УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5368 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
12 722 84

Модернізований вертоліт Мі-2МСБ пройшов другий етап спеціальних випробувань. ФОТО

Випробувальною бригадою фахівців Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки поблизу с. Гончарівське проведено другий етап спеціальних випробувань вертольоту Мі-2МСБ, оснащеного комплексом авіаційного озброєння у складі НАР типу С-8 та великокаліберних кулеметів НСВТ-12,7 мм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Модернізований вертоліт Мі-2МСБ пройшов другий етап спеціальних випробувань 01

Вертоліт Мі-2МСБ є глибокою модернізацією радянського вертольоту Мі-2. На ньому замінили зняті з виробництва двигуни ГТД-350 на нові вітчизняні турбовані двигуни АІ-450В з цифровою системою керування; оновили частину бортового обладнання і встановили сучасну систему озброєння.

Результатом модернізації стало значне підвищення паливної ефективності вертольота (порівняно з базовою версією – більш ніж на 30%). Також на вертольоті Мі-2МСБ адаптовано світлотехнічне обладнання під застосування окулярів нічного бачення та захисного шолому для льотного складу, що надає можливість виконання польотів на гранично малих висотах у темний час доби.

Дивіться також: Мобільний банно-пральний модуль для ЗСУ проходить завершальну стадію державних випробувань. ФОТО

Основними результатами випробувань стало практичне підтвердження:

– можливості застосування з вертольоту Мі-2МСБ, з усіх передбачених режимів пуску, нових серійних вітчизняних некерованих авіаційних ракет "РС-80", прийнятих на озброєння ЗС України у 2019 році;

– достатності газодинамічної стійкості двигунів при комплексному застосуванні бортового озброєння;

– методики комплексного застосування з вертольоту Мі-2МСБ некерованого та стрілецького озброєння по наземних цілях;

– практичне підтвердження методики застосування з вертольота Мі-2МСБ стрілецького озброєння по повітряних цілях типу БпЛА "Орлан".

Модернізований вертоліт Мі-2МСБ пройшов другий етап спеціальних випробувань 02

Зазначається, що результати випробувань вже показали, що фактично ЗСУ отримали в першу чергу легкий навчально-бойовий вертоліт, який здатен забезпечити повноцінне навчання екіпажів всім елементам бойового застосування некерованого ракетного та стрілецького озброєння як по наземним, так і по повітряним цілям, а також забезпечення підтримання льотних навиків пілотів бойових частин. Враховуючи, що одна льотна година на вертольоті Мі-2МСБ вчетверо дешевша, ніж на вертольоті типу Мі-8, і більш ніж в п’ять разів дешевша, ніж на вертольоті типу Мі-24 – очевидні всі переваги застосування вертольоту Мі-2МСБ в інтересах ЗС України в першу чергу як навчально-бойового вертольота.

Слід зауважити, що на вертольоті Мі-2МСБ, який проходить спеціальні випробування, фахівцями ПАТ "Мотор Січ" одночасно виконано заміну штатного скла кабіни екіпажу на повноцінне авіаційне обігріваєме скло, здатне витримувати пряме влучання бронебійних куль калібру 7,62 з дистанції 400 м.

Модернізований вертоліт Мі-2МСБ пройшов другий етап спеціальних випробувань 03

Оснащення ж вертольота Мі-2МСБ в майбутньому керованим ракетним озброєнням дозволить використовувати його за призначенням аналогічно, як арміями передових країн світу застосовуються вертольоти OH-58D Kiowa Warrior.

Окремо слід зазначити, що в процесі випробувань вертольота Мі-2МСБ, як додатковий результат, були також повністю підтверджені основні бойові характеристики нових вітчизняних НАР "РС-80".

Автор: 

випробування (403) ЗСУ (7544) вертоліт (878)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+18
Богуслаева давно нужно на заслуженный отдых отправить в Изяславскую колонию, шить варежки для ЗСУ. Хоть какой-то толк будет от дедушки
показати весь коментар
27.04.2021 22:47
+13
нормальный недорогой современный вариант лёгкого учебно-боевого вертолета, полностью украинской комплектации.. годится!
показати весь коментар
27.04.2021 22:49
+8
АН-2 еще не истребитель ?
показати весь коментар
27.04.2021 22:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вместо покупки нормальных вертолетов наши и дальше продолжают восстанавливать старый совковый хлам.
показати весь коментар
27.04.2021 22:37 Відповісти
Я не заметил очереди желающих продать НОРМАЛЬНЫЕ вертолеты ... ( а про деньги вообще лучше не вспоминать - вот там как раз очередь )
показати весь коментар
27.04.2021 22:54 Відповісти
ЧОму? Авакову ж продали...
показати весь коментар
27.04.2021 23:22 Відповісти
Ага..... расскажите об этом Авакову.
показати весь коментар
27.04.2021 23:54 Відповісти
А я не заметил желающих у Осла начать такие переговоры.
показати весь коментар
28.04.2021 09:42 Відповісти
Ну почему..... восстанавливать стоит и модернизировать тоже, в Армии с санавиацией совсем мраки.
показати весь коментар
27.04.2021 23:56 Відповісти
Когда не выполняется гос оборон заказ и нет денег даже на топливо , то не кто ресурсы не распыляет на что попало. Надо начинать переговоры со Штатами и договорюватися о поставках по ленглизу или поставках в кредит , а не тратить ресурсы которых и так нет на всякую хрень.
показати весь коментар
28.04.2021 09:40 Відповісти
Не годится МИ-2, для санАвиации!!!
показати весь коментар
28.04.2021 10:03 Відповісти
Расскажите об этом полякам
Модернізований вертоліт Мі-2МСБ пройшов другий етап спеціальних випробувань - Цензор.НЕТ 3068
показати весь коментар
28.04.2021 13:11 Відповісти
Перестаньте мучить дедушку. Отправьте уже на заслуженный отдых.
показати весь коментар
27.04.2021 22:40 Відповісти
Богуслаева давно нужно на заслуженный отдых отправить в Изяславскую колонию, шить варежки для ЗСУ. Хоть какой-то толк будет от дедушки
показати весь коментар
27.04.2021 22:47 Відповісти
ну таки ОН 58 D тех же лет и практически одинаковый по ттх неплохо себя чувствует на вооружении в половине стран мира . в тех же США и Израиле не парятся что в 1966 году разработан
показати весь коментар
27.04.2021 23:03 Відповісти
Мы и через 60 лет не можем повторить то что сделали они !!!! Что за хрень ты несешь ?
показати весь коментар
27.04.2021 23:19 Відповісти
Когда сделали простецкий Б-52 ? А когда "Авакс" ? . А что сделали мы ? Назови хоть один ЛА !! Мечтали сделать , но не сделали ни одного.
показати весь коментар
27.04.2021 23:21 Відповісти
я не очень понял \ даже совсем не понял \\ваш поток сознания . простое сравнение ттх этих однотипных вертолётов так сложно для вас . и что означает мы . планеры что в США что в СССР были примерно одинаковы. разница была в электронике и да кстати Б 52 действительно простецкий как самолёт . вся его ценность в то время состояла насколько по памяти помню -- 15 постановщиков активных помех с автоматическим почти мгновенным переключением частоты на частоту РЛС . 4 постановщика пассивных помех. АВАКС в том виде как привыкли видеть в союзе появился в 1962 г. в США в 1975
показати весь коментар
27.04.2021 23:45 Відповісти
Вот насчет планеров ВЫ ПРАВЫ ! Только планер это 5 % всего что надо. Когда мы при современнейших компьютерах создадим Авакс- мы Америка 50х. НЕ СМЕШИТЕ МЕНЯ !!!!!!!!!!!!!!! Я летал на А-10 ( шмель) КУКУРУЗНИК !
показати весь коментар
27.04.2021 23:55 Відповісти
Попытка создать подобие Авакса -это грандиознейший позор ссср. Такое одеробло получилось-просто пипец. Мало того что толку от него ноль , так еще и полеты на нем была просто пытка.
показати весь коментар
28.04.2021 00:02 Відповісти
Кстати наши """""аваксы""""" появились не в 62 а в 82.
показати весь коментар
28.04.2021 00:07 Відповісти
ту 165 - по памяти если не ошибаюсь.
показати весь коментар
28.04.2021 01:02 Відповісти
ту 126 .чё то затупил совсем .спать пора
показати весь коментар
28.04.2021 01:12 Відповісти
Ту-126 мне даже видеть не довелось. Аваксом назвать его не могу так как это просто очень плохая РЛС на самолете . Шмель на базе Ил-76 не намного лучше, это я про него писал (а-50 , я ошибся когда написал а-10).Как транспортный самолет он не плохой , только Авакс с него-бутафория. Такой самолет нам крайне необходим,только сделать его мы не можем до сих пор.
показати весь коментар
28.04.2021 07:37 Відповісти
уважаемый старичок..)))
показати весь коментар
27.04.2021 22:45 Відповісти
сепары с мотор сичи смеютца с Украины и нагло плюют ей в лицо уже лет 30
показати весь коментар
27.04.2021 22:48 Відповісти
Да,это так.
показати весь коментар
27.04.2021 22:51 Відповісти
АН-2 еще не истребитель ?
показати весь коментар
27.04.2021 22:49 Відповісти
нормальный недорогой современный вариант лёгкого учебно-боевого вертолета, полностью украинской комплектации.. годится!
показати весь коментар
27.04.2021 22:49 Відповісти
Из ракетного вооружения-ракетница , пушечного -ПМ. и две гранаты !
показати весь коментар
27.04.2021 22:54 Відповісти
НАР типа С-8..
крупнокалиберный пулемет НСВТ-12,7 мм..

управляемые ракеты, типа "Альта"..
возможность ночного режима ведения боя..
показати весь коментар
27.04.2021 22:59 Відповісти
РС это НУРС или я что то упустил ? Про УР вроде не упоминалось , но допустим есть а прицел калиматорный или ..... ?
показати весь коментар
27.04.2021 23:06 Відповісти
Почитал и огорчился , ПМ лучше.
показати весь коментар
27.04.2021 23:09 Відповісти
Оснащение же вертолета Ми-2МСБ в будущем управляемым ракетным вооружением позволит использовать его по назначению Источник: https://censor.net/ru/p3262413 ПЛЫЛИ ,ПЛЫЛИ А НА БЕРЕГУ УСРАЛИСЬ.
показати весь коментар
27.04.2021 23:14 Відповісти
не смеши. Украинская комплектация позабавила
показати весь коментар
27.04.2021 23:15 Відповісти
а че, у нас до сих пор кб имени миля? так это ж мокшанское кб.
показати весь коментар
27.04.2021 22:53 Відповісти
Ну так и самолеты МиГ и Су , меня это не напрягает ,как и автоматы АК.
показати весь коментар
27.04.2021 22:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=kjVKkE0fEws OH-58D Kiowa Warrior
показати весь коментар
27.04.2021 22:58 Відповісти
+ 100 . авионика в вертолётах та же что и 70 лет назад . ничего нового кроме оспрея нет .обвес новый сделал и ещё 50 полетает
показати весь коментар
27.04.2021 23:09 Відповісти
А характеристики порівняйте може?
Наприклад, максималка Белла - 240, а Мі-2 - аж 210 (блін, та Мерс 30-річний швидше!)
показати весь коментар
27.04.2021 23:28 Відповісти
ЗСУ передана партія бойових машин Oncilla

https://mil.in.ua/uk/news/zsu-peredana-partiya-bojovyh-mashyn-oncilla/

Модернізований вертоліт Мі-2МСБ пройшов другий етап спеціальних випробувань - Цензор.НЕТ 7203
показати весь коментар
27.04.2021 22:59 Відповісти
Я плакать....
Ще така гордість за Українців за бугром (оцінили), наприклад, Сікорського.. та багаато інших!
Вимимаємо мізки з Неньки..
Землю продаємо і будете кріпаками знову..
Я-НІ!!
показати весь коментар
27.04.2021 23:01 Відповісти
Сикорский судя по фамилии поляк.
показати весь коментар
28.04.2021 01:46 Відповісти
А Ви, по флагу, афромерикос..)))
показати весь коментар
28.04.2021 04:11 Відповісти
кива там не поряд?
показати весь коментар
27.04.2021 23:07 Відповісти
Это пипец товарищи.
Сколько техники передавлось армии в 2014 - 2016 годах при порохе во время активной фазы. Что передают сейчас...
показати весь коментар
27.04.2021 23:08 Відповісти
Логіка цих дій, а би шо, тільки не ракети, яких кацапи жахаються
показати весь коментар
27.04.2021 23:08 Відповісти
зелю стрілком у нього треба посадить
показати весь коментар
27.04.2021 23:10 Відповісти
Ще кукурузник модернізіруйте клоуни бл....
показати весь коментар
27.04.2021 23:12 Відповісти
Красивая машинка
показати весь коментар
27.04.2021 23:18 Відповісти
клоунская
показати весь коментар
27.04.2021 23:23 Відповісти
Как интерьер на дачу сгодится , ну может еще за пивом сгонять.
показати весь коментар
27.04.2021 23:24 Відповісти
пару сотен машин серьезно могут укрепить нашу армию.
показати весь коментар
27.04.2021 23:22 Відповісти
Нафіга це щастя, якщо навіть старезний Мі-24 в 100 раз кращий, а такі ракети вішали на Мі-8 ще в Афгані?
показати весь коментар
27.04.2021 23:24 Відповісти
То что ЭТО хрень - факт. Но Ми-24 и Ми -8 это совсем другой класс вертолетов. Надо типа "Апачи"
показати весь коментар
27.04.2021 23:26 Відповісти
Ясно що інший клас, то хай би краще вони модернізували Мі-24 і Мі-8, а не робили штурмовик з мі-2
показати весь коментар
27.04.2021 23:32 Відповісти
Как из слона сделать борзую ?
показати весь коментар
27.04.2021 23:37 Відповісти
ни разу в Афгане не видел Ми-2
показати весь коментар
27.04.2021 23:43 Відповісти
Это не военный вертолет
показати весь коментар
27.04.2021 23:49 Відповісти
нахіба на нього жиди притулили нурсоблок?
показати весь коментар
27.04.2021 23:55 Відповісти
щоб гроші вкрасти, як завжди. На це непорозуміння навіть не дають держзамовлення. Авякян розпилив півмільярду долларів, а де гейропейські гвинтокрили? Один на Львівщині для показових вильотів і все.
показати весь коментар
28.04.2021 10:54 Відповісти
Ви статтю хоч прочитали? Основне призначення цього гелікоптера - навчання. Це учбова насамперед машина.
показати весь коментар
28.04.2021 15:57 Відповісти
в Афгані я такого не бачив
показати весь коментар
27.04.2021 23:28 Відповісти
Модернізований вертоліт Мі-2МСБ пройшов другий етап спеціальних випробувань - Цензор.НЕТ 8952
показати весь коментар
27.04.2021 23:29 Відповісти
такі на наших точках навіть двигуни не вимикали, коли ми їх розвантажували, присів і на втечу
показати весь коментар
27.04.2021 23:33 Відповісти
Нурсов ты не видел ? Можно еще сотню приклеить.
показати весь коментар
27.04.2021 23:41 Відповісти
Живучесть вертолета в условиях боя 12 минут. ( может сейчас поменялось, но вряд ли) Проще его взрывчаткой начинить.
показати весь коментар
27.04.2021 23:47 Відповісти
из Ми-2 как раз и надо делать беспилотники
показати весь коментар
27.04.2021 23:51 Відповісти
-камикадзе
показати весь коментар
28.04.2021 06:59 Відповісти
не, не видел, какая-то ***** просто телепалась на раме
показати весь коментар
27.04.2021 23:49 Відповісти
Мокши до сей поры выпускают "УАЗ Буханка" тешатся - покупают ...Ми 2 удачный труженик своего времени.
показати весь коментар
27.04.2021 23:31 Відповісти
Так, трудяга, але не солдат!
показати весь коментар
27.04.2021 23:33 Відповісти
Міміно теж літав по Кавказу
показати весь коментар
27.04.2021 23:35 Відповісти
Я на спор на 412 москвиче уделал это танк.
показати весь коментар
27.04.2021 23:39 Відповісти
Ахвігєть... На черзі нищівна модернізація АН-2.
показати весь коментар
27.04.2021 23:54 Відповісти
С этОГО вертолёта на парашутах на каЦАПНЮ нужно сбрасывать водку - тогДА они один одного перестреляют / и это точно /
показати весь коментар
28.04.2021 01:13 Відповісти
Пробраз этого чуда Игорь Сикорский подарил Хрущеву во время визита последнего в США в 1956 году, его видоизменили (шасси,форму кузова) также буыла передана в запорожье технология изготовления движков. И что же. построили завод Миля и в небо. Да пусть летает, только сколько их таких красавцев. К слову, вертолеты америкосов (планеры) тоже 20-25 лет в строю.
показати весь коментар
28.04.2021 01:19 Відповісти
заметь, подарил после передачи крыма украине...патриот
показати весь коментар
28.04.2021 07:01 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2021 10:48 Відповісти
совковый крокодил скопировать нет ума и денег. Такой вертолет разве что в Сомали сойдет для дела.
показати весь коментар
28.04.2021 10:51 Відповісти
Испытательной бригадой специалистов Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники проведен второй этап специальных испытаний вертолета Ми-2МСБ Источник: https://censor.net/ru/p3262413

ДО ЧОГО ЦЯ ПОКАЗУХА ЯК ЩО ЗеВЛАДА ЗРИВАЄ ВІЙСЬКОВ ЗАКУПКИ ДЛЯ ЗСУ
показати весь коментар
28.04.2021 14:40 Відповісти
"глибока модернізація" - цікаве визначення. Років ще зо сто можна ще щось там модернізувати і ремонтувати
показати весь коментар
28.04.2021 21:08 Відповісти
Ладно, припустимо ключове тут "другий этап випробувань..." - бо
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8-2%D0%9C%D0%A1%D0%91 https://ru.wikipedia.org/wiki/Ми-2МСБ
"В 2016 году работы по программе модернизации были завершены....
13 июля 2014 представитель компании «Мотор Сич» сообщил, что вертолёты Ми-2МСБ будут поставлены вооружённым силам Украины[12]. 28 ноября 2014 первый вертолёт был передан для испытаний министерству обороны Украины[13] (в общей сложности, до 3 декабря 2014 вертолёт выполнил 44 испытательных полёта[14]). 6 декабря 2014 на аэродроме Чугуева[15] два модернизированных вертолёта Ми-2МСБ официально передали вооружённым силам Украины[16]....
26 декабря 2016 года вертолёт Ми-2МСБ был официально принят на вооружение ВВС Украины[...."
це теж pвідти
"В сентябре 2020 года зарегистрированная в России частная фирма АО "Борисфен" предложила министерству промышленности и торговли РФ проект ремоторизации вертолётов Ми-2 российской гражданской авиации с заменой двигателей ГТД-350 на двигатели АИ-450М-Б. Выполнять работы по ремоторизации было предложено на производственной площадке компании в городе Дубна Московской области. "
Для панів модернізаторів......
Виходячи з ....практичний потолок для модернізованого МІ2 десь 5000 (досяжний 7000), швидкість десь 220/135 + система "пошуку-наведення- прицілювання" на БПЛа з відстані до 2000метрів.
(справка БПЛА типу Байрактар (і т.п.) потолок до 8000, швидкуість до 300.... БПЛА працюють на "нашій території" - мисливцю за БПЛА великий захист не потрібен...???) - покумекайте ріпою трохи панове модернізатори МІ-2.
показати весь коментар
29.04.2021 11:55 Відповісти
 
 