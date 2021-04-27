Модернизированный вертолет Ми-2МСБ прошел второй этап специальных испытний. ФОТО
Испытательной бригадой специалистов Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники проведен второй этап специальных испытаний вертолета Ми-2МСБ, оснащенного комплексом авиационного вооружения в составе НАР типа С-8 и крупнокалиберных пулеметов НСВТ-12,7 мм.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.
Вертолет Ми-2МСБ является глубокой модернизацией советского вертолета Ми-2. На нем замены снятые с производства двигателей ГТД-350 на новые отечественные турбированные двигатели АИ-450В с цифровой системой управления, обновлена часть бортового оборудования и установлена современная система вооружения.
Результатом модернизации стало значительное повышение топливной эффективности вертолета (по сравнению с базовой версией - более чем на 30%. Также на вертолете Ми-2МСБ адаптировано светотехническое оборудование под применение очков ночного видения и защитного шлема для летного состава, что предоставляет возможность выполнения полетов на предельно малых высотах в темное время суток.
Основными результатами испытаний стало практическое подтверждение:
- возможности применения с вертолета Ми-2МСБ, из всех предусмотренных режимов пуска новых серийных отечественных неуправляемых авиационных ракет "РС-80", принятых на вооружение ВС Украины в 2019 году;
- достаточности газодинамической устойчивости двигателей при комплексном применении бортового вооружения;
- методики комплексного применения с вертолета Ми-2МСБ неуправляемого и стрелкового вооружения по наземным целям;
- практическое подтверждение методики применения с вертолета Ми-2МСБ стрелкового вооружения по воздушным целям типа БПЛА "Орлан".
Отмечается, что результаты испытаний уже показали, что фактически ВСУ получили в первую очередь легкий учебно-боевой вертолет, способный обеспечить полноценное обучение экипажей всем элементам боевого применения неуправляемого ракетного и стрелкового вооружения как по наземным, так и по воздушным целям, а также обеспечение поддержания летных навыков пилотов боевых частей. Учитывая, что одна летный час на вертолете Ми-2МСБ в 4 раза дешевле, чем на вертолете типа Ми-8, и более чем в пять раз дешевле, чем на вертолете типа Ми-24 - очевидны все преимущества применения вертолета Ми-2МСБ в первую очередь в качестве учебно-боевого вертолета.
Следует отметить, что на вертолете Ми-2МСБ, который проходит специальные испытания, выполнена замена штатного стекла кабины экипажа на полноценное авиационное обогреваеме стекло, способное выдерживать прямое попадание бронебойных пуль калибра 7,62 с дистанции 400 м.
Оснащение же вертолета Ми-2МСБ в будущем управляемым ракетным вооружением позволит использовать его по назначению подобно тому, как армиями передовых стран мира применяются вертолеты OH-58D Kiowa Warrior.
Отдельно следует отметить, что в процессе испытаний вертолета Ми-2МСБ, как дополнительный результат, были также полностью подтверждены основные боевые характеристики новых отечественных НАР "РС-80"
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крупнокалиберный пулемет НСВТ-12,7 мм..
управляемые ракеты, типа "Альта"..
возможность ночного режима ведения боя..
Наприклад, максималка Белла - 240, а Мі-2 - аж 210 (блін, та Мерс 30-річний швидше!)
https://mil.in.ua/uk/news/zsu-peredana-partiya-bojovyh-mashyn-oncilla/
Ще така гордість за Українців за бугром (оцінили), наприклад, Сікорського.. та багаато інших!
Вимимаємо мізки з Неньки..
Землю продаємо і будете кріпаками знову..
Я-НІ!!
Сколько техники передавлось армии в 2014 - 2016 годах при порохе во время активной фазы. Что передают сейчас...
ДО ЧОГО ЦЯ ПОКАЗУХА ЯК ЩО ЗеВЛАДА ЗРИВАЄ ВІЙСЬКОВ ЗАКУПКИ ДЛЯ ЗСУ
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8-2%D0%9C%D0%A1%D0%91 https://ru.wikipedia.org/wiki/Ми-2МСБ
"В 2016 году работы по программе модернизации были завершены....
13 июля 2014 представитель компании «Мотор Сич» сообщил, что вертолёты Ми-2МСБ будут поставлены вооружённым силам Украины[12]. 28 ноября 2014 первый вертолёт был передан для испытаний министерству обороны Украины[13] (в общей сложности, до 3 декабря 2014 вертолёт выполнил 44 испытательных полёта[14]). 6 декабря 2014 на аэродроме Чугуева[15] два модернизированных вертолёта Ми-2МСБ официально передали вооружённым силам Украины[16]....
26 декабря 2016 года вертолёт Ми-2МСБ был официально принят на вооружение ВВС Украины[...."
це теж pвідти
"В сентябре 2020 года зарегистрированная в России частная фирма АО "Борисфен" предложила министерству промышленности и торговли РФ проект ремоторизации вертолётов Ми-2 российской гражданской авиации с заменой двигателей ГТД-350 на двигатели АИ-450М-Б. Выполнять работы по ремоторизации было предложено на производственной площадке компании в городе Дубна Московской области. "
Для панів модернізаторів......
Виходячи з ....практичний потолок для модернізованого МІ2 десь 5000 (досяжний 7000), швидкість десь 220/135 + система "пошуку-наведення- прицілювання" на БПЛа з відстані до 2000метрів.
(справка БПЛА типу Байрактар (і т.п.) потолок до 8000, швидкуість до 300.... БПЛА працюють на "нашій території" - мисливцю за БПЛА великий захист не потрібен...???) - покумекайте ріпою трохи панове модернізатори МІ-2.