Советники Байдена и Путина обсудили условия переговоров о "гарантиях безопасности"

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан провел разговор с советником президента России по иностранным делам Юрием Ушаковым.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", соответствующее заявление пресс-секретаря Совета национальной безопасности США размещено на сайте Белого дома.

Согласно сообщению Белого дома, Салливан заявил о готовности США участвовать в дипломатии через многочисленные каналы, включая двусторонние контакты, Совет НАТО-Россия и ОБСЕ.

"Он четко дал понять, что любой диалог должен основываться на взаимности и касаться наших беспокойств по поводу действий России и проходить в полной координации с нашими европейскими союзниками и партнерами. Он также отметил, что существенный прогресс может произойти только в условиях деэскалации, а не эскалации", - говорится в заявлении Белого дома.

Салливан подчеркнул готовность США участвовать в дипломатических переговорах по нескольким каналам, включая двустороннее взаимодействие, Совет НАТО-Россия и ОБСЕ.

Также читайте: Путин пока не принял решения о вторжении в Украину, - Салливан

Как сообщает ТАСС, в понедельник в Кремле заявили, что Ушаков и Салливан "продолжили обсуждение в контексте известных российских предложений, изложенных в двух проектах документов и ранее переданных американской стороне". Он отметил, что переговоры носили "деловой и прагматический характер", а помощники президентов "договорились о продолжении контактов".

Напомним, прошлый разговор Салливана и Ушакова состоялся на прошлой неделе.