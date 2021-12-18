США розширяють військову допомогу Україні, - Салліван
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У США ведеться робота над новим розширеним пакетом допомоги Україні. Йдеться про військову допомогу, фінальне рішення про яку ухвалить президент США Джо Байден.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на ДТ, про це у п'ятницю, 17 грудня, заявив помічник американського лідера з національної безпеки Джейк Салліван, виступаючи у Раді з міжнародних відносин.
"Ми на постійній основі оцінюємо додаткові потреби, які є в України, складаємо потенційні пакети. І ці пакети активно розглядаються", — заявив Салліван.
Він уточнив, що допомога Україні продовжується на постійній основі.
"Наразі ми продовжуємо надавати Україні допомогу у сфері оборони. Тільки минулого тижня прибув до України ще один пакет із цією допомогою, і будуть прибувати ще", — додав він.
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Це скоріше варвари.....бо де ще комуністичну ідеологію так проглотили..)щоб потім знищити свій же народ* більше чим від чуми..))
Варвари конфіскують твою кофейну...або будеш їм присуджувати за грамоту , що ти не д*..
Eat Me
Вот за кем тот - триколор? Ведь царя то - стяги,
Да и Власову помог: «идти из Варяги».
Ради все чего потуги? К чему перемены:
Превращать страну в бедлам, надо ль флага смены?
Бессомненно, чтобы скрыть, кто за этим всем стоит -
Нужны часты смены, флага перемены.
Но в петрушке - суть одна, часто так бывает,
На чем флаги все стоят, кацап забывает.
Ведь оттуда ветер веет- гордо знамя реет.
Что - народ? Все - несмышленный. Когда он прозреет?
Потому в Чечне есть слезы. Веселы ль березы?
Для чего вам кол осины, без него - курьезы?
а потім ви вибрали зелених....
А вот государство зеленых дегенератов, действительно, саботирует КБ "Луч". Об этом Коростылев вполне открыто говорит. Это буде + еще один судебный кейс по треку зебила и его зе-банатов.
Ще є питання?
А НАТО от пуйла Гаагу-1.😡
Ваши ставки, господа! )
На жаль, усі забули, як 1952-го року до НАТО вступила Туреччина.
Це сталося на тлі підготовки агресії совка з тою самою риторикою, котру застосовує московія щодо України.
Це сталося одномоментно без жодних танців з ПДЧ.
Саме так має бути прийнята до НАТО й Україна.