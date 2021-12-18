Путин пока не принял решения о вторжении в Украину, - Салливан
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Президент Российской Федерации Владимир Путин пока не принял решения о полномасштабном военном вторжении в Украину.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом в пятницу заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Текущая оценка правительства США состоит в том, что он (Путин. – Ред.) еще не принял решения (о вторжении в Украину. – Ред.), поэтому с прошлой недели по этому поводу нет изменений", - сказал он.
Салливан также отметил, что, по последней оценке правительства США, Путин собрал десятки тысяч военных на границе с Украиной.
Кроме того, согласно последним данным, российские власти серьезно рассматривают сценарий вторжения в Украину и на этом фоне проводят военные учения.
При этом Салливан выразил готовность США к диалогу с Москвой по поводу ее требований по безопасности, но с выражением собственных предложений и беспокойств.
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16 дек.
На кремлевских каналах пошла проброска тезисов: талантливый менеджер Sullivan, трезвомыслящий политик, осознает реалии многополярного мира, восходящая звезда, возможно будущий Президент.
Выдают желаемое за действительное и сливают ценнейшего агента влияния.
Мочить надо гаденыша.
чому не відповідаєш? соромишся сказати хто саме тобі у рота насрав?
21 ч
Пакт Рябкова-Салливана (назовём его так) провозглашает Зоной кремлевского паханата не только все постсоветское пространство, но и территории восточноевропейских стран, уже вступивших в НАТО.
Кокаин нюхают не только в сортирах британского и украинского парламентов.
...Интересно, а в Вашингтоне понимают, что обсуждать с РФ документ, в котором высокие договаривающиеся стороны закрепляют за «государствами, ранее входившими в Союз Советских Социалистических Республик» статус опущенных на кремлевской Зоне, оскорбительно прежде всего для самих США.
А тупоя срань его прыбичныков ну никак не будет его защищать - потому что его прыбичныки это гавно - которое способно только вонять и то, если его тронут.
бачно
Олександр Бригинець
@bryhynets
·
12 год
Рішення про заборону Ломаченку виходити на ринг ухвалила Комісія у справах спорту штату Нью-Йорк, яка фактично помстилася за відмову боксера від українського прапора. А Зеленський казав, що американці щось там роблять не так) Ні, американці в курсі дєла)))
У нас тут кровавый конкурс в мировом масштабе "Кто круче?"
Один соревнуется в категории "убийца". Тут изначально проигрышная позиция. Круче людоедов никто не может быть.
Другие соревнуются в категории "моральные уроды". Это как зарабатывать бабло не обращая внимания на кровь третьесортных людишек из Сирии, Грузии и Украины.
Есть еще категории для больных комплексами манией величия. Называется "геополитический лидер" или "значимые страны".
Есть ещё сказочная категория "Золотая рыбка". Ну это про неадекватную старуху, которую ублажала золотая рыбка, хотя спас ее старик. Помните, что чем больше старуха получала, тем больше хотела.
У нас примерно та же ситуация. Идем к уровню когда запад должен прислуживать мордору.
Анекдот в том, что комплекс неполноцнности не даст ощутить полноту крутости и будет постоянно искать новые рубежи, преодолев которые уж точно будет круто. Замкнутый круг.
Дай бог не пройти точку невозврата...
Было бы удивительно, если бы симпатик запоребрика Джейк Салливан этого не знал.