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Модернизированный вертолет Ми-2МСБ прошел второй этап специальных испытний. ФОТО

Испытательной бригадой специалистов Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники проведен второй этап специальных испытаний вертолета Ми-2МСБ, оснащенного комплексом авиационного вооружения в составе НАР типа С-8 и крупнокалиберных пулеметов НСВТ-12,7 мм.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Модернизированный вертолет Ми-2МСБ прошел второй этап специальных испытний 01

Вертолет Ми-2МСБ является глубокой модернизацией советского вертолета Ми-2. На нем замены снятые с производства двигателей ГТД-350 на новые отечественные турбированные двигатели АИ-450В с цифровой системой управления, обновлена часть бортового оборудования и установлена современная система вооружения.

Результатом модернизации стало значительное повышение топливной эффективности вертолета (по сравнению с базовой версией - более чем на 30%. Также на вертолете Ми-2МСБ адаптировано светотехническое оборудование под применение очков ночного видения и защитного шлема для летного состава, что предоставляет возможность выполнения полетов на предельно малых высотах в темное время суток.

Основными результатами испытаний стало практическое подтверждение:

- возможности применения с вертолета Ми-2МСБ, из всех предусмотренных режимов пуска новых серийных отечественных неуправляемых авиационных ракет "РС-80", принятых на вооружение ВС Украины в 2019 году;

- достаточности газодинамической устойчивости двигателей при комплексном применении бортового вооружения;

- методики комплексного применения с вертолета Ми-2МСБ неуправляемого и стрелкового вооружения по наземным целям;

- практическое подтверждение методики применения с вертолета Ми-2МСБ стрелкового вооружения по воздушным целям типа БПЛА "Орлан".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон" передал ВСУ модернизированный вертолет Ми-8МТ. ФОТО

Модернизированный вертолет Ми-2МСБ прошел второй этап специальных испытний 02

Отмечается, что результаты испытаний уже показали, что фактически ВСУ получили в первую очередь легкий учебно-боевой вертолет, способный обеспечить полноценное обучение экипажей всем элементам боевого применения неуправляемого ракетного и стрелкового вооружения как по наземным, так и по воздушным целям, а также обеспечение поддержания летных навыков пилотов боевых частей. Учитывая, что одна летный час на вертолете Ми-2МСБ в 4 раза дешевле, чем на вертолете типа Ми-8, и более чем в пять раз дешевле, чем на вертолете типа Ми-24 - очевидны все преимущества применения вертолета Ми-2МСБ в первую очередь в качестве учебно-боевого вертолета.

Следует отметить, что на вертолете Ми-2МСБ, который проходит специальные испытания, выполнена замена штатного стекла кабины экипажа на полноценное авиационное обогреваеме стекло, способное выдерживать прямое попадание бронебойных пуль калибра 7,62 с дистанции 400 м.

Модернизированный вертолет Ми-2МСБ прошел второй этап специальных испытний 03

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВСУ должны поднять в воздух минимум 4 звена боевых вертолетов Ми-24, - Генштаб о задании от Зеленского на 2021 год

Оснащение же вертолета Ми-2МСБ в будущем управляемым ракетным вооружением позволит использовать его по назначению подобно тому, как армиями передовых стран мира применяются вертолеты OH-58D Kiowa Warrior.

Отдельно следует отметить, что в процессе испытаний вертолета Ми-2МСБ, как дополнительный результат, были также полностью подтверждены основные боевые характеристики новых отечественных НАР "РС-80"

Автор: 

испытания (379) ВСУ (6584) вертолёт (1105)


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Топ комментарии
+18
Богуслаева давно нужно на заслуженный отдых отправить в Изяславскую колонию, шить варежки для ЗСУ. Хоть какой-то толк будет от дедушки
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27.04.2021 22:47
+13
нормальный недорогой современный вариант лёгкого учебно-боевого вертолета, полностью украинской комплектации.. годится!
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27.04.2021 22:49
+8
АН-2 еще не истребитель ?
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27.04.2021 22:49
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Правила форума Совет форумчан
Вместо покупки нормальных вертолетов наши и дальше продолжают восстанавливать старый совковый хлам.
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27.04.2021 22:37 Ответить
Я не заметил очереди желающих продать НОРМАЛЬНЫЕ вертолеты ... ( а про деньги вообще лучше не вспоминать - вот там как раз очередь )
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27.04.2021 22:54 Ответить
ЧОму? Авакову ж продали...
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27.04.2021 23:22 Ответить
Ага..... расскажите об этом Авакову.
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27.04.2021 23:54 Ответить
А я не заметил желающих у Осла начать такие переговоры.
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28.04.2021 09:42 Ответить
Ну почему..... восстанавливать стоит и модернизировать тоже, в Армии с санавиацией совсем мраки.
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27.04.2021 23:56 Ответить
Когда не выполняется гос оборон заказ и нет денег даже на топливо , то не кто ресурсы не распыляет на что попало. Надо начинать переговоры со Штатами и договорюватися о поставках по ленглизу или поставках в кредит , а не тратить ресурсы которых и так нет на всякую хрень.
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28.04.2021 09:40 Ответить
Не годится МИ-2, для санАвиации!!!
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28.04.2021 10:03 Ответить
Расскажите об этом полякам
Модернізований вертоліт Мі-2МСБ пройшов другий етап спеціальних випробувань - Цензор.НЕТ 3068
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28.04.2021 13:11 Ответить
Перестаньте мучить дедушку. Отправьте уже на заслуженный отдых.
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27.04.2021 22:40 Ответить
Богуслаева давно нужно на заслуженный отдых отправить в Изяславскую колонию, шить варежки для ЗСУ. Хоть какой-то толк будет от дедушки
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27.04.2021 22:47 Ответить
ну таки ОН 58 D тех же лет и практически одинаковый по ттх неплохо себя чувствует на вооружении в половине стран мира . в тех же США и Израиле не парятся что в 1966 году разработан
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27.04.2021 23:03 Ответить
Мы и через 60 лет не можем повторить то что сделали они !!!! Что за хрень ты несешь ?
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27.04.2021 23:19 Ответить
Когда сделали простецкий Б-52 ? А когда "Авакс" ? . А что сделали мы ? Назови хоть один ЛА !! Мечтали сделать , но не сделали ни одного.
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27.04.2021 23:21 Ответить
я не очень понял \ даже совсем не понял \\ваш поток сознания . простое сравнение ттх этих однотипных вертолётов так сложно для вас . и что означает мы . планеры что в США что в СССР были примерно одинаковы. разница была в электронике и да кстати Б 52 действительно простецкий как самолёт . вся его ценность в то время состояла насколько по памяти помню -- 15 постановщиков активных помех с автоматическим почти мгновенным переключением частоты на частоту РЛС . 4 постановщика пассивных помех. АВАКС в том виде как привыкли видеть в союзе появился в 1962 г. в США в 1975
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27.04.2021 23:45 Ответить
Вот насчет планеров ВЫ ПРАВЫ ! Только планер это 5 % всего что надо. Когда мы при современнейших компьютерах создадим Авакс- мы Америка 50х. НЕ СМЕШИТЕ МЕНЯ !!!!!!!!!!!!!!! Я летал на А-10 ( шмель) КУКУРУЗНИК !
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27.04.2021 23:55 Ответить
Попытка создать подобие Авакса -это грандиознейший позор ссср. Такое одеробло получилось-просто пипец. Мало того что толку от него ноль , так еще и полеты на нем была просто пытка.
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28.04.2021 00:02 Ответить
Кстати наши """""аваксы""""" появились не в 62 а в 82.
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28.04.2021 00:07 Ответить
ту 165 - по памяти если не ошибаюсь.
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28.04.2021 01:02 Ответить
ту 126 .чё то затупил совсем .спать пора
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28.04.2021 01:12 Ответить
Ту-126 мне даже видеть не довелось. Аваксом назвать его не могу так как это просто очень плохая РЛС на самолете . Шмель на базе Ил-76 не намного лучше, это я про него писал (а-50 , я ошибся когда написал а-10).Как транспортный самолет он не плохой , только Авакс с него-бутафория. Такой самолет нам крайне необходим,только сделать его мы не можем до сих пор.
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28.04.2021 07:37 Ответить
уважаемый старичок..)))
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27.04.2021 22:45 Ответить
сепары с мотор сичи смеютца с Украины и нагло плюют ей в лицо уже лет 30
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27.04.2021 22:48 Ответить
Да,это так.
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27.04.2021 22:51 Ответить
АН-2 еще не истребитель ?
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27.04.2021 22:49 Ответить
нормальный недорогой современный вариант лёгкого учебно-боевого вертолета, полностью украинской комплектации.. годится!
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27.04.2021 22:49 Ответить
Из ракетного вооружения-ракетница , пушечного -ПМ. и две гранаты !
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27.04.2021 22:54 Ответить
НАР типа С-8..
крупнокалиберный пулемет НСВТ-12,7 мм..

управляемые ракеты, типа "Альта"..
возможность ночного режима ведения боя..
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27.04.2021 22:59 Ответить
РС это НУРС или я что то упустил ? Про УР вроде не упоминалось , но допустим есть а прицел калиматорный или ..... ?
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27.04.2021 23:06 Ответить
Почитал и огорчился , ПМ лучше.
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27.04.2021 23:09 Ответить
Оснащение же вертолета Ми-2МСБ в будущем управляемым ракетным вооружением позволит использовать его по назначению Источник: https://censor.net/ru/p3262413 ПЛЫЛИ ,ПЛЫЛИ А НА БЕРЕГУ УСРАЛИСЬ.
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27.04.2021 23:14 Ответить
не смеши. Украинская комплектация позабавила
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27.04.2021 23:15 Ответить
а че, у нас до сих пор кб имени миля? так это ж мокшанское кб.
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27.04.2021 22:53 Ответить
Ну так и самолеты МиГ и Су , меня это не напрягает ,как и автоматы АК.
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27.04.2021 22:58 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=kjVKkE0fEws OH-58D Kiowa Warrior
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27.04.2021 22:58 Ответить
+ 100 . авионика в вертолётах та же что и 70 лет назад . ничего нового кроме оспрея нет .обвес новый сделал и ещё 50 полетает
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27.04.2021 23:09 Ответить
А характеристики порівняйте може?
Наприклад, максималка Белла - 240, а Мі-2 - аж 210 (блін, та Мерс 30-річний швидше!)
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27.04.2021 23:28 Ответить
ЗСУ передана партія бойових машин Oncilla

https://mil.in.ua/uk/news/zsu-peredana-partiya-bojovyh-mashyn-oncilla/

Модернізований вертоліт Мі-2МСБ пройшов другий етап спеціальних випробувань - Цензор.НЕТ 7203
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27.04.2021 22:59 Ответить
Я плакать....
Ще така гордість за Українців за бугром (оцінили), наприклад, Сікорського.. та багаато інших!
Вимимаємо мізки з Неньки..
Землю продаємо і будете кріпаками знову..
Я-НІ!!
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27.04.2021 23:01 Ответить
Сикорский судя по фамилии поляк.
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28.04.2021 01:46 Ответить
А Ви, по флагу, афромерикос..)))
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28.04.2021 04:11 Ответить
кива там не поряд?
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27.04.2021 23:07 Ответить
Это пипец товарищи.
Сколько техники передавлось армии в 2014 - 2016 годах при порохе во время активной фазы. Что передают сейчас...
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27.04.2021 23:08 Ответить
Логіка цих дій, а би шо, тільки не ракети, яких кацапи жахаються
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27.04.2021 23:08 Ответить
зелю стрілком у нього треба посадить
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27.04.2021 23:10 Ответить
Ще кукурузник модернізіруйте клоуни бл....
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27.04.2021 23:12 Ответить
Красивая машинка
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27.04.2021 23:18 Ответить
клоунская
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27.04.2021 23:23 Ответить
Как интерьер на дачу сгодится , ну может еще за пивом сгонять.
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27.04.2021 23:24 Ответить
пару сотен машин серьезно могут укрепить нашу армию.
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27.04.2021 23:22 Ответить
Нафіга це щастя, якщо навіть старезний Мі-24 в 100 раз кращий, а такі ракети вішали на Мі-8 ще в Афгані?
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27.04.2021 23:24 Ответить
То что ЭТО хрень - факт. Но Ми-24 и Ми -8 это совсем другой класс вертолетов. Надо типа "Апачи"
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27.04.2021 23:26 Ответить
Ясно що інший клас, то хай би краще вони модернізували Мі-24 і Мі-8, а не робили штурмовик з мі-2
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27.04.2021 23:32 Ответить
Как из слона сделать борзую ?
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27.04.2021 23:37 Ответить
ни разу в Афгане не видел Ми-2
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27.04.2021 23:43 Ответить
Это не военный вертолет
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27.04.2021 23:49 Ответить
нахіба на нього жиди притулили нурсоблок?
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27.04.2021 23:55 Ответить
щоб гроші вкрасти, як завжди. На це непорозуміння навіть не дають держзамовлення. Авякян розпилив півмільярду долларів, а де гейропейські гвинтокрили? Один на Львівщині для показових вильотів і все.
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28.04.2021 10:54 Ответить
Ви статтю хоч прочитали? Основне призначення цього гелікоптера - навчання. Це учбова насамперед машина.
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28.04.2021 15:57 Ответить
в Афгані я такого не бачив
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27.04.2021 23:28 Ответить
Модернізований вертоліт Мі-2МСБ пройшов другий етап спеціальних випробувань - Цензор.НЕТ 8952
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27.04.2021 23:29 Ответить
такі на наших точках навіть двигуни не вимикали, коли ми їх розвантажували, присів і на втечу
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27.04.2021 23:33 Ответить
Нурсов ты не видел ? Можно еще сотню приклеить.
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27.04.2021 23:41 Ответить
Живучесть вертолета в условиях боя 12 минут. ( может сейчас поменялось, но вряд ли) Проще его взрывчаткой начинить.
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27.04.2021 23:47 Ответить
из Ми-2 как раз и надо делать беспилотники
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27.04.2021 23:51 Ответить
-камикадзе
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28.04.2021 06:59 Ответить
не, не видел, какая-то ***** просто телепалась на раме
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27.04.2021 23:49 Ответить
Мокши до сей поры выпускают "УАЗ Буханка" тешатся - покупают ...Ми 2 удачный труженик своего времени.
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27.04.2021 23:31 Ответить
Так, трудяга, але не солдат!
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27.04.2021 23:33 Ответить
Міміно теж літав по Кавказу
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27.04.2021 23:35 Ответить
Я на спор на 412 москвиче уделал это танк.
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27.04.2021 23:39 Ответить
Ахвігєть... На черзі нищівна модернізація АН-2.
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27.04.2021 23:54 Ответить
С этОГО вертолёта на парашутах на каЦАПНЮ нужно сбрасывать водку - тогДА они один одного перестреляют / и это точно /
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28.04.2021 01:13 Ответить
Пробраз этого чуда Игорь Сикорский подарил Хрущеву во время визита последнего в США в 1956 году, его видоизменили (шасси,форму кузова) также буыла передана в запорожье технология изготовления движков. И что же. построили завод Миля и в небо. Да пусть летает, только сколько их таких красавцев. К слову, вертолеты америкосов (планеры) тоже 20-25 лет в строю.
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28.04.2021 01:19 Ответить
заметь, подарил после передачи крыма украине...патриот
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28.04.2021 07:01 Ответить
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28.04.2021 10:48 Ответить
совковый крокодил скопировать нет ума и денег. Такой вертолет разве что в Сомали сойдет для дела.
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28.04.2021 10:51 Ответить
Испытательной бригадой специалистов Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники проведен второй этап специальных испытаний вертолета Ми-2МСБ Источник: https://censor.net/ru/p3262413

ДО ЧОГО ЦЯ ПОКАЗУХА ЯК ЩО ЗеВЛАДА ЗРИВАЄ ВІЙСЬКОВ ЗАКУПКИ ДЛЯ ЗСУ
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28.04.2021 14:40 Ответить
"глибока модернізація" - цікаве визначення. Років ще зо сто можна ще щось там модернізувати і ремонтувати
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28.04.2021 21:08 Ответить
Ладно, припустимо ключове тут "другий этап випробувань..." - бо
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8-2%D0%9C%D0%A1%D0%91 https://ru.wikipedia.org/wiki/Ми-2МСБ
"В 2016 году работы по программе модернизации были завершены....
13 июля 2014 представитель компании «Мотор Сич» сообщил, что вертолёты Ми-2МСБ будут поставлены вооружённым силам Украины[12]. 28 ноября 2014 первый вертолёт был передан для испытаний министерству обороны Украины[13] (в общей сложности, до 3 декабря 2014 вертолёт выполнил 44 испытательных полёта[14]). 6 декабря 2014 на аэродроме Чугуева[15] два модернизированных вертолёта Ми-2МСБ официально передали вооружённым силам Украины[16]....
26 декабря 2016 года вертолёт Ми-2МСБ был официально принят на вооружение ВВС Украины[...."
це теж pвідти
"В сентябре 2020 года зарегистрированная в России частная фирма АО "Борисфен" предложила министерству промышленности и торговли РФ проект ремоторизации вертолётов Ми-2 российской гражданской авиации с заменой двигателей ГТД-350 на двигатели АИ-450М-Б. Выполнять работы по ремоторизации было предложено на производственной площадке компании в городе Дубна Московской области. "
Для панів модернізаторів......
Виходячи з ....практичний потолок для модернізованого МІ2 десь 5000 (досяжний 7000), швидкість десь 220/135 + система "пошуку-наведення- прицілювання" на БПЛа з відстані до 2000метрів.
(справка БПЛА типу Байрактар (і т.п.) потолок до 8000, швидкуість до 300.... БПЛА працюють на "нашій території" - мисливцю за БПЛА великий захист не потрібен...???) - покумекайте ріпою трохи панове модернізатори МІ-2.
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29.04.2021 11:55 Ответить
 
 