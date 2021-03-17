Мобільний банно-пральний модуль для ЗСУ проходить завершальну стадію державних випробувань. ФОТО

У березні завершуються державні випробування дослідного зразка мобільного банно-прального модуля МБПМ, розробленого для Збройних Сил України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ЗСУ.

"Після проходження державних випробувань дослідний зразок буде прийнято на забезпечення в Збройні Сили. А у вересні 2021 заплановано поставку близько десятка таких одиниць у війська", - повідомили в Командуванні Сил логістики ЗСУ.

Мобільний банно-пральний модуль МБПМ призначений для індивідуального прання особистих речей і миття особового складу підрозділів військової ланки батальйон (дивізіон) в польових умовах. При його розробці було враховано досвід експлуатації в ЗСУ мобільних банно-пральних комплексів МБПК. Також була проведена його кодифікація за стандартами НАТО.

Можливості щодо миття особового складу - до 12 осіб на годину без виносних душових пристроїв, з ними - до 60 осіб. Що стосується прання і сушіння білизни, то 2 пральні та 1 сушильна машина дають змогу випрати і висушити майже 25 кг білизни за годину.

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