Мобильный банно-прачечный модуль для ВСУ проходит завершающую стадию государственных испытаний. ФОТО

В марте завершаются государственные испытания опытного образца мобильного банно-прачечного модуля МБПМ, разработанного для Вооруженных Сил Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВСУ.

"После прохождения государственных испытаний опытный образец будет принят на обеспечение в Вооруженные Силы. А в сентябре 2021 года запланирована поставка около десятка таких единиц в войска", - сообщили в Командовании Сил логистики ВСУ.

Мобильный банно-прачечный модуль МБПМ предназначен для индивидуальной стирки личных вещей и мытья личного состава подразделений военной звена батальон (дивизион) в полевых условиях. При его разработке был учтен опыт эксплуатации в ВСУ мобильных банно-прачечных комплексов МБПК. Также была проведена его кодификация по стандартам НАТО.

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Возможности по помывке личного состава - до 12 человек в час без выносных душевых устройств, с ними - до 60 человек. Что касается стирки и сушки белья, то 2 стиральные и 1 сушильная машина позволяют выстирать и высушить почти 25 кг белья в час.

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