Николаевский авиаремонтный завод передал ВСУ отремонтированный бомбардировщик Су-24. ФОТО
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Государственное предприятие "Николаевский авиаремонтный завод "НАРП" передало в Вооруженные силы Украины отремонтированный бомбардировщик Су-24.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГК "Укроборонпром".
"Во время выполнения работ были полностью заменены поврежденные агрегаты планера самолета", - говорится в сообщении.
Отремонтированный Су-24 прошел необходимые испытательные полеты и был передан в подразделение Воздушных сил ВСУ.
Су-24 - всепогодный сверхзвуковий фронтовой бомбардировщик с изменяемой стреловидность крыла. Основной самолет бомбардировочной авиации Воздушных сил ВСУ.
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"Боевой состав уже пополнили отремонтированные и модернизированные самолеты, зенитные, ракетные и радиолокационные комплексы. В течение первого полугодия после модернизации и ремонта в боевые воинские части уже доставлены самолеты Су-24М, Су-25М1, Су-27БМ1, Ми-29, Ан-26 , Л-39, радиолокационные комплексы Малахит, Пеликан и другие", - перечислил президент Пётр Порошенко.
https://korrespondent.net/ukraine/3875095-poroshenko-na-********-avyatsyui-potratym-myllyard