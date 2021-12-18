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Новини За кордоном
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США розширяють військову допомогу Україні, - Салліван

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США розширяють військову допомогу Україні, - Салліван

У США ведеться робота над новим розширеним пакетом допомоги Україні. Йдеться про військову допомогу, фінальне рішення про яку ухвалить президент США Джо Байден.

 Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на ДТ, про це у п'ятницю, 17 грудня, заявив помічник американського лідера з національної безпеки Джейк Салліван, виступаючи у Раді з міжнародних відносин.

"Ми на постійній основі оцінюємо додаткові потреби, які є в України, складаємо потенційні пакети. І ці пакети активно розглядаються", — заявив Салліван.

Він уточнив, що допомога Україні продовжується на постійній основі.

"Наразі ми продовжуємо надавати Україні допомогу у сфері оборони. Тільки минулого тижня прибув до України ще один пакет із цією допомогою, і будуть прибувати ще", — додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден подивився Путіну в очі і сказав, що США готові зробити те, чого не робили в 2014 році, - Білий дім

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+8
Последние года четыре у меня появилось устойчивое впечатление, что КБ Южное тупо саботирует проект Сапсан. Года два ни полслова ни про установку для иноземного заказчика, ни про установку для себя... Лишь какие-то невнятные обещания, что вот- вот, уже через три- шесть месяцев и будут испытания. И так годами. А ещё просят денег на ЗРК Кильчень. Опыт показывает, что будет то же самое, что и с Сапсаном. Ракеты для БМ-21 град - их предел на данный момент.
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18.12.2021 08:12
+7
Ху@ло кремлёвское хочет от НАТО Ялту-2.

А НАТО от пуйла Гаагу-1.😡

Ваши ставки, господа! )
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18.12.2021 08:15
+7
Как КБ "Южное" может "саботировать" проект "Сапсан", если они занимаются им инициативно, для иностранного заказчика???? О_о "Логика", - погугли, что означает.
А вот государство зеленых дегенератов, действительно, саботирует КБ "Луч". Об этом Коростылев вполне открыто говорит. Это буде + еще один судебный кейс по треку зебила и его зе-банатов.
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18.12.2021 09:05
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Броневичков субуров еще пришлите, чтобы корешам зелемойского было на чем за пивком ездить
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18.12.2021 02:15 Відповісти
Хорошо.
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18.12.2021 03:38 Відповісти
Господи, благослови Америку!
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18.12.2021 10:44 Відповісти
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18.12.2021 11:08 Відповісти
Бажання лиш одне, щоб коли варвари * на рушать кордон , влада і збройні сили не давали вид , що їх не помічають а адекватно відповіли всім чим тільки можна...
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18.12.2021 03:45 Відповісти
Да ты че Игорек, какой атпор? Это тогда будет удар по русскому народу, по престижу царя. Ты сам посуди, у меня кофейня во владении, украинец прийдет, попьет кофе и уйдет. То ли дело русское пьяное *******ло, они же недельную выручку за раз оставляют. А ты про отпор? А гроші де брать накажете, з воздуха?
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18.12.2021 09:10 Відповісти
Эээээ,животное пилять хрюсское...
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18.12.2021 13:30 Відповісти
Так это в мирное время, а во время войны кофейню вдребезги.
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18.12.2021 14:46 Відповісти
А що таке руський народ.? Вінегрет, збір сотні народів і племен, з краденими в інших народів звичаїв і історії ...Народ* який знищив всю царську родину і всю культуру..
Це скоріше варвари.....бо де ще комуністичну ідеологію так проглотили..)щоб потім знищити свій же народ* більше чим від чуми..))
Варвари конфіскують твою кофейну...або будеш їм присуджувати за грамоту , що ти не д*..
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18.12.2021 23:28 Відповісти
рижого давай взад - дошть золотий в 3ри струї....
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18.12.2021 04:09 Відповісти
а ты там шо - свечку держал? зебил млять
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18.12.2021 06:32 Відповісти
струя раз була твоя, баран млять
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18.12.2021 10:24 Відповісти
Тю, прошу пардонить, не в ту степь лайкнул(ошибочно вашему оппоненту, да исправил придивившись, уже попенял себяя, шо слету не годен заприметить остолопа...
Eat Me
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18.12.2021 10:12 Відповісти
пан Саня, я Вас добре знаю, шо би звертати увагу на тайпо чі не в туди клик... -ні до чоґо пардони
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18.12.2021 10:17 Відповісти
В тему: лайкнул(ошибочно ) на мириканський прапорець. Получаццо , не от каждого из под того стяга- допомога.
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18.12.2021 10:25 Відповісти
Типо, враг притаился. не брезгует прапорами... Вiршик в тему:
Вот за кем тот - триколор? Ведь царя то - стяги,
Да и Власову помог: «идти из Варяги».
Ради все чего потуги? К чему перемены:
Превращать страну в бедлам, надо ль флага смены?

Бессомненно, чтобы скрыть, кто за этим всем стоит -
Нужны часты смены, флага перемены.
Но в петрушке - суть одна, часто так бывает,
На чем флаги все стоят, кацап забывает.

Ведь оттуда ветер веет- гордо знамя реет.
Что - народ? Все - несмышленный. Когда он прозреет?
Потому в Чечне есть слезы. Веселы ль березы?
Для чего вам кол осины, без него - курьезы?
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18.12.2021 10:39 Відповісти
"Under The Graveyard"
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18.12.2021 10:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=RgdANpB9PnY
а потім ви вибрали зелених....
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18.12.2021 04:25 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=aQQizk0vR0A
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18.12.2021 05:02 Відповісти
підзабули?
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18.12.2021 05:04 Відповісти
Сейчас бьіло бьі неплохо провести испьітания украинских ракет достаточной дальности , для сдерживания Кремля .
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18.12.2021 06:06 Відповісти
Последние года четыре у меня появилось устойчивое впечатление, что КБ Южное тупо саботирует проект Сапсан. Года два ни полслова ни про установку для иноземного заказчика, ни про установку для себя... Лишь какие-то невнятные обещания, что вот- вот, уже через три- шесть месяцев и будут испытания. И так годами. А ещё просят денег на ЗРК Кильчень. Опыт показывает, что будет то же самое, что и с Сапсаном. Ракеты для БМ-21 град - их предел на данный момент.
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18.12.2021 08:12 Відповісти
Думаю, що йде саботаж за вказівкою вище, або діє рос. агентура
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18.12.2021 08:38 Відповісти
Антонов просрав термін здачі літака для Перу, такі тут люди...
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18.12.2021 09:02 Відповісти
Как КБ "Южное" может "саботировать" проект "Сапсан", если они занимаются им инициативно, для иностранного заказчика???? О_о "Логика", - погугли, что означает.
А вот государство зеленых дегенератов, действительно, саботирует КБ "Луч". Об этом Коростылев вполне открыто говорит. Это буде + еще один судебный кейс по треку зебила и его зе-банатов.
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18.12.2021 09:05 Відповісти
вони ще з Юща не можеть зробити "Фау-2"
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18.12.2021 15:24 Відповісти
"фінальне рішення про яку ухвалить президент США Джо Байден" - ключева фраза.
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18.12.2021 08:04 Відповісти
Байден же ,конечно, не одобрит, правда тупой хрюсский?
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18.12.2021 13:34 Відповісти
Радник з національної безпеки Джейк Салліван висловив занепокоєння, що такі поставки можуть розглядатися Росією як вкрай провокаційні, у момент, коли США, Європа та НАТО намагаються змусити Москву до деескалації. Проте Білий дім не виключає повністю такі поставки. Джерело: https://censor.net/ua/n3306010
Ще є питання?
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18.12.2021 19:19 Відповісти
Ху@ло кремлёвское хочет от НАТО Ялту-2.

А НАТО от пуйла Гаагу-1.😡

Ваши ставки, господа! )
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18.12.2021 08:15 Відповісти
Гаага -2... Альтернатива - пыня не сегодня завтра склеит ласты, бо вроде уже включает Леню Брежнева, с калатающей нижней челюстью и хаотичным подергиванием желваков.
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18.12.2021 09:55 Відповісти
Помощь от США это хорошо , хоть и маловато , но главное что бы Штаты официально объявили , что в случае нападения Мордора на нас , они объявляют бес полётную зону над Украиной и тогда мы свяжем кацапскую орду в позиционных боях и обеспечим им регулярные поставки двухсотых орков в Мордор при чем в большом количестве. Кацапы хоть и терпилы по жизни , но когда в каждом райцентре будут десятки похорон их детей , то не даже они устроят бунт против *****.
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18.12.2021 08:48 Відповісти
Финальное - это плохо.Промежуточное - да.Если что ,Сенат его и четверку из ЕС поправит..Там - полный консенсус по Украине и кремлевским бомбилам.
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18.12.2021 09:23 Відповісти
Дякуємо США - нашому єдиному справжньому союзникові!
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18.12.2021 09:44 Відповісти
В статье скромная инфа , бо я слышу каждый день, как приземляются с натужным воем грузовики, как когда-то каждый день в Кам-Рани...
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18.12.2021 09:59 Відповісти
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18.12.2021 09:49 Відповісти
Да узбагойся, пыня , тебе симбирские епеня -безопасность, пока таукитайцы инфантильничают.
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18.12.2021 09:57 Відповісти
Давайте помощь. Мы тут за ваш демократический мир каждый день смертями платим.Хотя и сами далеки от демократии.
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18.12.2021 10:05 Відповісти
А в чому заключається допомога?Моральну нам і не потрібно,нею ми переплюнемо і США.Наступательну нам теж не портібно.Так як ми чужі землі завойовувати не хочемо.А ось за оборонну зброю для України ведуться баталії .Так чому ,,Джавеліни,, та оборонна зброя являються для московитів більш небезпечною зброєю ніж атомна зброя?Адже вони не хочуть загарбувати чужі землі.
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18.12.2021 10:37 Відповісти
Був Трамп була і зброя,а від цих бабамок тільки розповіді,призиви і решта творів словесного жанру.Буде отак триндіти всю каденцію.
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18.12.2021 11:02 Відповісти
Собери одну извилину до кучи на жопе и прочитай статью ,баран.
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18.12.2021 13:41 Відповісти
Срань ти недолуга,жопою з "ізвілінами" думає тільки таке лайно як ти,інших люди народили. Тому й мають тебе,вівця,з усіх сторін,а ти тільки мичиш.Надіюсь ти вже став пі....м,щоб не розмножались більше такі жопи з"ізвілінани" в моїй країні.
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18.12.2021 17:04 Відповісти
Ти краще зрозумій хто ти є і навіщо тебе взагалі народили.Бо ні змісту статті,ні мого коменту, ні подій за останні 30 років,ні геополітичної обстановки зараз така жопа з "ізвілінами" як ти,нездатна зрозуміти в принципі.
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18.12.2021 20:07 Відповісти
Пусть США вернет ядерное оружие Украине, которое отдали в обмен на защиту, а получили какие то крошки и выживайте как хотите... Отдать ядерное оружие, чтобы эти крошки собирать по 300 миллионов. Максимально тупорылая власть пожизненно во власти Украины - никчемные вороватые предатели!
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18.12.2021 11:11 Відповісти
Очень разумно! Раха-СПОНСОР ТЕРРОРИЗМА!!!
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18.12.2021 11:11 Відповісти
Кіт Вчений@TedTeddycat

На жаль, усі забули, як 1952-го року до НАТО вступила Туреччина.
Це сталося на тлі підготовки агресії совка з тою самою риторикою, котру застосовує московія щодо України.
Це сталося одномоментно без жодних танців з ПДЧ.
Саме так має бути прийнята до НАТО й Україна.
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18.12.2021 11:22 Відповісти
Але в Євросоюз так і не попала)
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18.12.2021 12:33 Відповісти
Та то таке Головне НАТА.
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18.12.2021 13:14 Відповісти
Толпа страшно возбужденных военной помощью США пригожинской ботвы помечена спамом
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18.12.2021 13:44 Відповісти
США-черговий респект...
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18.12.2021 14:25 Відповісти
Стримувати тільки можуть ракети які вільно будуть долітата до Урала ...Або принаймі до Москви...
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18.12.2021 23:32 Відповісти
 
 