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Конотопський авіаремонтний завод "Авіакон" передав ЗСУ модернізований гвинтокрил Мі-8МТ. ФОТО

Державне підприємство "Конотопський авіаремонтний завод "Авіакон" передало армійській авіації Сухопутних військ ЗСУ відремонтований і модернізований гвинтокрил Мі-8МТ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДК "Укроборонпром".

Конотопський авіаремонтний завод Авіакон передав ЗСУ модернізований гвинтокрил Мі-8МТ 01

Фахівці заводу встановили на машину українські системи активної і пасивної захисту від ракет з інфрачервоними головками самонаведення і броньовані плити вітчизняного виробництва.

Гвинтокрил було оснащено двома комплектами супутникової навігаційної системи, радіолокаційним відповідачем, аварійним радіомаяком, твердотіловим аварійно-експлуатаційним реєстратором польотної інформації з можливістю запису переговорів членів екіпажу. Це дає змогу виконувати польоти відповідно до вимог ІСАО (Міжнародної організації цивільної авіації).

Крім того, відтепер машина має сучасний радіовисотомір, високонадійну короткохвильову радіостанцію, систему десантування у два потоки через вантажні стулки та авіаційний пошуковий прожектор.

Для виконання польотів у складних метеоумовах є можливість швидкого дооснащення цього гвинтокрила сучасним імпортним метеолокатором.

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Автор: 

військово-промисловий комплекс (285) оборона (4820) Укроборонпром (1738) ЗСУ (7655) вертоліт (881)


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На охоту чиновники теперь будут летать как нормальные люди.
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13.04.2021 17:04 Відповісти
Білгород-Дністровський прикордонний загін, який стоїть на сторожі українсько-молдовського кордону, посилили авіаційною технікою.
Про це повідомляє прес-центр ДПСУ.
З метою оперативного реагування на загрози прикордонній безпеці військовослужбовці Білгород-Дністровського загону отримали посилення авіаційною технікою.
Так, протягом квітня, спільно з представниками Одеської авіаційної ескадрильї, із застосуванням різнорідних сил та засобів, охоронці кордону здійснюватимуть моніторинг прикордоної території та лінії кордону.Крім того, така взаємодіє дає можливість реалізації оперативної інформації про підготовку до злочинних дій та своєчасного реагування на зміни в обстановці. ВІДЕО https://mil.in.ua/uk/news/prykordonnykiv-************-bessarabiyi-posylyly-aviatsiyeyu/
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13.04.2021 17:05 Відповісти
Воно, звісно непогано, але україно-молдавський кордон наші граничари можуть "сторожити" і на віслюках... Гвинтокрили мали би бути на інших, більш небезпечних ділянках.
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14.04.2021 09:35 Відповісти
Ууууу Перемога! Тепер ми точно переможемо проти КА 52.
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13.04.2021 21:10 Відповісти
Агентура работает круглосуточно, аж целий вертолет передали, єто просто пиз.ец
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13.04.2021 23:29 Відповісти
 
 