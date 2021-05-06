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Модернізований вертоліт Мі-8МСБ-В поповнив парк Бригади транспортної авіації ЗСУ. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Технології

Авіаційний парк вертолітної ескадрильї Бригади транспортної авіації ЗСУ поповнив Мі-8МСБ-В, який пройшов комплексний ремонт і модернізацію на авіапідприємстві АТ "Мотор Січ".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу бригади.

Модернізований вертоліт Мі-8МСБ-В поповнив парк Бригади транспортної авіації ЗСУ 01

"Крім нових двигунів, гвинтокрил отримав і нове навігаційне і радіолокаційне обладнання та засоби зв'язку", - сказано в повідомленні.

Найближчим часом, після проведення відповідних підготовчих робіт, борт буде повністю готовий до виконання завдань за призначенням та заступить на бойове чергування.

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обидно, старая допотопная т-шка. а у вора авакова уже целая эскадрилья новеньких французких вертолетов. вот нах они ему нужны?
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05.05.2021 18:19 Відповісти
Тікати будуть із краіни , зелені чорти , на новеньких французьких вертольотах😁
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05.05.2021 18:21 Відповісти
потешно !!!

вибачайте, хотів написати "потужно", але клава здуріла, не ті літери видає Модернизированный вертолет Ми-8МСБ-В пополнил парк Бригады транспортной авиации ВСУ - Цензор.НЕТ 5118
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05.05.2021 18:23 Відповісти
Скоро отремонтированому автомату будем радоваться.
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05.05.2021 18:32 Відповісти
обидно, старая допотопная т-шка. а у вора авакова уже целая эскадрилья новеньких французких вертолетов. вот нах они ему нужны?
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05.05.2021 18:41 Відповісти
І НАЩО НАМ ТЕ НАТО, БУДЕМО І ДАЛІ ВОСЬМИЙ РІК ЛАТАТИ РАДЯНСЬКУ ТЕХНІКУ Модернизированный вертолет Ми-8МСБ-В пополнил парк Бригады транспортной авиации ВСУ - Цензор.НЕТ 3098
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05.05.2021 18:45 Відповісти
на большее денег нет...и вряд ли появятся...
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05.05.2021 19:12 Відповісти
вот он оказывается какой успешный успех...птфу...бл..7год войны...
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05.05.2021 22:46 Відповісти
 
 