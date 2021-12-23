Обсудили дальнейшие шаги для достижения мира, - Ермак провел переговоры с Салливаном
Руководитель президентского офиса Андрей Ермак провел переговоры с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Ермак написал в твиттере.
"Продолжили регулярный обмен мнениями с Джейком Салливаном по поводу двусторонней повестки дня, вопросов безопасности и ситуации вокруг Украины. Обсудили дальнейшие шаги для достижения мира", - отметил Ермак.
Топ комментарии
+26 Олександр Деркач #492741
показать весь комментарий23.12.2021 22:49
+25 Volodymyr Volodymyr #490180
показать весь комментарий23.12.2021 22:49
+23 Ksenia VB
показать весь комментарий23.12.2021 22:53
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не знаю как по наркотикам это звучит - ну не нирвана думаю...
что там зелох вчера принялО за "закон", насчет обсуждения внешней политики..
"только презЕдент, премьер-министр и .. всё"))
ничего хорошего от этого разговора не ждем
- и кто уполномочил секретутку Ермака вести международные переговоры? - по Вагнеру у него же не было полномочий..
А Єрмак і далі виконує не притаманні йому функції. Ще і всупереч закону
чи мені приснилось?
чи все так як з допуском до держтаємниць?
є всі вищеперераховані, але є ще якийсь куй, єрмак і якась кізда, левченко чи шшшшшшшвілі
документы с грифом "совершенно секретно" лежат в коробочке от БигМака, а на верхней странице кто-то красным кетчупов нарисовал фразу "95 квартал"..
слышен сердитый голос Ермака: "Вова, хватит давить кетчуп!.. Салливан звонит"
минутная пауза.. слышен звук вдыхаемой дорожки, невнятное чавканье и пыхтенье мнущегося носика, "Скажи, что я на совещании"..
"Гуд морнинг, мистер Салливан!.. Ху йз э дьюти тудей! Ай эм э дьти тудей! Ситдаун плиз!"..
тут же в Твитторе Ермака появилась запись:
"Обговорили подальші кроки для досягнення миру, - Єрмак провів переговори з Салліваном" ..
браво. господин президент! ваши люди супер!!!!
троекратное УРАААААА!!!!
Блеать, когда уже этот лютый и все поглащающий пистетц закончится???
думаете буба делает выводы?
Неужели лично пытается поймать Порошенко за границей?
А по- друге , наркоша може піймати тільки себе за яйця , а не Пороха 😄
Во-вторых, это был стеб с Зели.
Раслабся.
з Зепотерпіллєром , то ви помиляєтесь 😡
Там на Банковій сидять одні московські кроти і на Володимирській також !
Путін готується до війни з Україною | На цю хвилину
https://youtu.be/p5kIokthYuE
Помнится ЗЕ издал указ, что никто, кроме него и МИДа не имеет права заниматься международными отношениями и делать заявления.
То ли Ермак ложил на ЗЕ, то ли законы касаются только тех, кого ЗЕ не любит.
а в українскькому топ чарті перші 30 місць посідають виконавці російською
То что предлагает Запад фюреру и рейху, это будет что то, вспомнят даже Брежнева с его Хельсинки и Молдавию с Осетией и украинские Донбасс и Крым, а как русские " консервы на Украине" будут выглядеть. Бледно и будут в..... ь
За что ЭТО нам?
другое дело, что с этим представителем от крыла "договориться с кремлем" не общался и наш дипломат. Зермак не несет никакой ответственности по идее, это не его функционал. Остальное такое себе. Не уверен, что были именно "переговоры". В последнее время с зелеными никто толком их и не ведет помоему. Исключительно ставят условия и требуют что то выполнить.
ну поговорили и поговорили, мы не узнаем думаю никогда, что Салливан передал бубочке от старины Джо. А В.А. Зе немножко задолжал Байдену.
Сейчас не время, но нужен другой Президент