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Модернизированный вертолет Ми-8МСБ-В пополнил парк Бригады транспортной авиации ВСУ. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Технологии

Авиационный парк вертолетной эскадрильи Бригады транспортной авиации ВСУ пополнил Ми-8МСБ-В, который прошел комплексный ремонт и модернизацию на авиапредприятии АО "Мотор Сич".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу бригады.

Модернизированный вертолет Ми-8МСБ-В пополнил парк Бригады транспортной авиации ВСУ 01

"Кроме новых двигателей, вертолет получил и новое навигационное и радиолокационное оборудование и средства связи", - говорится в сообщении.

В ближайшее время, после проведения соответствующих подготовительных работ, борт будет полностью готов к выполнению задач по назначению и заступит на боевое дежурство.

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Автор: Володимир Янченко
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обидно, старая допотопная т-шка. а у вора авакова уже целая эскадрилья новеньких французких вертолетов. вот нах они ему нужны?
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05.05.2021 18:19 Ответить
Тікати будуть із краіни , зелені чорти , на новеньких французьких вертольотах😁
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05.05.2021 18:21 Ответить
потешно !!!

вибачайте, хотів написати "потужно", але клава здуріла, не ті літери видає Модернизированный вертолет Ми-8МСБ-В пополнил парк Бригады транспортной авиации ВСУ - Цензор.НЕТ 5118
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05.05.2021 18:23 Ответить
Скоро отремонтированому автомату будем радоваться.
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05.05.2021 18:32 Ответить
обидно, старая допотопная т-шка. а у вора авакова уже целая эскадрилья новеньких французких вертолетов. вот нах они ему нужны?
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05.05.2021 18:41 Ответить
І НАЩО НАМ ТЕ НАТО, БУДЕМО І ДАЛІ ВОСЬМИЙ РІК ЛАТАТИ РАДЯНСЬКУ ТЕХНІКУ Модернизированный вертолет Ми-8МСБ-В пополнил парк Бригады транспортной авиации ВСУ - Цензор.НЕТ 3098
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05.05.2021 18:45 Ответить
на большее денег нет...и вряд ли появятся...
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05.05.2021 19:12 Ответить
вот он оказывается какой успешный успех...птфу...бл..7год войны...
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05.05.2021 22:46 Ответить
 
 