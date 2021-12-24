Елка на центральном вокзале устанавливается в штатном режиме, - заявление "Укрзализныци"
"Укрзализныця" сообщила, что елка, которую искали правоохранители 23 декабря, нашлась, и сейчас ее устанавливают. Также компания заявляет, что цена не 5 миллионов, а 600 тысяч грн.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении "Укрзализныци"
"Сегодня даже военная контрразведка искала главную железнодорожную елку, а мы ее нашли. То есть "зрада" отменяется. Так что можете быть спокойными, ее сейчас монтирует компания-партнер, которая была определена через Prozorro".
Отменим еще одну "зраду": стоит елка не 5 млн грн, а 600 тыс. грн.
Елка на Центральном вокзале точно засияет 24 декабря, накануне Рождества" - говорится в сообщении.
В компании сообщили, что ждут гостей 24, 26, 31 декабря и 6 января в 18:00 – там будут выступать ведущие музыкальные коллективы.
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прийняття Законів України,
хочу сказати від імені усіх українців,- ідіть в армію,довбойоби !!!
Бурбу і інших розвідників Зе кротоферма звільнила, а ті, що лишилися виконують роботу службових собак?
Миллионы уходят налево и никаких проблем, а тут за елку ухватились...
Чудеса происходят под Рождество.