Путін поки не прийняв рішення щодо вторгнення в Україну, - Салліван
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Президент Російської Федерації Володимир Путін поки що не прийняв рішення щодо повномасштабного військового вторгнення в Україну.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це у п'ятницю заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.
"Поточна оцінка уряду США полягає в тому, що він (Путін. – Ред.) ще не прийняв рішення (про вторгнення в Україну – ред.), тому з минулого тижня щодо цього немає змін", - сказав він.
Салліван також зазначив, що, за останньою оцінкою уряду США, Путін зібрав десятки тисяч військових на кордоні з Україною.
А також те, що згідно з останніми даними, російська влада серйозно розглядає сценарій вторгнення в Україну і на цьому тлі проводить військові навчання.
При цьому Салліван висловив готовність США до діалогу з Москвою щодо її вимог безпеки, але із висловленням власних пропозицій і занепокоєнь.
Будь ласка, зачекайте...
16 дек.
На кремлевских каналах пошла проброска тезисов: талантливый менеджер Sullivan, трезвомыслящий политик, осознает реалии многополярного мира, восходящая звезда, возможно будущий Президент.
Выдают желаемое за действительное и сливают ценнейшего агента влияния.
Мочить надо гаденыша.
чому не відповідаєш? соромишся сказати хто саме тобі у рота насрав?
21 ч
Пакт Рябкова-Салливана (назовём его так) провозглашает Зоной кремлевского паханата не только все постсоветское пространство, но и территории восточноевропейских стран, уже вступивших в НАТО.
Кокаин нюхают не только в сортирах британского и украинского парламентов.
...Интересно, а в Вашингтоне понимают, что обсуждать с РФ документ, в котором высокие договаривающиеся стороны закрепляют за «государствами, ранее входившими в Союз Советских Социалистических Республик» статус опущенных на кремлевской Зоне, оскорбительно прежде всего для самих США.
А тупоя срань его прыбичныков ну никак не будет его защищать - потому что его прыбичныки это гавно - которое способно только вонять и то, если его тронут.
бачно
Олександр Бригинець
@bryhynets
·
12 год
Рішення про заборону Ломаченку виходити на ринг ухвалила Комісія у справах спорту штату Нью-Йорк, яка фактично помстилася за відмову боксера від українського прапора. А Зеленський казав, що американці щось там роблять не так) Ні, американці в курсі дєла)))
У нас тут кровавый конкурс в мировом масштабе "Кто круче?"
Один соревнуется в категории "убийца". Тут изначально проигрышная позиция. Круче людоедов никто не может быть.
Другие соревнуются в категории "моральные уроды". Это как зарабатывать бабло не обращая внимания на кровь третьесортных людишек из Сирии, Грузии и Украины.
Есть еще категории для больных комплексами манией величия. Называется "геополитический лидер" или "значимые страны".
Есть ещё сказочная категория "Золотая рыбка". Ну это про неадекватную старуху, которую ублажала золотая рыбка, хотя спас ее старик. Помните, что чем больше старуха получала, тем больше хотела.
У нас примерно та же ситуация. Идем к уровню когда запад должен прислуживать мордору.
Анекдот в том, что комплекс неполноцнности не даст ощутить полноту крутости и будет постоянно искать новые рубежи, преодолев которые уж точно будет круто. Замкнутый круг.
Дай бог не пройти точку невозврата...
Было бы удивительно, если бы симпатик запоребрика Джейк Салливан этого не знал.