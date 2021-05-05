Модернизированный вертолет Ми-8МСБ-В пополнил парк Бригады транспортной авиации ВСУ. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Технологии
Авиационный парк вертолетной эскадрильи Бригады транспортной авиации ВСУ пополнил Ми-8МСБ-В, который прошел комплексный ремонт и модернизацию на авиапредприятии АО "Мотор Сич".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу бригады.
"Кроме новых двигателей, вертолет получил и новое навигационное и радиолокационное оборудование и средства связи", - говорится в сообщении.
В ближайшее время, после проведения соответствующих подготовительных работ, борт будет полностью готов к выполнению задач по назначению и заступит на боевое дежурство.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
вибачайте, хотів написати "потужно", але клава здуріла, не ті літери видає