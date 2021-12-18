США расширяют военную помощь Украине, - Салливан

В США ведется работа над новым расширенным пакетом помощи Украине. Речь идет о военной помощи, финальное решение о которой примет президент США Джо Байден.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ZN.UA, об этом в пятницу, 17 декабря, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая в Совете по международным отношениям.

"Мы на постоянной основе оцениваем дополнительные потребности, которые имеются у Украины, составляем потенциальные пакеты. И эти пакеты активно рассматриваются", - заявил Салливан.

Он уточнил, что помощь Украине продолжается на постоянной основе.

"В данный момент мы продолжаем оказывать Украине помощь в сфере обороны. Только на прошлой неделе прибыл в Украину еще один пакет с этой помощью, и будут прибывать еще", - добавил он.

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