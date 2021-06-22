Львовский авиаремонтный завод передал ВСУ капитально отремонтированный МиГ-29МУ1. ФОТОрепортаж

Государственное предприятие "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод" передало Воздушным силам ВСУ очередной истребитель МиГ-29МУ1 после капитального ремонта и модернизации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГК "Укроборонпром".

Самолет успешно совершил испытательные полеты и отбыл к месту дислокации ВС ВСУ.

Работы были выполнены в рамках государственного оборонного заказа. Специалисты ЛГАРЗ провели модернизацию систем и оборудования и продолжили ресурсные показатели истребителя. В частности, МиГ-29МУ1 получил новую авионику и капитально отремонтированые двигатели.

Также смотрите: ГП "Антонов" продемонстрировал первый фюзеляж самолета 178-100Р для нужд ВСУ, - Уруский. ФОТО

Самолет теперь имеет увеличенную точность навигации и дальность применения автоматизированных средств инструментальной посадки. Это стало возможным благодаря интегрированному в бортовое радиоэлектронное оборудование приемника системы спутниковой навигации. Кроме того, была проведена замена блока приемника бортовой РЛС, что позволило повысить ее надежность за счет использования новой, более современной элементной базы. Также расширен спектр частот радиостанции под требования ИКАО.





Также смотрите: Николаевский авиаремонтный завод передал ВСУ отремонтированный бомбардировщик Су-24. ФОТО

ГП "ЛГАРЗ" - единственное предприятие в Украине, которое восстанавливает МиГ-29 для Воздушных сил ВСУ. Истребитель МиГ-29 является основным боевым самолетом ВСУ. Многофункциональность истребителя позволяет использовать его для выполнения задач противовоздушной обороны и для нанесения ударов.