Модернізований вертоліт Мі-2МСБ пройшов другий етап спеціальних випробувань. ФОТО

Випробувальною бригадою фахівців Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки поблизу с. Гончарівське проведено другий етап спеціальних випробувань вертольоту Мі-2МСБ, оснащеного комплексом авіаційного озброєння у складі НАР типу С-8 та великокаліберних кулеметів НСВТ-12,7 мм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Вертоліт Мі-2МСБ є глибокою модернізацією радянського вертольоту Мі-2. На ньому замінили зняті з виробництва двигуни ГТД-350 на нові вітчизняні турбовані двигуни АІ-450В з цифровою системою керування; оновили частину бортового обладнання і встановили сучасну систему озброєння.

Результатом модернізації стало значне підвищення паливної ефективності вертольота (порівняно з базовою версією – більш ніж на 30%). Також на вертольоті Мі-2МСБ адаптовано світлотехнічне обладнання під застосування окулярів нічного бачення та захисного шолому для льотного складу, що надає можливість виконання польотів на гранично малих висотах у темний час доби.

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Основними результатами випробувань стало практичне підтвердження:

– можливості застосування з вертольоту Мі-2МСБ, з усіх передбачених режимів пуску, нових серійних вітчизняних некерованих авіаційних ракет "РС-80", прийнятих на озброєння ЗС України у 2019 році;

– достатності газодинамічної стійкості двигунів при комплексному застосуванні бортового озброєння;

– методики комплексного застосування з вертольоту Мі-2МСБ некерованого та стрілецького озброєння по наземних цілях;

– практичне підтвердження методики застосування з вертольота Мі-2МСБ стрілецького озброєння по повітряних цілях типу БпЛА "Орлан".

Зазначається, що результати випробувань вже показали, що фактично ЗСУ отримали в першу чергу легкий навчально-бойовий вертоліт, який здатен забезпечити повноцінне навчання екіпажів всім елементам бойового застосування некерованого ракетного та стрілецького озброєння як по наземним, так і по повітряним цілям, а також забезпечення підтримання льотних навиків пілотів бойових частин. Враховуючи, що одна льотна година на вертольоті Мі-2МСБ вчетверо дешевша, ніж на вертольоті типу Мі-8, і більш ніж в п’ять разів дешевша, ніж на вертольоті типу Мі-24 – очевидні всі переваги застосування вертольоту Мі-2МСБ в інтересах ЗС України в першу чергу як навчально-бойового вертольота.

Слід зауважити, що на вертольоті Мі-2МСБ, який проходить спеціальні випробування, фахівцями ПАТ "Мотор Січ" одночасно виконано заміну штатного скла кабіни екіпажу на повноцінне авіаційне обігріваєме скло, здатне витримувати пряме влучання бронебійних куль калібру 7,62 з дистанції 400 м.

Оснащення ж вертольота Мі-2МСБ в майбутньому керованим ракетним озброєнням дозволить використовувати його за призначенням аналогічно, як арміями передових країн світу застосовуються вертольоти OH-58D Kiowa Warrior.

Окремо слід зазначити, що в процесі випробувань вертольота Мі-2МСБ, як додатковий результат, були також повністю підтверджені основні бойові характеристики нових вітчизняних НАР "РС-80".