Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон" передал ВСУ модернизированный вертолет Ми-8МТ. ФОТО

Государственное предприятие "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон" передало армейской авиации Сухопутных войск ВСУ отремонтированный и модернизированный вертолет Ми-8МТ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГК "Укроборонпром".

Специалисты завода установили на машину украинские системы активной и пассивной защиты от ракет с инфракрасными головками самонаведения и бронированные плиты отечественного производства.

Вертолет был оснащен двумя комплектами спутниковой навигационной системы, радиолокационным ответчиком, аварийным радиомаяком, твердотеловым аварийно-эксплуатационным регистратором полетной информации с возможностью записи переговоров членов экипажа. Это позволяет выполнять полеты в соответствии с требованиями ИКАО (Международной организации гражданской авиации).

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Кроме того, теперь машина имеет современный радиовысотомер, высоконадежную коротковолновую радиостанцию, систему десантирования в два потока через грузовые створки и авиационный поисковый прожектор.

Для выполнения полетов в сложных метеоусловиях есть возможность быстрого дооснащения этого вертолета современным импортным метеолокатором.

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