Модернизированный вертолет Ми-2МСБ прошел второй этап специальных испытний. ФОТО

Испытательной бригадой специалистов Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники проведен второй этап специальных испытаний вертолета Ми-2МСБ, оснащенного комплексом авиационного вооружения в составе НАР типа С-8 и крупнокалиберных пулеметов НСВТ-12,7 мм.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Вертолет Ми-2МСБ является глубокой модернизацией советского вертолета Ми-2. На нем замены снятые с производства двигателей ГТД-350 на новые отечественные турбированные двигатели АИ-450В с цифровой системой управления, обновлена часть бортового оборудования и установлена современная система вооружения.

Результатом модернизации стало значительное повышение топливной эффективности вертолета (по сравнению с базовой версией - более чем на 30%. Также на вертолете Ми-2МСБ адаптировано светотехническое оборудование под применение очков ночного видения и защитного шлема для летного состава, что предоставляет возможность выполнения полетов на предельно малых высотах в темное время суток.

Основными результатами испытаний стало практическое подтверждение:

- возможности применения с вертолета Ми-2МСБ, из всех предусмотренных режимов пуска новых серийных отечественных неуправляемых авиационных ракет "РС-80", принятых на вооружение ВС Украины в 2019 году;

- достаточности газодинамической устойчивости двигателей при комплексном применении бортового вооружения;

- методики комплексного применения с вертолета Ми-2МСБ неуправляемого и стрелкового вооружения по наземным целям;

- практическое подтверждение методики применения с вертолета Ми-2МСБ стрелкового вооружения по воздушным целям типа БПЛА "Орлан".

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Отмечается, что результаты испытаний уже показали, что фактически ВСУ получили в первую очередь легкий учебно-боевой вертолет, способный обеспечить полноценное обучение экипажей всем элементам боевого применения неуправляемого ракетного и стрелкового вооружения как по наземным, так и по воздушным целям, а также обеспечение поддержания летных навыков пилотов боевых частей. Учитывая, что одна летный час на вертолете Ми-2МСБ в 4 раза дешевле, чем на вертолете типа Ми-8, и более чем в пять раз дешевле, чем на вертолете типа Ми-24 - очевидны все преимущества применения вертолета Ми-2МСБ в первую очередь в качестве учебно-боевого вертолета.

Следует отметить, что на вертолете Ми-2МСБ, который проходит специальные испытания, выполнена замена штатного стекла кабины экипажа на полноценное авиационное обогреваеме стекло, способное выдерживать прямое попадание бронебойных пуль калибра 7,62 с дистанции 400 м.

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Оснащение же вертолета Ми-2МСБ в будущем управляемым ракетным вооружением позволит использовать его по назначению подобно тому, как армиями передовых стран мира применяются вертолеты OH-58D Kiowa Warrior.

Отдельно следует отметить, что в процессе испытаний вертолета Ми-2МСБ, как дополнительный результат, были также полностью подтверждены основные боевые характеристики новых отечественных НАР "РС-80"