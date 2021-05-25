Николаевский авиаремонтный завод передал ВСУ отремонтированный бомбардировщик Су-24. ФОТО

Государственное предприятие "Николаевский авиаремонтный завод "НАРП" передало в Вооруженные силы Украины отремонтированный бомбардировщик Су-24.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГК "Укроборонпром".

"Во время выполнения работ были полностью заменены поврежденные агрегаты планера самолета", - говорится в сообщении.

Отремонтированный Су-24 прошел необходимые испытательные полеты и был передан в подразделение Воздушных сил ВСУ.

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Су-24 - всепогодный сверхзвуковий фронтовой бомбардировщик с изменяемой стреловидность крыла. Основной самолет бомбардировочной авиации Воздушных сил ВСУ.