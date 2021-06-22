Львовский авиаремонтный завод передал ВСУ капитально отремонтированный МиГ-29МУ1. ФОТОрепортаж
Государственное предприятие "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод" передало Воздушным силам ВСУ очередной истребитель МиГ-29МУ1 после капитального ремонта и модернизации.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГК "Укроборонпром".
Самолет успешно совершил испытательные полеты и отбыл к месту дислокации ВС ВСУ.
Работы были выполнены в рамках государственного оборонного заказа. Специалисты ЛГАРЗ провели модернизацию систем и оборудования и продолжили ресурсные показатели истребителя. В частности, МиГ-29МУ1 получил новую авионику и капитально отремонтированые двигатели.
Самолет теперь имеет увеличенную точность навигации и дальность применения автоматизированных средств инструментальной посадки. Это стало возможным благодаря интегрированному в бортовое радиоэлектронное оборудование приемника системы спутниковой навигации. Кроме того, была проведена замена блока приемника бортовой РЛС, что позволило повысить ее надежность за счет использования новой, более современной элементной базы. Также расширен спектр частот радиостанции под требования ИКАО.
ГП "ЛГАРЗ" - единственное предприятие в Украине, которое восстанавливает МиГ-29 для Воздушных сил ВСУ. Истребитель МиГ-29 является основным боевым самолетом ВСУ. Многофункциональность истребителя позволяет использовать его для выполнения задач противовоздушной обороны и для нанесения ударов.
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И мигом нарвутся на эмбарго поставок от РФ.Разработчик МИГ и СУ это РФ и любой покупатель будет иметь дело с производителем, а не связываться со страной копирующей российские образцы, если это не Китай, но это другая история
А у нас даже на модернизацию денег сейчас нет., программу свернули в ноль. И нужно чтобы тебе новый самолет еще и продали на таких условиях и в такой комплектации. как ты хочешь А так мы сейчас и здесь можем получить машину с большим боевым потенциалом, чем старый МИГ
https://milnavigator.com.ua/koefitsiient-boiovoho-potentsialu-mih-29m/
"... За рекомендацією Ради оборони Хорватії, член НАТО з 2009 року, уряд цієї слов'янської країни (членами НАТО є вісім слов'янських держав), прийняло рішення про придбання 12 французьких винищувачів Dassault Rafale з наявності ВПС Франції, доопрацьованих до стандарту F3R, і про вступ з французькою стороною в передконтрактні переговори з даного питання. Про це повідомила 20 травня 2021 року хорватська газета "Jutarnji list" - https://www.jutarnji.hr/video/news/jutarnji-doznaje-hrvatska-kupuje-francuske-borbene-avione-rafale-evo-koliko-ce-kostati-15074628 Jutarnji doznaje: Hrvatska kupuje francuske borbene avione Rafale, evo koliko će koštati .
Повідомляється, що літаки Rafale, які збудуть закуповуватися, повинні мати вік не більше 10 років. Загальна вартість передбачуваного контракту складе "трохи менше 1 млрд євро", включаючи озброєння й різне обладнання, а також навчання. У разі укладення контракту до кінця 2021 року перші шість літаків будуть поставлені Хорватії в 2024 році, а ще шість - в 2025 році...."
Винищувачі F-15 Eagle для наших Повітряних сил
https://milnavigator.com.ua/vynyshchuvachi-f-15-eagle-dlia-nashykh-povitrianykh-sy/
Україна планує взяти на озброєння американські F-15
https://www.slovoidilo.ua/2021/03/12/novyna/bezpeka/********-planuye-vzyaty-***********-amerykanski-f-15
У Міноборони визнали - грошей на іноземні винищувачі в Україні немає навіть у середньостроковій перспективі
https://defence-ua.com/army_and_war/u_minoboroni_viznali_groshej_na_inozemni_vinischuvachi_v_ukrajini_nemaje_navit_u_serednostrokovij_perspektivi-2811.html
- ВАРТІСТЬ ЖИТТЯ
І
- ПРИВЕДЕНА ДО НЬОГО ІНТЕГРАЛЬНА (СУКУПНА) ВАРТІСТЬ ТІЄЇ ЧИ ІНШОЇ ОПЕРАЦІЇ.
І, якщо ЦЯ вартість не перевищує допустиму, операція вважається прийнятною і здійсненною.
Наш авіапарк застарів, модернізовані України радянські літаки (в нас немає жодного молодше 1991 року ! ) ніколи не зрівняються по ефективності з новішим і глибоко модернізованим авіапарком РФ. Чи варто витрачати кошти на "латання" застарілої техніки, може ще з музеїв зібрати корпуса літаків, відновити їх і гордо рапортувати про збільшення потужності наших ВПС. Пілотів треба берегти і купувати для них нові західні літаки, скільки б це не коштувало бо це життя, а воно безцінне