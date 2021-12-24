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Новости
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Елка на центральном вокзале устанавливается в штатном режиме, - заявление "Укрзализныци"

"Укрзализныця" сообщила, что елка, которую искали правоохранители 23 декабря, нашлась, и сейчас ее устанавливают. Также компания заявляет, что цена не 5 миллионов, а 600 тысяч грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении "Укрзализныци"

"Сегодня даже военная контрразведка искала главную железнодорожную елку, а мы ее нашли. То есть "зрада" отменяется. Так что можете быть спокойными, ее сейчас монтирует компания-партнер, которая была определена через Prozorro".

Отменим еще одну "зраду": стоит елка не 5 млн грн, а 600 тыс. грн.

Елка на Центральном вокзале точно засияет 24 декабря, накануне Рождества" - говорится в сообщении.

В компании сообщили, что ждут гостей 24, 26, 31 декабря и 6 января в 18:00 – там будут выступать ведущие музыкальные коллективы.

Также читайте: Прокуратура подозревает хищение 5 млн грн на установке новогодней елки на железнодорожном вокзале в Киеве

Автор: 

Укрзализныця (2743) елка (181)


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Топ комментарии
+10
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24.12.2021 00:13
+4
Гідна справа для військової розвідки шукати новорічну ялінку в час, коли країна оточена навалою озброенних до зубів москалів, а їх шпигуни нишпорять звідусіль перед ймовірним наступом?!
Бурбу і інших розвідників Зе кротоферма звільнила, а ті, що лишилися виконують роботу службових собак?
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24.12.2021 00:36
+4
В СМИ появилась фотка ёлки в минюсте имени Малюски
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24.12.2021 00:53
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24.12.2021 00:13 Ответить
патамушта вакцинатор у ермака гнётся...
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24.12.2021 00:23 Ответить
на девах...
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24.12.2021 00:25 Ответить
Роботодавці повиганяють баб з роботи на всяк випадок. Каби чо не сталось.
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24.12.2021 00:45 Ответить
главное что когда появилась эта новость то было ожидание что сейчас как то переиграют ситуацию -типа не уследили за прошлым министром и отменят -но нет Люся арестович (по команде банковой)издеваясь заявил что женщин нужно поздравить и это как подарок им от власти -поздравляю зэ-быдло-избератели
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24.12.2021 01:46 Ответить
А к чему тут вакцинацию приплели, я извиняюсь...?
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24.12.2021 11:47 Ответить
Даже боюсь подумать во сколько эта йолка обойдется Украине. Там наверное каждый шарик будет по цене Майбаха.. А потом они поднимут цену билета Киев-Фастов как перелет Киев -Женева. Потомушо они так посчитали... Но в поездах будет снег на верхних полках.. Еороче всех с Рождеством и как они нам опять всех сделали... И да, проводникам нужно становиться на учет?
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24.12.2021 00:33 Ответить
ты когда последний раз ездил украинским поездом, балабол?)
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24.12.2021 00:35 Ответить
Ваня, тут нет водки, иди хлебни щи.
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24.12.2021 00:37 Ответить
А ти ?
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24.12.2021 00:38 Ответить
Новые новости. Йолка оказывается по смете не 3 ляма , а 0.6)))) 20К зелени.... Цена квартиры , однушки в пригороде... Жду сметы игрушек... Блин, ну это плевок в украинцев..
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24.12.2021 01:55 Ответить
Дмитрия Марченко освободили из-под заключения под залог в размере 19 миллионов гривен, который внес экс-президент Петр Порошенко.
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24.12.2021 08:44 Ответить
Тому,хто не служив в армії, а,зараз, якимсь,хрін знає яким боком,виявився причетним до
прийняття Законів України,
хочу сказати від імені усіх українців,- ідіть в армію,довбойоби !!!
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24.12.2021 00:36 Ответить
Гідна справа для військової розвідки шукати новорічну ялінку в час, коли країна оточена навалою озброенних до зубів москалів, а їх шпигуни нишпорять звідусіль перед ймовірним наступом?!
Бурбу і інших розвідників Зе кротоферма звільнила, а ті, що лишилися виконують роботу службових собак?
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24.12.2021 00:36 Ответить
В СМИ появилась фотка ёлки в минюсте имени Малюски
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24.12.2021 00:53 Ответить
ну, на такую 600к многовато, думаю тысяч 250 списали с бюджета на нее
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24.12.2021 11:40 Ответить
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24.12.2021 12:04 Ответить
За 5 миллионов??? Она Золотая? В прямом и переносном смысле?
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24.12.2021 08:25 Ответить
Нет не золотая, позолоченное серебро.
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24.12.2021 09:10 Ответить
Не там "правоохренители" ищут.
Миллионы уходят налево и никаких проблем, а тут за елку ухватились...
Чудеса происходят под Рождество.
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24.12.2021 08:28 Ответить
все штатно, воруют сколько обычно
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24.12.2021 08:40 Ответить
Слава Богу нашлась, а то ягня и корова с вердепу так и нэ знайшлыся.
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24.12.2021 08:47 Ответить
Хотіли ******** 5 лямів-але шо то пішло не так... З кимось не поділилися-от і маєш. Обідно мабуть пацанам. Ну нічого, 0,6 ляма теж діткам на молочко..
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24.12.2021 09:22 Ответить
 
 