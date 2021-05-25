Миколаївський авіаремонтний завод передав ЗСУ відремонтований бомбардувальник Су-24. ФОТО
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Державне підприємство "Миколаївський авіаремонтний завод" НАРП "передало в Збройні сили України відремонтований бомбардувальник Су-24.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДК "Укроборонпром".
"Під час виконання робіт були повністю замінені пошкоджені агрегати планера літака", - сказано в повідомленні.
Відремонтований Су-24 пройшов необхідні випробувальні польоти і був переданий у підрозділ Повітряних сил ЗСУ.
Су-24 - всепогодний надзвуковий фронтовий бомбардувальник зі змінною стріловидністю крила. Основний літак бомбардувальної авіації Повітряних сил ЗСУ.
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"Боевой состав уже пополнили отремонтированные и модернизированные самолеты, зенитные, ракетные и радиолокационные комплексы. В течение первого полугодия после модернизации и ремонта в боевые воинские части уже доставлены самолеты Су-24М, Су-25М1, Су-27БМ1, Ми-29, Ан-26 , Л-39, радиолокационные комплексы Малахит, Пеликан и другие", - перечислил президент Пётр Порошенко.
https://korrespondent.net/ukraine/3875095-poroshenko-na-********-avyatsyui-potratym-myllyard