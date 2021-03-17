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Мобильный банно-прачечный модуль для ВСУ проходит завершающую стадию государственных испытаний. ФОТО

Мобильный банно-прачечный модуль для ВСУ проходит завершающую стадию государственных испытаний. ФОТО

В марте завершаются государственные испытания опытного образца мобильного банно-прачечного модуля МБПМ, разработанного для Вооруженных Сил Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВСУ.

"После прохождения государственных испытаний опытный образец будет принят на обеспечение в Вооруженные Силы. А в сентябре 2021 года запланирована поставка около десятка таких единиц в войска", - сообщили в Командовании Сил логистики ВСУ.

Мобильный банно-прачечный модуль МБПМ предназначен для индивидуальной стирки личных вещей и мытья личного состава подразделений военной звена батальон (дивизион) в полевых условиях. При его разработке был учтен опыт эксплуатации в ВСУ мобильных банно-прачечных комплексов МБПК. Также была проведена его кодификация по стандартам НАТО.

Мобильный банно-прачечный модуль для ВСУ проходит завершающую стадию государственных испытаний 01

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Возможности по помывке личного состава - до 12 человек в час без выносных душевых устройств, с ними - до 60 человек. Что касается стирки и сушки белья, то 2 стиральные и 1 сушильная машина позволяют выстирать и высушить почти 25 кг белья в час.

Мобильный банно-прачечный модуль для ВСУ проходит завершающую стадию государственных испытаний 02

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Автор: 

армия (8496) испытания (379) оборона (5205) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+7
Воно для тех, кто на "передке" и рядом не имея доступа к горячей воде не могут постираться, а это прямой путь к завшивленности
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17.03.2021 23:58
+5
Водовозка следом едет...мало одной едет две..
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18.03.2021 00:28
+4
Нужная вещь в длительных полевых условиях
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17.03.2021 23:38
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Нужная вещь в длительных полевых условиях
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17.03.2021 23:38 Ответить
Де в полі воду брати?
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18.03.2021 00:08 Ответить
Водовозка следом едет...мало одной едет две..
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18.03.2021 00:28 Ответить
Для чого воно? Хіба за генералами їздити труси міняти.
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17.03.2021 23:49 Ответить
Воно для тех, кто на "передке" и рядом не имея доступа к горячей воде не могут постираться, а это прямой путь к завшивленности
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17.03.2021 23:58 Ответить
Хіба для штрафбату і тюрем таке. Пуста непотрібна розробка. Тих, хто на передовій - мають відповідно обслуговувати, і возити у населені пункти (їх у Донбасі через кожен кілометр) для банних процедур.
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18.03.2021 00:02 Ответить
а в населенных пунктах бани еще остались или всю грядку к кому то на квартиру возить?
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18.03.2021 11:03 Ответить
"Та дайте ж помитися товаришу генерале...!"
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17.03.2021 23:53 Ответить
а чого машинка не зафіксована на падіння у прохід?
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17.03.2021 23:53 Ответить
Зафиксированна...двумя синими ремнями..
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18.03.2021 00:30 Ответить
уключи мозги: фіксація "ліво-право", назад - стіна, уперед - фігня.
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18.03.2021 00:39 Ответить
На дне стиралки есть гайки под регулируемые ноги. Не исключено что там она и крепится. А ремни дополнительная фиксация.
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18.03.2021 10:00 Ответить
але чогось лише в два боки, а не в 4.
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18.03.2021 12:02 Ответить
Съехать, сдвинуться не дадут болты, а опрокинуться и сорвать резьбу не дадут ремни. Вполне достаточное крепление.
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18.03.2021 21:17 Ответить
для українських доріг
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18.03.2021 22:12 Ответить
это гражданский комплекс или военный???
эти машинки сдохнут за месяц в полях
про профичиональную технику не слышали???
25 кг в час??
это офицерская баня???
а где вторая машина???
воду из болота набирать??
ну так нагло красть научились где??
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18.03.2021 01:01 Ответить
Нічого там не здохне, шановний всьопропальщик, їх вже гвардія давно юзає, і нормас
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18.03.2021 09:25 Ответить
серьезно???
ни одной в нацгвардии не видел
всеохеренщики
а тем более в войсках
ни одной!!!
может сам крадеш с этими инженеришками ???
такие же и дзвiн писали
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18.03.2021 15:33 Ответить
Ти не бачив, тому що в росгвардії їх точно немає
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19.03.2021 17:33 Ответить
А в НГУ є. Так що займись чимось корисним, чи як у вас кажуть, "палєзним"
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19.03.2021 17:35 Ответить
убогое....
такие одевают вишиванку
и рубают лес
моют янтарь
и придумывают как обокрасть Украину
бо мозгов нима
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19.03.2021 19:44 Ответить
Ок, дай відповідь. Путін - ?
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23.03.2021 10:14 Ответить
такое же ***** как и ты
еще с большой буквы выписывает
вопросы оно задает)))
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25.03.2021 01:08 Ответить
***** тебе батьки при народженні назвали, тупенька дівчинко
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25.03.2021 13:24 Ответить
смелые черти )))
тут все герои))
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25.03.2021 13:43 Ответить
І не кажи, непотріб, по тобі це добре видно
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26.03.2021 14:25 Ответить
*****
ты еще сдесь??
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26.03.2021 15:00 Ответить
По утечкам информации из Украины число ударных дронов "Байрактар" на вооружении украинской армии уже достигло 50 единиц. - Кавказ-Центр
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18.03.2021 01:12 Ответить
На ноль банно-прачечьные модули не пускают, заметят и уничтожат вместе с солдатами
. Это для штабов батальонов километров двадцать от нуля,для офицерчиков.
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18.03.2021 01:20 Ответить
Ти думаєш, що за 20 км від нуля живуть лише офіцери? В розвинутих арміях світу на 1 бійця працює (це слова офіцера НАТО) 7-8 о/с забезпечення. А тепер піди до водія, який по 2-3 доби розвозить по блокам все, починаючи від бп і закінчуючи водою і продуктами, і скажи "братан, зачєм тєбє гарячяя вода, ти ж криса тилавая"... і зразу на твою макітру кардан ляже
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18.03.2021 13:45 Ответить
Навіщо чоловіче негативні порівняння водія з " крисою тиловою"? Я б ніколи не образив водія, він брудний та втомленний як і я. І до чого тут "кардан" та "макітра"? Миються вологими серветками, чи нагриють ночви води яйця підмити, ніяких банно-прачечних модулів на нулі немає. А чому на нулі немае модулів? Бо є небезпека їх знищенння. Слава Українському солдату який багато років терпляче в важких умовах бореться з російськими окупантами!
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18.03.2021 20:45 Ответить
До речі, ви мабудь " офіцерчик" ?
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18.03.2021 20:48 Ответить
Ні, пане, ви помиляєтесь, я не офіцерчик. Просто знаю як живе "нуль" і не тільки
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19.03.2021 17:31 Ответить
Вот зачем такие электронно-навороченные машинки там надо?
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18.03.2021 01:44 Ответить
Чим вишчий цінник на товарі, тим вищу благодарочку можна вписати. Це головне правило закупівель.
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18.03.2021 11:52 Ответить
Да ладно, не ищите зрады там, где ее нет. Техника подбиралась исходя из ТЗ и конечно же наибольшей доступности и сервиса.
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18.03.2021 13:30 Ответить
оно то так
но стирать бельйо это одно
а форму после окопов или выхода
это другое...
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18.03.2021 15:37 Ответить
Засыпать порошок в БОШ коротышка банщик не сможет. Там нужен гигант.
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18.03.2021 09:08 Ответить
То сушилка зверху, там порошок теоретично можна засипати, а практично - будьте уважні, панове диванні експерти, перед тим як якусь хню морозити.
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18.03.2021 09:23 Ответить
Все вірно, це дуже потрібна техніка. Хоча б раз за 2-3 дні помитись в гарячій воді - за це в ООС можна навіть одного раба віддати... Але є питання до МО. Чому ви тільки проводите якісь завершальні випробування, коли в НГУ ці комплекси вже мінімум 3 роки на озброєнні? Знову карупцією папахіваєт, панове з Повітрофлотського?
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18.03.2021 09:22 Ответить
о боже...мы это проектировали на вагонке еще...2014-15 год это был, неужели так долго дорабатывали?)))
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18.03.2021 09:51 Ответить
тогда понятно почему получилась гражданская прачечная...
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18.03.2021 15:38 Ответить
У нас еще в 16 году такие были
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18.03.2021 10:09 Ответить
Та скільки ж можна?!!!!!!!!!!!!!!!
Ще з 14 року він по виставкам тільки і їздить!
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18.03.2021 11:39 Ответить
Это часом не из камеди Клаб? В чем суть испытаний? Стиральную машинку бош тестировать будут? И ли сушилку? Или резервуар с водой? Может баллистические характеристики или бронирование? Они должны были быть уже с 14 года, хотя о чем я опять слепят обезьяну по цене шатла
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18.03.2021 11:40 Ответить
Фігня в тому що, пральні машини не тільки побутового класу але й зібрані наче з одного невеличкого магазину- забрали все що було від різних виробників. Як вони збираються їх обслуговувати? Возити по різним сервіс-центрах?
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18.03.2021 11:41 Ответить
никак и не собираются...
эти иллюминаторы боковой загрузки отломают быстро
после купят новые
и так по кругу
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18.03.2021 15:41 Ответить
Одно только интересно, сколько будет стоить этот металлолом?
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18.03.2021 13:17 Ответить
В голове у тебя металлолом да и только
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18.03.2021 13:32 Ответить
Аргументируй!
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18.03.2021 14:28 Ответить
по сути, соотношение цена качество, исполнение и надежность конструкции для наших условий и требований близка к идеальной. Плюс закупочные комплектующие были подобраны так, что бы в случае каких либо неисправностей, была возможность быстрой направы даже без сервисного центра. И да, еще на этапе внутризаводских испытаний военные, конечно же, вносили некоторые замечания, но общее заключение было положительным. Только Это было 6 лет назад, не понимаю, почему так долго. Мы еще полуприцеп проектировали, вообще горжусь этим. Но там все было очень быстро, полтора года и образец был готов, а после пошло в серию.
За металлолом в голове прошу прощения
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18.03.2021 14:57 Ответить
Какой идиот ставит бытовые стиральные машины для стирки военной формы с закладкой на 5 килограмм.
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18.03.2021 14:32 Ответить
Мы, идиоты...но не совсем так. Я уже и не вспомню, но там не 5 кг, а 7 как минимум.
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18.03.2021 15:00 Ответить
9 кг стиралка, уточнил у бывшего коллеги. Забирай свои слова обратно
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18.03.2021 15:01 Ответить
Бытовая стиральная машина, КАРЛ!!!!Посмотри на стиральные машины, хотя-бы в Азербайджане , я уже молчу про армии НАТО. И на сколько циклов хватит этой стиралки, если стирать в ней, танковые комбинезоны?
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18.03.2021 15:10 Ответить
Из крайности в крайность. А что мешает постирать обычный комбинезон? не понимаю
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18.03.2021 15:16 Ответить
Для профессиональных прачечных машин следовало бы выделить целый! кунг без возможности пребывания в нем, так как они через чур много занимают места, плюс безбожно высокая цена, плюс как раз обслуживание этих огромных машин без спецов не выполнить, а это все затраты финансовые и временные. Не всегда хотелка может воплощаться в жищнь
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18.03.2021 15:20 Ответить
У нас все, что поставляется для ЗСУ, делается по принципу, самые дешевые комплектующие, потом через свои фирмы выигрывается тендер на поставку, по завышенной в 10 раз цене, а потом этот металлолом надо менять через 5 лет, в чем смысл? Это эквивалентно покупке УКРАВТОДОРОМ тракторов БЕЛАРУСЬ, которые развалятся через год или грузовиков МАЗ. У них только JBC и CATERPILLAR, грузовики VOLVO , потому что люди считают свои деньги, а на бюджетные ( то есть ваши с нами налоги), всем насрать, главное мгновенная выгода.
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18.03.2021 15:17 Ответить
Я понял, ты очень далек
Расчетный срок службы этой машинки 2-3 года в таких условиях.
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18.03.2021 15:21 Ответить
огорчу вас и ваше бюро
вам квартиры обставлять бытовой техникой
и то, однокомнотных кавалерок
с таким подходом скоро в войсках увидим обычный джек вместо бронированного коннектора с фиксацией...
воры не признают своей некомпитенции..
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18.03.2021 15:47 Ответить
Все вопросы к заказчику. Была установлена цена, задание и выполнение было исходя из этого. Если не согласны с продуктом, следовало бы обратиться в компетентные структуры и дать им денег на проектирование того, что вы захотите. На счет воров - идите лесом, если это претензии к нашей работе..еще тогда, в 14 году, при зп конструктора 3-4 к. Еще раз, гражданская прачечная в полевых условиях - это хотелка заказчика, а не то, что мы хотели и придумали.
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18.03.2021 16:22 Ответить
и да, наше( бывшее мое бюро), это те, кто делали Тарпан, новые пассажирские вагоны, полуприцеп танковоз..бездари, ага.
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18.03.2021 16:24 Ответить
но плясать под дудку невменяемого заказчика с деньгами
это тренд который принесли не инженеры...
а менеджеры от вити яныка и хипстеров из ютуба...
в моем лексиконе - жлоб с бабками
поэтому я и перестал работать с заказчиками
сосредоточился на своих проектах
обманывать людей - не мое
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18.03.2021 17:07 Ответить
да нет
не бездари
а подмахнули заранее зная о том, что тз не есть обоснованным
это и есть немое согласие к коррупции
и зп тут не при чом
инженер - это профессия
как врач
заказчик в этой теме не всегда прав
так в магистралях можно трубы в 2' поменять на 1/2'
потому как заказчику пх, а стоят дешевле
и то труба и то тоже...
не зря гастробайтером теперь в польше работаете
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18.03.2021 17:01 Ответить
да нет, тоже инженером, как и в Украине) и не временно, я постоянно)
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18.03.2021 17:37 Ответить
все-таки в Украине работали временно
хорошее резюме))
проекты тоже временные
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18.03.2021 17:44 Ответить
 
 