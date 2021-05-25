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Николаевский авиаремонтный завод передал ВСУ отремонтированный бомбардировщик Су-24. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Технологии

Государственное предприятие "Николаевский авиаремонтный завод "НАРП" передало в Вооруженные силы Украины отремонтированный бомбардировщик Су-24.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГК "Укроборонпром".

Николаевский авиаремонтный завод передал ВСУ отремонтированный бомбардировщик Су-24 01

"Во время выполнения работ были полностью заменены поврежденные агрегаты планера самолета", - говорится в сообщении.

Отремонтированный Су-24 прошел необходимые испытательные полеты и был передан в подразделение Воздушных сил ВСУ.

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Су-24 - всепогодный сверхзвуковий фронтовой бомбардировщик с изменяемой стреловидность крыла. Основной самолет бомбардировочной авиации Воздушных сил ВСУ.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+12
Молодцы!
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25.05.2021 21:08
+6
Абсолютно неважно, лишь бы ремонтировали, а не разбирали.
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25.05.2021 21:16
+2
От я і питаю, до чого тут твій дешевий базар?
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25.05.2021 21:25
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Молодцы!
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25.05.2021 21:08 Ответить
Интересно посмотреть статистику, сколько при режиме пороха было отремонтировано бомбардировщиков.
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25.05.2021 21:12 Ответить
Абсолютно неважно, лишь бы ремонтировали, а не разбирали.
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25.05.2021 21:16 Ответить
Просто все здесь талдычат, что Зеленскому до Порошенко еще далеко. Вот хотел конкретно на этом примере хотя бы уточнить разницу.
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25.05.2021 21:18 Ответить
гугл забанил?
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25.05.2021 22:51 Ответить
Так надай цю статистику. До чого тут твій дешевий базар...?
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25.05.2021 21:17 Ответить
Так я не знаю, думал, если кто знает, может сравнили.
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25.05.2021 21:20 Ответить
От я і питаю, до чого тут твій дешевий базар?
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25.05.2021 21:25 Ответить
В 2017 году из государственного бюджета на поддержку Воздушных сил вооруженных сил Украины выделено более миллиарда гривен.
"Боевой состав уже пополнили отремонтированные и модернизированные самолеты, зенитные, ракетные и радиолокационные комплексы. В течение первого полугодия после модернизации и ремонта в боевые воинские части уже доставлены самолеты Су-24М, Су-25М1, Су-27БМ1, Ми-29, Ан-26 , Л-39, радиолокационные комплексы Малахит, Пеликан и другие", - перечислил президент Пётр Порошенко.
https://korrespondent.net/ukraine/3875095-poroshenko-na-********-avyatsyui-potratym-myllyard
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25.05.2021 21:46 Ответить
Спасибо за ответ.
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25.05.2021 21:57 Ответить
Бомби пацаков
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25.05.2021 21:24 Ответить
Миколаївський авіаремонтний завод передав ЗСУ відремонтований бомбардувальник Су-24 - Цензор.НЕТ 5101
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25.05.2021 22:22 Ответить
Разработка украинских ученых
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25.05.2021 21:26 Ответить
Ты думаешь шо среди его инженеров при совке украинцев не было?
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25.05.2021 23:47 Ответить
..чудово.. поряд з моїм селищем, багато років, як пам"ятник стоїть, поки що, такий самий планер (це Донецька область, Олександрівський район)..
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25.05.2021 22:26 Ответить
Это cамоьет, повреждённый при посадке. Восстановили и вперёд.
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25.05.2021 22:47 Ответить
А коли будете випускати ,а не ремонтувати?
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25.05.2021 22:55 Ответить
А у нас когда либо выпускали бомбардировщики? Или вы думаете, что самолёт поколения 4+ можно в ремонтной мастерской создать?
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25.05.2021 23:10 Ответить
Це той,що був поданий на ремонт ще під занавес епохи Пороха. Молодці хлопці-миколаївці. Не пройшло і три роки,як ви "підняли на крила" літак. З такими "передовими" темпами ми весь парк відремонтуємо за 500 років. Маладци+(!)
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25.05.2021 23:47 Ответить
..это тот, который в поле садился брюшком..((
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26.05.2021 01:33 Ответить
Будим бамбить?
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26.05.2021 08:20 Ответить
долетает ли он до Нововоронежской АЭС
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26.05.2021 10:07 Ответить
Миколаївський авіаремонтний завод передав ЗСУ відремонтований бомбардувальник Су-24 - Цензор.НЕТ 1370
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26.05.2021 23:57 Ответить
 
 