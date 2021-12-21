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Советники Байдена и Путина обсудили условия переговоров о "гарантиях безопасности"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Советники Байдена и Путина обсудили условия переговоров о

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан провел разговор с советником президента России по иностранным делам Юрием Ушаковым.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", соответствующее заявление пресс-секретаря Совета национальной безопасности США размещено на сайте Белого дома.

Согласно сообщению Белого дома, Салливан заявил о готовности США участвовать в дипломатии через многочисленные каналы, включая двусторонние контакты, Совет НАТО-Россия и ОБСЕ.

"Он четко дал понять, что любой диалог должен основываться на взаимности и касаться наших беспокойств по поводу действий России и проходить в полной координации с нашими европейскими союзниками и партнерами. Он также отметил, что существенный прогресс может произойти только в условиях деэскалации, а не эскалации", - говорится в заявлении Белого дома.

Салливан подчеркнул готовность США участвовать в дипломатических переговорах по нескольким каналам, включая двустороннее взаимодействие, Совет НАТО-Россия и ОБСЕ.

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Как сообщает ТАСС, в понедельник в Кремле заявили, что Ушаков и Салливан "продолжили обсуждение в контексте известных российских предложений, изложенных в двух проектах документов и ранее переданных американской стороне". Он отметил, что переговоры носили "деловой и прагматический характер", а помощники президентов "договорились о продолжении контактов".

Напомним, прошлый разговор Салливана и Ушакова состоялся на прошлой неделе.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+4
Вот если бы меньше обращали внимание на это плешивое чмо, оно бы ультиматумы не задвигало. А так бегают перед ними, а оно тащиться.
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21.12.2021 09:46
+4
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21.12.2021 10:01
+4
Не ворог, а просто лікмусова буміжка. ***** лише повернуло рашці її відверто потворний вигляд, відповідний сутності. Після короткого періоду (начебто) "курсу до цивілізації" - взад у рідну говєнь зі зкріпами та всесвітньою ненавистю.
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21.12.2021 10:01
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Вот если бы меньше обращали внимание на это плешивое чмо, оно бы ультиматумы не задвигало. А так бегают перед ними, а оно тащиться.
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21.12.2021 09:46 Ответить
Коричневое, похоже на кусок фекалий
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21.12.2021 09:49 Ответить
"Радники Байдена та Путіна обговорили" гарантии права фашыстов нападать, оккупировать, убтвать и геноцидить!
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21.12.2021 09:50 Ответить
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21.12.2021 09:55 Ответить
Ты жалок
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21.12.2021 09:59 Ответить
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21.12.2021 09:55 Ответить
Не ворог, а просто лікмусова буміжка. ***** лише повернуло рашці її відверто потворний вигляд, відповідний сутності. Після короткого періоду (начебто) "курсу до цивілізації" - взад у рідну говєнь зі зкріпами та всесвітньою ненавистю.
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21.12.2021 10:01 Ответить
Не могу с Вами не согласиться.
Меня еще, в своё время, бесила "миролюбивая" политика "самого миролюбивого" государства на Земле. И, честно говоря, когда ***** в 2014-м атаковал Украину я подумал: "Ну наконец-то весь мир увидит это говно по имени рассея".
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21.12.2021 10:54 Ответить
Та й "миролюбство" навіть після колапсу СРСР... Начебто Go West (як співав відомий британський гей-дует), френдшип форева і все таке - але при цьому Ічкерія і Трансністрія...
У 2008 маску "good russian" було скинуто, а у 2014 цією маскою колективний кацап демонстративно витер дупу.
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21.12.2021 12:39 Ответить
Опять о себе: когда я по слышу или упомянутую Вами песню Пет шоп бойз, или Скорпионз со своей Ветер перемен, меня передёргивает, коробит, и рука инстинктивно тянется к пульту того устройства, которое это извергает.
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21.12.2021 12:43 Ответить
Wind of Change - класна ностальгічна пісня (на кухні брехунець налаштований на Радіо НВ, її там часто крутять), нагадує ту атмосферу руйнування комуняцької системи, возз'єднання Німеччини, сподівань на нову епоху свободи... Дійсно - Вітер Змін.
Але подальша історія вийшла набагато похмурішою
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21.12.2021 12:54 Ответить
А картинка -- с рос.сайта.
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21.12.2021 10:55 Ответить
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21.12.2021 10:01 Ответить
А кто на картинке ху? )))
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21.12.2021 10:56 Ответить
Персонаж ліворуч асоціюється з євростурбованцями.
Бо американець (або інший англосакс) при цьому напоготові триматиме за спиною заряджений стовбур.
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21.12.2021 12:45 Ответить
ГАРНА НОВИНА: "В России подготовлен национальный стандарт «Захоронение срочное трупов в военное и мирное время». Документ размещен на сайтах правовой информации, в нем прописаны действия властей для быстрой организации массовых захоронений."
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21.12.2021 10:09 Ответить
я п ипал такие гарни новыны...
они то, пля, будут закапывать биомусор, срань кацапскую - а у нас людей придётся хоронить...
унывать нефиг, но и гарного ничё не вижу...
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21.12.2021 10:22 Ответить
Байден хочет уже скорее договориться с рашкой. Чтобы начать свое "сдерживание Китая".
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21.12.2021 10:24 Ответить
Салліван є ворогом України і працюе на Путляра мабудь обговорюють здачу України росіі
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21.12.2021 10:52 Ответить
Треба було б Байдену сказати йухлу, що гарантії про нерозширення НАТО будуть внесені до тексту Будапештського меморандуму...
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21.12.2021 11:09 Ответить
 
 