Мобильный банно-прачечный модуль для ВСУ проходит завершающую стадию государственных испытаний. ФОТО
В марте завершаются государственные испытания опытного образца мобильного банно-прачечного модуля МБПМ, разработанного для Вооруженных Сил Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВСУ.
"После прохождения государственных испытаний опытный образец будет принят на обеспечение в Вооруженные Силы. А в сентябре 2021 года запланирована поставка около десятка таких единиц в войска", - сообщили в Командовании Сил логистики ВСУ.
Мобильный банно-прачечный модуль МБПМ предназначен для индивидуальной стирки личных вещей и мытья личного состава подразделений военной звена батальон (дивизион) в полевых условиях. При его разработке был учтен опыт эксплуатации в ВСУ мобильных банно-прачечных комплексов МБПК. Также была проведена его кодификация по стандартам НАТО.
Возможности по помывке личного состава - до 12 человек в час без выносных душевых устройств, с ними - до 60 человек. Что касается стирки и сушки белья, то 2 стиральные и 1 сушильная машина позволяют выстирать и высушить почти 25 кг белья в час.
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эти машинки сдохнут за месяц в полях
про профичиональную технику не слышали???
25 кг в час??
это офицерская баня???
а где вторая машина???
воду из болота набирать??
ну так нагло красть научились где??
ни одной в нацгвардии не видел
всеохеренщики
а тем более в войсках
ни одной!!!
может сам крадеш с этими инженеришками ???
такие же и дзвiн писали
такие одевают вишиванку
и рубают лес
моют янтарь
и придумывают как обокрасть Украину
бо мозгов нима
еще с большой буквы выписывает
вопросы оно задает)))
тут все герои))
ты еще сдесь??
. Это для штабов батальонов километров двадцать от нуля,для офицерчиков.
но стирать бельйо это одно
а форму после окопов или выхода
это другое...
Ще з 14 року він по виставкам тільки і їздить!
эти иллюминаторы боковой загрузки отломают быстро
после купят новые
и так по кругу
За металлолом в голове прошу прощения
Расчетный срок службы этой машинки 2-3 года в таких условиях.
вам квартиры обставлять бытовой техникой
и то, однокомнотных кавалерок
с таким подходом скоро в войсках увидим обычный джек вместо бронированного коннектора с фиксацией...
воры не признают своей некомпитенции..
это тренд который принесли не инженеры...
а менеджеры от вити яныка и хипстеров из ютуба...
в моем лексиконе - жлоб с бабками
поэтому я и перестал работать с заказчиками
сосредоточился на своих проектах
обманывать людей - не мое
не бездари
а подмахнули заранее зная о том, что тз не есть обоснованным
это и есть немое согласие к коррупции
и зп тут не при чом
инженер - это профессия
как врач
заказчик в этой теме не всегда прав
так в магистралях можно трубы в 2' поменять на 1/2'
потому как заказчику пх, а стоят дешевле
и то труба и то тоже...
не зря гастробайтером теперь в польше работаете
хорошее резюме))
проекты тоже временные