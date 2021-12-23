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Новости Агрессия России против Украины Война
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Обсудили дальнейшие шаги для достижения мира, - Ермак провел переговоры с Салливаном

Обсудили дальнейшие шаги для достижения мира, - Ермак провел переговоры с Салливаном

Руководитель президентского офиса Андрей Ермак провел переговоры с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Ермак написал в твиттере.

"Продолжили регулярный обмен мнениями с Джейком Салливаном по поводу двусторонней повестки дня, вопросов безопасности и ситуации вокруг Украины. Обсудили дальнейшие шаги для достижения мира", - отметил Ермак.

Читайте также: Советники Байдена и Путина обсудили условия переговоров о "гарантиях безопасности"

Автор: 

Ермак Андрей (1254) Салливан Джейк (254)


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Топ комментарии
+26
дЄрьмак навіть після указу ЗЕ всеодно продовжує виконувати не властиві йому обов'язки.
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23.12.2021 22:49
+25
два москвафила поговорили..
ничего хорошего от этого разговора не ждем
- и кто уполномочил секретутку Ермака вести международные переговоры? - по Вагнеру у него же не было полномочий..
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23.12.2021 22:49
+23
Так Зеленський же заборонив займатись закордонними справами всій решті, окрім трьох посадовців.
А Єрмак і далі виконує не притаманні йому функції. Ще і всупереч закону
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23.12.2021 22:53
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Ну вот и всё. Тушите свет.
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23.12.2021 22:46 Ответить
Видно писюанист в запой ушёл по наркотикам...
Не знаю как по наркотикам это звучит - ну не нирвана думаю...
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23.12.2021 23:20 Ответить
взанюх... ушел...
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24.12.2021 09:56 Ответить
А у нас все решает завхоз. Верховный уже устал и поехал отдыхать.
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23.12.2021 23:29 Ответить
устал ждать, наверное. Когда же ...... Ну......., А.... а
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24.12.2021 05:07 Ответить
Нет он обиделся,хозяин х-ло его нациком обозвал.Так что кома надолго.Может видосик на новый год сможет с 150 дубля записать.
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24.12.2021 08:31 Ответить
а полномочия у ермака - есть, "обговаривать"?))
что там зелох вчера принялО за "закон", насчет обсуждения внешней политики..
"только презЕдент, премьер-министр и .. всё"))
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23.12.2021 23:53 Ответить
ху из э фокин дермак???!
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23.12.2021 22:49 Ответить
Втарой чілавєк в Украінє (Мендель)
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23.12.2021 22:50 Ответить
дЄрьмак навіть після указу ЗЕ всеодно продовжує виконувати не властиві йому обов'язки.
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23.12.2021 22:49 Ответить
так то ж дєрьмак тот указ и издал, чтобы всякие зе у него под ногами не путались. зе исправно всё и исполняет, как второй пройдоха в государстве.
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23.12.2021 22:57 Ответить
ЗЕуй Пройдоха...точно.
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23.12.2021 23:00 Ответить
Указ 🤢🐲🤡👹 клоуна касался ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО Порошенко ,чтобы не ездил и не собирал коалицию против Путлера
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23.12.2021 23:30 Ответить
два москвафила поговорили..
ничего хорошего от этого разговора не ждем
- и кто уполномочил секретутку Ермака вести международные переговоры? - по Вагнеру у него же не было полномочий..
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23.12.2021 22:49 Ответить
... а вот тут обидно, да!? Ну объясните, почему завхоз (поди-подай-принеси-купи-доставь) вдруг решает вопросы не свойственные его функционалу (посмотрите сами чем должен заниматься завхоз в ОПе)? как такое может происходить? а все просто, ларчик открывается на раз - два и как сказал Порох: исполняющий обязанности Президента передал свои функциональные обязанности завхозу, работающему (при папике фсб-нике, не сильно удивлюсь если у него есть гражданство парашки) на врагов Украины ... а чего удивляться? сами видите, что большая часть зеленой заразы являются если не гражданами парашки, то уж точно ее агентами ... и они свои иудыны гроши отрабатывают не щадя живота своего ... понимаю также что этим заразам в случае шухера дорога только одна (по стопам Хфедоровича) ... а там и вкладик уже лежит (или еще пара в Омане или на офшорке), и денежка капает, и очередное воинское звание подошло ... ну почему ЗЕ бараны делают из страны посмеховище, а из нас идиотов клинических? Ответ один - потому что мы им это делать позволяем ... Вам еще не надоел весь этот цирк уродов?
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24.12.2021 11:13 Ответить
Його уповноважив містечковий поц
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24.12.2021 11:21 Ответить
США намагається досягнути миру у Європі, а Україні потрібні союзники для перемоги над загарбником.
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23.12.2021 22:49 Ответить
Так д'ерьмак САБОТИРУЕТ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПУТЛЕРУ , готовя капитуляцию
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23.12.2021 23:33 Ответить
два петушка покукарекали, о том, о сем.......
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23.12.2021 22:50 Ответить
Так Зеленський же заборонив займатись закордонними справами всій решті, окрім трьох посадовців.
А Єрмак і далі виконує не притаманні йому функції. Ще і всупереч закону
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23.12.2021 22:53 Ответить
Та що Зеля дяді Єрмаку скаже?
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23.12.2021 22:54 Ответить
А разве дерганый имбецил может с кем то говорить?Достаточно его речь послушать.Типичный нарик-бухарь.Два слова вместе не свяжет
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23.12.2021 22:55 Ответить
он деревяный с ног до головы
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23.12.2021 22:56 Ответить
Есть мнение,что зеля наркозависимый,в нормальном состоянии у него ломки,потому ,как у него не несвязанная речь,никаких полных предложений,он потерянный полностью
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23.12.2021 23:02 Ответить
Указ Зєлєнского за українським законодавством не є законом. 😊 Статус йго значно нижчий, тим паче не відповідає ні Конституції, ні законодавству. Але все ж ця подія знакова. Вона демонструж дві речі - що Зєлєнскій і його оточення чхати хотіли навіть на власноруч написані укази і що Зєлєнскій не здатен з якихось причин виконувати власноруч функції президента.
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24.12.2021 04:01 Ответить
Скорее демонстрирует, что оточення чихает на ЗЕ и его указы, "бо вин не здатэн ...... выконуваты функции прэзыдэнта". И вобще у ЗЕшоблы все они - президенты
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24.12.2021 10:48 Ответить
Это риз,,,,,ец,у нас страна без президента,на его месте тупой наркоша
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23.12.2021 22:53 Ответить
два кремлёвских голубя пошептались о мире...
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23.12.2021 22:53 Ответить
а ніхто не чув новину, що якесь ху....ло сказало, що про зовнішні відносини України, можуть говорити тільки президент, прем,єр та міністр ЗСправ.
чи мені приснилось?
чи все так як з допуском до держтаємниць?
є всі вищеперераховані, але є ще якийсь куй, єрмак і якась кізда, левченко чи шшшшшшшвілі
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23.12.2021 22:53 Ответить
))
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23.12.2021 22:54 Ответить
в кабинете на Банковой творческий беспорядок и неопределённость..
документы с грифом "совершенно секретно" лежат в коробочке от БигМака, а на верхней странице кто-то красным кетчупов нарисовал фразу "95 квартал"..
слышен сердитый голос Ермака: "Вова, хватит давить кетчуп!.. Салливан звонит"
минутная пауза.. слышен звук вдыхаемой дорожки, невнятное чавканье и пыхтенье мнущегося носика, "Скажи, что я на совещании"..
"Гуд морнинг, мистер Салливан!.. Ху йз э дьюти тудей! Ай эм э дьти тудей! Ситдаун плиз!"..
тут же в Твитторе Ермака появилась запись:
"Обговорили подальші кроки для досягнення миру, - Єрмак провів переговори з Салліваном" ..
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23.12.2021 22:55 Ответить
та а чё. готовый приемник. до новогоднего обращения шо там осталось. ))
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23.12.2021 22:58 Ответить
обменялись ватными юбками..
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23.12.2021 22:57 Ответить
людина від путіна обговорює план мирних відносин в Україні з РФ???.
браво. господин президент! ваши люди супер!!!!
троекратное УРАААААА!!!!
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23.12.2021 22:59 Ответить
кремлівська курва від імені України прододить перемови. дожили.
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23.12.2021 23:05 Ответить
Каждий начальнік скрєпок можєт руководіть государством.... Тьфу, не то, а - каждая кухарка может руководіть государством.
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23.12.2021 23:10 Ответить
Дерьмак, твой уровень переговоров- туалетная бумага для Зели и тампаксы для Ленки (если ей они ещё нужны).
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23.12.2021 23:14 Ответить
Нет государственности у государства и вокруг одни предатели. Печалька. Государство обязано всеми правдами и неправдами защищаться, а тут только постоянные зашквары, сливы и проявления слабости.
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23.12.2021 23:14 Ответить
Керівник президентського офісу Андрій Єрмак провів переговори з радником президента США із національної безпеки Джейком Салліваном.
Блеать, когда уже этот лютый и все поглащающий пистетц закончится???
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23.12.2021 23:18 Ответить
дерьмак


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23.12.2021 23:19 Ответить
Когда в стране закончится этот цирк?
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23.12.2021 23:20 Ответить
Когда Беня Коломойский сдохнет и необходимость в зеленом цирке пропадет.
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23.12.2021 23:31 Ответить
это не нормально...у байдунеску кацапофиллы уже даже не ныкаются...
думаете буба делает выводы?
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23.12.2021 23:21 Ответить
Рыбак рыбака видит из далека. Именно Салливан в администрации Байдена сторонник договориться с РФ ( так сказать из крыла голубей), пойдя на большую часть их условий в том числе ( и главное) за сет Украины. У нас же это направление возглавляет главная - любимая секретарша Зе, по совместительству вице президент Украины Ермак Зауральский. Ну вот так вот случайно сошлось...
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23.12.2021 23:25 Ответить
При Пороху хтось із західних партнерів проводив спочатку переговори із Клімкіним чи з Порохом, а вже потім з путіноїдами. а тут виглядає так, що пан Єрмак отримав скоріше інструкції від Саллівана, ніж переговори з ним. Бо це відбулося після того як сам Салліван напередодні провів переговори з куйловським представником.
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23.12.2021 23:26 Ответить
Салливан открыто работает на хремль как Меркель
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24.12.2021 01:03 Ответить
Йоханий бабай, директор канцелярії Президента України проводить якись перемовини. Я **** без баяна... Чесно........
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23.12.2021 23:41 Ответить
Коли людина, яка чотирижди "косила" від армії, вимагає від жінок стати на військовий облік -Це не смішно, ну,як жарти "95 кварталу"

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23.12.2021 23:43 Ответить
зеИУДА ПНХ
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23.12.2021 23:44 Ответить
Ермак у нас превыше указов Зеленского. И указ Зеленского ему не указ.
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23.12.2021 23:49 Ответить
Так все же, где был Зеленский, раз фунцию президента отдал в руки завхоза?
Неужели лично пытается поймать Порошенко за границей?
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23.12.2021 23:59 Ответить
По - перше Порох не ховається і всі знають де він перебуває 🙁, отож ловля не потрібна !
А по- друге , наркоша може піймати тільки себе за яйця , а не Пороха 😄
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24.12.2021 00:37 Ответить
Во-первых, никто не даст Зеленскому права арестовать Пороха за границей, тем более, что нет уголовного дела и решения суда.
Во-вторых, это был стеб с Зели.
Раслабся.
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24.12.2021 01:45 Ответить
Приспіть цю кацапську тварюку!
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24.12.2021 00:01 Ответить
Два агента ***** встретились
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24.12.2021 00:04 Ответить
Зеленський має бути повішаний на Майдані разом з Ермаком
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24.12.2021 00:06 Ответить
так и будет
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24.12.2021 08:48 Ответить
_А после зе и его ботва будут визжать: дерьмак не мог ни о чём договариваться, у него нет полномочий.
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24.12.2021 00:29 Ответить
Якщо хтось думає , що дЄрмак все вирішує самостійно , без згоди
з Зепотерпіллєром , то ви помиляєтесь 😡
Там на Банковій сидять одні московські кроти і на Володимирській також !
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24.12.2021 00:32 Ответить
якщо не був присутній третім Гігант мислі - зустріч нізачьот
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24.12.2021 00:44 Ответить
Ню ню, два агента... эти договорятся таки ... до полной сдачи Украины...для чего и поставлены (
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24.12.2021 00:46 Ответить
Салливан - враг Украине и друг хремля

Путін готується до війни з Україною | На цю хвилину
https://youtu.be/p5kIokthYuE

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24.12.2021 01:00 Ответить
страна абсурда! и после всего произошедшего дермак не только никак не наказан, а продолжает пребывать на своем посту, принимать государственные решения и вести переговоры. что это??? симулятор государства? зрада? саботаж? все вместе взятое?
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24.12.2021 01:17 Ответить
Помнится ЗЕ говорил, что у Ермака нет полномочий.

Помнится ЗЕ издал указ, что никто, кроме него и МИДа не имеет права заниматься международными отношениями и делать заявления.

То ли Ермак ложил на ЗЕ, то ли законы касаются только тех, кого ЗЕ не любит.
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24.12.2021 01:29 Ответить
І знову зав. скрепками веде міжнародні перемовини. Чи всі подуріли?
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24.12.2021 02:01 Ответить
подуріли ще 2 роки тому, коли вибрали отой балаган керувати країною
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25.12.2021 15:01 Ответить
Так указ был новогодней 95-квартальной шуткой?
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24.12.2021 03:00 Ответить
слухав аргентинський top 100 так от найвища пісня не іспанскою є Адель на 27 сьомому місці
а в українскькому топ чарті перші 30 місць посідають виконавці російською
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24.12.2021 03:55 Ответить
по.......и по............ и разошлись, а какие перспективы, посадят ли поца за стол переговоров или как ? Там все по ранжиру, Госдеп не хочет вести с "козырем", для них достаточно лаврова, а вот Салливен в самый раз.
То что предлагает Запад фюреру и рейху, это будет что то, вспомнят даже Брежнева с его Хельсинки и Молдавию с Осетией и украинские Донбасс и Крым, а как русские " консервы на Украине" будут выглядеть. Бледно и будут в..... ь
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24.12.2021 05:15 Ответить
Два почитателя уруского мира поговорили о мире. Не о мире сейчас надо говорить, а о конкретной помощи Украине в сфере безопасности и поставок вооружения. Как только Украина в военном плане достаточно окрепнет, чтобы орки осознали, что кроме смерти их ничего не ждет в Украине сразу наступит мир.
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24.12.2021 05:54 Ответить
Даже Распутин себе такого не позволял, вести официальные переговоры. Зеленский натурально превращается в шута при настоящем короле. Король делает дела, шут строит рожи и козлит приближенных дворян.
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24.12.2021 05:59 Ответить
Єрмак заточив усі олівці, забезпечив клозети туалетним папером, позамітав в коридорах і пішов до Саллівана.
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24.12.2021 07:29 Ответить
Я думаю ,що обговорили про поставку мінеральної води і туалетної бумаги для адміністрацї президента.А остальне бла-бла.
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24.12.2021 07:46 Ответить
Дерьмак зрадник!!
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24.12.2021 08:21 Ответить
Завхозы-кроты стали и иностранными делами рулить?! Так далеко Украина зайдет...
За что ЭТО нам?
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24.12.2021 08:26 Ответить
єлдак і сєлєван ето сіла !
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24.12.2021 08:28 Ответить
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24.12.2021 09:22 Ответить
Договорились о поставках бумаги, скрепок и совков на 2022 год.
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24.12.2021 09:59 Ответить
Кулеба, при цьому, виконує функції з обслуговування ОП та самого Зельцмана , на кшталт не так зрозуміли або читайте поміж рядків, відносно дурноватих заяв і дій хамоватої зеленої зграї.
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24.12.2021 11:43 Ответить
не вижу в целом ничего зазорного, что с Салливаном говорил не Зе. По статусу так и должно быть в целом.
другое дело, что с этим представителем от крыла "договориться с кремлем" не общался и наш дипломат. Зермак не несет никакой ответственности по идее, это не его функционал. Остальное такое себе. Не уверен, что были именно "переговоры". В последнее время с зелеными никто толком их и не ведет помоему. Исключительно ставят условия и требуют что то выполнить.
ну поговорили и поговорили, мы не узнаем думаю никогда, что Салливан передал бубочке от старины Джо. А В.А. Зе немножко задолжал Байдену.
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24.12.2021 12:51 Ответить
Салливан - враг Украины. Салливан отказал Украине в ноябре - январе в поставкаах вооружения. Салливан - человек Лаврова в Вашингтоне
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01.04.2022 06:24 Ответить
За пацифисткие ошибки (или не ошибки???) Ермака и Зеленского украинцы расплачивются жизнями.
Сейчас не время, но нужен другой Президент
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01.04.2022 06:32 Ответить
 
 