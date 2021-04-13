Конотопський авіаремонтний завод "Авіакон" передав ЗСУ модернізований гвинтокрил Мі-8МТ. ФОТО

Державне підприємство "Конотопський авіаремонтний завод "Авіакон" передало армійській авіації Сухопутних військ ЗСУ відремонтований і модернізований гвинтокрил Мі-8МТ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДК "Укроборонпром".

Фахівці заводу встановили на машину українські системи активної і пасивної захисту від ракет з інфрачервоними головками самонаведення і броньовані плити вітчизняного виробництва.

Гвинтокрил було оснащено двома комплектами супутникової навігаційної системи, радіолокаційним відповідачем, аварійним радіомаяком, твердотіловим аварійно-експлуатаційним реєстратором польотної інформації з можливістю запису переговорів членів екіпажу. Це дає змогу виконувати польоти відповідно до вимог ІСАО (Міжнародної організації цивільної авіації).

Крім того, відтепер машина має сучасний радіовисотомір, високонадійну короткохвильову радіостанцію, систему десантування у два потоки через вантажні стулки та авіаційний пошуковий прожектор.

Для виконання польотів у складних метеоумовах є можливість швидкого дооснащення цього гвинтокрила сучасним імпортним метеолокатором.

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