Мобільний банно-пральний модуль для ЗСУ проходить завершальну стадію державних випробувань. ФОТО
У березні завершуються державні випробування дослідного зразка мобільного банно-прального модуля МБПМ, розробленого для Збройних Сил України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ЗСУ.
"Після проходження державних випробувань дослідний зразок буде прийнято на забезпечення в Збройні Сили. А у вересні 2021 заплановано поставку близько десятка таких одиниць у війська", - повідомили в Командуванні Сил логістики ЗСУ.
Мобільний банно-пральний модуль МБПМ призначений для індивідуального прання особистих речей і миття особового складу підрозділів військової ланки батальйон (дивізіон) в польових умовах. При його розробці було враховано досвід експлуатації в ЗСУ мобільних банно-пральних комплексів МБПК. Також була проведена його кодифікація за стандартами НАТО.
Можливості щодо миття особового складу - до 12 осіб на годину без виносних душових пристроїв, з ними - до 60 осіб. Що стосується прання і сушіння білизни, то 2 пральні та 1 сушильна машина дають змогу випрати і висушити майже 25 кг білизни за годину.
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эти машинки сдохнут за месяц в полях
про профичиональную технику не слышали???
25 кг в час??
это офицерская баня???
а где вторая машина???
воду из болота набирать??
ну так нагло красть научились где??
ни одной в нацгвардии не видел
всеохеренщики
а тем более в войсках
ни одной!!!
может сам крадеш с этими инженеришками ???
такие же и дзвiн писали
такие одевают вишиванку
и рубают лес
моют янтарь
и придумывают как обокрасть Украину
бо мозгов нима
еще с большой буквы выписывает
вопросы оно задает)))
тут все герои))
ты еще сдесь??
. Это для штабов батальонов километров двадцать от нуля,для офицерчиков.
но стирать бельйо это одно
а форму после окопов или выхода
это другое...
Ще з 14 року він по виставкам тільки і їздить!
эти иллюминаторы боковой загрузки отломают быстро
после купят новые
и так по кругу
За металлолом в голове прошу прощения
Расчетный срок службы этой машинки 2-3 года в таких условиях.
вам квартиры обставлять бытовой техникой
и то, однокомнотных кавалерок
с таким подходом скоро в войсках увидим обычный джек вместо бронированного коннектора с фиксацией...
воры не признают своей некомпитенции..
это тренд который принесли не инженеры...
а менеджеры от вити яныка и хипстеров из ютуба...
в моем лексиконе - жлоб с бабками
поэтому я и перестал работать с заказчиками
сосредоточился на своих проектах
обманывать людей - не мое
не бездари
а подмахнули заранее зная о том, что тз не есть обоснованным
это и есть немое согласие к коррупции
и зп тут не при чом
инженер - это профессия
как врач
заказчик в этой теме не всегда прав
так в магистралях можно трубы в 2' поменять на 1/2'
потому как заказчику пх, а стоят дешевле
и то труба и то тоже...
не зря гастробайтером теперь в польше работаете
хорошее резюме))
проекты тоже временные