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Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон" передал ВСУ модернизированный вертолет Ми-8МТ. ФОТО

Государственное предприятие "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон" передало армейской авиации Сухопутных войск ВСУ отремонтированный и модернизированный вертолет Ми-8МТ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГК "Укроборонпром".

Конотопский авиаремонтный завод Авиакон передал ВСУ модернизированный вертолет Ми-8МТ 01

Специалисты завода установили на машину украинские системы активной и пассивной защиты от ракет с инфракрасными головками самонаведения и бронированные плиты отечественного производства.

Вертолет был оснащен двумя комплектами спутниковой навигационной системы, радиолокационным ответчиком, аварийным радиомаяком, твердотеловым аварийно-эксплуатационным регистратором полетной информации с возможностью записи переговоров членов экипажа. Это позволяет выполнять полеты в соответствии с требованиями ИКАО (Международной организации гражданской авиации).

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Кроме того, теперь машина имеет современный радиовысотомер, высоконадежную коротковолновую радиостанцию, систему десантирования в два потока через грузовые створки и авиационный поисковый прожектор.

Для выполнения полетов в сложных метеоусловиях есть возможность быстрого дооснащения этого вертолета современным импортным метеолокатором.

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военно-промышленный комплекс (249) оборона (5230) Укроборонпром (1239) ВСУ (6681) вертолёт (1108)


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На охоту чиновники теперь будут летать как нормальные люди.
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13.04.2021 17:04 Ответить
Білгород-Дністровський прикордонний загін, який стоїть на сторожі українсько-молдовського кордону, посилили авіаційною технікою.
Про це повідомляє прес-центр ДПСУ.
З метою оперативного реагування на загрози прикордонній безпеці військовослужбовці Білгород-Дністровського загону отримали посилення авіаційною технікою.
Так, протягом квітня, спільно з представниками Одеської авіаційної ескадрильї, із застосуванням різнорідних сил та засобів, охоронці кордону здійснюватимуть моніторинг прикордоної території та лінії кордону.Крім того, така взаємодіє дає можливість реалізації оперативної інформації про підготовку до злочинних дій та своєчасного реагування на зміни в обстановці. ВІДЕО https://mil.in.ua/uk/news/prykordonnykiv-************-bessarabiyi-posylyly-aviatsiyeyu/
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13.04.2021 17:05 Ответить
Воно, звісно непогано, але україно-молдавський кордон наші граничари можуть "сторожити" і на віслюках... Гвинтокрили мали би бути на інших, більш небезпечних ділянках.
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14.04.2021 09:35 Ответить
Ууууу Перемога! Тепер ми точно переможемо проти КА 52.
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13.04.2021 21:10 Ответить
Агентура работает круглосуточно, аж целий вертолет передали, єто просто пиз.ец
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13.04.2021 23:29 Ответить
 
 