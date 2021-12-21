Советники Байдена и Путина обсудили условия переговоров о "гарантиях безопасности"
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Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан провел разговор с советником президента России по иностранным делам Юрием Ушаковым.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", соответствующее заявление пресс-секретаря Совета национальной безопасности США размещено на сайте Белого дома.
Согласно сообщению Белого дома, Салливан заявил о готовности США участвовать в дипломатии через многочисленные каналы, включая двусторонние контакты, Совет НАТО-Россия и ОБСЕ.
"Он четко дал понять, что любой диалог должен основываться на взаимности и касаться наших беспокойств по поводу действий России и проходить в полной координации с нашими европейскими союзниками и партнерами. Он также отметил, что существенный прогресс может произойти только в условиях деэскалации, а не эскалации", - говорится в заявлении Белого дома.
Салливан подчеркнул готовность США участвовать в дипломатических переговорах по нескольким каналам, включая двустороннее взаимодействие, Совет НАТО-Россия и ОБСЕ.
Как сообщает ТАСС, в понедельник в Кремле заявили, что Ушаков и Салливан "продолжили обсуждение в контексте известных российских предложений, изложенных в двух проектах документов и ранее переданных американской стороне". Он отметил, что переговоры носили "деловой и прагматический характер", а помощники президентов "договорились о продолжении контактов".
Напомним, прошлый разговор Салливана и Ушакова состоялся на прошлой неделе.
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Меня еще, в своё время, бесила "миролюбивая" политика "самого миролюбивого" государства на Земле. И, честно говоря, когда ***** в 2014-м атаковал Украину я подумал: "Ну наконец-то весь мир увидит это говно по имени рассея".
У 2008 маску "good russian" було скинуто, а у 2014 цією маскою колективний кацап демонстративно витер дупу.
Але подальша історія вийшла набагато похмурішою
Бо американець (або інший англосакс) при цьому напоготові триматиме за спиною заряджений стовбур.
они то, пля, будут закапывать биомусор, срань кацапскую - а у нас людей придётся хоронить...
унывать нефиг, но и гарного ничё не вижу...