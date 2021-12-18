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Путін поки не прийняв рішення щодо вторгнення в Україну, - Салліван

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Путін поки не прийняв рішення щодо вторгнення в Україну, - Салліван

Президент Російської Федерації Володимир Путін поки що не прийняв рішення щодо повномасштабного військового вторгнення в Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це у п'ятницю заявив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.

"Поточна оцінка уряду США полягає в тому, що він (Путін. – Ред.) ще не прийняв рішення (про вторгнення в Україну – ред.), тому з минулого тижня щодо цього немає змін", - сказав він.

Салліван також зазначив, що, за останньою оцінкою уряду США, Путін зібрав десятки тисяч військових на кордоні з Україною.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США планують наступного тижня відповісти на пропозиції Росії з питань безпеки, - Bloomberg

А також те, що згідно з останніми даними, російська влада серйозно розглядає сценарій вторгнення в Україну і на цьому тлі проводить військові навчання.

При цьому Салліван висловив готовність США до діалогу з Москвою щодо її вимог безпеки, але із висловленням власних пропозицій і занепокоєнь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США розширяють військову допомогу Україні, - Салліван

Автор: Вадим Куц
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Топ коментарі
+15
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18.12.2021 09:50
+15
тебе Порошенко в рот насрал?
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18.12.2021 10:01
+12
Планы то есть, но сыкотно, это даже не Ичкерия с 5.000 бойцов, которую 10 лет взять не могли, если бы не предатель Кадыров, то и не взяли бы.
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18.12.2021 09:43
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Патамушта він боїться нашого бідосю.
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18.12.2021 09:25 Відповісти
Текст не повний, давай після цього: Порошенко! Порошенко! Порошенко!
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18.12.2021 09:31 Відповісти
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18.12.2021 09:33 Відповісти
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18.12.2021 11:10 Відповісти
І шо? Я можу підписати це фото на перемовини в Брюссель.
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18.12.2021 11:20 Відповісти
це свиня так вчора бігла від ДБР в Брюссель...
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18.12.2021 11:25 Відповісти
Навіщо це мені?
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18.12.2021 11:33 Відповісти
живи тепер з цим... )))
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18.12.2021 11:36 Відповісти
Свинояночка зелена, а коли Порох повернеться з Брюселю, ти продовжиш смоктати на окружній?
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18.12.2021 11:43 Відповісти
То ты начнешь сасать рашенавава питушка на палачке.
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18.12.2021 13:08 Відповісти
Ти її сутинер?
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18.12.2021 13:14 Відповісти
Не сасай деточко рашенавава питушка, парашенком станешь.
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18.12.2021 13:18 Відповісти
Не зрозумів питання? Зовсім дібіл?
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18.12.2021 13:37 Відповісти
Сасун рашенавых питухов, сматри не падависся смаколыком.
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18.12.2021 19:20 Відповісти
Кацапсинка, ти смішний.
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19.12.2021 21:04 Відповісти
Еще одна паскуда рашистская похрюкивает в бессильной злобе ,в спам,животное...
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18.12.2021 14:10 Відповісти
Мимо. Мені це якось пофігу.
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18.12.2021 11:50 Відповісти
Ты с ****** живешь падаль, и шо?
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18.12.2021 13:06 Відповісти
Ватная рашистская шалава , Порох принял руководство страной в 14м, когда уже был оккупирован Крым и Засраха вторглась на Донбасс . Бежать он никуда не собирается ,будет вас мочить на всех площадках ,чем и продолжает заниматься ! Твари паскудные,ответите за подлую развязанную войну
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18.12.2021 14:09 Відповісти
Andrei Piontkovsky@apiontkovsky

16 дек.



На кремлевских каналах пошла проброска тезисов: талантливый менеджер Sullivan, трезвомыслящий политик, осознает реалии многополярного мира, восходящая звезда, возможно будущий Президент.
Выдают желаемое за действительное и сливают ценнейшего агента влияния.
Мочить надо гаденыша.
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18.12.2021 11:24 Відповісти
Такой "рекламой" ФСБ , наоборот , пьітается потопить Салливана. Пионтковский сам не из "конторьі"?
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18.12.2021 12:31 Відповісти
А шо надоть трындеть: вава-вава-вава?
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18.12.2021 09:34 Відповісти
Не теперь-"омикрон", "омикрон", "омикрон".
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18.12.2021 10:24 Відповісти
Страный у тебя юмор. При чем тут он?
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18.12.2021 09:37 Відповісти
тебе Порошенко в рот насрал?
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18.12.2021 10:01 Відповісти
та не потрібно так нервувати, я розумію робота така......
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18.12.2021 10:09 Відповісти
ніхто не нервує... скромне ввічливе питання
чому не відповідаєш? соромишся сказати хто саме тобі у рота насрав?

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18.12.2021 10:13 Відповісти
Видимо он жует сейчас. Некогда ему
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18.12.2021 10:14 Відповісти
А вот еще один рашистский животновод - специалист по разведению тараканов,крыс и клопов
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18.12.2021 14:14 Відповісти
А тебе?
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18.12.2021 10:26 Відповісти
мне нравиться ПУТИН ОКУРОК НЕ ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ СТРАТЕГ ПЕДОФИЛЬНЫЙ ВАШ Х..ЛО ЧТО ВОНО ВООБЩЕ РЕШАЕТ ДУМАЮ ДАЖЕ ПАРДОН а-а-ааа... И ТО ЗА НЕГО РЕШАЮТ..... ОН ЗАБЫЛ КТО ТО ВЕДЬ РЕШАЕТ ЖИТЬ ЕЩЕ ОБЕЗЬЯНКЕ ИЛИ УМЕРЕТЬ..Х..йло сей вопрос никак не решает даже в отношении себя лично...хотя нет ошибаюсь может решить-- застрелиться выбросится из бункера выпить яду повесится только он стал заложником системы и никто ему не даст просто так слинять на ТОТ свет.... он последний аргумент в торгах кооператива Озеро даже его свежий труп будет пособием и подарком в переговорах по сохранению их голов членов кооператива Озеро... не слишком ли много...внимание к мелкому гопнику Х..ло он бы таксовать пошел бы или чумаданы поносить.... глядишь к вечеру в вопросе Украина --ему было бы от усталости так фиолетово как там в Украине... в НАТО или нет да пофиг 100% я устал ибо я работал..... а так сидит закупоренный в бункере и от безделья мозг наварачивается мастурбациями о Вселенском владычестве.... тьфу ну и гыдота....
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18.12.2021 10:49 Відповісти
Прожуй, чучело
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18.12.2021 10:50 Відповісти
На голову
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18.12.2021 13:07 Відповісти
а кто это?
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18.12.2021 10:29 Відповісти
Но планы там есть со времен предательства руси у Киева(1240 г), когда мокшания решила с потрохами стать ордою.
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18.12.2021 09:33 Відповісти
От бедосика 100500 эффект, когда он припрется с визитом...Дома ему некогда заниматься херомантией, бо здесь тока успевай уклоняяться от зашкваров его слуг урода.
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18.12.2021 09:41 Відповісти
Тому ***** і не хоче зустрічатись з ним. Каби чо нє сталось. Як згорів Нотр-Дам, так може згоріти і крембль.
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18.12.2021 09:45 Відповісти
клоун их памперсами гружеными закидает, поэтому бояться
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18.12.2021 09:59 Відповісти
Нужен масштабный казус белли для хорошего начала. Ищут...
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18.12.2021 09:41 Відповісти
Ищут конечно, если обратили внимание, якобы украинских нацистов в рахе арестовывают, явно что-то там скоро взорвется и вину на себя возьмут украинские неонацы.
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18.12.2021 09:46 Відповісти
Ну немцы вроде бы напали на свою же точку связи переодевшись в другую форму. Эти тоже могут мальчиков в трусиках на танках проволокой поприкручивать и скажут мол смотрите, что хунта творит. Остановим новую коричневую чуму.
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18.12.2021 12:13 Відповісти
Долго искать придётся
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18.12.2021 13:08 Відповісти
Планы то есть, но сыкотно, это даже не Ичкерия с 5.000 бойцов, которую 10 лет взять не могли, если бы не предатель Кадыров, то и не взяли бы.
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18.12.2021 09:43 Відповісти
Хутя не принял рiшення... Бо стоит одной ногой в могиле(его рак доедает), вон уже просвечивается насквозь, после променевоi терапii... А кремлядь настолько с.ыкливая, шо боится брать на себя ответственность, сделать отмашку...ЗЫ по слухам, чи у пыни - еще и членораздельная речь...
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18.12.2021 09:46 Відповісти
more... ЗЫ... Да, здравствует Леонид Ильич Пыня... с калатающей челюстью...
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18.12.2021 09:47 Відповісти
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18.12.2021 09:50 Відповісти
Andrei Piontkovsky@apiontkovsky

21 ч



Пакт Рябкова-Салливана (назовём его так) провозглашает Зоной кремлевского паханата не только все постсоветское пространство, но и территории восточноевропейских стран, уже вступивших в НАТО.
Кокаин нюхают не только в сортирах британского и украинского парламентов.
...Интересно, а в Вашингтоне понимают, что обсуждать с РФ документ, в котором высокие договаривающиеся стороны закрепляют за «государствами, ранее входившими в Союз Советских Социалистических Республик» статус опущенных на кремлевской Зоне, оскорбительно прежде всего для самих США.
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18.12.2021 11:18 Відповісти
Правильно писать: Х.уйло российской *********…
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18.12.2021 09:50 Відповісти
расейской **********
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18.12.2021 10:00 Відповісти
ПИ дерации!
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18.12.2021 10:12 Відповісти
Пугает Запад и требует уступок. Мы, как банановая республика, никак на эти переговоры о наших жизнях и территориях, не влияем. У нас нет своей позиции, ни стратегии, сил, ни желания нашей элитки вообще что-то делать. Так что сидим. ждем, что Путин порешает.
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18.12.2021 09:52 Відповісти
Зато есть бубочка, и мудрый нарит
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18.12.2021 10:15 Відповісти
Да завали уже свое подлое, лживое е...рот , ботва рашистско-неофашистская ! Все у нас есть и позиция и сила (армия),и стратегия (в ЕС и НАТО). Решатели буевы нашлись, скоро будете решать по 300 грамм хлеба на одного соостадника выдавать или по 200...
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18.12.2021 14:22 Відповісти
срали мазали на ***** з йоґо рішеннями...
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18.12.2021 09:56 Відповісти
нам би ще два роки протриматись, поки Порох повернеться, потім вже обламається нападати.
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18.12.2021 09:56 Відповісти
вам би херні не пороть з самого 19 початку - може и пороха не треба було б чекати...
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18.12.2021 10:00 Відповісти
Большое подозрение что не высидит гавнюк эти 2 года.
А тупоя срань его прыбичныков ну никак не будет его защищать - потому что его прыбичныки это гавно - которое способно только вонять и то, если его тронут.
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18.12.2021 10:05 Відповісти
Крым прозевали, как снег на голову. А теперь они якобы знают каждую мысль Путина. Хватит уже. Это просто смешно.
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18.12.2021 10:01 Відповісти
Путина? - палево...
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18.12.2021 10:07 Відповісти
Почему на этом сайте старые люди ведут себя как маленькие дети. Вам наверно тоже лет 60.)
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18.12.2021 10:20 Відповісти
так - а ти піонер лахтівський.
бачно
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18.12.2021 10:30 Відповісти
Уважает его этот бот
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18.12.2021 10:29 Відповісти
іх тут бриґада - звик....
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18.12.2021 10:35 Відповісти
Да и не примет. Он хоть и дурак,но знает что конец настанет очень быстро. Ему. Теперь рычаг давления с северным потоком нужно оборачивать уже против него. - Обещать заморозить его,если не отведет войска. Затем после отвода,требовать освобождения Донбасса. Потом Крым. Давить пока давится. Деваться ему некуда - все ресурсы расхищены и новых поступлений нет. Народ его хоть и дурной,но без жратвы пойдет на крайности. - Дурной же ))
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18.12.2021 10:01 Відповісти
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18.12.2021 10:09 Відповісти
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18.12.2021 10:11 Відповісти
там другое, свежий ихтамнет, с Донбасса, уже в бак скатился! Хоронить денег йок, но вы там держитесь...👎👎👎
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18.12.2021 10:18 Відповісти
Плешивый то не скатился пока. Но, несомненно, посмотрев на результат решимости коллеги из КНДР, передумал ВНЕЗАПНО.
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18.12.2021 10:33 Відповісти


Олександр Бригинець


@bryhynets

·
12 год



Рішення про заборону Ломаченку виходити на ринг ухвалила Комісія у справах спорту штату Нью-Йорк, яка фактично помстилася за відмову боксера від українського прапора. А Зеленський казав, що американці щось там роблять не так) Ні, американці в курсі дєла)))
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18.12.2021 10:19 Відповісти
А кто такой Ломаченко?Что-то не припоминаю такого украинского боксера
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18.12.2021 10:24 Відповісти
Какое вторжение,это сказки для слабонервных.После аннексии Крыма все действия Путина направлены на отвлечение от этой темы.Его главная цель-не вернуть Крым при жизни.Для этого был Донбасс,Сирия,желтые жилеты,Скрипали,блокада Азовского моря,Беларусь,мигранты.Теперь цены на газ, угроза большой атаки на Украину,переговоры с США и НАТО.Это всё чепуха,главное-отвлечь от Крыма
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18.12.2021 10:21 Відповісти
А что Крым?Частные лица типа Аксенов и прочая шелупонь провели референдум ...премьер Крыма Могилев в 2014 году ничего проводил...а он на тот момент по факту был началник Крыма...так что пусь говноед КГБшный может во всю горлянеу орать типа добро пожаловать в родную гОвенЬ...а юридически Крым это ....Турция
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18.12.2021 10:29 Відповісти
Судья из Ростова который признал что РАБссия по факту НАСТАМЕСТЬ в Украине...исчез... если сумел сбежать за бугор,то повезло,если отвезли к Лехе Наральному на Зону...но капец чуваки...,крысы краснопузые таких проколов на весь Мир не прощают...
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18.12.2021 10:24 Відповісти
То чего вы не знали о Крыме....блогер из Швейцарии объясняет почему Путлер опрокинул кресло Эодогана находясь с визитом в Турции...Смотреть до конца...Путлер еще и баран тупой...https://youtu.be/CZMiDjLDTQo
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18.12.2021 10:33 Відповісти
Батумі.
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18.12.2021 10:45 Відповісти
Файнісінько...дякую
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18.12.2021 10:53 Відповісти
***** верить - себя не уважать!
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18.12.2021 11:08 Відповісти
Так в этом же и прикол. Если запад ведётся на полную чушь - значит боится. И значит уважает.
У нас тут кровавый конкурс в мировом масштабе "Кто круче?"
Один соревнуется в категории "убийца". Тут изначально проигрышная позиция. Круче людоедов никто не может быть.
Другие соревнуются в категории "моральные уроды". Это как зарабатывать бабло не обращая внимания на кровь третьесортных людишек из Сирии, Грузии и Украины.
Есть еще категории для больных комплексами манией величия. Называется "геополитический лидер" или "значимые страны".
Есть ещё сказочная категория "Золотая рыбка". Ну это про неадекватную старуху, которую ублажала золотая рыбка, хотя спас ее старик. Помните, что чем больше старуха получала, тем больше хотела.
У нас примерно та же ситуация. Идем к уровню когда запад должен прислуживать мордору.
Анекдот в том, что комплекс неполноцнности не даст ощутить полноту крутости и будет постоянно искать новые рубежи, преодолев которые уж точно будет круто. Замкнутый круг.
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18.12.2021 12:10 Відповісти
Анналена Бербок отложила Сертификацию Северного потопа Путлера до июля....,а это значит глава МИД Германиии проведет еще не одно и не совещаний по этому дерьму Путлера.... а я в сентябре еще до выборов в Германии говорил Анналена Бербок будет новый главой МИД...и фото даже сюда давал...
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18.12.2021 11:20 Відповісти
А Крым и Донбасс?
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18.12.2021 11:51 Відповісти
Военньіе готовятся к вторжению по-настоящему и ждут приказа. В єтом и основная опасность , армия набирает инерцию и остановить ее движение сложно , а после определенного єтапа и невозможно. Именно так началась Первая мировая .
Дай бог не пройти точку невозврата...
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18.12.2021 12:36 Відповісти
Крым Эрдоган вернет себе,вернее своему сыну....не партесь так сильно..
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18.12.2021 12:42 Відповісти
Саливан ето крот пуйла редкий мудак
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18.12.2021 12:48 Відповісти
"Путин пока не принял решения о вторжении в Украину, - Салливан".

Было бы удивительно, если бы симпатик запоребрика Джейк Салливан этого не знал.
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18.12.2021 12:59 Відповісти
Как тока стойкая диарея закончицца ано примет рышение.
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18.12.2021 13:05 Відповісти
Ну, тов. Салливан, мне кажется, больше других делает для того, чтобы Путин начал это вторжение.
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18.12.2021 13:29 Відповісти
Доверенное лицо пуйла сообщает
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18.12.2021 14:05 Відповісти
Все он уже принял.Война будет в ближайщие 2 года пока у нас у власти ссыкливый Зебил и его бездарное некомпетентное окружение.Западу нужно не чесать голову в раздумиях,а уже обрезать рашку от финансовых ресурсов.
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18.12.2021 14:14 Відповісти
 
 