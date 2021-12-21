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Радники Байдена та Путіна обговорили умови переговорів про "гарантії безпеки"

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Радники Байдена та Путіна обговорили умови переговорів про

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван провів розмову із радником президента Росії із закордонних справ Юрієм Ушаковим.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", відповідну заяву речниці Ради національної безпеки США розміщено на сайті Білого дому.

Відповідно до повідомлення Білого дому, Салліван заявив про готовність США брати участь у дипломатії через численні канали, включно з двосторонніми контактами, Раду НАТО-Росія, та ОБСЄ.

"Він чітко дав зрозуміти, що будь-який діалог має ґрунтуватися на взаємності та стосуватися наших занепокоєнь щодо дій Росії та відбуватися у повній координації з нашими європейськими союзниками та партнерами. Він також зазначив, що істотний прогрес може відбутися лише в умовах деескалації, а не ескалації", - йдеться у заяві Білого дому.

Салліван підкреслив готовність США брати участь у дипломатичних переговорах кількома каналами, включаючи двосторонню взаємодію, Раду НАТО-Росія та ОБСЄ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін поки не прийняв рішення щодо вторгнення в Україну, - Салліван

Як повідомляє ТАСС, у понеділок у Кремлі заявили, що Ушаков та Салліван "продовжили обговорення в контексті відомих російських пропозицій, викладених у двох проектах документів і раніше переданих американській стороні". Він зазначив, що переговори мали "діловий і прагматичний характер", а помічники президентів "домовилися про продовження контактів".

Нагадаємо, попередня розмова Саллівана та Ушакова відбулась минулого тижня.
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Топ коментарі
+4
Вот если бы меньше обращали внимание на это плешивое чмо, оно бы ультиматумы не задвигало. А так бегают перед ними, а оно тащиться.
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21.12.2021 09:46
+4
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21.12.2021 10:01
+4
Не ворог, а просто лікмусова буміжка. ***** лише повернуло рашці її відверто потворний вигляд, відповідний сутності. Після короткого періоду (начебто) "курсу до цивілізації" - взад у рідну говєнь зі зкріпами та всесвітньою ненавистю.
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21.12.2021 10:01
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Вот если бы меньше обращали внимание на это плешивое чмо, оно бы ультиматумы не задвигало. А так бегают перед ними, а оно тащиться.
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21.12.2021 09:46 Відповісти
Коричневое, похоже на кусок фекалий
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21.12.2021 09:49 Відповісти
"Радники Байдена та Путіна обговорили" гарантии права фашыстов нападать, оккупировать, убтвать и геноцидить!
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21.12.2021 09:50 Відповісти
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21.12.2021 09:55 Відповісти
Ты жалок
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21.12.2021 09:59 Відповісти
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21.12.2021 09:55 Відповісти
Не ворог, а просто лікмусова буміжка. ***** лише повернуло рашці її відверто потворний вигляд, відповідний сутності. Після короткого періоду (начебто) "курсу до цивілізації" - взад у рідну говєнь зі зкріпами та всесвітньою ненавистю.
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21.12.2021 10:01 Відповісти
Не могу с Вами не согласиться.
Меня еще, в своё время, бесила "миролюбивая" политика "самого миролюбивого" государства на Земле. И, честно говоря, когда ***** в 2014-м атаковал Украину я подумал: "Ну наконец-то весь мир увидит это говно по имени рассея".
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21.12.2021 10:54 Відповісти
Та й "миролюбство" навіть після колапсу СРСР... Начебто Go West (як співав відомий британський гей-дует), френдшип форева і все таке - але при цьому Ічкерія і Трансністрія...
У 2008 маску "good russian" було скинуто, а у 2014 цією маскою колективний кацап демонстративно витер дупу.
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21.12.2021 12:39 Відповісти
Опять о себе: когда я по слышу или упомянутую Вами песню Пет шоп бойз, или Скорпионз со своей Ветер перемен, меня передёргивает, коробит, и рука инстинктивно тянется к пульту того устройства, которое это извергает.
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21.12.2021 12:43 Відповісти
Wind of Change - класна ностальгічна пісня (на кухні брехунець налаштований на Радіо НВ, її там часто крутять), нагадує ту атмосферу руйнування комуняцької системи, возз'єднання Німеччини, сподівань на нову епоху свободи... Дійсно - Вітер Змін.
Але подальша історія вийшла набагато похмурішою
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21.12.2021 12:54 Відповісти
А картинка -- с рос.сайта.
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21.12.2021 10:55 Відповісти
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21.12.2021 10:01 Відповісти
А кто на картинке ху? )))
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21.12.2021 10:56 Відповісти
Персонаж ліворуч асоціюється з євростурбованцями.
Бо американець (або інший англосакс) при цьому напоготові триматиме за спиною заряджений стовбур.
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21.12.2021 12:45 Відповісти
ГАРНА НОВИНА: "В России подготовлен национальный стандарт «Захоронение срочное трупов в военное и мирное время». Документ размещен на сайтах правовой информации, в нем прописаны действия властей для быстрой организации массовых захоронений."
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21.12.2021 10:09 Відповісти
я п ипал такие гарни новыны...
они то, пля, будут закапывать биомусор, срань кацапскую - а у нас людей придётся хоронить...
унывать нефиг, но и гарного ничё не вижу...
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21.12.2021 10:22 Відповісти
Байден хочет уже скорее договориться с рашкой. Чтобы начать свое "сдерживание Китая".
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21.12.2021 10:24 Відповісти
Салліван є ворогом України і працюе на Путляра мабудь обговорюють здачу України росіі
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21.12.2021 10:52 Відповісти
Треба було б Байдену сказати йухлу, що гарантії про нерозширення НАТО будуть внесені до тексту Будапештського меморандуму...
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21.12.2021 11:09 Відповісти
 
 