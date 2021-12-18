США розширяють військову допомогу Україні, - Салліван

У США ведеться робота над новим розширеним пакетом допомоги Україні. Йдеться про військову допомогу, фінальне рішення про яку ухвалить президент США Джо Байден.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на ДТ, про це у п'ятницю, 17 грудня, заявив помічник американського лідера з національної безпеки Джейк Салліван, виступаючи у Раді з міжнародних відносин.

"Ми на постійній основі оцінюємо додаткові потреби, які є в України, складаємо потенційні пакети. І ці пакети активно розглядаються", — заявив Салліван.

Він уточнив, що допомога Україні продовжується на постійній основі.

"Наразі ми продовжуємо надавати Україні допомогу у сфері оборони. Тільки минулого тижня прибув до України ще один пакет із цією допомогою, і будуть прибувати ще", — додав він.

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