США расширяют военную помощь Украине, - Салливан
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В США ведется работа над новым расширенным пакетом помощи Украине. Речь идет о военной помощи, финальное решение о которой примет президент США Джо Байден.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ZN.UA, об этом в пятницу, 17 декабря, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая в Совете по международным отношениям.
"Мы на постоянной основе оцениваем дополнительные потребности, которые имеются у Украины, составляем потенциальные пакеты. И эти пакеты активно рассматриваются", - заявил Салливан.
Он уточнил, что помощь Украине продолжается на постоянной основе.
"В данный момент мы продолжаем оказывать Украине помощь в сфере обороны. Только на прошлой неделе прибыл в Украину еще один пакет с этой помощью, и будут прибывать еще", - добавил он.
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Це скоріше варвари.....бо де ще комуністичну ідеологію так проглотили..)щоб потім знищити свій же народ* більше чим від чуми..))
Варвари конфіскують твою кофейну...або будеш їм присуджувати за грамоту , що ти не д*..
Eat Me
Вот за кем тот - триколор? Ведь царя то - стяги,
Да и Власову помог: «идти из Варяги».
Ради все чего потуги? К чему перемены:
Превращать страну в бедлам, надо ль флага смены?
Бессомненно, чтобы скрыть, кто за этим всем стоит -
Нужны часты смены, флага перемены.
Но в петрушке - суть одна, часто так бывает,
На чем флаги все стоят, кацап забывает.
Ведь оттуда ветер веет- гордо знамя реет.
Что - народ? Все - несмышленный. Когда он прозреет?
Потому в Чечне есть слезы. Веселы ль березы?
Для чего вам кол осины, без него - курьезы?
а потім ви вибрали зелених....
А вот государство зеленых дегенератов, действительно, саботирует КБ "Луч". Об этом Коростылев вполне открыто говорит. Это буде + еще один судебный кейс по треку зебила и его зе-банатов.
Ще є питання?
А НАТО от пуйла Гаагу-1.😡
Ваши ставки, господа! )
На жаль, усі забули, як 1952-го року до НАТО вступила Туреччина.
Це сталося на тлі підготовки агресії совка з тою самою риторикою, котру застосовує московія щодо України.
Це сталося одномоментно без жодних танців з ПДЧ.
Саме так має бути прийнята до НАТО й Україна.