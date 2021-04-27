Модернізований вертоліт Мі-2МСБ пройшов другий етап спеціальних випробувань. ФОТО
Випробувальною бригадою фахівців Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки поблизу с. Гончарівське проведено другий етап спеціальних випробувань вертольоту Мі-2МСБ, оснащеного комплексом авіаційного озброєння у складі НАР типу С-8 та великокаліберних кулеметів НСВТ-12,7 мм.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.
Вертоліт Мі-2МСБ є глибокою модернізацією радянського вертольоту Мі-2. На ньому замінили зняті з виробництва двигуни ГТД-350 на нові вітчизняні турбовані двигуни АІ-450В з цифровою системою керування; оновили частину бортового обладнання і встановили сучасну систему озброєння.
Результатом модернізації стало значне підвищення паливної ефективності вертольота (порівняно з базовою версією – більш ніж на 30%). Також на вертольоті Мі-2МСБ адаптовано світлотехнічне обладнання під застосування окулярів нічного бачення та захисного шолому для льотного складу, що надає можливість виконання польотів на гранично малих висотах у темний час доби.
Основними результатами випробувань стало практичне підтвердження:
– можливості застосування з вертольоту Мі-2МСБ, з усіх передбачених режимів пуску, нових серійних вітчизняних некерованих авіаційних ракет "РС-80", прийнятих на озброєння ЗС України у 2019 році;
– достатності газодинамічної стійкості двигунів при комплексному застосуванні бортового озброєння;
– методики комплексного застосування з вертольоту Мі-2МСБ некерованого та стрілецького озброєння по наземних цілях;
– практичне підтвердження методики застосування з вертольота Мі-2МСБ стрілецького озброєння по повітряних цілях типу БпЛА "Орлан".
Зазначається, що результати випробувань вже показали, що фактично ЗСУ отримали в першу чергу легкий навчально-бойовий вертоліт, який здатен забезпечити повноцінне навчання екіпажів всім елементам бойового застосування некерованого ракетного та стрілецького озброєння як по наземним, так і по повітряним цілям, а також забезпечення підтримання льотних навиків пілотів бойових частин. Враховуючи, що одна льотна година на вертольоті Мі-2МСБ вчетверо дешевша, ніж на вертольоті типу Мі-8, і більш ніж в п’ять разів дешевша, ніж на вертольоті типу Мі-24 – очевидні всі переваги застосування вертольоту Мі-2МСБ в інтересах ЗС України в першу чергу як навчально-бойового вертольота.
Слід зауважити, що на вертольоті Мі-2МСБ, який проходить спеціальні випробування, фахівцями ПАТ "Мотор Січ" одночасно виконано заміну штатного скла кабіни екіпажу на повноцінне авіаційне обігріваєме скло, здатне витримувати пряме влучання бронебійних куль калібру 7,62 з дистанції 400 м.
Оснащення ж вертольота Мі-2МСБ в майбутньому керованим ракетним озброєнням дозволить використовувати його за призначенням аналогічно, як арміями передових країн світу застосовуються вертольоти OH-58D Kiowa Warrior.
Окремо слід зазначити, що в процесі випробувань вертольота Мі-2МСБ, як додатковий результат, були також повністю підтверджені основні бойові характеристики нових вітчизняних НАР "РС-80".
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крупнокалиберный пулемет НСВТ-12,7 мм..
управляемые ракеты, типа "Альта"..
возможность ночного режима ведения боя..
Наприклад, максималка Белла - 240, а Мі-2 - аж 210 (блін, та Мерс 30-річний швидше!)
https://mil.in.ua/uk/news/zsu-peredana-partiya-bojovyh-mashyn-oncilla/
Ще така гордість за Українців за бугром (оцінили), наприклад, Сікорського.. та багаато інших!
Вимимаємо мізки з Неньки..
Землю продаємо і будете кріпаками знову..
Я-НІ!!
Сколько техники передавлось армии в 2014 - 2016 годах при порохе во время активной фазы. Что передают сейчас...
ДО ЧОГО ЦЯ ПОКАЗУХА ЯК ЩО ЗеВЛАДА ЗРИВАЄ ВІЙСЬКОВ ЗАКУПКИ ДЛЯ ЗСУ
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8-2%D0%9C%D0%A1%D0%91 https://ru.wikipedia.org/wiki/Ми-2МСБ
"В 2016 году работы по программе модернизации были завершены....
13 июля 2014 представитель компании «Мотор Сич» сообщил, что вертолёты Ми-2МСБ будут поставлены вооружённым силам Украины[12]. 28 ноября 2014 первый вертолёт был передан для испытаний министерству обороны Украины[13] (в общей сложности, до 3 декабря 2014 вертолёт выполнил 44 испытательных полёта[14]). 6 декабря 2014 на аэродроме Чугуева[15] два модернизированных вертолёта Ми-2МСБ официально передали вооружённым силам Украины[16]....
26 декабря 2016 года вертолёт Ми-2МСБ был официально принят на вооружение ВВС Украины[...."
це теж pвідти
"В сентябре 2020 года зарегистрированная в России частная фирма АО "Борисфен" предложила министерству промышленности и торговли РФ проект ремоторизации вертолётов Ми-2 российской гражданской авиации с заменой двигателей ГТД-350 на двигатели АИ-450М-Б. Выполнять работы по ремоторизации было предложено на производственной площадке компании в городе Дубна Московской области. "
Для панів модернізаторів......
Виходячи з ....практичний потолок для модернізованого МІ2 десь 5000 (досяжний 7000), швидкість десь 220/135 + система "пошуку-наведення- прицілювання" на БПЛа з відстані до 2000метрів.
(справка БПЛА типу Байрактар (і т.п.) потолок до 8000, швидкуість до 300.... БПЛА працюють на "нашій території" - мисливцю за БПЛА великий захист не потрібен...???) - покумекайте ріпою трохи панове модернізатори МІ-2.