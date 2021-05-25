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авіація (1660) Укроборонпром (959) ЗСУ (5717)

Миколаївський авіаремонтний завод передав ЗСУ відремонтований бомбардувальник Су-24. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Технології

Державне підприємство "Миколаївський авіаремонтний завод" НАРП "передало в Збройні сили України відремонтований бомбардувальник Су-24.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДК "Укроборонпром".

Миколаївський авіаремонтний завод передав ЗСУ відремонтований бомбардувальник Су-24 01

"Під час виконання робіт були повністю замінені пошкоджені агрегати планера літака", - сказано в повідомленні.

Відремонтований Су-24 пройшов необхідні випробувальні польоти і був переданий у підрозділ Повітряних сил ЗСУ.

Су-24 - всепогодний надзвуковий фронтовий бомбардувальник зі змінною стріловидністю крила. Основний літак бомбардувальної авіації Повітряних сил ЗСУ.
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Топ коментарі
+12
Молодцы!
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25.05.2021 21:08
+6
Абсолютно неважно, лишь бы ремонтировали, а не разбирали.
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25.05.2021 21:16
+2
От я і питаю, до чого тут твій дешевий базар?
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25.05.2021 21:25
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Молодцы!
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25.05.2021 21:08 Відповісти
Интересно посмотреть статистику, сколько при режиме пороха было отремонтировано бомбардировщиков.
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25.05.2021 21:12 Відповісти
Абсолютно неважно, лишь бы ремонтировали, а не разбирали.
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25.05.2021 21:16 Відповісти
Просто все здесь талдычат, что Зеленскому до Порошенко еще далеко. Вот хотел конкретно на этом примере хотя бы уточнить разницу.
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25.05.2021 21:18 Відповісти
гугл забанил?
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25.05.2021 22:51 Відповісти
Так надай цю статистику. До чого тут твій дешевий базар...?
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25.05.2021 21:17 Відповісти
Так я не знаю, думал, если кто знает, может сравнили.
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25.05.2021 21:20 Відповісти
От я і питаю, до чого тут твій дешевий базар?
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25.05.2021 21:25 Відповісти
В 2017 году из государственного бюджета на поддержку Воздушных сил вооруженных сил Украины выделено более миллиарда гривен.
"Боевой состав уже пополнили отремонтированные и модернизированные самолеты, зенитные, ракетные и радиолокационные комплексы. В течение первого полугодия после модернизации и ремонта в боевые воинские части уже доставлены самолеты Су-24М, Су-25М1, Су-27БМ1, Ми-29, Ан-26 , Л-39, радиолокационные комплексы Малахит, Пеликан и другие", - перечислил президент Пётр Порошенко.
https://korrespondent.net/ukraine/3875095-poroshenko-na-********-avyatsyui-potratym-myllyard
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25.05.2021 21:46 Відповісти
Спасибо за ответ.
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25.05.2021 21:57 Відповісти
Бомби пацаков
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25.05.2021 21:24 Відповісти
Миколаївський авіаремонтний завод передав ЗСУ відремонтований бомбардувальник Су-24 - Цензор.НЕТ 5101
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25.05.2021 22:22 Відповісти
Разработка украинских ученых
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25.05.2021 21:26 Відповісти
Ты думаешь шо среди его инженеров при совке украинцев не было?
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25.05.2021 23:47 Відповісти
..чудово.. поряд з моїм селищем, багато років, як пам"ятник стоїть, поки що, такий самий планер (це Донецька область, Олександрівський район)..
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25.05.2021 22:26 Відповісти
Это cамоьет, повреждённый при посадке. Восстановили и вперёд.
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25.05.2021 22:47 Відповісти
А коли будете випускати ,а не ремонтувати?
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25.05.2021 22:55 Відповісти
А у нас когда либо выпускали бомбардировщики? Или вы думаете, что самолёт поколения 4+ можно в ремонтной мастерской создать?
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25.05.2021 23:10 Відповісти
Це той,що був поданий на ремонт ще під занавес епохи Пороха. Молодці хлопці-миколаївці. Не пройшло і три роки,як ви "підняли на крила" літак. З такими "передовими" темпами ми весь парк відремонтуємо за 500 років. Маладци+(!)
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25.05.2021 23:47 Відповісти
..это тот, который в поле садился брюшком..((
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26.05.2021 01:33 Відповісти
Будим бамбить?
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26.05.2021 08:20 Відповісти
долетает ли он до Нововоронежской АЭС
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26.05.2021 10:07 Відповісти
Миколаївський авіаремонтний завод передав ЗСУ відремонтований бомбардувальник Су-24 - Цензор.НЕТ 1370
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26.05.2021 23:57 Відповісти
 
 