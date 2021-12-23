Обсудили дальнейшие шаги для достижения мира, - Ермак провел переговоры с Салливаном

Руководитель президентского офиса Андрей Ермак провел переговоры с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Ермак написал в твиттере.

"Продолжили регулярный обмен мнениями с Джейком Салливаном по поводу двусторонней повестки дня, вопросов безопасности и ситуации вокруг Украины. Обсудили дальнейшие шаги для достижения мира", - отметил Ермак.

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