у нас только авиаремонтные заводы, у них нет поддержки конструкторских бюро. Поэтому, наша модернизация никогда не дотянет до уровня изделий выпускаемых в РФ.Зачем тратить деньги на "косметику" когда есть программы лизинга, многие не самые богатые страны перевооружились благодаря им. Есть недорогой шведский JAS 39 «Грипен», можно вести переговоры с США о покупке устаревшего F-16, он всё равно на голову выше МИГа
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22.06.2021 17:33 Ответить
Не мали про те, де нічого не тямиш.
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22.06.2021 18:03 Ответить
Мігам потрібні нові двигуни, щоб вони були винищувачами 4+++ покоління, а такі двигуни може розробити і виробляти Україна і продавати на експорт! Потрібно надати фінансування на розробку українських двигунів для літаків Су-24,25,27, Міг-21,29 щоб ми могли модернізовувати ці літаки. Це буде першою сходикою до виробництва власних нових бойових літаків.
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22.06.2021 18:38 Ответить
Ага, страны покупающие российские МИГи будут покупать наши двигатели или запчасти
И мигом нарвутся на эмбарго поставок от РФ.Разработчик МИГ и СУ это РФ и любой покупатель будет иметь дело с производителем, а не связываться со страной копирующей российские образцы, если это не Китай, но это другая история
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22.06.2021 18:56 Ответить
Это такое эмбарго как СП-2 или как с Крымским Мостом, а может с крымскими турбинами Сименс ?
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24.06.2021 02:04 Ответить
Ты бы еще предложил выпускать новые движки для МиГ-15,17,19
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22.06.2021 20:37 Ответить
Ем, Міг-21 у нас давно немає...
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23.06.2021 09:11 Ответить
Назови страну, где наладили производство российских истребителей превышающих показатели своих российских аналогов. Даже Китай не может повторить российские двигатели, не потому, что они супер хорошие, нет технических данных про полный цикл производства деталей
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22.06.2021 19:03 Ответить
Синку, у нас кажуть: "Очі бояться руки роблять", тим більше, коли в країні Є розвинена мережа авіремонтних заводів і самі заводи з потужними КБ. І не рівняй Вкраїну з Chine-ою, їм до н'а ще пердіти і пердіти..
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22.06.2021 21:26 Ответить
Розкажи докладніше про наших КБ які розробляли винищувачі. Або ви думаєте, що Антонов може розробляти винищувачі? Ну да, .... 2 крила, ззаду хвіст, яка різниця транспортник або винищувач. Так ось Грузія мала свій завод з виробництва Су-25, але все одно не може налагодити виробництво без комплектуючих з РФ
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24.06.2021 02:12 Ответить
Я не казав про КБ, ЯКІ РОЗРОБЛЯЮТЬ винищувачі, я говорив про АВІАРЕМОНТНІ ЗАВОДИ, НА яких можна відремонтувати і модернізувати ТІ ЛА, ЯКІ ЕКСПЛУАТУВАЛИСЬ НАШИМИ ЗС. З допомогою вітчизняних КБ. Мотор Січ, наприклад, відновлює і модернізує парк гвинтокрилів. Нещодавно була вирішена проблема виробництва КОМПОЗИТНИХ ЛОПАТЕЙ ДЛЯ Мі-8, і Мі-24, не чули?
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24.06.2021 06:24 Ответить
Так чого розмінюватися на дрібниці, даёщь виробництво міжзоряного крейсерів, мріяти так по крупному!
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24.06.2021 02:16 Ответить
Людина дуже далека від авіації. Знайомство, десь, на рівні журнальних заголовків.
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24.06.2021 06:26 Ответить
Ізрайль випускає МіГ-21
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25.06.2021 21:52 Ответить
Для того чтобы купить даже в лизинг нужно, как минимум, иметь бабки. И один самолет без сервисной поддержки -- это ничто. А вся сервисная периферия зачастую стоит дороже самого самолёта.

А у нас даже на модернизацию денег сейчас нет., программу свернули в ноль. И нужно чтобы тебе новый самолет еще и продали на таких условиях и в такой комплектации. как ты хочешь А так мы сейчас и здесь можем получить машину с большим боевым потенциалом, чем старый МИГ
https://milnavigator.com.ua/koefitsiient-boiovoho-potentsialu-mih-29m/
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22.06.2021 18:06 Ответить
А у наших противников старые МИГи ?Там уже новое поколение модернизированных самолётов и мы хотим на своих старых мощностях их нагнать, смешно ! Не надо сыпать голову пеплом, не богатые Болгария, Венгрия, уже имеют JAS 39, Бразилия наладит их серийное производство, но нашим генералам и политикам выгоднее списывать миллиарды на ремонт и модернизацию советского мусора чем создать, пусть и не передовую, но соответствующую стандартам НАТО авиацию
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22.06.2021 18:48 Ответить
Т.е. лучше летать на совсем старом хламе пока не появятся деньги? И сколько ждать этих денег? Хорваты вон отдали миллиард евро за 12 штук 10-летних списанных французских истребителей. Да и наши зеленые деятели говорят отнюдь не про закупку F-16, а про закупку старых F-15 Eagle.

"... За рекомендацією Ради оборони Хорватії, член НАТО з 2009 року, уряд цієї слов'янської країни (членами НАТО є вісім слов'янських держав), прийняло рішення про придбання 12 французьких винищувачів Dassault Rafale з наявності ВПС Франції, доопрацьованих до стандарту F3R, і про вступ з французькою стороною в передконтрактні переговори з даного питання. Про це повідомила 20 травня 2021 року хорватська газета "Jutarnji list" - https://www.jutarnji.hr/video/news/jutarnji-doznaje-hrvatska-kupuje-francuske-borbene-avione-rafale-evo-koliko-ce-kostati-15074628 Jutarnji doznaje: Hrvatska kupuje francuske borbene avione Rafale, evo koliko će koštati .
Повідомляється, що літаки Rafale, які збудуть закуповуватися, повинні мати вік не більше 10 років. Загальна вартість передбачуваного контракту складе "трохи менше 1 млрд євро", включаючи озброєння й різне обладнання, а також навчання. У разі укладення контракту до кінця 2021 року перші шість літаків будуть поставлені Хорватії в 2024 році, а ще шість - в 2025 році...."
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22.06.2021 19:09 Ответить
Главная ценность, это жизнь боевого пилота, эти люди не только тренируются годами, это особый тип людей, они дороже золота. Садить их за штурвал совкового раритета и приказывать им защищать страну от превосходящего технически противника это преступление. Я не слышал профессиональных дискуссий о закупке F-15, их очень мало произведено, обсуждаются только массовые F-16 и дешёвые JAS 39. В 2021 году должна быть выработана стратегия развития ВВС и определен тип авиапарка. Но пока этот процесс не завершился, тратить деньги на советские самолёты, это выбрасывать их. Лучше купить наши Стугны, это наша разработка и она СЕЙЧАС нужна на передовой
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22.06.2021 19:27 Ответить
Да неужели? Т.е. сейчас лучше летать на еще большем совковом хламе? И ждать когда у нас появятся хотя-бы 100 млрд.грн. на закупку 30 штук 10 летних списанных французских истребителей? Т.е. это уже не преступление? Совсем нет? И сколько лет ждать, 5, 10 или 15? А про Иглы говорят с тех самых пор, как Зеля привел своих людей в МО. Читать нужно внимательно.

Винищувачі F-15 Eagle для наших Повітряних сил
https://milnavigator.com.ua/vynyshchuvachi-f-15-eagle-dlia-nashykh-povitrianykh-sy/
Україна планує взяти на озброєння американські F-15
https://www.slovoidilo.ua/2021/03/12/novyna/bezpeka/********-planuye-vzyaty-***********-amerykanski-f-15
У Міноборони визнали - грошей на іноземні винищувачі в Україні немає навіть у середньостроковій перспективі
https://defence-ua.com/army_and_war/u_minoboroni_viznali_groshej_na_inozemni_vinischuvachi_v_ukrajini_nemaje_navit_u_serednostrokovij_perspektivi-2811.html



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22.06.2021 19:59 Ответить
Dassault Rafale вообще не востребованный на рынке истребитель, слишком дорогой.Конечно могут появиться политические причины для его покупки, скажем, угодить Макрону. А по милитарной тематике рекомендую https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0seaM3qvxAhX-8bsIHdutAbMQFjAAegQIBxAD&url=https%3A%2F%2Fmil.in.ua%2F&usg=AOvVaw2z4IOgbtx_zDdOimDFDkor Український мілітарний портал или видео https://www.youtube.com/watch?v=EzK659xHbnA&t=4059s F-16 чи JAS 39? Який літак Україні обрати на тендері в 2021 році?
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22.06.2021 20:19 Ответить
Я и его внимательно читаю. И Ukrainian Military Pages, и Military Navigator, и Defense Express. И я привел не дискуссию журналистов, а слова командования наших ВС. Прямо от первоисточника.
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22.06.2021 20:41 Ответить
Слава богу, слова наших совковых "хенералов" не истина в последней инстанции.Я доверяю активистам, волонтёрам гражданского общества, многие из которых имеют связь с западными центрами влияния(пользуюсь терминологией агрессора) Как не прискорбно, но наше высшее военное руководство является тормозом перевооружения армии, тут и коррупция и влияние ФСБ. Но запад тоже работает, тихо, медленно, но процесс идёт
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22.06.2021 20:57 Ответить
Но ни волонтеры, ни активисты не найдут и сейчас и через 5 лет минимум 200 млрд.грн. необходимых для перевооружения наших ВС по самому минимуму. Где-то так.
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22.06.2021 22:55 Ответить
Рекомендую вспомнить как с подачи Байдена, со свистом, вылетел из своего кресла генпрокурор Шокин. Так, что если наши союзники настоят, а мы им поможем, то реформы пойдут. А рассказывать какие мы бедные не надо, олигархи зарабатывают на нашей стране миллиарды, мы их сами никогда не победим, без давления запада, реформы обречены
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24.06.2021 02:01 Ответить
Так то было при "барыгах". А сейчас кукла олигархов руководит всей армией и обороной. И делает вид, что в упор не слышит американцев. Ну и? Где деньги? Сколько ждать еще?
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24.06.2021 15:20 Ответить
Частково, можна погодитись з другою частиною Вашого твердження, але в основі Вашого висновку лежить, геть невірний посил ;"Главная ценность, это жизнь боевого пилота",- помиляєтесь. В основі лежить "порівняльна інтегральна(сукупна) "вартість" виконання бойової задачі з такою ж "вартістю" об'єкта, який потрібно знизити і "вартістю" шкоди, яку він може нанести.
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22.06.2021 21:42 Ответить
"Знищити" замість "знизити"
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22.06.2021 21:44 Ответить
Це совкова парадигма, тоді поясніть чому західні країни так серйозно підходять до порятунку збитих пілотів, нерідко рятувальні команди зазнають втрат які перевищують ціну життя одного пілота. І це не "цінності демократії", а економічний розрахунок, часу і коштів, витрачених на підготовку пілотів
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24.06.2021 02:27 Ответить
Помиляєтесь ця парадигма прийнята всім цивілізованим світом. В основі розрахунків прийнятних і НЕПРИЙНЯТНИХ ВТРАТ ЛЕЖИТЬ:
- ВАРТІСТЬ ЖИТТЯ
І
- ПРИВЕДЕНА ДО НЬОГО ІНТЕГРАЛЬНА (СУКУПНА) ВАРТІСТЬ ТІЄЇ ЧИ ІНШОЇ ОПЕРАЦІЇ.
І, якщо ЦЯ вартість не перевищує допустиму, операція вважається прийнятною і здійсненною.
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24.06.2021 14:23 Ответить
На будь-якій війні втрати неминучі. Але ставити в один ряд життя досвідченого пілота і вартість заліза, не можна.
Наш авіапарк застарів, модернізовані України радянські літаки (в нас немає жодного молодше 1991 року ! ) ніколи не зрівняються по ефективності з новішим і глибоко модернізованим авіапарком РФ. Чи варто витрачати кошти на "латання" застарілої техніки, може ще з музеїв зібрати корпуса літаків, відновити їх і гордо рапортувати про збільшення потужності наших ВПС. Пілотів треба берегти і купувати для них нові західні літаки, скільки б це не коштувало бо це життя, а воно безцінне
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24.06.2021 19:37 Ответить
Дивна відповідь. Я вам про Фому(допустимі втрати....), а ви мені - про Ярему навєйшиє самальоти рф.можемо і про ЦЕ поговорити. Що всі їхні модифікації - мильні бульбашки, які і турки і жиди херачили,як і скільки хотіли.Бо одна справа написати, що вона, зброя, ефектифна, і, зовсім інша - довести це на полі бою. Так що, юначе, не читайте рашистських газет .
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24.06.2021 20:01 Ответить
Ну розкажіть мені як наші 30 літні радянські літаки будуть рвати на частини авіацію РФ. А про авіацію Ізраїлю або Туреччині ви мені не розказуйте, за них я спокійний у них все добре на відміну від нас
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25.06.2021 00:33 Ответить
Тобі синку, що розповідай, що розказуй, шана - одна : не в коня корм. Нахапався інформації, як гусак гімна, а "перетравити" кб-и не вистачає. Хоча, саме бажання - похвальне.
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25.06.2021 21:57 Ответить
Внучок, багато говориш, але замало аргументації, одне лушпиння. Почитай книжок і з дідусем зможеш посперечатися
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25.06.2021 22:02 Ответить
У нас більше сотні міг-29 "9-13"
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22.06.2021 17:45 Ответить
У нас роками стоять шість відремонтованих міг 25 російських,чому їх не перебрати і не поставити у війська
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22.06.2021 16:54 Ответить
Тому що толку від них жодного. Та й на керосині вони не літають.
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22.06.2021 17:49 Ответить
А на чому ж вони літають? І який вам від них особливий толк потрібен? Те, що можемо зробити самі, ТРЕБА РОБИТИ.
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22.06.2021 18:02 Ответить
А ви у гугла спросіть, на чому вони літають, які модифікації... Я знаю де "зберігаються" більш корисні літаки, які цього року будуть утилізовані...
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23.06.2021 07:16 Ответить
Легко говорити, а ви сядьте за штурвал цієї літаючого труни, так швидкість там 3 М, але маневреність нульова, допотопне БРЕО, це машини холодної війни, їх час вже минув
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25.06.2021 01:09 Ответить
Ці труни ********* сепарів аж дрантя сипалось,і ще хтозна чим кацапи посунуть,ця штука ще жива
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26.06.2021 15:12 Ответить
МІГ-25 в Україні виведений з експлуатації в 1996 році і в ато не використовувалася
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26.06.2021 15:19 Ответить
Ну непогані літачки, швидкі дуже - 3000 тулять! У Азербайджані досі на озброєнні і з вірменами воювали...
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23.06.2021 09:34 Ответить
Одного вполне хватит если просто прекратить стрелять
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22.06.2021 16:55 Ответить
И просто перестать летать.
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22.06.2021 17:37 Ответить
Олигархической папуасии не нужна армия (авиация), олигархи думают, что за бабки всё порешают.
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23.06.2021 07:02 Ответить
Це гуглу і таким, як ти потрібно запитувати у мене на чому Він працює. Назва у нього складна, але мовою авіаторів це керосин або "керас" авіаційний з добавками, як то "рідина І" і таке інше.
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23.06.2021 11:58 Ответить
 
 